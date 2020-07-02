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Марченко об отставке Смолия: "Нет никаких оснований волноваться за курс валюты в связи с отставкой высокопоставленного чиновника"

Марченко об отставке Смолия:

Отставка Якова Смолия с должносты главы НБУ не должна повлиять на курс гривны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Я считаю, что нет никаких оснований волноваться за курс валюты в связи с отставкой высокопоставленного чиновника. Потому что мы сегодня возможно можем видеть некую турбулентность на рынке. Я считаю, что будут приняты соответствующие решения и уже в ближайшее время все успокоится. Поэтому нет никаких оснований, чтобы считать, что это изменит каким-то образом ситуацию на валютном рынке", - отметил Марченко.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Позже президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

Автор: 

валюта (3072) гривня (1851) курс (2094) Смолий Яков (138) Марченко Сергей (299)


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Топ комментарии
+26
Следите за руками, дамы и господа. Украина в лице президента подписывает меморандум с МВФ, где обещает следовать правилам и уважать независимость регулятора. Украина получает 2,1 млрд долларов от МВФ, Украина получает 500 млн евро от ЕС, Украина получает 350 млн долларов от Мирового Банка. И на следующий день нарушает договоренность. Это не просто плохо пахнет. Это воняет. Это поведие провинциальных кидал, которые привыкли разводит лохов на привокзальных площадях. А теперь они решили сыграть по крупному и приехали в Лас-Вегас. 11 друзей Бени. 12 приятелей Ермака. 13 корешей Шефира?

Еще больше усугубляет ситуацию тот факт, что в день отставки Украина провела размещения еврооблигаций. День в день. Была сложная сделка, объем выпуска составил 1,75 млрд долларов, из них новых денег в украинский долг инвесторы принесли более 1 млрд долларов. И как только сделка была закрыта, было объявлено об отставке Смолия. В результате, крупнейшие мировые Фонды почувствовали себя идиотами. Ведь для инвесторов тоже нет ничего важнее независимого Национального Банка. В результате, этой ночью, крупнейшие мировые инвесторы, управляющие триллионами долларов, пытались отыграть назад это сделку. И требуют признать ее недействительной. Получится или нет у них, еще не известно. Но в любом случае это колоссальный скандал. Где либо Украина кидает инвесторов, помахав им ручкой. Либо Минфин отменяет сделку и сталкивается с беспрецедентной ситуацией, ведь такого вообще не должно происходить нигде и никогда. Это очень похоже на варвара, который приходил на банкет и решает, что тут и туалет.
Что теперь? Теперь ничего хорошего, это точно. В ближайшей перспективе - паника на валютном рынке и уход всех возможных инвесторов, кто еще может уйти. Если кто-то еще не видел сигналов, то вот они. Теперь не заметить их будет невозможно. Но ее сгладить позволят накопленные этим же НБУ резервы.
В среднесрочной перспективе - контроль над НБУ переходит над противника Нацбанка теперешнего, ведь иначе к чему это политическое давление. С одной стороны, это шанс для Коломойского откатить ситуацию по Приватбанку. С другой - это доступ к управлению финансами страны людей, которые пропагандируют запуск станка, животворящую инфляцию и девальвацию. Эти же люди, кстати, всегда говорили, что в дефолте нет ничего плохого. Собственно, пример Турции, где Эрдоган забрал независимость у Центробанка, на лицо. Лира там улетела в тартарары и упала в 2 раза сходу. Да и в Украине было уже множество примеров, что происходило, когда включали станок. Было больно. Всегда. Суверенная макроэкономика выглядит именно так.
Так что в долгосрочной перспективе - экономическая катастрофа. Можно назвать это дефолтом.

https://www.obozrevatel.com/economics/economy/otstavka-smoliya-dodavili-banki-dodavim-i-ekonomiku.htm
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02.07.2020 15:35
+16
Курс уже упал, обезьяна зеленая.
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02.07.2020 15:37
+16
вчера в обменниках $$$ - 26.8, сегодня уже 27,7 - конечно не волнуемся... то-ли еще будет ой-ой-ой...
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02.07.2020 15:38
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Следите за руками, дамы и господа. Украина в лице президента подписывает меморандум с МВФ, где обещает следовать правилам и уважать независимость регулятора. Украина получает 2,1 млрд долларов от МВФ, Украина получает 500 млн евро от ЕС, Украина получает 350 млн долларов от Мирового Банка. И на следующий день нарушает договоренность. Это не просто плохо пахнет. Это воняет. Это поведие провинциальных кидал, которые привыкли разводит лохов на привокзальных площадях. А теперь они решили сыграть по крупному и приехали в Лас-Вегас. 11 друзей Бени. 12 приятелей Ермака. 13 корешей Шефира?

Еще больше усугубляет ситуацию тот факт, что в день отставки Украина провела размещения еврооблигаций. День в день. Была сложная сделка, объем выпуска составил 1,75 млрд долларов, из них новых денег в украинский долг инвесторы принесли более 1 млрд долларов. И как только сделка была закрыта, было объявлено об отставке Смолия. В результате, крупнейшие мировые Фонды почувствовали себя идиотами. Ведь для инвесторов тоже нет ничего важнее независимого Национального Банка. В результате, этой ночью, крупнейшие мировые инвесторы, управляющие триллионами долларов, пытались отыграть назад это сделку. И требуют признать ее недействительной. Получится или нет у них, еще не известно. Но в любом случае это колоссальный скандал. Где либо Украина кидает инвесторов, помахав им ручкой. Либо Минфин отменяет сделку и сталкивается с беспрецедентной ситуацией, ведь такого вообще не должно происходить нигде и никогда. Это очень похоже на варвара, который приходил на банкет и решает, что тут и туалет.
Что теперь? Теперь ничего хорошего, это точно. В ближайшей перспективе - паника на валютном рынке и уход всех возможных инвесторов, кто еще может уйти. Если кто-то еще не видел сигналов, то вот они. Теперь не заметить их будет невозможно. Но ее сгладить позволят накопленные этим же НБУ резервы.
В среднесрочной перспективе - контроль над НБУ переходит над противника Нацбанка теперешнего, ведь иначе к чему это политическое давление. С одной стороны, это шанс для Коломойского откатить ситуацию по Приватбанку. С другой - это доступ к управлению финансами страны людей, которые пропагандируют запуск станка, животворящую инфляцию и девальвацию. Эти же люди, кстати, всегда говорили, что в дефолте нет ничего плохого. Собственно, пример Турции, где Эрдоган забрал независимость у Центробанка, на лицо. Лира там улетела в тартарары и упала в 2 раза сходу. Да и в Украине было уже множество примеров, что происходило, когда включали станок. Было больно. Всегда. Суверенная макроэкономика выглядит именно так.
Так что в долгосрочной перспективе - экономическая катастрофа. Можно назвать это дефолтом.

https://www.obozrevatel.com/economics/economy/otstavka-smoliya-dodavili-banki-dodavim-i-ekonomiku.htm
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02.07.2020 15:35 Ответить
так что? смолий олицетворял независимость? смолий олицетворял- что изволите и перевыполнить план, как порошенко байдену-ПОЛНОЕ ПОДЧИНЕНИЕ ВНЕШНЕМУ УПРАВЛЕНИЮ
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02.07.2020 15:49 Ответить
Під час війни з ядерною державою-терористом, під час пандемії коронавірусу, під час економічної кризи, якої не було з часів Великої дипресії 1930-х років, нам потрібні не просто гарні хлопці на ключових посадах, нам потрібні суперфахівці які не просто щось знають а мають шалений досвід і є патріотами своєї країни і будуть працювати не за гроші, а за ідею! Саме такий кандидат для мене Олександр Савченко - суперфахівець, патріот, чесна та порядна людина. На кону стоїть виживання України як держави і подальше існування української нації. Зараз кадрова помилка буде гірша за злочин! Маю надію Зеленський перестане призначати ідіотів і призначить Савченка на посаду Голови НБУ.
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02.07.2020 16:12 Ответить
да, савченко профессионал
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02.07.2020 16:44 Ответить
Это тот Савченко, который умудрялся в 2009 одновременно в одной статье критиковать НБУ и за укрепление курса гривны, и за недостаточное укрепление курса гривны?
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02.07.2020 17:22 Ответить
Особенно забавно, что Зеленский лично обещал СЕО МВФ, что он в НБУ руками ничего трогать не будет - удачи криворожским кидалам.
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02.07.2020 15:52 Ответить
беня требует дефолт
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02.07.2020 15:58 Ответить
так а зачем тогда власть столько денег получает - пошли все в лес ))
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02.07.2020 15:35 Ответить
Бизнес - основа любого общества
А государство - ТОЛЬКО НАДСТРОЙКА для защиты Этого общества Бизнесменов
В странах , где об жтом забывают - начинаются проблемы и бардак
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02.07.2020 15:40 Ответить
Узколобое мышление. Первично Государство все остальное, и бизнес в том числе, вторично.
Возможно Государство без бизнеса, но бизнес не может существовать без Государства.
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02.07.2020 15:50 Ответить
И за чей счет государство будет харчеваться?
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02.07.2020 15:53 Ответить
ВЫ НАВЕРНО ШУТИТЕ ?

Или просто не имеете высшего образования - бо философию учат в Вышах
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02.07.2020 16:01 Ответить
Можно и историю вспомнить: появились сельское хозяйство и ремесла, потом торговля и только тогда начали появляться первые города и государства.
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02.07.2020 16:51 Ответить
Это русское мышление. Бизнесс замечательно себя чувствует без заботливой загребущей руки государства.
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02.07.2020 16:03 Ответить
Так і люди дихати не можуть без держави. Це вам путін гарно в бошки вдовбив.
Йди до своєї параші вузколобий москаль там тебе зрозуміють.
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02.07.2020 16:17 Ответить
ну ты тупой--- первично страна и люди !!!! а государство это виртуальная условность существующая только в мозгах людей--- когда то 250 миллионов проснулись как то с утра с мыслю что СССР больше нет и твое " великое" первичное государство расстаяло как туман солнечным утром
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02.07.2020 18:22 Ответить
Как зачем? Дитишкам на молочишко, ленкам на тряпки, мамкам на машины для скорости, себе на румынскую мамалыгу и борщевой набор именни МРАЗЬийчук. Ну и т.д.
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02.07.2020 16:28 Ответить
Курс уже упал, обезьяна зеленая.
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02.07.2020 15:37 Ответить
Марченко нагло брешет мне в глаза, ублюдок!
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02.07.2020 15:37 Ответить
А то, что гривна сегодня уже рухнула на 45 копеек, так - незначительные колыхания?
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02.07.2020 15:38 Ответить
Реальное доверие населения к зебанариуму.
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02.07.2020 15:41 Ответить
это при условии, что в рынок вкинули 100 лямов зелени. на сколько дней хватит такого искусственного удержания? бандюкович 2.
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02.07.2020 15:51 Ответить
вчера в обменниках $$$ - 26.8, сегодня уже 27,7 - конечно не волнуемся... то-ли еще будет ой-ой-ой...
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02.07.2020 15:38 Ответить
Мем про собачку в горящем доме, которая говорит "всё хорошо".
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02.07.2020 15:39 Ответить
ага.. так і повірили, і пішли здавати бакси..

ласкаво просимо до Лівану
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02.07.2020 15:39 Ответить
Тогда уберите нахер зеленую жопу, шоб волнения вообще пропали.
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02.07.2020 15:40 Ответить
Может быть так, а может и наоборот...Это же Украина, тут ничего стабильного не бывает
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02.07.2020 15:41 Ответить
Да жопа будет. Они же дураки. Даже без злых намерений всё сломают. Но намерения у них тоже недобрые.
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02.07.2020 15:41 Ответить
Все стабильно только на расее.
пукин навсегда!
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02.07.2020 15:42 Ответить
как раз со стабильностью экономики, привязанной к нефтедолларам там тоже проблема
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02.07.2020 15:44 Ответить
А где же стабильность? В КНДР?

https://www.adme.ru/tvorchestvo-fotografy/20-fotografij-severnoj-korei-radi-kotoryh-fotograf-riskoval-svobodoj-1686465/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_ey_mir_ti_prekrasen&fbclid=IwAR26UwWz5LE4PkKdF79IXD3eUURjLpbzRKN_U6fHqggtONzYIcAF7ZMb9oM
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02.07.2020 15:50 Ответить
Олигархам выгодно обвалить гривню - бо нищих людей и их имущество они купят за копейки, т к держат все в твёрдой валюте
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02.07.2020 15:41 Ответить
Как при Гонтаревой?
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02.07.2020 15:46 Ответить
ой, а кто это там из Привата денежки через офшоры в недвижимость Штатов вливал? Гонтарева? ТАТЫШО?!
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02.07.2020 15:53 Ответить
Как шайка зелёных грабителей видит народ Украины:
Марченко об отставке Смолия: "Нет никаких оснований волноваться за курс валюты в связи с отставкой высокопоставленного чиновника" - Цензор.НЕТ 1208
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02.07.2020 15:41 Ответить
Говорили-балакали, сіли-заплакли.
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02.07.2020 15:44 Ответить
торговали-веселились ... подсчитали-прослезились ))))
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02.07.2020 15:48 Ответить
Наоборот, кадры Гонтареврй пусть идут к гонтаревой, только сначала отчитаются, а не как она- ограничилась селфи из лондонской больницы. Ещё эту рожкову нужно не только заменить, но ещё и посадить
Сегодня специально смотрела курс валют в обменнике - евро поднялся аж на 0,15 грн - это что, 'катасторофа'? И это после того, как мы наблюдали искусственный обвал Гривны при порошенко в три с половиной раза. А тут пандемия, другие риски- но просто штиль.
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02.07.2020 15:44 Ответить
Кстати, в окружении Смолия работали и сейчас там работают кадры Гонтаревой.
И у всех у них тесные связи с банковской системой россии.
Вот откуда этот вой исходит.
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02.07.2020 15:52 Ответить
Ще не вечір. Може Лисого поставити керувати Нацбанком?
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02.07.2020 15:53 Ответить
Есть же достойные банкиры Беня и Ко.
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02.07.2020 15:56 Ответить
А что они еще могут сказать?
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02.07.2020 15:45 Ответить
не должна. но повлияет. в этом же смысл бениных интриг. а зелюки как всегда врут.
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02.07.2020 15:47 Ответить
ребятки после выборов зе президента волноваться действительно неочем ---снявши голову по волосам не плачут
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02.07.2020 15:48 Ответить
Словам цього спеціаліста можна довіряти?
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02.07.2020 15:50 Ответить
Ага... Ну а то! Отнеси их в банк.
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02.07.2020 15:51 Ответить
зетерапевт лядь - от волнения повышается давление и понижается курс.
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02.07.2020 15:50 Ответить
Якщо вони це кажуть ,то буде повністю а дупа .Брехати у крові.
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02.07.2020 15:58 Ответить
"Я считаю, что нет никаких оснований волноваться за курс валюты в связи с отставкой высокопоставленного чиновника.....", - отметил Марченко.Источник: https://censor.net/n3205652

Звісно що немає з цієї причини, але і причина інша. Тому до пана Марченка є запитання -
кого він має за дурнів амбасаду послів G7, МВФ, народ України?
Підіть з'їжте трохи гівнеця з путінської дупи пане Марченко. Вже аж бісять ці зарозумілі путінскі холуї.
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02.07.2020 16:06 Ответить
Запуск друкарського верстата - шлях до загибелі
Заява голови Національного банку України Якова Смолія про свою відставку і політичний тиск на нього - потужний сигнал не тільки закордонним партнерам України, а й громадянам країни. Це сигнал про те, що час, коли ми могли говорити хоча б про відносну стабільність національної валюти приходить до свого завершення. Що вже незабаром гривня може перетворитися просто на різаний папір, на веселі картинки, а не на гроші. Що одне з останніх досягнень влади 2014-2019 років, ще не знищене після катастрофічних для України президентських і парламентських виборів 2019 року, буде знищено.
У чинної влади просто немає іншого виходу, крім як запустити друкарський верстат. Гроші закінчуються. Якщо не почати їх друкувати, скоро навіть найвідданіші прихильники Володимира Зеленського помітять, що король - голий. Помітять по "голому" холодильнику, по відсутності пенсій і зарплат - по всьому тому, що неминуче повинно було трапитися після голосування за Зеленського і тільки посилилося через епідемію і карантин. Крім того, у запуску друкарського верстата зацікавлені олігархи та їхні лобісти у оточенні Зеленського. Тому що вони точно розуміють - з'явиться можливість вкотре пограбувати українців. Скупити все задешево. А хіба не заради цього вони об'єднувалися на підтримку Зеленського у 2019 році? Хіба вони не "зробили нас разом"?
Але якщо друкувати гроші - це не буде виходом ні для кого. Хоч скільки не видавай папір замість зарплат і пенсій - грошима він не стане. Запущений верстат - це інфляція, підвищення цін, зникнення товарів. І все це в умовах, коли українці і так бідніють із кожним днем, коли накопичені гривні - єдина надія дожити до нової зарплати або нової роботи. І раптом все це перетворюється на потерть! Якій владі вдасться втриматися після такого? Яка нестабільність після цього настане? Який агресор втримається від спокуси захопити ще шматок української території? Якщо влада почне друкувати гроші, вона може знищити не тільки себе саму, а й державу.
Західні партнери України це прекрасно усвідомлюють. "Незалежність НБУ знаходиться у центрі програми, яку підтримує МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови Нацбанку" - https://espreso.tv/news/2020/07/02/mvf_nagolosyla_na_vazhlyvosti_zabezpechennya_nezalezhnosti_nbu_nastupnykom_smoliya заявив представник МВФ Джеррі Райс. Посли групи семи https://espreso.tv/news/2020/07/02/************************************************************* відзначили , що втрата незалежності НБУ поставить під загрозу надійність реформ в Україні та їхню підтримку. У перекладі з дипломатичної мови це означає, що справжніх грошей не буде. Взагалі. І грошей МВФ зокрема.
А буде ще й дефолт. Який тільки додасться до інфляції, підвищення цін, зникнення товарів. Тільки в ще більшому ступені зменшить купівельну спроможність українців. Тільки в ще більшому ступені доб'є українську економіку.
Ще кілька днів тому я був упевнений, що весь цей кошмар трапиться восени.
Але, здається, він може відбутися вже влітку.
https://espreso.tv/tag/vitaliy_portnykov Віталій Портников , блог,
https://espreso.tv/article/2020/07/02/vitaliy_portnykov_zapusk_drukarskogo_verstata_shlyakh_do_zagybeli
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02.07.2020 16:07 Ответить
Придурочный, а ты не в курсе Новой Экономической Политики Зеленского?
Тогда читай:
"Что означает "другая экономическая парадигма" Зеленского? "Деньги - кровь экономики, их нужно больше; сушить экономику - нельзя; курс - чуть опустить и т.д.", - перечисляет источник издания.Источник: https://biz.censor.net/n3205585
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02.07.2020 16:13 Ответить
Кого ви зелені заспокоюєте? Краще мовчали б, а то точно потрібно переживати.
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02.07.2020 16:22 Ответить
Вот тут я бы не поверил. Смолий - фигура знаковая.
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02.07.2020 16:56 Ответить
Ну, вот и приплыли, теперь у нас министр финансов "гарантирует" курс национальной валюты. Для недалёких, то есть для сторонников Зеленкого, для Минфина чем больше Нацбанк напечатает пустых денег, тем лучше - можно без напряга выплачивать бюджетникам зарплаты, пенсионером - пенсии, а то, что они станут фактически в разы меньше, это министра финансов ниипёт.
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02.07.2020 17:58 Ответить
ЛОГИКА ИДИОТКИ:
"Смолий управляемый до сих пор Гонтаревй (главой Нацбанка при президенте Петре Порошенко). И в МВФ сидит Рашкован, тоже проПетин. Поэтому отставка Смолия - политическая акция ЕвроСолидарности. Попытка раскачать отношения с МВФ. Причина - Порошенко",
Т.е. благодаря людям Порошенко гривна сохраняла стабильность и было норм сотрудничество с МВФ.
Но типерь человека Порошенко надо уволить и влезть в гавно - и Порошенко-же в этом виноват!
Это уже не дебилы....
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02.07.2020 18:09 Ответить
Слуги Коломойші справді не мають причин для хвилювання.
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02.07.2020 19:58 Ответить
 
 