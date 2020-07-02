Марченко об отставке Смолия: "Нет никаких оснований волноваться за курс валюты в связи с отставкой высокопоставленного чиновника"

Отставка Якова Смолия с должносты главы НБУ не должна повлиять на курс гривны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Я считаю, что нет никаких оснований волноваться за курс валюты в связи с отставкой высокопоставленного чиновника. Потому что мы сегодня возможно можем видеть некую турбулентность на рынке. Я считаю, что будут приняты соответствующие решения и уже в ближайшее время все успокоится. Поэтому нет никаких оснований, чтобы считать, что это изменит каким-то образом ситуацию на валютном рынке", - отметил Марченко.

Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Позже президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.