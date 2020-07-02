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Ермак о законопроекте по наказанию за публикацию разговоров чиновников: Цель инициативы - перестать ассоциироваться с пленками и скандалами

Ермак о законопроекте по наказанию за публикацию разговоров чиновников: Цель инициативы - перестать ассоциироваться с пленками и скандалами

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что украинское законодательство должно обеспечить защиту иностранным партнерам от незаконного прослушивания их разговоров с украинскими топ-чиновниками.

"Думаю, все понимают, что такая публикация [разговоров] может нанести ущерб национальным интересам Украины и ухудшить отношения нашей страны с другими государствами. Любые иностранные партнеры Украины должны быть уверены, что ничего из их разговоров с украинскими лидерами не будет опубликовано", — рассказал Ермак НВ, передает Цензор.НЕТ.

Для этого на Банковой готовы подготовить соответствующий законопроект, о чем ранее глава ОП сообщил американскому изданию Washington Post.

В комментарии Ермак уточнил, что пока наработок нет, есть только идея. Перед написанием проекта закона в окружении президента Владимира Зеленского намерены проконсультироваться с экспертами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак: Разрабатываем законопроект о наказании за публикацию разговоров высокопоставленных чиновников

"Цель этой инициативы — убрать токсичность с имиджа Украины, перестать ассоциироваться с пленками и скандалами. И здесь неважно, публикуются записи для достижения внутренних украинских политических целей или геополитических результатов. В любом случае, есть большая угроза для интересов нашей страны", — уточнил глава ОП.

Он добавил, что предложенная инициатива не будет касаться публикации аудиозаписей разговоров, которые свидетельствуют о преступлении высшими должностными лицами Украины, в частности коррупционных.

Также она не будет распространяться на работу журналистов и не будет представлять угрозы для свободы слова.

Автор: 

журналистика (3300) законопроект (3222) прослушка (348) Ермак Андрей (1265)


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Топ комментарии
+50
Ну дык перестаньте быть коррумпированными лохами и все наладится!
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02.07.2020 15:59
+37
Чтобы закончилась коррупция надо запретить новости о коррупции. Сильный ход.
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02.07.2020 16:01
+23
https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1278667231866519552 28 мин

«Слуги» збирають підписи щодо позачергової сесії на 18.00 сьогодні.
Думаєте - по питаннях економічної кризи, коронавірусу, катастрофічних підтоплень на заході країни?
НІ. По законопроекту «Про азартні ігри».
Найважливіше питання в країні
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02.07.2020 15:59
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Правила форума Совет форумчан
Ну дык перестаньте быть коррумпированными лохами и все наладится!
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02.07.2020 15:59 Ответить
нее, они это не могут! поэтому будут запрещать вести расследование и публикации о их коррупции ))
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02.07.2020 16:07 Ответить
а вот интересно - после этого они Ютуб и Фейсбук - тоже запретят?)
а то ведь публикация в Ютубе и пр - не подпадает под их "запрет", ибо - руки коротки
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02.07.2020 16:09 Ответить
не підказуй, а то внесуть якийсь пункт і буде підпадати.
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02.07.2020 16:16 Ответить
ЕРМАК ! У вас ,в офисе,ЗАСЕЛА ЗЕЛЕНАЯ СЕКТА,которая сдает Украину и чем больше народ будет знать о ваших сволочных делах--тем скорее вы сядете,а "наработали" вы уже лет на двадцать !
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02.07.2020 18:31 Ответить
Не ну ты что, какой простотй нарiд, выбравшие это быдло, такая и ЗекоМанада.
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02.07.2020 16:13 Ответить
А то так выглядит, что "цель инициатив" - не мешать"новым людям" косить бабло!
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02.07.2020 16:44 Ответить
все пойдет по сценарию:
https://censor.net/news/3205074/***************************************************************************************************
получаем транш от МВФ, Ермак их проводит через свои площадки, что бы НБУ этого не заметила, выгонят Смолия, потом возьмутся за таможню.... и потом домой к себе в Ростов с кешем...
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02.07.2020 17:13 Ответить
https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1278667231866519552 28 мин

«Слуги» збирають підписи щодо позачергової сесії на 18.00 сьогодні.
Думаєте - по питаннях економічної кризи, коронавірусу, катастрофічних підтоплень на заході країни?
НІ. По законопроекту «Про азартні ігри».
Найважливіше питання в країні
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02.07.2020 15:59 Ответить
На злодії шапка горить.

... Зовсім вже слуги народу свій народ зневажають, таку маячню несуть й не соромляться.
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02.07.2020 16:00 Ответить
Чтобы закончилась коррупция надо запретить новости о коррупции. Сильный ход.
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02.07.2020 16:01 Ответить
_Ошибка. Не приписывай им вымышленные цели. "Чтобы закончилась коррупция" попросту не является их целью! Совсем.
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02.07.2020 16:10 Ответить
Т.е. не надо переставать красть и продавать должности. Надо запретить публикации про это.
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02.07.2020 16:03 Ответить
головне, що ви ні у кого не асоціюєтеся з державними діячами та нагадуєте скоріш провінційних гешефтерів
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02.07.2020 16:03 Ответить
Агов єрмачьок,а як же свобода слова?Не чув?Як же ви"сосни народу" вже нас дістали - покидьки малороські.Тьфу...
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02.07.2020 16:04 Ответить
"Цель этой инициативы - убрать токсичность с имиджа Украины, перестать ассоциироваться с пленками и скандалами." Источник: https://censor.net/n3205658

То не порушуйте закони! І не буде а ні токсічності, ні зашкварів, ні скандалів.
Але якщо те для вас важко, то є ще один спосіб уникнути усіх тих негативних наслідків - підіть геть з влади!
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02.07.2020 16:05 Ответить
А разговаривать так, чтобы не было стыдно слабо?!
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02.07.2020 16:06 Ответить
_Цель - чтобы никто не смел обнародовать тёмные делишки шайки грабителей, врагов Украины и народа.
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02.07.2020 16:08 Ответить
Завхоз подготавливает законопроекты. Шо? Закон? Не, зебилятник про Закон ничего не слышал, у них Закон - левая пятка их хозяина.
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02.07.2020 16:11 Ответить
Где Зеля откапал такую гниду ?
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02.07.2020 16:12 Ответить
В помощниках у рыга-борца Тедеева. Познакомились на рыговском "Интере".
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02.07.2020 16:25 Ответить
Иностранные партнеры плачут от счастья, пакуют бабло и заказывают в МАУ билеты.
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02.07.2020 16:12 Ответить
Нарид думает, что президент у него Зеленский, а на самом деле Ермак.
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02.07.2020 16:17 Ответить
одно слово дермак
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02.07.2020 16:19 Ответить
" Цель инициативы - перестать ассоциироваться...."

це як алкаш вирішив зав"язати))
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02.07.2020 16:27 Ответить
Правильно! Ведь виноват не тот кто ТОРГУЕТ должностями!!! А та, тварь мерзкая, которая это все записала, а еще больше - кто в обнародовал!!!
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02.07.2020 16:29 Ответить
давайте деньги отменим что бы чиновники не крали!! Не , Ну Андрей ты блин вобще нормальный?
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02.07.2020 16:29 Ответить
Та чого вже там - Дерьмак, давай такий закон: "людям холопского звания запретить любое непочтительное упоминание власти и чиновников, дабы своими низкосортными языками не осквернять сиятельств, превосходительств и высокоблагородий".
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02.07.2020 16:37 Ответить
млять. эрэфийской "верной дорогой идете товарищи"
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02.07.2020 16:39 Ответить
судя по последним фоткам, надо вводить закон "о запрете фотографирования экранов мобильных гаджетов слуг в Раде". а, то палятся с кодами стран не по децки.
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02.07.2020 16:44 Ответить
Ермаку хотя бы раз прочитать конституцию. Граждане Украины имеют равные права и международное законодательство о дискриминации, в данном случае по должности. А так все понятно, Ермак хочет по закону торговать должностями
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02.07.2020 16:50 Ответить
Ублюдок!
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02.07.2020 16:56 Ответить
Маленькими шажочками эта мерзость ведет страну к диктатуре зеленых соплей . Но я думаю,что хрен ему на все его воровское рыло .
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02.07.2020 17:01 Ответить
Как я уже ранее и говорил, все пойдет по сценарию:
https://censor.net/news/3205074/***************************************************************************************************

мы получаем от МВФ транш, Ермак их проводит через свои площадки, что бы НБУ этого не заметила, выгонят Смолия, потом возьмутся за таможню.... и потом домой к себе в Ростов с кешем...
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02.07.2020 17:11 Ответить
почему этот торговец должностями еще не в камере
за 30000 в сутки
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02.07.2020 17:15 Ответить
Бреше Єрмак: "Мета цієї ініціативи - прибрати токсичність з іміджу України". Яке відношення має імідж зеленої плісняви до іміджу України?
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02.07.2020 17:16 Ответить
Т.е. гадости делать - это хорошо.
Обнародование падлюк - преступление.
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02.07.2020 17:17 Ответить
"Скажу прямо: наши коррупционеры очень нуждаются в таком законе. Иностранные партнеры не понимают тонких намеков. Им надо подробно объяснять механизм нашей работы".
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02.07.2020 17:25 Ответить
Думаю, все понимают, что такая публикация [разговоров] может нанести ущерб национальным интересам Украины и ухудшить отношения нашей страны с другими государствами.(если враги и предатели внктри Украины ,ведут разговоры в которых обсуждается возможность нанести вред национальным интересам Украины ) , тогда такие разговоры должны быть, по-логике агента служивого ермака ,засекречены...Любой госчиновник ведущий разговоры наносящие ущерб государству Украина и ее народу должен тянуть пожизненное безущербное житие за счет государства Украины...
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02.07.2020 17:29 Ответить
Перестать ассоциироваться со скандалами можно только если перестать давать почву для этих скандалов , а не пытаться наступать на свободу слова .
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02.07.2020 17:31 Ответить
Ермачелло - в тишине торговать должностями спокойней?
Кста, зебобики, когда преЗЕрватив подаст ва отставку7 оно ведь обещало
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02.07.2020 17:31 Ответить
Вообще-то, если у человека дизентерия, то он лекарства пьёт, а не надевает "бронетрусы", чтобы дерьмо не вытекало и не воняло...
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02.07.2020 17:37 Ответить
Всі гниди сховаються за закон.
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02.07.2020 17:37 Ответить
Цель инициативы - перестать ассоциироваться с пленками и скандалами

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Ведите себя порядочно и не воруйте. Вот тогда Вам не будут страшны никакие пленки.
А то получается, что вы и дальше будете красть, оскорблять людей, плести нечистоплотные интриги и договорняки.
А чтобы люди, избравшие вас ничего этого не знали, вы хотите им на глаза и уши накинуть закон, запрещающий знать правду.
По вашему получается, что нечистоплотные и воровитые чиновники являются еще и пострадавшей стороной по отношению к людям, давших вам власть.
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02.07.2020 17:42 Ответить
Смешно. Сам Ермак (хорошо, если не по приказу Зеленского) слил из ОП записи разговоров Порошенко и Байдена, а теперь, бедолага, "озаботился" утечкой инфы из собственной конторы.
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02.07.2020 18:05 Ответить
Классика жанра! Сами слили по дурости , желая нагадить Пороху, сами об-срались и теперь с этим героически будут бороться. Клоуны!
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02.07.2020 19:36 Ответить
Другими словами:
"нельзя ловить на горячем вора, что бы никто не знал, что вор - это вор..."
А от "молчания" - воров буде больше и их аппетиты - больше !
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02.07.2020 20:18 Ответить
 
 