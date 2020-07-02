Ермак о законопроекте по наказанию за публикацию разговоров чиновников: Цель инициативы - перестать ассоциироваться с пленками и скандалами
Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что украинское законодательство должно обеспечить защиту иностранным партнерам от незаконного прослушивания их разговоров с украинскими топ-чиновниками.
"Думаю, все понимают, что такая публикация [разговоров] может нанести ущерб национальным интересам Украины и ухудшить отношения нашей страны с другими государствами. Любые иностранные партнеры Украины должны быть уверены, что ничего из их разговоров с украинскими лидерами не будет опубликовано", — рассказал Ермак НВ, передает Цензор.НЕТ.
Для этого на Банковой готовы подготовить соответствующий законопроект, о чем ранее глава ОП сообщил американскому изданию Washington Post.
В комментарии Ермак уточнил, что пока наработок нет, есть только идея. Перед написанием проекта закона в окружении президента Владимира Зеленского намерены проконсультироваться с экспертами.
"Цель этой инициативы — убрать токсичность с имиджа Украины, перестать ассоциироваться с пленками и скандалами. И здесь неважно, публикуются записи для достижения внутренних украинских политических целей или геополитических результатов. В любом случае, есть большая угроза для интересов нашей страны", — уточнил глава ОП.
Он добавил, что предложенная инициатива не будет касаться публикации аудиозаписей разговоров, которые свидетельствуют о преступлении высшими должностными лицами Украины, в частности коррупционных.
Также она не будет распространяться на работу журналистов и не будет представлять угрозы для свободы слова.
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а то ведь публикация в Ютубе и пр - не подпадает под их "запрет", ибо - руки коротки
https://censor.net/news/3205074/***************************************************************************************************
получаем транш от МВФ, Ермак их проводит через свои площадки, что бы НБУ этого не заметила, выгонят Смолия, потом возьмутся за таможню.... и потом домой к себе в Ростов с кешем...
https://twitter.com/svecha62 свічка https://twitter.com/svecha62 @svecha62 https://twitter.com/svecha62/status/1278667231866519552 28 мин
«Слуги» збирають підписи щодо позачергової сесії на 18.00 сьогодні.
Думаєте - по питаннях економічної кризи, коронавірусу, катастрофічних підтоплень на заході країни?
НІ. По законопроекту «Про азартні ігри».
Найважливіше питання в країні
... Зовсім вже слуги народу свій народ зневажають, таку маячню несуть й не соромляться.
То не порушуйте закони! І не буде а ні токсічності, ні зашкварів, ні скандалів.
Але якщо те для вас важко, то є ще один спосіб уникнути усіх тих негативних наслідків - підіть геть з влади!
це як алкаш вирішив зав"язати))
https://censor.net/news/3205074/***************************************************************************************************
мы получаем от МВФ транш, Ермак их проводит через свои площадки, что бы НБУ этого не заметила, выгонят Смолия, потом возьмутся за таможню.... и потом домой к себе в Ростов с кешем...
за 30000 в сутки
Обнародование падлюк - преступление.
Кста, зебобики, когда преЗЕрватив подаст ва отставку7 оно ведь обещало
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Ведите себя порядочно и не воруйте. Вот тогда Вам не будут страшны никакие пленки.
А то получается, что вы и дальше будете красть, оскорблять людей, плести нечистоплотные интриги и договорняки.
А чтобы люди, избравшие вас ничего этого не знали, вы хотите им на глаза и уши накинуть закон, запрещающий знать правду.
По вашему получается, что нечистоплотные и воровитые чиновники являются еще и пострадавшей стороной по отношению к людям, давших вам власть.
"нельзя ловить на горячем вора, что бы никто не знал, что вор - это вор..."
А от "молчания" - воров буде больше и их аппетиты - больше !