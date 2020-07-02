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Таможня в июне выполнила план по доходам, впервые в этом году, - Марченко. ВИДЕО

Проводится определенная работа по борьбе с контрабандой, серым и черным импортом.

Об этом во время брифинга заявил глава Минфина Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что таможня, в отличие от налоговой, проходит сложный и болезненный процесс трансформации.

"Мы до сих пор ищем эффективное сочетание эффективного менеджмента с возможностью проведения качественных изменений. Этот поиск достаточно продложительный, но результаты уже есть. Июнь - таможня выполнила план, впервые в этом году", - отметил Марченко.

По словам Марченко, Минфину приписывают то, что то возможно из-за того, что министерство меняет расписание, или план.

"Падение товарооборота у нас состоялось по импортным товарам довольно существенное в связи с коронакризисом и падением экономической динамики. В мае падение импорта было более 31%. При этом нам удалось увеличить налоговую нагрузку и в мае, и июне на 2-2,5%. Это свидетельствует о том, что да, действительно, еще недостаточно, но есть определенная работа по борьбе с контрабандой, серым, черным импортом, другим показателям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таможня в мае не выполнила план по доходам на 3 млрд грн, но работа идет, - министр финансов Марченко

Автор: 

Марченко Сергей (299) Государственная таможенная служба (164)


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Топ комментарии
+16
"забув" він уточнити, що "план" був "скоригований" секвестром...
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02.07.2020 16:20
+11
Зебилы наконец-то просекли фишку, - что для перевыполнения плана в два раза, сам план нужно уменьшить в четыре)
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02.07.2020 16:22
+3
да-да.. выполнит "план", который был сокращен на треть как раз чтобы отчитаться о "выполнении"))
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02.07.2020 16:23
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"забув" він уточнити, що "план" був "скоригований" секвестром...
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02.07.2020 16:20 Ответить
Зебилы наконец-то просекли фишку, - что для перевыполнения плана в два раза, сам план нужно уменьшить в четыре)
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02.07.2020 16:22 Ответить
да-да.. выполнит "план", который был сокращен на треть как раз чтобы отчитаться о "выполнении"))
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02.07.2020 16:23 Ответить
Может это план по взяткам был?
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02.07.2020 16:24 Ответить
не понимаю, какой "план" может быть у таможни, кроме курительного! работает экономика, будут сборы, не работает, как теперь при Оманской мрази, и доходов нет. все просто, так же как престать стрелять.
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02.07.2020 16:24 Ответить
так, значіт, всьо харашо?
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02.07.2020 16:24 Ответить
гебня, ти така смішна, бо тупа?
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02.07.2020 16:28 Ответить
Таможня в июне выполнила план по доходам, впервые в этом году, - Марченко - Цензор.НЕТ 3049
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02.07.2020 16:27 Ответить
...в мае падение импорта было более 31%

а план перевьіполнен
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02.07.2020 16:28 Ответить
Та ладно, выполнили они план. Снизили индикатив сборов более чем на 8 мдрд грн по сравнению с январем-февралем. Молодцы. Если бы еще снизили, то и перевыполнили план.
К тому же курс сейчас прыгнет, так вы и несколько планов перевыполните.
Только в холодильниках от этого не прибавится, наперсточники..
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02.07.2020 16:28 Ответить
Таможня в июне выполнила план по доходам, впервые в этом году, - Марченко - Цензор.НЕТ 2802може, він про цей план?
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02.07.2020 16:31 Ответить
Гы-гы! План урезали, дабы "рейтинг" Бубочке не портили. Но, не особо помогло...
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02.07.2020 16:32 Ответить
Да я статистику посмотрел налоговая налогов в 2 раза больше собрала чем в 2019 году, я прослезился какие молодцы. Вопрос с кого они столько собрали?При падающем ВВП.
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02.07.2020 16:46 Ответить
Митниця в червні виконала план з доходів, уперше цього року, - Марченко - Цензор.НЕТ 3515
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02.07.2020 16:55 Ответить
теперь понятно, почему у меня уже 2 посылки с Али месяц не могут дойти с таможни
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02.07.2020 17:07 Ответить
 
 