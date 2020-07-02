Таможня в июне выполнила план по доходам, впервые в этом году, - Марченко. ВИДЕО

Проводится определенная работа по борьбе с контрабандой, серым и черным импортом.

Об этом во время брифинга заявил глава Минфина Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что таможня, в отличие от налоговой, проходит сложный и болезненный процесс трансформации.

"Мы до сих пор ищем эффективное сочетание эффективного менеджмента с возможностью проведения качественных изменений. Этот поиск достаточно продложительный, но результаты уже есть. Июнь - таможня выполнила план, впервые в этом году", - отметил Марченко.

По словам Марченко, Минфину приписывают то, что то возможно из-за того, что министерство меняет расписание, или план.

"Падение товарооборота у нас состоялось по импортным товарам довольно существенное в связи с коронакризисом и падением экономической динамики. В мае падение импорта было более 31%. При этом нам удалось увеличить налоговую нагрузку и в мае, и июне на 2-2,5%. Это свидетельствует о том, что да, действительно, еще недостаточно, но есть определенная работа по борьбе с контрабандой, серым, черным импортом, другим показателям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таможня в мае не выполнила план по доходам на 3 млрд грн, но работа идет, - министр финансов Марченко