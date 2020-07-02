Профильный комитет Рады поддержал представление Зеленского об увольнении Смолия, - нардеп "Голоса" Железняк

Профильный комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрел проект постановления об освобождении Якова Смолия от должности председателя Национального банка Украины и рекомендовал народным депутатам его поддержать.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк (фракция "Голос"), передает Цензор.НЕТ.

"Комитет по вопросам финансов поддержал постановление об увольнении господина Смолия с должности главы НБУ ((( 16 "за". Представители фракции Голос не голосовали за это решение. Мы так и не услышали, кто именно оказывал системное политическое давление. Поскольку на заседании не было главы НБУ, то будем об этом спрашивать в зале. Несемся... (", - рассказал Железняк.

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Напомним, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

2 июля Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия с поста главы НБУ.