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Новости Правосудие
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Прокурор незаконно поместил в СИЗО 8 человек, теперь ему грозит до 10 лет за решеткой

Прокурор незаконно поместил в СИЗО 8 человек, теперь ему грозит до 10 лет за решеткой

Прокурор из Северодонецка дал следователям незаконное указание задержать по делу об игорном бизнесе 8 человек, в том числе беременную женщину.

Теперь прокурору сообщили о подозрении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, прокурор был процессуальным руководителем по делу об игорном бизнесе. Он приказал следователям полиции задержать 8 человек и поместить их в СИЗО. 7 задержанных были женщинами, одна из них была беременна.

"Такими действиями были нарушены требования Уголовного процессуального кодекса Украины, согласно которому уполномоченное должностное лицо имеет право без решения следственного судьи задержать подозреваемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Поскольку за занятие игорным бизнесом предусмотрено наказание в виде штрафа, то правоохранители не имели правовых оснований для задержания и своими действиями грубо нарушили право на свободу подозреваемых лиц", - сказано в сообщении.

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По этому факту прокуроры Офиса генпрокурора совместно со следователями ГБР в Краматорске еще в апреле 2020 года сообщили о подозрении в совершении незаконного задержания пяти следователям.

Прокурору инкриминируют нарушение ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 371 УК Украины. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Венедиктова отчиталась о ста днях работы на посту: Да, за решеткой не политики первого эшелона - все еще впереди. ВИДЕО

Автор: 

Северодонецк (605) юстиция (758) прокурор (1131) Офис Генпрокурора (2473) Луганская область (6500)


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Топ комментарии
+6
Посадил аферистов, но те проплатили крыше повыше
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02.07.2020 16:25
+6
То же будет и с "прокурорами" по делу Шеремета.
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02.07.2020 16:25
+4
Криша єдєт нє спєша, тихо слугами шурша🐸
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02.07.2020 16:37
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Посадил аферистов, но те проплатили крыше повыше
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02.07.2020 16:25 Ответить
Посадив щоб вимагати гроші, тепер сам буде носити гроші гражданіну начальнику, щоб той дозволяв не носити тюремну робу.
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02.07.2020 16:31 Ответить
Криша єдєт нє спєша, тихо слугами шурша🐸
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02.07.2020 16:37 Ответить
А где вы из статьи увидели, что они аферисты? Мне не понятно к примеру кого они обманывали. А если даже и аферисты это разве дает прокурору право действовать незаконно?
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02.07.2020 17:15 Ответить
Злодій, бандит, вбивця повинен сидіти в тюрмі і мені пофіг як його туди доставлять.

Інакше це деградація суспільства, втрата моральних орієнтирів, недовіра один до одного, економіка на рівні Африки.
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02.07.2020 19:47 Ответить
Ну тоді чекайте, що можуть прийти і до Вас і так само в буцигарню запроторити. В правовому суспільстві перш за все повинно бути верховенство права. Бо все те, що Ви написали і є наслідком відсутності правового поля.
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03.07.2020 09:58 Ответить
Давайте не будемо робити вигляд що кримінал і законослухняні громадяни перебувають по одну сторону барикад проти правоохоронних органів. Це не так.

Має бути правоохоронні органи і законослухняні громадяни по одну сторону кримінал по другу і ніяк інакше.
Ми вже і так дійшли до дна, коли кримінал де факто приймає закони і керує містами мільйонниками, тому що продажні журналісти проїхали наріду по мозгах і зробили з бандитів невинних жертв.
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03.07.2020 13:36 Ответить
ааа... даунбасня... ну там кто не сидел то не человек. То он с них "людей" делает!
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02.07.2020 16:25 Ответить
То же будет и с "прокурорами" по делу Шеремета.
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02.07.2020 16:25 Ответить
Не, Шеремет - это святое. Это "дело" надо холить и лелеять. Потому как еще неизвестно, кому оно больше пригодится: Пете или Вове.
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02.07.2020 16:38 Ответить
А що ти робиш у ВБ, Бодя? Шукаєш золото Полуботка?
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02.07.2020 16:42 Ответить
Не может быть! Не уж-то какая-то ответственность будет появляться в нашей стране....
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02.07.2020 16:26 Ответить
Надо дать по десять лет за каждого!
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02.07.2020 16:27 Ответить
Десятиліттями фальсифікація справ і незаконні репресії - основне джерело доходів мусорів, прокурворів і "суддів".
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02.07.2020 16:32 Ответить
Так буде і по Антоненку, Дугарь, Кузьменко, яких незаконно утримують у СІЗО.
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02.07.2020 16:35 Ответить
Прокуроры и судьи во время майдана тучу народа незаконно поместили в СИЗО до сих по ним нет уголовных дел. Сейчас волонтеры и активисты не законно в СИЗО, по программе портнова и ху@ла.
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02.07.2020 16:44 Ответить
Грозит это еще не сидит! а обещать не значит жинится! у нас половине власти что то грозит и ниче как то эивут и плодятся и бабло косят! и не межает им то что грозит!!!
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02.07.2020 16:45 Ответить
шо было, шо будет, чем сердце успокоицца...
беременная сосна корабельная не отменяет проверку офисов местных синагог на пожаробезопасность...
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02.07.2020 16:52 Ответить
Этот прокурор на святое для зельоных покусился,вот Шмаркля и зеко.***** дали команду посадить.Не люблю прокуроришек,но этот не взял,а посадил.
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02.07.2020 17:19 Ответить
 
 