Прокурор незаконно поместил в СИЗО 8 человек, теперь ему грозит до 10 лет за решеткой

Прокурор из Северодонецка дал следователям незаконное указание задержать по делу об игорном бизнесе 8 человек, в том числе беременную женщину.

Теперь прокурору сообщили о подозрении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, прокурор был процессуальным руководителем по делу об игорном бизнесе. Он приказал следователям полиции задержать 8 человек и поместить их в СИЗО. 7 задержанных были женщинами, одна из них была беременна.

"Такими действиями были нарушены требования Уголовного процессуального кодекса Украины, согласно которому уполномоченное должностное лицо имеет право без решения следственного судьи задержать подозреваемого в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Поскольку за занятие игорным бизнесом предусмотрено наказание в виде штрафа, то правоохранители не имели правовых оснований для задержания и своими действиями грубо нарушили право на свободу подозреваемых лиц", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: На Ривненщине прокурор задержан на взятке в виде 2 ноутбуков, - Офис генпрокурора. ФОТО

По этому факту прокуроры Офиса генпрокурора совместно со следователями ГБР в Краматорске еще в апреле 2020 года сообщили о подозрении в совершении незаконного задержания пяти следователям.

Прокурору инкриминируют нарушение ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 371 УК Украины. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Венедиктова отчиталась о ста днях работы на посту: Да, за решеткой не политики первого эшелона - все еще впереди. ВИДЕО