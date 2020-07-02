РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11518 посетителей онлайн
Новости
2 358 27

Рада приняла правки "Голоса", усиливающие защиту граждан после легализации азартных игр, - нардеп Железняк

Рада приняла правки

Нардепы поддержали правку фракции "Голос", призванную усилить защиту граждан, подверженных зависимости от азартных игр.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Только что отстоял с фракцией "Голос" усиление защиты граждан после легализации азартных игр. Благодаря нашим правкам
игорные заведения с автоматами буде запрещено открывать рядом со школами - минимум за 500 м; заведения, которые пустят играть признанного зависимым человека, будут обязаны выплатить компенсацию семьям в 10-кратном размере проигрыша", - написал Железняк.

По его мнению, принятые правки "убрали игровые залы с улиц городов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" могут отдать руководство игорным бизнесом "человеку от ОП" Бауму, связанному с РФ, Коломойским и Пинчуком, - "Наші гроші". ВИДЕО

Как сообщалось, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект об организации игорного бизнеса 16 января 2020 года. К нему поступило 3445 поправок. 30 июня Рада приступила к рассмотрению его во втором чтении.

Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.

Рада приняла правки Голоса, усиливающие защиту граждан после легализации азартных игр, - нардеп Железняк 01

азартные игры (128) Голос партия (499) Железняк Ярослав (423)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
зедрисня хоче наповнити наші міста ігроманами, що шукають, кого б пограбувати, щоб зіграти ще
ненавиджу сволоту
показать весь комментарий
02.07.2020 16:33
+5
Тепер український нарід зможе цілком легально програти свою зарплатню в 4000$ в казино. Лишилося легалізувати наркотики та проституцію і станемо туристичним раєм!
показать весь комментарий
02.07.2020 16:33
+5
и самое прикольное в этой истории то что на 2 года ВЕСЬ игорный бизнес освободили от НАЛОГА !!! .. вот не пойму - зачем тогда это они сделали ?! ведь денег в бюджет не пойдет ни гривны !?
показать весь комментарий
02.07.2020 16:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дык нафига легализовывать азартные игры, если туда не пускать тех кто хочет поиграть?
показать весь комментарий
02.07.2020 16:28 Ответить
Или зависимые пусть со смартфона с улицы играют? Собственно как и школьники
показать весь комментарий
02.07.2020 16:29 Ответить
Українські церкви проти легалізацій ігорного бізнесу! Україна це християнська країна і дозволяти відкривати ігорні заклади які будуть висмоктувати з нерозумних людей останні гроші і залишати їх за межею існування - це злочин проти українського народу! Потім ці обікрадені люди підуть вбивати і грабувати щоб купити собі іжу і наркотики! Не можна в суспільстві хворому на бідність та різноманітні залежності дозволяти ігорний бізнес!
показать весь комментарий
02.07.2020 16:41 Ответить
зедрисня хоче наповнити наші міста ігроманами, що шукають, кого б пограбувати, щоб зіграти ще
ненавиджу сволоту
показать весь комментарий
02.07.2020 16:33 Ответить
Тепер український нарід зможе цілком легально програти свою зарплатню в 4000$ в казино. Лишилося легалізувати наркотики та проституцію і станемо туристичним раєм!
показать весь комментарий
02.07.2020 16:33 Ответить
и самое прикольное в этой истории то что на 2 года ВЕСЬ игорный бизнес освободили от НАЛОГА !!! .. вот не пойму - зачем тогда это они сделали ?! ведь денег в бюджет не пойдет ни гривны !?
показать весь комментарий
02.07.2020 16:38 Ответить
важная поправка в не особенно важный сейчас закон от группы лоббистов)) украина никогда не станет лас-вегасом))
показать весь комментарий
02.07.2020 16:37 Ответить
ЗЕбилы живут в своих розовых фантазиях, а ментам и бандюкам нужна легализация их совместного бизнеса.
показать весь комментарий
02.07.2020 16:54 Ответить
Вчера был не зависим . Завтра выиграл и стал зависим . Они в Раде хернёй занимаются . Нам пишут , что ху@ло нападёт на юг Украины , а они беспокоятся о комфорте для игорного бизнеса .
показать весь комментарий
02.07.2020 16:40 Ответить
...аведения, которые пустят играть признанного зависимым человека, будут обязаны выплатить компенсацию семьям в 10-кратном размере проигрыша

Це що за трешак? А яким чином вони знатимуть "про залежність". Це буде окрема структура справки видавать?
показать весь комментарий
02.07.2020 16:40 Ответить
В том то и лапша. Ведь не прописана процедура компенсации. Любой суд заблокирует требование на компенсацию или до конца жизни будешь доказывать, что ты игроман
Эту бесперспективную статью впихнули для обмана, чтоб протолкнуть этот сраный закон!!!
показать весь комментарий
02.07.2020 16:50 Ответить
Так і є. Нема ні механізму компенсації, ні механізму юридичного визначення статусу "залежного". Але одують лайном про перемогу. Нахєра взагалі цей закон потрібен?
показать весь комментарий
02.07.2020 16:56 Ответить
Схема работает...
Рада прийняла правки "Голосу", які посилюють захист громадян після легалізації азартних ігор, - нардеп Железняк - Цензор.НЕТ 8492
показать весь комментарий
02.07.2020 16:56 Ответить
будет типа база признаных игроманами
показать весь комментарий
03.07.2020 08:28 Ответить
\пустят играть признанного зависимым человека\ А как это узнать? Тату на лбу будет?
показать весь комментарий
02.07.2020 16:41 Ответить
Не фломастером дохтор распишется.
показать весь комментарий
02.07.2020 16:47 Ответить
Заборона тих сраних автоматів це чи не єдине що хорошого зробив кабмін жульки.
І знову ...лять...
показать весь комментарий
02.07.2020 16:42 Ответить
А сумму которую проиграл как определять будут?? По чекам которые автомат выдает...или на глаз???
показать весь комментарий
02.07.2020 16:43 Ответить
Законотворчество выпускников трускавца ошеломляет. Наглухо
показать весь комментарий
02.07.2020 16:45 Ответить
Суки (это не мат) подзаборные, идет война, а они толкают закон об игорном бизнесе!!!
Учитывая, что некоторые статьи из закона после первого чтения тупо исчезли, то можно сказать, что бюджет получит от такого "бизнеса" гавно на палочке!!!! Это лоббирование интересов какого-то олигарха - шакала!!!
показать весь комментарий
02.07.2020 16:45 Ответить
Я себе уже представил: игроман идет проходить психиатрическую експертизу, чтобьі его не пустили в игровой зал. Пьіль в глаза, бабло в карманьі.
показать весь комментарий
02.07.2020 16:45 Ответить
Ну не только радикалу ляшко выигрывать. Теперь легально в э-декларациях чинуш и прочих судей можно написать миллион или миллиард: выиграл в легальном казино. Кто проверит? Там же все такие. Друг за друга. А вы подумали, что они проголосовали этой легализацией игорки для наполнения госказны? Да сейчас.
показать весь комментарий
02.07.2020 16:50 Ответить
Рада прийняла правки "Голосу", які посилюють захист громадян після легалізації азартних ігор, - нардеп Железняк - Цензор.НЕТ 600
показать весь комментарий
02.07.2020 16:57 Ответить
Зависимым будут клеймо на лбу выжигать?
показать весь комментарий
02.07.2020 17:18 Ответить
Хорошо, что одну отстояли. Но ваших замечаний было несколько. Остальное просрали?
показать весь комментарий
03.07.2020 14:04 Ответить
Этот закон не может не радовать, ведь люди теперь могут не просто играть в https://hearthstonewiki.ru/slotspay/ игровые автоматы с выводом денег на карту но и быть уверенными в получении выигрышей, это важный и нужный шаг со стороны правительства.
показать весь комментарий
10.08.2020 08:39 Ответить
 
 