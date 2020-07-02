Рада приняла правки "Голоса", усиливающие защиту граждан после легализации азартных игр, - нардеп Железняк
Нардепы поддержали правку фракции "Голос", призванную усилить защиту граждан, подверженных зависимости от азартных игр.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Только что отстоял с фракцией "Голос" усиление защиты граждан после легализации азартных игр. Благодаря нашим правкам
игорные заведения с автоматами буде запрещено открывать рядом со школами - минимум за 500 м; заведения, которые пустят играть признанного зависимым человека, будут обязаны выплатить компенсацию семьям в 10-кратном размере проигрыша", - написал Железняк.
По его мнению, принятые правки "убрали игровые залы с улиц городов".
Как сообщалось, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект об организации игорного бизнеса 16 января 2020 года. К нему поступило 3445 поправок. 30 июня Рада приступила к рассмотрению его во втором чтении.
Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.
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ненавиджу сволоту
Це що за трешак? А яким чином вони знатимуть "про залежність". Це буде окрема структура справки видавать?
Эту бесперспективную статью впихнули для обмана, чтоб протолкнуть этот сраный закон!!!
І знову ...лять...
Учитывая, что некоторые статьи из закона после первого чтения тупо исчезли, то можно сказать, что бюджет получит от такого "бизнеса" гавно на палочке!!!! Это лоббирование интересов какого-то олигарха - шакала!!!