Рада приняла правки "Голоса", усиливающие защиту граждан после легализации азартных игр, - нардеп Железняк

Нардепы поддержали правку фракции "Голос", призванную усилить защиту граждан, подверженных зависимости от азартных игр.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Только что отстоял с фракцией "Голос" усиление защиты граждан после легализации азартных игр. Благодаря нашим правкам

игорные заведения с автоматами буде запрещено открывать рядом со школами - минимум за 500 м; заведения, которые пустят играть признанного зависимым человека, будут обязаны выплатить компенсацию семьям в 10-кратном размере проигрыша", - написал Железняк.

По его мнению, принятые правки "убрали игровые залы с улиц городов".

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Как сообщалось, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект об организации игорного бизнеса 16 января 2020 года. К нему поступило 3445 поправок. 30 июня Рада приступила к рассмотрению его во втором чтении.

Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.