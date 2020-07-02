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Когда глава НБУ после разговора в Офисе Президента пишет заявление на увольнение - это и есть пример незаконного "склонения", - адвокат Новиков

Когда глава НБУ после разговора в Офисе Президента пишет заявление на увольнение - это и есть пример незаконного

Судебный процесс по сфальсифицированным делам против Петра Порошенко является очень важным для общества, ведь он показывает, как далеко может зайти власть в своем желании разрушить правовую систему страны.

Об этом во время брифинга заявил адвокат пятого Президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он отметил, что надуманные обвинения в якобы "склонении" руководителя Службы внешней разведки Божко к выполнению приказа Верховного Главнокомандующего не имеют никаких доказательств - в отличие от свежего примера, когда Председатель НБУ подает в отставку из-за политического давления.

"В этом деле фактически отсутствует спор о фактах. Речь идет о подписании президентом Указа. Никто не говорил, что Порошенко давил, угрожал Божко, обещал ему что-то. Мы знаем, как выглядит, когда президент кого-то к чему-то склоняет. Чтобы далеко не ходить: вчерашняя история об отставке председателя НБУ, а сегодня выясняется, что там было две беседы - одна более вежливая, другая более прямая в кабинете президента, которые закончились написанием заявления об отставке. Так выглядит, когда президент кого-то к чему-то склоняет", - убежден Илья Новиков.

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"Всего этого, даже по версии следствия, нет в материалах дела Порошенко. Никакой тайной беседы у Порошенко с Божко. Ничего подобного об этом следствие не говорит", - напомнил адвокат Порошенко.

Новиков убежден, что основная цель власти - помешать лидеру оппозиционной партии осуществлять свою политическую деятельность. Именно поэтому следователи намерены ходатайствовать о продлении срока расследования еще на три месяца, потому что за более чем год не смогли его завершить.

"Никто не может поверить, что за этим требованием сейчас стоит реальная задача охраны интересов следствия. За ней стоит конечно же давление на оппозиционера, давление на депутата и председателя партии, которому накануне местных выборов хотят запретить передвигаться по Украине. И уже вчера нам анонсировали намерение следствия продолжать вести расследование. В Печерский суд уже поступил документ о том, что следствие просит продлить сроки предварительного расследования по делу о назначении Семочко до 10 октября, то есть еще на три месяца", - отметил Новиков.

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"Реально сейчас ГБР просит Печерский суд разрешить потратить им около 15 миллионов гривен на  то, чтобы продолжать заниматься расследованием дела о том, как Порошенко назначил Семочко", - отмечает Илья Новиков.

"Ситуация скандальная и требует внимания. Речь идет не об изъятии паспортов на два дня, а о том, что это дело, знаковое для них. Они сами понимали, что это важно, и они не могли позволить себе опозориться на глазах у всех после того, как они год говорили, что сейчас будет будет. С первым делом нельзя было никак опозориться - но они опозорились", - отмечает Новиков.

"Просьба одна - следите за руками, смотрите, что происходит. То, что будет на слушании 8 июля, важно не только в рамках этого дела. Это будет определять взаимоотношение общества с ГБР и Генеральной прокуратурой на многие месяцы вперед", - подчеркнул Илья Новиков.

Автор: 

Зеленский Владимир (20452) Новиков (251) Порошенко Петр (19606) увольнение (2679) Смолий Яков (138)


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Топ комментарии
+16
Когда глава НБУ после разговора в Офисе Президента пишет заявление на увольнение - это и есть пример незаконного "склонения", - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 2537
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02.07.2020 16:48
+15
А Зеленський- справжній бандерівець.
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02.07.2020 16:42
+15
Он рыцарь смешного ордена .
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02.07.2020 16:44
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Смолій це частина міжнародної мафії, до якої належить порошенко, тому адвокат порошенка так захищає Смолія. порошенко вклав гроші в ОДВП і Смолій був гарантом того що порошенко та інші міжнародні спекулянти які вклались в українські цінні папери, отримають надприбутки по ОДВП! Тепер вся схема ламається і порошенко та його адвокати дуже нервують!
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02.07.2020 16:45 Ответить
Як неодноразово заявляв Олександр Савченко - надвисокі виплати по ОДВП це пограбування України і ключ до цього пограбування це НБУ та його керівник Смолій, який в ручному режимі абсолютно безпідставно утримував супервисоку облікову ставку НБУ, від якої розраховувались відсотки виплат по ОДВП. Це була велика махінація на мільярди доларів і тепер вона сиплеться! Зеленський - браво! Я був невисокої думки про Зеленського, але Зеленський звільняє ворогів України, корупціонерів та злочинців, одного за іншим!
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02.07.2020 16:52 Ответить
новиков агент фсб и работает на путина
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02.07.2020 16:41 Ответить
А Зеленський- справжній бандерівець.
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02.07.2020 16:42 Ответить
Он рыцарь смешного ордена .
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02.07.2020 16:44 Ответить
Коли голова НБУ після розмови в Офісі президента пише заяву на звільнення - це і є приклад незаконного "схиляння", - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 3212
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02.07.2020 17:11 Ответить
Я бы не был так уверен . У нас своих хватает .
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02.07.2020 16:43 Ответить
Оно думает, что вертолётом, как Овощ сдрыснет. Неееее, уже не получится. А всё протоколируется, всё фиксируется. И папочка к папочке, лет на 15 уже потянет. Ну, и в ИТК самодеятельность есть.
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02.07.2020 16:42 Ответить
Когда глава НБУ после разговора в Офисе Президента пишет заявление на увольнение - это и есть пример незаконного "склонения", - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 2537
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02.07.2020 16:48 Ответить
Когда глава НБУ после разговора в Офисе Президента пишет заявление на увольнение - это и есть пример незаконного "склонения", - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 2846

...
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02.07.2020 16:53 Ответить
https://twitter.com/olegoadam
https://twitter.com/olegoadam

Антология непоэзии

@olegoadam
уже немного надоело нам в непростое время жить
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02.07.2020 16:48 Ответить
Передозування у зелi ні в кого сумніву не визове...
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02.07.2020 16:50 Ответить
Ой... кацап защищает.. Как так.
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02.07.2020 16:54 Ответить
кусок квартального говна уже открыто уничтожает страну...
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02.07.2020 16:55 Ответить
Когда глава НБУ после разговора в Офисе Президента пишет заявление на увольнение - это и есть пример незаконного "склонения", - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 1044
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02.07.2020 16:58 Ответить
Смолий записал разговор?
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02.07.2020 17:07 Ответить
пересказали. Не виключено, що сам Смолій.
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02.07.2020 18:07 Ответить
После скандала с пленками Ермака и телефонными разговорами с Трампом кто-то посоветовал Зеленскому изымать мобильники у посетителей. Сам бы он до такого навряд ли додумался.
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02.07.2020 17:13 Ответить
А диктофоны?
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02.07.2020 18:47 Ответить
Коли голова НБУ після розмови в Офісі президента пише заяву на звільнення - це і є приклад незаконного "схиляння", - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 7961
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02.07.2020 17:23 Ответить
Порошенко - великий Президент, недооценённый украинцами.Промышленник ,Спонсор ВСУ ,многих начинаний ,Меценат,недавно поделившийся с музеем великолепными очень дорогими картинами ,неоднократный участник всевозможных форумов ,Венских балов,дипломат с большой буквы вчера сказал сакральное слово-Обосрался.Слово,достойное одесского,биндюжника начала 20го века.Я покраснел.
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02.07.2020 18:22 Ответить
А я в шоці. Це ж секрет державного рівня.
Коли голова НБУ після розмови в Офісі президента пише заяву на звільнення - це і є приклад незаконного "схиляння", - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 5857 Коли голова НБУ після розмови в Офісі президента пише заяву на звільнення - це і є приклад незаконного "схиляння", - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 5524
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02.07.2020 18:53 Ответить
Українці обрали в 2014 р Порошенка президентом випадково, з переляку. Вони на нього не заслуговували. Україні на історичну мить пощастило, вона залишилась Україною. Все стало на своє місце в 2019 р - українці обрали президентом зеленського, і вже на цю владу вони заслуговують. От чи виживе Україна?
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02.07.2020 19:02 Ответить
Тамара, на таку владу вони заслуговують?

Коли голова НБУ після розмови в Офісі президента пише заяву на звільнення - це і є приклад незаконного "схиляння", - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 4490
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02.07.2020 19:06 Ответить
Українці обрали в 2014 р Порошенка президентом випадково, з переляку. Вони на нього не заслуговували



ще один'Мойсей",бл..ь..(
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02.07.2020 20:51 Ответить
шмаркля, виконуючи волю своїх кремлiвських та гебешних кураторiв, планомірно та наполегливо працює на розвал України.
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02.07.2020 20:29 Ответить
Адвокату Новикову пора уже пендаля на дорогу дать.
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02.07.2020 20:38 Ответить
Коли голова НБУ після розмови в Офісі президента пише заяву на звільнення - це і є приклад незаконного "схиляння", - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 9205
Цікаво..як швидко почнеться сцілення недужих після виступів Петра..

Романова любят практически фанатично: снимают о нём фильмы, в группах в соцсетях делятся историями исцелений и чудес, якобы явленных монахом. В религиоведческой среде уже заговорили о появлении новой тоталитарной секты.Коли голова НБУ після розмови в Офісі президента пише заяву на звільнення - це і є приклад незаконного "схиляння", - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 1832
«Независимо от того, что он говорит или делает, эти люди ему преданы полностью, поддерживают во всём, даже когда он говорит очевидную чушь. И это абсолютное повиновение людей очень страшно, поскольку неизвестно, на что дальше Романов их толкнёт», - комментирует
исследователь современного сектантства, президент Центра религиоведческих исследований во имя Иринея Лионского профессор Александр Дворкин.
Впрочем, мнения насчёт того,
считать или не считать последователей схиигумена сектой, у религиоведов разделились.
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02.07.2020 20:50 Ответить
Долучайтеся до перегляду чергового випуску ток-шоу "ПолітКлуб" Віталія Портникова на телеканалі Еспресо
Прямий ефір розпочнеться сьогодні о 21:15.
Ведучий та гості програми обговорять головні події тижня, зокрема відставку голови Нацбанку України Якова Смолія, суд над п'ятим президентом Петром Порошенком, політичні переслідування опозиції, посилення карантину в деяких містах України та падіння рейтингів довіри до президента Володимира Зеленського.
До розмови долучаться: Мар'яна Безугла, народний депутат, фракція "Слуга Народу";Володимир Ар'єв, народний депутат, фракція "Європейська солідарність";Анна Скороход, народний депутат, позафракційна;Кіра Рудик, народний депутат, фракція "Голос";Вадим Івченко, народний депутат, фракція "Батьківщина";Вікторія Гриб, народний депутат, позафракційна.
Глядачі телеканалу Еспресо також зможуть стати повноправними учасниками програми та поставити своє запитання Віталію Портникову.
Долучайтеся до ефіру о 22:30 за допомогою відеодзвінка у скайпі "PolitClub" та телефонуйте до студії - 044-333-49-53.
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02.07.2020 21:09 Ответить
Когда глава НБУ после разговора в Офисе Президента пишет заявление на увольнение - это и есть пример незаконного "склонения", - адвокат Новиков

ні.
Смолій зрозумів що альтернатива-вихід З ГАНЬБОЮ.
го увольнение на самом деле было вопросом времени. Поэтому дедушка решил первым хлопнуть дверьюДело в том, что комитет ВР по вопросам финансовой политики поддержал проект постановление Верховной Рады касательно деятельности НБУ. Постановление отнюдь не хвалебное, в тексте говорится, что Нацбанк искусственно создал пирамиду вывода денег со страны через государственные облигации, что привело к ревальвации гривныЗвучит как-то непонятно? Согласимся. Наведем факты, которые опубликовала Счетная Палата.В январе-мае бюджет 2020 года недополучил из-за некачественного курсового прогноза дохода 7 млрд грнВ бюджет закладывался средний обменный курс 27 гривен за доллар, а в дальнейшем он был пересмотрен до 30 гривен за доллар. Фактически же в январе-мае курс гривны составлял 25,8 гривенПо той же причине в бюджет-2019 не поступило 43 млрд грнТакже, не стоит забывать, что когда долларовые капиталы заводили в ОВГЗ - курс доллара повышался. А когда капиталы выводили из бумаг - гривну начинали укреплять. Это происходило в 2019 году и это происходит сейчас.Это, лишь некоторые из фактов. Те, которые на поверхности.Последствием принятия такого постановления в сессионном зале привело бы к моментальному увольнению Смолия с должности, как руководителя НБУ, утратившего свою деловую репутацию (того требует закон).Согласитесь, не самый лучший финал.Сначала, соросята пытались спасти Смолия в кресле, традиционно пугая «озабоченностью» посольств. Через несколько дней послы большой семерки назвали (https://twitter.com/G7AmbReformUA/status/1273869012603228160) проект постановления Верховной рады подрывом независимости НБУ, что активно освещали их рупоры в Украине.Сейчас, в Нацбанке решили сыграть на опережение, и чтобы избежать позорного увольнения Якова Смолия, он сам уходит в отставку.
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02.07.2020 21:18 Ответить
новіков...це той що "ізбіратєльпутіна"?
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02.07.2020 21:40 Ответить
А для нас уже авторитетны комментарии рашковских адвокатов? Дожились.
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03.07.2020 02:38 Ответить
 
 