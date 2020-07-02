Когда глава НБУ после разговора в Офисе Президента пишет заявление на увольнение - это и есть пример незаконного "склонения", - адвокат Новиков

Судебный процесс по сфальсифицированным делам против Петра Порошенко является очень важным для общества, ведь он показывает, как далеко может зайти власть в своем желании разрушить правовую систему страны.

Об этом во время брифинга заявил адвокат пятого Президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он отметил, что надуманные обвинения в якобы "склонении" руководителя Службы внешней разведки Божко к выполнению приказа Верховного Главнокомандующего не имеют никаких доказательств - в отличие от свежего примера, когда Председатель НБУ подает в отставку из-за политического давления.

"В этом деле фактически отсутствует спор о фактах. Речь идет о подписании президентом Указа. Никто не говорил, что Порошенко давил, угрожал Божко, обещал ему что-то. Мы знаем, как выглядит, когда президент кого-то к чему-то склоняет. Чтобы далеко не ходить: вчерашняя история об отставке председателя НБУ, а сегодня выясняется, что там было две беседы - одна более вежливая, другая более прямая в кабинете президента, которые закончились написанием заявления об отставке. Так выглядит, когда президент кого-то к чему-то склоняет", - убежден Илья Новиков.

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"Всего этого, даже по версии следствия, нет в материалах дела Порошенко. Никакой тайной беседы у Порошенко с Божко. Ничего подобного об этом следствие не говорит", - напомнил адвокат Порошенко.

Новиков убежден, что основная цель власти - помешать лидеру оппозиционной партии осуществлять свою политическую деятельность. Именно поэтому следователи намерены ходатайствовать о продлении срока расследования еще на три месяца, потому что за более чем год не смогли его завершить.

"Никто не может поверить, что за этим требованием сейчас стоит реальная задача охраны интересов следствия. За ней стоит конечно же давление на оппозиционера, давление на депутата и председателя партии, которому накануне местных выборов хотят запретить передвигаться по Украине. И уже вчера нам анонсировали намерение следствия продолжать вести расследование. В Печерский суд уже поступил документ о том, что следствие просит продлить сроки предварительного расследования по делу о назначении Семочко до 10 октября, то есть еще на три месяца", - отметил Новиков.

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"Реально сейчас ГБР просит Печерский суд разрешить потратить им около 15 миллионов гривен на то, чтобы продолжать заниматься расследованием дела о том, как Порошенко назначил Семочко", - отмечает Илья Новиков.

"Ситуация скандальная и требует внимания. Речь идет не об изъятии паспортов на два дня, а о том, что это дело, знаковое для них. Они сами понимали, что это важно, и они не могли позволить себе опозориться на глазах у всех после того, как они год говорили, что сейчас будет будет. С первым делом нельзя было никак опозориться - но они опозорились", - отмечает Новиков.

"Просьба одна - следите за руками, смотрите, что происходит. То, что будет на слушании 8 июля, важно не только в рамках этого дела. Это будет определять взаимоотношение общества с ГБР и Генеральной прокуратурой на многие месяцы вперед", - подчеркнул Илья Новиков.