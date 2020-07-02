Замглавы департамента градостроительства КГГА Таций заявил, что его избил депутат Киевсовета Назаренко

Заместитель директора департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) Юрий Таций заявил, что на него в его кабинете напал депутат Киевского городского совета Владимир Назаренко.

Об этом Таций сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В мой кабинет пришел без предупреждения агрессивно настроенный депутат Киевсовета Владимир Назаренко. Начал разбрасываться оскорблениями в сторону действующей власти, угрожать, а затем "перешел к действиям" - уничтожил часть документов, которые лежали на моем столе. Я пытался спокойно разрешить ситуацию, однако "гость" не успокоился и нанес мне несколько ударов", - написал Таций.

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На место происшествия была вызвана полиция, которая составила протокол на Назаренко.

"В моем кабинете есть система видеофиксации, все материалы из нее также переданы полицейским. Я сейчас нахожусь в больнице с подозрением на сотрясение мозга", - добавил Таций.

Он отметил, что прийти в Департамент может кто угодно, поскольку учреждение открыто для посетителей.

"К чиновникам можно записаться на прием и получить консультацию, ведь наше учреждение работает для людей. Однако такая открытость дает возможность провокаторам портить имидж учреждения и мешать работникам Департамента выполнять свою работу. Обращаюсь ко всем, кто имеет какие-то вопросы к учреждению: если хотите получить ответ - жду всех на приеме по предварительной записи. Решать проблемы мирно и конструктивно - это гораздо продуктивнее и быстрее, чем с помощью скандалов", - подчеркнул Таций.