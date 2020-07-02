РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11614 посетителей онлайн
Новости
1 768 17

Работа Рады заблокирована поправками в законопроект об игорном бизнесе, и разблокировать ее можно внеочередным заседанием, - "слуга народа" Гетманцев

Работа Рады заблокирована поправками в законопроект об игорном бизнесе, и разблокировать ее можно внеочередным заседанием, -

Народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что оппозиция заблокировала работу Верховной Рады поправками в законопроект об игорном бизнесе.

Об этом он сказал журналистам после заседания Веоховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

"Работа Верховной Рады заблокирована. Ее разблокировать можно тем же способом, который предложен - провести внеочередное заседание, которое будет продолжаться, пока мы не рассмотрим в целом этот законопроект, сколько бы поправок они не ставили", - сказал Гетманцев.

Он выразил уверенность, что это позволяет регламент ВР, однако в то же время отметил, что не является его знатоком.

"Я не такой знаток регламента, убежден, что в нашей фракции есть депутаты, которые разбираются в этих нюансах", - сказал Гетманцев.

Читайте также: В Раде собирают подписи за внеочередное заседание, - Арахамия

Как сообщалось, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект об организации игорного бизнеса 16 января 2020 года. К нему поступило 3445 поправок. 30 июня Рада приступила к рассмотрению его во втором чтении.

Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.

ВР (29252) поправки (103) Гетманцев Даниил (410)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Идите уже в отпуск, и так переработались...
показать весь комментарий
02.07.2020 16:49
+3
Работа Рады заблокирована поправками в законопроект об игорном бизнесе и разблокировать ее можно внеочередным заседанием, - "слуга народа" Гетьманцев - Цензор.НЕТ 5506
показать весь комментарий
02.07.2020 16:51
+2
Сброд больных,и шайка нищих...Тьху!!!
показать весь комментарий
02.07.2020 16:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Идите уже в отпуск, и так переработались...
показать весь комментарий
02.07.2020 16:49 Ответить
А вы уже слюни от дележа бабла пускаете?.
показать весь комментарий
02.07.2020 16:50 Ответить
Работа Рады заблокирована поправками в законопроект об игорном бизнесе и разблокировать ее можно внеочередным заседанием, - "слуга народа" Гетьманцев - Цензор.НЕТ 5506
показать весь комментарий
02.07.2020 16:51 Ответить
Баум обещает голову открутить?
показать весь комментарий
02.07.2020 16:51 Ответить
Сброд больных,и шайка нищих...Тьху!!!
показать весь комментарий
02.07.2020 16:52 Ответить
Как же зашипело все змеиное кодло когда наконец то собрались легализовать то что годами было в тени и работало на карманы крышевальников. Тат тебе и рыги, и баба Юля и ПЕС
показать весь комментарий
02.07.2020 16:57 Ответить
Так и легализуют, еще и от налогов на два года освободят, а лохам то что с того? Лох должен страдать...
показать весь комментарий
02.07.2020 16:59 Ответить
Вначале законопроект почитай, потом пиши
показать весь комментарий
02.07.2020 17:01 Ответить
А что, уже проголосовали? И чего нервничаешь так, ты мент, будку сторожишь?
показать весь комментарий
02.07.2020 17:04 Ответить
Із нелегальної парашної ігорки, крім кормління прокурворів-мусорів, фінансувалися мільярдним чорним налом ******* піар-кампанії, у т.ч. ректум канал.
показать весь комментарий
02.07.2020 17:38 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


"Слуги" перешли на галоп в принятии закона об азартных играх Страшно, суслики ?
показать весь комментарий
02.07.2020 17:09 Ответить
Вот у нас страна... Боролись , боролись с игровыми аппаратами и этим игорным бизнесом, боролись, боролись.. и рассказывали что будет то сначала в нескольких местах (3-4 в стране специальных зонах), потом что только в элитных гостиницах не менее 5 звезд.. И в один "клик" все изменяется, вся эта зараза опять заполонит города обирая население до нитки.. Проходимцы и жулики. И так у нас со всем,, идет имитация борьбы, отстаиваются статьи закона.., собирая народ на теледебатах и телешоу ,проходит несколько лет и все коту под хвост.. Бессмысленность сплошная.. Тут и закон о языке и религиозные вопросы.. да по любому вопросу.. хоп и все меняется с каждой последующей каденцией... И не революции этому не препона, ни наличие " радикалов".., ни война. Бабки решают все !!! Позорище.
показать весь комментарий
02.07.2020 17:29 Ответить
Закон ніяк не шкодить пересічному українцю,а лише розрахований не дебілів. Ніхто не змушує йти на поле чудес для збагачення.
показать весь комментарий
02.07.2020 17:32 Ответить
як же зебіли https://censor.net/ua/user/292636, https://censor.net/ua/user/153969, https://censor.net/ua/user/471609, паляться на елементариних речх - на коментах стосовно актуальності законодавства.
показать весь комментарий
02.07.2020 18:06 Ответить
Зелені гниди хочуть узаконити свою гру в наперстки з народом, з жебрака по нитці - служці малиновий піджак.
показать весь комментарий
02.07.2020 19:30 Ответить
Знову гетманцев відстоює чиїсь інтереси. Мутний тип. Такими темпами він невдовзі геруса за досягненнями дожене і пережене.

Роботу Ради заблоковано поправками до законопроєкту про гральний бізнес і розблокувати її можна позачерговим засіданням, - "слуга народу" Гетманцев - Цензор.НЕТ 8350
показать весь комментарий
02.07.2020 19:50 Ответить
Давно уже пора легализовать азартные игры, а то лотереи эти на каждом углу, не знаю только кто в них ходит играть, если всегда можно скачать казино вулкан https://vulkan-app.appspot.com/ vulkan-app.appspot.com на смартфон и наслаждаться игрой с приятными бонусами, при этом быть уверенным в честном и быстром выводе выигрышей.
показать весь комментарий
04.11.2020 10:54 Ответить
 
 