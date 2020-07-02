Работа Рады заблокирована поправками в законопроект об игорном бизнесе, и разблокировать ее можно внеочередным заседанием, - "слуга народа" Гетманцев

Народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что оппозиция заблокировала работу Верховной Рады поправками в законопроект об игорном бизнесе.

Об этом он сказал журналистам после заседания Веоховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

"Работа Верховной Рады заблокирована. Ее разблокировать можно тем же способом, который предложен - провести внеочередное заседание, которое будет продолжаться, пока мы не рассмотрим в целом этот законопроект, сколько бы поправок они не ставили", - сказал Гетманцев.

Он выразил уверенность, что это позволяет регламент ВР, однако в то же время отметил, что не является его знатоком.

"Я не такой знаток регламента, убежден, что в нашей фракции есть депутаты, которые разбираются в этих нюансах", - сказал Гетманцев.

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Как сообщалось, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект об организации игорного бизнеса 16 января 2020 года. К нему поступило 3445 поправок. 30 июня Рада приступила к рассмотрению его во втором чтении.

Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.