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В Раде создано объединение "-25% Тарифы. Стоп коррупция", во главе - Деркач

В Раде создано объединение

Депутаты создали межфракционное объединение "-25% Тарифы. Стоп коррупция", его председателем избран внефракционный нардеп Андрей Деркач.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В объединение вошли 27 народных депутатов.

Целью своей деятельности межфракционное объединение называет "выявление, изучение и предотвращение фактов нарушений, представляющих общественный интерес". По их словам, речь идет о международной коррупции, ее проявлениях и последствиях для Украины; создании и функционировании наблюдательных советов при государственных предприятиях; махинациях в топливно-энергетическом комплексе Украины при формировании тарифов для населения и ценообразовании на энергетическом рынке; уничтожении банковской системы Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Наливайченко: Деркач еще в 2017 году был депортирован из России. ДОКУМЕНТ

Автор: 

ВР (29252) депутат (3318) Деркач Андрей (135) объединение (164)


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Топ комментарии
+21
деркач кацапский шнырь) Готовятся козломордые к выборам пока буба курит айкос.
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02.07.2020 16:51
+12
это кто создал "объединение" ??? ))) Деркач, у которого в собственности шахты и доли во всех энергетических и металлургических предприятиях? давай Андрюха, жги, грузи лохов дальше!
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02.07.2020 16:53
+5
еще одна совесть и честь нации
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02.07.2020 16:54
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деркач кацапский шнырь) Готовятся козломордые к выборам пока буба курит айкос.
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02.07.2020 16:51 Ответить
Чому досі Деркача не арештували за розповсюдження секретних матеріалів?
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02.07.2020 17:00 Ответить
ЭТА КАЦАПСКАЯ ПОДСТИЛКА И ПРЕДАТЕЛЬ----БУДЕТ СИДЕТЬ и притом долго
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02.07.2020 18:27 Ответить
Это все равно, что объединение "За права овец!" возглавит Серый Волк!
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02.07.2020 17:06 Ответить
В Раде создано объединение "-25% Тарифы. Стоп коррупция", во главе - Деркач - Цензор.НЕТ 8168
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02.07.2020 16:52 Ответить
это кто создал "объединение" ??? ))) Деркач, у которого в собственности шахты и доли во всех энергетических и металлургических предприятиях? давай Андрюха, жги, грузи лохов дальше!
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02.07.2020 16:53 Ответить
Вот самоє то, што надо для мудрово наріда в прєдвєріі економічєской котострофи.Давайтє уже скорєє дєлать іх вмєстє!
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02.07.2020 16:53 Ответить
видосик снял.сиськи показал?
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02.07.2020 16:54 Ответить
Власні цицьки?
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02.07.2020 17:12 Ответить
еще одна совесть и честь нации
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02.07.2020 16:54 Ответить
О! Опожопа предвыборные обещалки развернула!
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02.07.2020 16:57 Ответить
и кто эти... -25... ? список можно посмеяться ?
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02.07.2020 17:06 Ответить
это голосовавшие за петруся 25%
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02.07.2020 17:11 Ответить
Нет,это те 25% имбицилов,что до сих пор верят в голобородьку.
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02.07.2020 17:23 Ответить
Предлагаю лозунг:
Каждому мужику по бутылке водки, каждой бабе - по непьющему мужику!
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02.07.2020 17:07 Ответить
бред
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02.07.2020 17:08 Ответить
путинский агент
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02.07.2020 17:12 Ответить
одно из двух:
или это голосовавшие за петруся ылита 25%
или это вот это:

В Раде создано объединение "-25% Тарифы. Стоп коррупция", во главе - Деркач - Цензор.НЕТ 7542
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02.07.2020 17:12 Ответить
нельзя верить ,он потом намутит пленки и гамериканскому Джулиани подсунет,,,дешевый сыр для украинских "не лохов" в рашистской мышеловке назывался (- 25% )
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02.07.2020 17:18 Ответить
и шо каломойшу и геруса посадят за аферу с "центрэнерго"?
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02.07.2020 17:51 Ответить
В объединение вошли 27 народных депутатов.Источник: https://censor.net/n3205675 ------- Отвечу словами легендарной песни: Но против них миллионы людей и оглоблю соплёй не перешибить.

В стране где численность мошенников в шоколаде превышает 100% такие наполеоновские планы можно и не создавать. Этот Карфаген разрушит сам себя.
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02.07.2020 18:01 Ответить
Вангую: об'єднання "чекушкою" прозвуть.
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02.07.2020 18:39 Ответить
Також в Верхоаній Раді України створено міжфракційне об'єднання "150+". Головою об'єднання одноголосно обрано Юзіка.
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02.07.2020 19:00 Ответить
Ну теперь заживём. Коммуналка бесплатно. Коррупции в стране не будет. Нужно было только создать объединение в раде.
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03.07.2020 02:41 Ответить
 
 