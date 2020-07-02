Россия ежегодно тратит на оккупированные Крым и Донбасс около $5 млрд, - Резников
Из бюджета Российской Федерации на содержание временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма в год выделяется в среднем 5 млрд долларов США.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время пресс-конференции "Синхронизация действий органов власти по вопросам деоккупации Крыма и Севастополя" сообщил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
"Мы точно знаем, что из российского бюджета идет финансирование на зарплаты госслужащим на оккупированном временно частично Донбассе и в Крыму. По нашим данным это 1 млрд 300 тыс. долларов в год на гражданские дела, и по нашей информации к 3,7 млрд долларов в год на войну, на военные вопросы. В среднем 5 млрд долларов в год", - рассказал вице-премьер.
Он также добавил, что финансирование осуществляется различными способами, в том числе через банки, которые находятся не на территории РФ, в частности, через другие оккупированные территории.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Где-то в середине своего второго президентского срока он понял, что зашёл на столько далеко, что у него остался лишь один способ достижения вышеупомянутой цели- пожизненное удержание абсолютной власти. С момента этого осознания вся его энергия направленна исключительно на это. Плевал он на Крым. И Украина ему ни к чему. Он при необходимости и большую часть населения россии закатает гусеницами в асфальт.
Он ё..утый! Чтоб вы понимали.(с)