Россия ежегодно тратит на оккупированные Крым и Донбасс около $5 млрд, - Резников

Из бюджета Российской Федерации на содержание временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма в год выделяется в среднем 5 млрд долларов США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время пресс-конференции "Синхронизация действий органов власти по вопросам деоккупации Крыма и Севастополя" сообщил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Мы точно знаем, что из российского бюджета идет финансирование на зарплаты госслужащим на оккупированном временно частично Донбассе и в Крыму. По нашим данным это 1 млрд 300 тыс. долларов в год на гражданские дела, и по нашей информации к 3,7 млрд долларов в год на войну, на военные вопросы. В среднем 5 млрд долларов в год", - рассказал вице-премьер.

Он также добавил, что финансирование осуществляется различными способами, в том числе через банки, которые находятся не на территории РФ, в частности, через другие оккупированные территории.

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