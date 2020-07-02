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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия ежегодно тратит на оккупированные Крым и Донбасс около $5 млрд, - Резников

Россия ежегодно тратит на оккупированные Крым и Донбасс около $5 млрд, - Резников

Из бюджета Российской Федерации на содержание временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма в год выделяется в среднем 5 млрд долларов США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время пресс-конференции "Синхронизация действий органов власти по вопросам деоккупации Крыма и Севастополя" сообщил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Мы точно знаем, что из российского бюджета идет финансирование на зарплаты госслужащим на оккупированном временно частично Донбассе и в Крыму. По нашим данным это 1 млрд 300 тыс. долларов в год на гражданские дела, и по нашей информации к 3,7 млрд долларов в год на войну, на военные вопросы. В среднем 5 млрд долларов в год", - рассказал вице-премьер.

Он также добавил, что финансирование осуществляется различными способами, в том числе через банки, которые находятся не на территории РФ, в частности, через другие оккупированные территории.

Также читайте: В этом году Япония предоставит Украине более $4 млн, их направят на помощь переселенцам, военнослужащим и восстановление Донбасса, - посол Кураи

Автор: 

Крым (26406) россия (95638) Донбасс (26956) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+4
Те кто кормил всю Украину стали нахлебниками , жрущими объедки с путинского стола .
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02.07.2020 16:57
+3
Росія щороку витрачає на окуповані Крим і Донбас близько $5 млрд, - Резніков - Цензор.НЕТ 5626
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02.07.2020 17:38
+2
для гопника понты дороже денег. А сумма не запредельная для Рашки, зато сколько пафоса и гангрена почти посреди Европы.
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02.07.2020 17:00
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И чё?
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02.07.2020 16:52 Ответить
Завидует.
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02.07.2020 17:09 Ответить
Он считает свой потерянный процент, от подачи водички
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02.07.2020 17:28 Ответить
Офигенно глубокая мысль, какие выводы?
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02.07.2020 16:53 Ответить
Не стоИт такой задачи. Цели у Путена гораздо боле приземленные. Он лишь хочет умереть от старости, в тёплой постели одного из своих дворцов. В кругу семьи, личного доктора и штата прислуги.
Где-то в середине своего второго президентского срока он понял, что зашёл на столько далеко, что у него остался лишь один способ достижения вышеупомянутой цели- пожизненное удержание абсолютной власти. С момента этого осознания вся его энергия направленна исключительно на это. Плевал он на Крым. И Украина ему ни к чему. Он при необходимости и большую часть населения россии закатает гусеницами в асфальт.
Он ё..утый! Чтоб вы понимали.(с)
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02.07.2020 17:11 Ответить
Эти пол странички размышлений и 30 секунд поиска в Гуугле - результат работы целого Министерства за год?
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02.07.2020 16:56 Ответить
Те кто кормил всю Украину стали нахлебниками , жрущими объедки с путинского стола .
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02.07.2020 16:57 Ответить
Ну почему . "Кормильцы" отлично себя чувствовали до карантина . Две пенсии , два регресса , две соц. помощи , ... Сейчас они в изоляции . В их убогих мозгах протест . Нет , не желание вернуться в Украину . Они хотят сидеть на двух стульях , а в серединку их должны целовать .
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02.07.2020 17:03 Ответить
Не дёшево обходится рашке руський мир . Но за удовольствие нужно платить .
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02.07.2020 16:58 Ответить
для гопника понты дороже денег. А сумма не запредельная для Рашки, зато сколько пафоса и гангрена почти посреди Европы.
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02.07.2020 17:00 Ответить
А скільки що річно витрачали на цих "годувальників" ми?
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02.07.2020 17:00 Ответить
типа квартал недополучает пять лярдов мырыканськых рублей и страдает?
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02.07.2020 17:00 Ответить
Деньги есть поэтому и тратят, не на коленях же пару лярдом у партнером просить.
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02.07.2020 17:03 Ответить
Шо то маловато. Надо кацапы вас больше доить!
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02.07.2020 17:04 Ответить
правильнее будет скаазать распиливает ежегодно, простой ватке ничего не перепадает кроме затрещин от кадыровцев, на сладких должностях там наприехавшие из засрашки.
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02.07.2020 17:06 Ответить
Кому война, а куму мать родна. Простое отмывание денег
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02.07.2020 17:11 Ответить
любая конфликтная зона лишена аудита, золотое дно для извлечения тугриков из бюджета. чекисты приспособились
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03.07.2020 01:10 Ответить
Эту инфу одноклеточному зверью за поребриком надо скидывать, а нам пополам на недоразвитых.
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02.07.2020 17:22 Ответить
Платит не россия,а рядовые дебилы россияне из своих пенсий и зарплат.
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02.07.2020 17:31 Ответить
Росія щороку витрачає на окуповані Крим і Донбас близько $5 млрд, - Резніков - Цензор.НЕТ 5626
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02.07.2020 17:38 Ответить
Украина потратила на хотелки каломойши и его слуг за прошлый год столько же. может просто поменяем каломойшу и его прислуг на Крым?!
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02.07.2020 17:50 Ответить
Это они плохо подумали. Аренда ОРДЛО и Крыма вышла бы дешевле, да и нашим властям была бы польза.
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02.07.2020 17:53 Ответить
Московия только на трассу "Таврида" больше тратит.
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02.07.2020 19:12 Ответить
выделяет, не значит тратит. на рассее откаты минимум 50%.
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02.07.2020 19:31 Ответить
Росія щороку витрачає на окуповані Крим і Донбас близько $5 млрд, - Резніков - Цензор.НЕТ 208
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02.07.2020 20:04 Ответить
Да шо такое 5 лярдов для россии-ниче,ибо через 5 месяцев подохнут все,обнулялововки..
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02.07.2020 21:10 Ответить
Россия получает с промышленности Донбасса хорошие деньги и на эти деньги прокладывают трубы для воды в Крым.
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28.07.2020 12:36 Ответить
 
 