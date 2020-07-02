С начала суток 2 июля враг 2 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

2 июля вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Луганского противник дважды обстреливал украинских воинов из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Несмотря на относительное затишье на других участках фронта, украинские защитники не питают иллюзий, что оккупанты начали соблюдать договоренности о перемирии. Военнослужащие Объединенных сил пристально наблюдают за противником, полностью контролируя его действия. Также это время наши воины использовали на дооборудование позиций участков боевого столкновения.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет".

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