РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11836 посетителей онлайн
Новости
2 607 37

У нас есть секретное оружие против "правочного терроризма" по законопроекту об игорном бизнесе, - "слуга народа" Арахамия

У нас есть секретное оружие против

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, говорит что фракция планирует во время рассмотрения законопроекта об игорном бизнесе применить "секретное оружие" против нардепов, которые занимаются "правочным терроризмом".

Об этом он рассказал журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Арахамия подтвердил, что Рада сегодня не будет проводить внеочередное заседание.

"Делать внеочередное, давать им еще площадку, чтобы они еще дальше продолжали делать то, что они делают - мы не будем. У нас есть секретное оружие, против этого правочного терроризма. Об этом сейчас не могу сказать, потому что они воспользуются и заблокируют", - сказал глава фракции "Слуга народа".

Как сообщалось, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект об организации игорного бизнеса 16 января 2020 года. К нему поступило 3445 поправок. 30 июня Рада приступила к рассмотрению его во втором чтении.

Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.

Ранее народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что оппозиция заблокировала работу Верховной Рады поправками в законопроект об игорном бизнесе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде собирают подписи за внеочередное заседание, - Арахамия

Автор: 

ВР (29252) игорный бизнес (408) поправки (103) Арахамия Давид (989)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Ці лохі вже навіть не смішні. Рівень Арахаміі -базар
показать весь комментарий
02.07.2020 17:27
+7
У нас есть секретное оружие против "правочного терроризма" по законопроекту об игорном бизнесе, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 4539
показать весь комментарий
02.07.2020 17:29
+7
У нас есть секретное оружие против "правочного терроризма" по законопроекту об игорном бизнесе, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1021
показать весь комментарий
02.07.2020 17:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ці лохі вже навіть не смішні. Рівень Арахаміі -базар
показать весь комментарий
02.07.2020 17:27 Ответить
АРА-хамия---сделай фэйс по-проще
показать весь комментарий
02.07.2020 18:21 Ответить
Пастор красава
показать весь комментарий
02.07.2020 17:36 Ответить
У нас есть секретное оружие против "правочного терроризма" по законопроекту об игорном бизнесе, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 4539
показать весь комментарий
02.07.2020 17:29 Ответить
Странно,почему у меня такое стойкое отвращение к "слугам нариду"?Шось я их не воспринимаю...
показать весь комментарий
02.07.2020 17:29 Ответить
это у тебя на генетическом уровне,а значит - всё в норме..
показать весь комментарий
02.07.2020 17:37 Ответить
У нас есть секретное оружие против "правочного терроризма" по законопроекту об игорном бизнесе, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6350
показать весь комментарий
02.07.2020 17:29 Ответить
Цікаво видалять чи ні? Закидувати дибільні фотки про Зеленського можна, а про Порошенка?
показать весь комментарий
02.07.2020 17:31 Ответить
У нас есть секретное оружие против "правочного терроризма" по законопроекту об игорном бизнесе, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1021
показать весь комментарий
02.07.2020 17:37 Ответить
показать весь комментарий
03.07.2020 02:22 Ответить
теперь только порохоботы спокойно и честно отвечают за кого голосовали)а зеголосилкам даже на собеседовании приходится брехать что за Пороха
показать весь комментарий
02.07.2020 17:55 Ответить
У нас є секретна зброя проти "поправкового тероризму" щодо законопроєкту про гральний бізнес, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 1087
показать весь комментарий
02.07.2020 18:19 Ответить
У нас есть секретное оружие против "правочного терроризма" по законопроекту об игорном бизнесе, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1071
показать весь комментарий
02.07.2020 17:54 Ответить
еге, наступ - так по всіх фронтах

https://twitter.com/PandaUAarm

https://twitter.com/PandaUAarm PandaUA https://twitter.com/PandaUAarm @PandaUAarm https://twitter.com/PandaUAarm/status/1278693685581033473 12 мин

Цікава річ - нам намагаються паралізувати систему ППО прямо на передодні навчань зс рф "Кавказ-2020"...
Саупадєніє? (с)

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що в три зенітні ракетні бригади цього виду військ прийшли співробітники Державного бюро розслідувань
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Командування ПС ЗСУ.
Зазначається, що 1 липня 2020 року у зенітну ракетну бригаду Повітряних сил ЗС України (військова частина А2860) прибули представники відділу слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань
На підставі ухвали судді Хмельницького міськрайсуду С.Баєва, в межах кримінального провадження, слідчими ДБР складено протокол огляду та вилучено чотири НВЧ-прилади (клістрони) та супроводжуючу документацію.
"Слідчі інкримінують посадовим особам суттєві порушення у закупівлі клістронів. Разом з тим, у згаданій постанові суду не йде мова про вилучення, а лише "про огляд військової частини А2860 та підпорядкованих їй зенітних ракетних дивізіонів", - підкреслюють в пресслужбі.
Такі ж дзеркальні процесуальні дії проводяться в зенітних ракетних бригадах на Одещині (в/ч А2800) та Херсонщині (в/ч А1836).
"Складається враження, що це чиясь спланована акція, спрямована на підрив обороноздатності держави. У той час коли на кордоні з Україною ворог розгортає величезне угруповання військ у рамках масштабного військового навчання "Кавказ-2020", де навіть неприховано розігрується сценарій повномасштабного наступу на Україну, державні інституції дозволяють собі подібні речі", - зазначили військові.
показать весь комментарий
02.07.2020 17:29 Ответить
Прикольно ?
показать весь комментарий
02.07.2020 17:29 Ответить
у ермака два брата близнеца - оба трое любят Украину.
шо такого сложного ?
показать весь комментарий
02.07.2020 17:30 Ответить
Корабельная сосна?
показать весь комментарий
02.07.2020 17:35 Ответить
баба да!
показать весь комментарий
02.07.2020 20:47 Ответить
Против вашей "пришедшей команды" проходимцев нужно вводить секретное оружие .. Какой закон. На игорный бизнес нужно вводить тотальный запрет. Или как максимум как раньше обговаривали до трех специальных игровых зон в стране и все. ( даже не удосужились принять поправку о том что игровые заведения разрешены только в элитных гостиницах 5 звезд.. Вот еще одно "достижение" нынешней команды с "честными глазами" Су-и позорные только за подобный закон всех вас нужно за я... подвесить.
показать весь комментарий
02.07.2020 17:35 Ответить
короче,скоро в каждом генделыке,как в старые добрые 90-е..
пенсы,школота и пролетариат будут сливать последние копейки - збс..
показать весь комментарий
02.07.2020 17:43 Ответить
І цигарки по штучно купляти, краса.
показать весь комментарий
02.07.2020 17:53 Ответить
ермак с братом + тот-пианина? - страшнее оружия Украине не нужно - вся срань по полкам....
показать весь комментарий
02.07.2020 17:37 Ответить
Идёшь в казино?
Копию паспорта и отпечатки пальцев!
показать весь комментарий
02.07.2020 17:48 Ответить
і бабло здати на зберігання зебілоломбард.
показать весь комментарий
02.07.2020 18:17 Ответить
цей поц браун вже надоїв. Вже б поїхав би до родичів тітоньки Єви Браун
показать весь комментарий
02.07.2020 18:16 Ответить
Мені зовсім не смішно з зеленої влади, мені страшно за Україну. І не стільки через них, скільки через абсолютно безумне населення, вибачте.
показать весь комментарий
02.07.2020 18:18 Ответить
Геббельс в кінці 44-го також про секретну зброю розповідав.
показать весь комментарий
02.07.2020 18:33 Ответить
применить "секретное оружие" против нардепов Источник: https://censor.net/n3205690-
Которые ему помешают развивать его собственный игорный бизнес!
Так за словами, прячутся члены игорной мафии. ЛОШАРА Зелёный и не подозревал, как его поимеют организованные члены влияния, вовремя внедрённые в Зелёные выборы! И честно отработают программу которую не мог себе позволить Порошенко, по окончательному деребану Украины. А Лошара будет во всём виноват! А нужные люди, по мере отработки программы тихо уходят в сторону и увольняются с должностей и без ответственности за содееное!
показать весь комментарий
02.07.2020 18:53 Ответить
Секрет, про який всім розповідають, в кращому випадку стає напівсекретом, або Секретом Полішинеля.
Вираз походить від комедійного персонажа у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5 неаполітанському народному театрі , базіки та блазня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C Полішинеля , у якого була звичка повідомляти іншим під великим секретом речі, які й так усім були відомі.
показать весь комментарий
02.07.2020 19:03 Ответить
Какой идиотизм. Верификация игроков. Чтобы вся страна знала, кто играет и на какие суммы.
показать весь комментарий
02.07.2020 19:07 Ответить
У нас есть секретное оружие против "правочного терроризма" -привычно интригующе подмигивает рожа рыночного продавца цветов советских времён.Арахамия заявил, что кандидатом от "Слуги народа" на мэра Киева может быть женщина: "Может быть сюрприз".
показать весь комментарий
02.07.2020 19:46 Ответить
Секретна зброя проти України Зелені чоловічки у владі.
показать весь комментарий
02.07.2020 20:03 Ответить
секретное оружие - буй положить на процедуру, спикер 100% свой
показать весь комментарий
02.07.2020 22:19 Ответить
Давно надо было уже все это легализовать, у нас запреты не действуют, да и смысл если https://skachatkasino.xyz/ скачиваемые апк казино на андроид телефон можно установить от любого мирового казино и спокойно играть.
показать весь комментарий
14.07.2020 22:41 Ответить
 
 