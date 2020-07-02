У нас есть секретное оружие против "правочного терроризма" по законопроекту об игорном бизнесе, - "слуга народа" Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, говорит что фракция планирует во время рассмотрения законопроекта об игорном бизнесе применить "секретное оружие" против нардепов, которые занимаются "правочным терроризмом".
Об этом он рассказал журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Арахамия подтвердил, что Рада сегодня не будет проводить внеочередное заседание.
"Делать внеочередное, давать им еще площадку, чтобы они еще дальше продолжали делать то, что они делают - мы не будем. У нас есть секретное оружие, против этого правочного терроризма. Об этом сейчас не могу сказать, потому что они воспользуются и заблокируют", - сказал глава фракции "Слуга народа".
Как сообщалось, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект об организации игорного бизнеса 16 января 2020 года. К нему поступило 3445 поправок. 30 июня Рада приступила к рассмотрению его во втором чтении.
Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.
Ранее народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что оппозиция заблокировала работу Верховной Рады поправками в законопроект об игорном бизнесе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/PandaUAarm
https://twitter.com/PandaUAarm PandaUA https://twitter.com/PandaUAarm @PandaUAarm https://twitter.com/PandaUAarm/status/1278693685581033473 12 мин
Цікава річ - нам намагаються паралізувати систему ППО прямо на передодні навчань зс рф "Кавказ-2020"...
Саупадєніє? (с)
У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що в три зенітні ракетні бригади цього виду військ прийшли співробітники Державного бюро розслідувань
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Командування ПС ЗСУ.
Зазначається, що 1 липня 2020 року у зенітну ракетну бригаду Повітряних сил ЗС України (військова частина А2860) прибули представники відділу слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань
На підставі ухвали судді Хмельницького міськрайсуду С.Баєва, в межах кримінального провадження, слідчими ДБР складено протокол огляду та вилучено чотири НВЧ-прилади (клістрони) та супроводжуючу документацію.
"Слідчі інкримінують посадовим особам суттєві порушення у закупівлі клістронів. Разом з тим, у згаданій постанові суду не йде мова про вилучення, а лише "про огляд військової частини А2860 та підпорядкованих їй зенітних ракетних дивізіонів", - підкреслюють в пресслужбі.
Такі ж дзеркальні процесуальні дії проводяться в зенітних ракетних бригадах на Одещині (в/ч А2800) та Херсонщині (в/ч А1836).
"Складається враження, що це чиясь спланована акція, спрямована на підрив обороноздатності держави. У той час коли на кордоні з Україною ворог розгортає величезне угруповання військ у рамках масштабного військового навчання "Кавказ-2020", де навіть неприховано розігрується сценарій повномасштабного наступу на Україну, державні інституції дозволяють собі подібні речі", - зазначили військові.
шо такого сложного ?
пенсы,школота и пролетариат будут сливать последние копейки - збс..
Копию паспорта и отпечатки пальцев!
Которые ему помешают развивать его собственный игорный бизнес!
Так за словами, прячутся члены игорной мафии. ЛОШАРА Зелёный и не подозревал, как его поимеют организованные члены влияния, вовремя внедрённые в Зелёные выборы! И честно отработают программу которую не мог себе позволить Порошенко, по окончательному деребану Украины. А Лошара будет во всём виноват! А нужные люди, по мере отработки программы тихо уходят в сторону и увольняются с должностей и без ответственности за содееное!
Вираз походить від комедійного персонажа у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5 неаполітанському народному театрі , базіки та блазня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C Полішинеля , у якого була звичка повідомляти іншим під великим секретом речі, які й так усім були відомі.