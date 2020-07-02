У нас есть секретное оружие против "правочного терроризма" по законопроекту об игорном бизнесе, - "слуга народа" Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, говорит что фракция планирует во время рассмотрения законопроекта об игорном бизнесе применить "секретное оружие" против нардепов, которые занимаются "правочным терроризмом".

Об этом он рассказал журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Арахамия подтвердил, что Рада сегодня не будет проводить внеочередное заседание.

"Делать внеочередное, давать им еще площадку, чтобы они еще дальше продолжали делать то, что они делают - мы не будем. У нас есть секретное оружие, против этого правочного терроризма. Об этом сейчас не могу сказать, потому что они воспользуются и заблокируют", - сказал глава фракции "Слуга народа".

Как сообщалось, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект об организации игорного бизнеса 16 января 2020 года. К нему поступило 3445 поправок. 30 июня Рада приступила к рассмотрению его во втором чтении.

Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.

Ранее народный депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что оппозиция заблокировала работу Верховной Рады поправками в законопроект об игорном бизнесе.

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