ГБР подрывает систему ПВО Украины, изъяв приборы для наведения ЗРК на цель, - Командование Воздушных сил ВСУ
Следователи Государственного бюро расследований в ходе обысков изъяли из зенитных ракетных бригад Воздушных сил ВС Украины, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборы (клистроны), являющиеся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.
Об этом заявляют в Командовании Воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Так, 1 июля 2020г в зенитную ракетную бригаду Воздушных сил ВС Украины (военная часть А2860) прибыли представители отдела следственного территориального управления Государственного бюро расследований в городе Хмельницкий. На основании постановления судьи Хмельницкого горрайонного суда С. Баева, в рамках уголовного производства №62020240000000492, следователями ГБР составлен протокол осмотра и изъято четыре СВЧ прибора (клистрона) и соответствующую сопровождающую документацию", - говорится в заявлении.
В Службе связей с общественностью Воздушных сил Украины отмечают, что следователи инкриминируют должностным лицам существенные нарушения в закупке клистронов. Вместе с тем, в упомянутом постановлении суда не говорится об изъятии, а лишь "об осмотре военной части А2860 и подчиненных ей зенитных ракетных дивизионов".
"Такие же зеркальные процессуальные действия проводятся в зенитных ракетных бригадах в Одесской области (в/ч А2800) и Херсонской (в/ч А1836). Создается впечатление, что это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства. В то время когда на границе с Украиной враг разворачивает огромную группировку войск в рамках масштабного военного учения "Кавказ-2020", где даже открыто разыгрывается сценарий полномасштабного наступления на Украину, государственные институты позволяют себе подобные вещи ...", - подчеркнули в Командовании.
В Воздушных силах поясняют, что сверхвысокочастотные приборы являются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель, а созданный запас СВЧ приборов, в случае выхода из строя ЗРК, позволяет быстро восстановить их боеспособность.
"Отсутствие изъятых СВЧ может привести к нежелательным последствиям и существенно увеличить сроки восстановления боевой техники, которая прикрывает воздушное пространство и важные стратегические объекты страны. Никто не препятствует беспристрастному расследованию дела. Одновременно призываем все правовые инстанции принимать взвешенные решения, которые бы не противоречили национальным интересам государства", - подчеркивают в Командовании Воздушных сил ВСУ.
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Так что все это стенания, вернее воровские отмазки из серии "а если бы он патроны вез".
Так что не гоните глупости, в попытке защитить предателей - по Аккерман вы сами становитесь изменником!
То бишь в зипах клистроны бывают но шоб их наколенке меняли, нонсенс.
Только при попытке незаконного проникновения на ту воинскую часть, где я проходил службу, караул сначала мордами в асфальт всех положил, стволы направил, да еще и попинал для удовольствия. Ну а потом уже подъехали командир и военная контрразведка.
личному составу караула, в неформальной обстановке была выражена благодарность.
И бог с тобою, какие попытки проникновения, все делается по уставу, в порядке подчиненности, иначе дествительно мордой в землю. Ну и кто тебе сказал что вторжение было нахрапом а не по инстанции?
Хотя согласен, не всегда делается так как надо, вот в крыму так и делали, и это тебе не клистроны и следствие анексия территории. Но почему то это ни кого не заботит.
Ну и взагали, о чем же речь идет, о расследовании воровства на военном имуществе и воры прячутся за обороноздатностью и и сегодня уже отмазывает весь мир, хорошо устроились, у одних политические преследования у других в отмазке обороноздатнисть.
И кроме того, не бригада заказывает запчасти, ловить надо начиная с Муженко, но он как раз на свободе.
Ой, глубоко извиняйте, но прапор, наш завхоз, тупе створиння и ни хрена не разбирается в технике, для него и унитаз за клистрон сойдет, а вот они, те клистроны что нужно, просто прапор не то всунул.
А клистроны тем временем позаимствуют на время прохождения следствия.
И множество иных вариантов, в то же время у следаков свои предписания и порядки ведения следствия, где вещдокам отводится чуть ли не решающая роль.
Ты ж не будешь им предлагать оставить какой нить пистолетик иль яйко фаберже, опломбировав их своими пломбами.
Да и суть то в чем, ведь мы то ни зрена не знаем что там и как было в реальности, да и не можем этого знать, да и квалиикацией соответствующей мы не обладаем и так далее, все что до нас доходит это визги и стенания "пострадавших" воров.
Ну и вернули потом, сто пудов после неких юридических процедур зафиксировавших факт, но не факт что после этого они прокатят в суде.
" Однако За время пути. Собака Могла подрасти!" и дешевые клистроны превратиться в супер дорогие.
Наша компетентность не позволяет из этого делать какие то выводы и тем более верить обвиняемым. Собственно по этому и существуют упал намоченные органы.
Демократия основана на принятии(терпимости) меньшиством решений большинства, в то время как нетерпимость есть одним из видов насилия, и демократии в таком виде быть не может, ей на смену приходит тоталитаризм. Меньшинство продолжает пускать поезда под откос а большинство решает возникающие проблемы применением силы.
И вот сегодня все уже и прокуроры и следствия и суды, приняв на себя экслюзивные права госорганов на применеие силы и обязательные решения.
Ну и само собою все это исключает какую либо возможность народовоаствия, прямой демократии, исключает возможность принятия общих решений, решения примут по процедуре большинством а меньшинство будет партизанить не принимая и не терпя принятого решения, по этому и смысла в этом нет. Путь к тоталитаризму.
Когда верхушка КГБ решила развалить СССР и прикарманить в личную собственность доходы, а народу оставить убытки, то на их пути стояла СА. Чекисты хорошо помнили, как визжали их руководители в подвалах, на допросах армейских разведчиков после провала путча Берии - я это слышал от своего отца, а он от непосредственных участников срыва переворота.
Потому, чекисты сначала решили выбить верхушку СА, а для этого провести провокацию.
Немец, по фамилии Руст "пошел в обычный киоск и купил там карту СССР". Вот правда он пролетал как раз на стыках зон ответственности ДЕЖУРНЫХ РЛС. Это было сделано для того, чтобы каждый командир воинской части перекладывал на другого свою ответственность. А после сбитого корейского Боинга был приказ Горбачева, что "кто собьет гражданский борт, того расстреляют", ну кому шею охота подставлять.
Кроме того, ну как на грех, возможно Руст просто "угадал" день перелета, Главком ПВО был как раз в лесу на охоте и естественно без связи, а крайним его генералы становиться не хотели, потому спортивный самолетик облетали истребителями, но не подняли боевые вертолеты, которые строят на вооружении Сухопутных войск, а звонить Главкому Сухопутный войск привилегия Главкома ПВО.
После посадки Руста на Кузнецком мосту ( с которого я, вот какая досада, ушел за 40 минут до события) были сняты Министр обороны, НГШ, Главком ПВО и пониже. Министром обороны назначили полную ( в военном плане) бездарность Язова, не пользовавшегося в армии ни каплей авторитета и с которого просто посмеивались армейские офицеры, ибо он, приезжая с проверками в воинские части чуть покруче автомобильного батальона показывал свою полную тупость своими вопросами. Ну вот реальный пример - спросить при всех офицерах, командира особо важного военного объекта, особенности которого резко отличаются от пехотного полка -" доложите обязанности командира полка".
Вот я и думаю, если Зеленский снял Смолия и поставил ВРИО представителя кацапского ВТБ Рожкову...
Я предполагаю, что Зеленский наносит удар по преданным Украине генералам и старшим офицерам и такое предположение имеет под собою гораздо более сильную почву, чем ваши предположения.
Для тебя естественно во всем усматривать теории заговоров, для меня же все это объясняется состоянием систем, не злой волей какой то групки людей а общим состоянием возникающего бедлама в системе
Вот и у нас сегодня, очередная серия https://www.youtube.com/watch?v=YZo2duWKj5E марлезонского балета .
Такие данные были только в Главном штабе ПВО и в военной контрразведке. Внутреннее следствие установило, что утечки из армии не было. Кроме того, чекисты передав информацию, по сути передали противнику оптимальный маршрут полета крылатой ракеты по Москве.
Да, я это знал еще тогда, от своих генералов. И генералы это уже знали, но не было понимания, куда вести развалившуюся экономику, да и поддерживать Горбачева никто не хотел, потому что армия его массово презирала. Кстати, в Форосе армия могла легко его деблокировать, вот только никто за меченного заступаться не хотел.
Ну и еще одно, всякие изменения приводят к перераспределению бабла в природе.
А реально это смена системы, из совковой в воровскую, сегодня же воровская меняется на иную, такую какая получится в ходе изменений. То же что ты выделяешь есть лишь переходным периодом.
Так что, как была воровской, так и осталась. Лишь воровать стали более открыто, потому что обещания "светлого будущего для остальных" как-то поистрепалось за 70 лет использования.
Воры были, а вот системы воровской небыло.
Соглавсно теории оседлого бандита мансура олсона, совок и был оседлым бандитом а не кочевым, как клептократия, по этому и следил за восполнением ресурсов. По этому и продержался столько лет.
Ты столо бысть в курсе, а я жил при этом, и представь себе то же пользовался этими спец, существовала система перераспределения, ну типа табели о рангах, где на каждом уровне существовали свои блага, и не только для сильных мира того. Спецмагазины на территории важных предприятий, службы быта и прочее прочее. Даже ребенка родить в ведомственном роддоме а на в городской конюшне, и не не по блату чи воровству, а через профком, идешь и берешь направление. Санатории профилактории по смешным ценам, ну про столовые и говорить нечего, но это заслуга прокомов. Большие мощные преприятия всегда обрастали подобными заведениями.
Да и до сего дня на некоторых предприятиях сохранились столовые со смешными почти совейскими ценами, для своих рабочих ну и любого кто туда заглянет. Так в начале 2000 можно было отобедать по смешным ценам в столовой мида, доводилось.
Ну а про Елиту и говорить нечего, там всегда был полный фарш и мож еще и доплачивали.
Воровство и блат конечно же были но не были частью государства, свойством ее системы.
Хоть от туда и зародилась клептократия, вот был такой себе инвалид, замдиректора по быту, бродский, настали времена перестройки и выросла целая империя денди, засветилась тогда когда перешла дорогу нацбанку с курсом валют. Сынуля его засветился тогда когда пришли работяги его знающие и начали рассказывать что миша на центральном стадионе рекэтом занимается.
Вчкорости инвалид почил, и империя досталась мише, которую он благоплучно просрал.
Был такой себе ивашко, занимал единственную и не повторимую должность, настали времена гкчп, форос и иже, и укрыл его от невзгод режима будущий финансовый хений тигипко обретя за это свой первый лимон.
А затем, "расцвела буйным цветом малина" сначала под крылом партхозпрофком аппарата, таская для него каштаны из огня, в то же время на даунбасах малина сама стала властью, которую затем и распространила на весь страна, адин палка два стуна, подмяв под себя весь аппарат.
Начался рост клептократической системы, воры стали у власти.
И вот, говоря о системе власти, совок был стационарным бандитом а постосовок мигрирующим, нахватал нахватал и в ростов...
А сейчас вновь эпоха перемен.
Там грабили в соответствии с табелью о рангах а тут по беспределу, кому как удастся, в том и состоит разница между стационарным и кочевым бандитами. Там грабили по правилам а тут без них.
Ну а позже, когда ты покупал сливочное масло по 3,6 рубля, то в обкомовском магазине оно стоило 92 коп и т.д и т.п.
А собственно диалог то у нас на тему являлся ли совок воровским государством и ответ на него, нет не являлся.
==масло по 3,6 рубля, то в обкомовском магазине оно стоило 92 коп
"мож еще и доплачивали" ж тебе говорил система перераспределения согласно табели о рангах, ну и в те времена проблемы были не в наличии денех а в наличии товаров.
Так и в профилакториях платили за время проживания с трехразовым питанием, а гамузом все по смешным ценам выходило, если разложить по элементам. Но тут опять таки профсоюз покрывал.
https://www.youtube.com/watch?v=dDtef3B_X_8
Вот эти, в видео, как раз и аналогия "советской системы распределения". Ты же наверняка помнишь это произведение, но так и не осознал его глубины. Ничего, подумаешь над сказанным мною и поймёшь, что не одна Роуз может быть права )))
Мы же не говорим о преимуществах и недостатках систем, их справедливости а о их классификации.
Недавно, сидели за столом со старинными друзьями вспоминая прошлое совковое время, я подавил всех одним аргументом, сказав посмотрите на стол и на себя, мы при совке о таком и мечтать не могли. Хотя это заслуга вовсе не системы но времени.
Так что объективно, протухшая воровская система реально оказалась лучше и сытнее неворовской свковой, при прямом сравнении. Так что тут объективно и сравнивать то нечего, все равно что средневековье и современность.
Но пойми, все это не влияет на классификацию, и воровскими с глубокой древности были только пиратские республики, да современные постсовковые, африканские да латиноамериканские. Относимые к "кочевому бандиту" а все остальное к стационарному.
И это вовсе не роуз а мансур олсон.
Если образно, один, кочевой, паразитирует на стаде пока полностью егоне сожрет а второй, стационарный, жрет столько что бы стадо до скончания веков могло его прокормить, было возобновляемым ресурсом. Вот и вся разница, в которой трудно усмотреть что либо хорошее ибо все плохое.
Ряассматриваемая область на столь широка что ее описывают лишь частично, какую либо ее сторону, и роуз и олсон и многие многие иные.
Так что мы маэмо и демократию, ибо решения принимаются коллективно, и клептократию - власть воров и олигархию - власть немногих, и парламентско президентскую республику и хрен знает еще сколько сторон и названий, все они и описывают то единое целое которое мы имеем.
Ибо все это не исключает друг друга, являясь сторонами, свойствами единого целого - государственной системы.
Я просто наивно думал что ты это понимаешь, небольшое количество(олигархия) воров(клептократия) принимающих согласованные коллективные решения(демократия) посредством парламентско президентской формы реализации власти(республика), разделяющие часть власти с местными воровскими объединениями(самоуправление).
Ну и так далее, описание может быть сколь угодно длинным и подробным, использующие средства массовой информации для оболванивания лохтората и отвлечения его от его истинных проблем..., представительская демократия, на высшую должность в государстве и в раду избирают голосованием лохтората.. Чем детальней описание тем больше тексту.
И тут у тебя банальность - "не одна Роуз может быть права".
И ты тужишся это доказать, ну как слепые старцы ощупавщие слона, каждый прав, но описывает лишь часть оного зверя...
Ни чего то и доказывать не нужно, это и так очевидно.
Чем вам не нравится украинское слово "прапор"? В переводе на рюссский оно означает Знамя, Флаг.
Знаменосец - то есть лучший, то есть тот, кому доверяли нести Боевое Знамя в бою, одним из первых влезть на крепостную стену противника и в ознаменовании захвата вражеской крепости водрузить Боевое Знамя на её бастионе.
Отсюда прапорщик - знаменосец, это один из самых лучших, самых подготовленных и самых опасных для противника воинов полка. Потому при СССР, журнал для прапорщиков так и назывался - "Знаменосец"!!!
А вы их с каким-то завхозом сравниваете - тьфу, гыдота.
Опять русская фамилия
.
1. Почему при ПОПЫТКЕ снять оборудование с боевого вооружения, находящегося на боевом дежурстве, ответственные лица не открыли огонь.
2. Почему до сих пор не сидят в СИЗО вся цепочка - от отдавших приказ до исполнителей самого нижнего звена?
Ответ один, они подготавливают благодатную почву для бомбардировок русской авиацией украинских городов.
Вместо этих безмозглых вопросов лучше бы готовили бомбоубежища. А еще лучше если бы вышли на майдан, удавили бы зеленую Тварь и объявили всеобщую мобилизацию
якщо бубочка зараз їх під суд не віддасть, то пізніше сам, разом з ними, сяде...
Зєлю геть. Дострокові.
УСІ КЛІСТРОНИ БУДЕ ПОВЕРНУТО У ВІЙСЬКОВІ ЧАСТИНИ!
Поставити приціли на місце не проблема, проблема у калібруванні та пристрілюванні, а це вже великі гроші. Хто за це буде відовідати.
Об этом заявил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации https://inforesist.org/tag/vsu/ ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк.
вдоль границы Украины, Росия осуществляет активное формирование новых воинских частей и реорганизацию существующих военных формирований с целью наращивания их боевого потенциала. Также завершается формирование трех новых объединений - двух армий и армейского корпуса, «которые в течение 2020-2021 года планируют достичь полной оперативной готовности», заявил он. В целом численность наземной группировки ВС РФ вдоль границы Украины составляет около 87 тыс. военных, до 1100 единиц танков, до 1100 артиллерийских систем, до 360 РСЗО. А Зе в глазах Пуйла все видит мир..
--- https://inforesist.org/rossiya-sozdala-na-granicze-s-ukrainoj-tri-gruppirovki-vojsk-sposobnyh-k-vnezapnomu-nastupleniyu/
А где охрана данных военных объектов ?
Это прямая диверсия против нашей ПВО на самом удароопасном направлении.
Охрана должна была задержать "ИЗЫМАТЕЛЕЙ" или пристрелить на месте как врагов.
Им для этого народ доверил оружие???
ВЫВЕЛИ ИЗ БОЕГОТОВНОСТИ три бригады ЗРВ ????
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ?????
Да в советское время вас, сук, на месите бы расстреляли!
А насправді все так:
Следователи Государственного бюро расследований в рамках расследования уголовного производства, открытого по материалам Главного управления военной контрразведки СБУ, 1 июля 2020 г. провели санкционированные осмотры военной техники на территории нескольких военных частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
В ходе следственных действий было изъято 7 приборов СВЧ (клистроны). В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ следователи ГБР вернули 3 прибора в одну из воинских частей, ЕЩЕ 4 ПРИБОРА БУДУТ ВОЗВРАЩЕНЫ СЕГОДНЯ", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3205724
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Клістрони із'ялі, ідентифікували, задокументували як доказ, серійні номери, паспорти, фотографії, то, сьо, і віддали у війська.
І слідство піде далі. Вияснить, де, як, по якій ціні були закуплені ці електронні радіолампи. І хто це робив. Через яких посередників. Скільки ДЕРЖАВНИХ ГРОШЕЙ витрачено. Яка була процедура закупки, чи була вона законною, хто відповідальний за закупку.
Але судячи з неймовірної істерики, полку мародерівців прибуде. Бо крадіжка - бензин мародерівської націонал-політмашинки. Не украдеш - не поїдеш.
Контррозвідка розбереться, хто, де, як купляв, і скільки державних грошей витрачено. А саме головне - скільки осіло в кишенях посередників-"патріотів". Свинарчуківська справа не закінчена. І не всі свинарчуки ще виведені на чисту воду.
Але ти далі рубай Карпати і верещи про патріотизм.
\Я\ тебе верью \ .. \
Ты еще напиши нам , что Порошенко барыга ...\..\ . . . ..... . . .И я еще раз --поверю..\.\
А что были сомнения по этому поводу?
разве скулить нада?? приказ о дисциплинарном взыскании нарушившим Устав караульной службы!! что б следующий раз положить на подходах перекрестным огнем!
Прівосходящімі сіламі взять в клєщі.
Біспакоящім агньом усипіть бдітельность і атаковать с флангов.
Совіршіть масірований артнальот і маршбрасок по тилам зєлібобіков.
Фольга кріпка і наші стули бистри. Ми шоколадом мужество вскармім!
Впірьод нісьом с сіропом ми каністри, залльом петровой ліпкостью ми ЗМІ!
КТО отдал приказ их пропустить?
Это армия или пивной ларёк?