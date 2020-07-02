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СБУ заблокировала работу ботофермы в Бердянске, которой управляли из России. ФОТО

Киберспециалисты спецслужбы установили, что житель Бердянска оборудовал ботоферму, которая была обеспечена телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины 2 июля.

По информации СБУ, ботоферма была частью разветвленной межрегиональной сети, управляемой из России, она была организована с целью дискредитации украинской власти.

"Ее мощности позволяли генерировать фейки и манипулятивные материалы от имени более 500 "ботов". Для регистрации аккаунтов злоумышленник использовал SIM-карты как украинских, так и российских мобильных операторов", – отметили в СБУ.

По версии следствия, информационные "вбросы", которые отрабатывала ботоферма, были направлены на создание панических настроений во время пандемии коронавируса и дискредитацию действий украинской власти.

В ходе проведения обыска были изъяты компьютерная техника со специальным программным обеспечением, техническое оборудование и около 900 карт украинских и российских мобильных операторов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники продавали информацию из баз данных Госпогранслужбы на Ивано-Франковщине, - СБУ

СБУ заблокировала работу ботофермы в Бердянске, которой управляли из России 01
СБУ заблокировала работу ботофермы в Бердянске, которой управляли из России 02

Автор: 

Бердянск (443) СБУ (19920) кибербезопасность (675)


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Топ комментарии
+22
На каналах медведчука ботоферма. Когда заблокируют?
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02.07.2020 18:07
+22
Ще один старий вилупок вслід за Філаретом свої 5 копійок суне...
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02.07.2020 18:08
+19
то-то последнее время зебило-шарийцев уменьшилось))
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02.07.2020 18:05
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Ага...а ви і раді ногу підставить і в спину штовхнуть. Ваша вся суть в цьому. Ви для мене що лахта пригожинська, такі ж мерзенні.
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02.07.2020 18:51 Ответить
А забули як ваша ботоферма погрожувала опонентам?
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02.07.2020 19:00 Ответить
Так твої ж відмовляються від допомоги! Скільки вже разів "ЄС" зверталось з пропозиціями допомоги? І на початку економічної кризи, і на початку карантину, і зараз.... Але ж ви "горді"! Усеруся, але не покорюся! До того ж, на початку 2019 вам криком кричали: "Що ви робите? Схаменіться!" Але ж "аби не Порох", "Па пріколу", "Хуже нє будєт"...
Ну ні - так ні! Гребіться самі, а ми будемо спостерігачами, хоча, на жаль, в тому ж самому потягу, який стрімко летить під откос...
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02.07.2020 19:00 Ответить
По моему в Бердянске порохоферму прижучили.
Что то уменшилось "знакомых" ников.
Нл присутствуют еще, значит не один клоповник.
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02.07.2020 18:43 Ответить
У мене друзі у Бердянську. Та і я там бував. Щось таких, як ти там малувато.
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02.07.2020 18:52 Ответить
Все. Теперь в Бердянск можешь не ехать - работы у тебя и твоих друзей там больше нет.
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02.07.2020 21:31 Ответить
а шмаркляві радіють, з/п піднімуть, то дарма радієш 3,14дарченко, більше писати будеш
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03.07.2020 10:14 Ответить
Тут цікаво те що з кожною прижученою російською ботофермою на Цензорі все менше зебілів.
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02.07.2020 18:56 Ответить
Эврика!!! Ну ты и родил....
Вас, как грибов нерезаных на цензоре. И ты это прерасно понимаешь. Так, что включать дурака не нужно. Один комент не порошенковца заспамливается так, что и не вытащишь из спама. Здесь только ваше никчемное мнение живет. Многие ушли с цензора, потому что читать ваши опусы стало не возможно.
Раньше спамили только кацапов и ватоголовых.
Теперь всех кто не согласен 14-ти процентными. Так что если дунул в штаны, не крути головой- типа, а кто это сделал?
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02.07.2020 19:04 Ответить
Как зовут фюрера русни?
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02.07.2020 19:12 Ответить
Не бреши, многие старожилы тут свободно вещают за Зеленского, ну что поделаешь, их приоритеты, а вот боты, коих видно невооружённым глазом, рубаются.
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02.07.2020 20:40 Ответить
С Цензора ушли многие интересные форумчане , разительно изменилась тональность и направленность коментариев. Правит бал спам и откровенные оскорбления оппонентов . Вот и весь форум . Вернее то , что от него осталось .
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02.07.2020 20:53 Ответить
то йди у спам тварино зебільна
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03.07.2020 10:14 Ответить
і передали на зебілоферму, бо багато нових шмарклявих, типа тебе, з'явилось
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03.07.2020 10:12 Ответить
Меня мучают смутньіе сомнения ! Если российская ботоферма дискредитировала действующую украинскую власть , то она работала в одном направлении с порохоботами?
Или не ?
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02.07.2020 18:47 Ответить
Ес, офкоз. Правильно мыслишь. Но это была чисто порохнявая ферма. Их там поливали, выращивали как тот цветок амазонский, что тухлятиной воняет.
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02.07.2020 18:55 Ответить
Ответь. Как называют ботоксную крысу и чей Крым?
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02.07.2020 19:23 Ответить
Порохобот , или путинская портянка , тьі кто ?
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02.07.2020 20:01 Ответить
винторог что потерял место на ботоферме ЗЕбил..
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02.07.2020 21:29 Ответить
Плохой из тебя шпион, не шаришь в операциях прикрытия.
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02.07.2020 20:19 Ответить
А ты, если научился под прокси прикрывать свою аквафрешевскую тряпку, то думаешь стал ахрененным шпионом?
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02.07.2020 21:24 Ответить
а ти шмаркляве, думаєш як прикрутив український прапорець, то ніби з України?
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03.07.2020 10:16 Ответить
Можешь пердеть сколько хочешь - меня мнение продажного соевого утырка не интересует.
Пы.Сы. Маму еще свою не продал? Сколько за нее хочешь?
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03.07.2020 11:55 Ответить
бидлан срузкопердящий, якщо хочеш щось сказати, пиши українською, бо ваш бидлокозлячий піджин не придатний для спілкування людей, тільки для мразоти шмарклявої і кацапської.
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03.07.2020 12:54 Ответить
Предлагаю 25 коп за твою мамашку... Вот думаю не переплачиваю ли? Сколько сдачи дашь?
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03.07.2020 13:35 Ответить
кацапа шмарклявий, сказати ти, що хотіло?
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03.07.2020 15:19 Ответить
Однако низко же ты свою мать ценишь - совсем на шару отдаешь.
Ну ты и падаль , значит Родину тоже за бесплатно продал!
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03.07.2020 22:02 Ответить
бидло козлосранське, пиши нормальною мовою, щоб тебе могли люди зрозуміти.
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04.07.2020 08:59 Ответить
Меня только продажное чмо с соевой ботофермы не понимает , а люди - понимают.
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04.07.2020 09:24 Ответить
кацапи не люди, іди у спам тварина бидляча.
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04.07.2020 09:49 Ответить
Конечно кацапы не люди... Поэтому 3,14здуй в свой путинский сарай кацапорылое чмо и не прикрывайся украинским флагом, продажный ублюдок.
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04.07.2020 12:08 Ответить
срузкопердящий дебільченко, у нас вашо сцаря називають тільки х..ло, палися у..бан кацапський.
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04.07.2020 21:54 Ответить
Нашего царя называют клоуном и зесоплей. Это твоего сцаря зовут - *****, кацапский ублюдок.
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04.07.2020 22:25 Ответить
бидло, говори нормальною мовою, а не щось мичиш на якомусь скотському.
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04.07.2020 22:36 Ответить
Специально для ольгинского дебила https://censor.net/user/86392:
-хрю-хрю-хрю ...
Это для тебя нормальная мова?
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05.07.2020 09:53 Ответить
о кацапа перейшов на свій природній ізиг
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06.07.2020 06:45 Ответить
А если ЗЕбилы 5 лет на пару с ольгинскими дескредитировали действующую власть Порошенко, то они на кого работали???
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02.07.2020 21:30 Ответить
Певно писали що Зеленський не бандерівець і не патріот України?
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02.07.2020 18:54 Ответить
смотрим кто из комментаторов на цензоре пропал )))
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02.07.2020 19:24 Ответить
русня и порохоботы совместно занимаются активной дискредитацией украинской власти
неужели кто-то удивлен?
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02.07.2020 20:13 Ответить
зедебіл
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02.07.2020 20:18 Ответить
иногда я получаю письма без подписи
но вот счас тот случай когда я получил подпись без письма
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02.07.2020 20:20 Ответить
ти цим і займався впродовж п'яти років з 2014.
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02.07.2020 20:22 Ответить
ЗЕбил ты ж тут 5 лет именно это и делал декредитировал действующую власть Порошенко вместе с ольгинцами..и пиарил ватного кловуна..
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02.07.2020 21:32 Ответить
Ты пять лет дерьмо на пороха лил - ты русня?
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02.07.2020 22:52 Ответить
Чей Крым?
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03.07.2020 04:20 Ответить
А как называется то, что в прошлом году на отдыхе в Бердянске, в баре возле колеса обозрения мы два часа сидели и ни одной украинской песни не услышали.
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02.07.2020 20:44 Ответить
То совок з людських голів ще довго витрушувати потрібно...
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02.07.2020 21:22 Ответить
Это... просто везение.
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02.07.2020 22:30 Ответить
А я то я смотрю на цензоре порохососов меньше стало - а это оказывается в Бердянске их прикрыли....
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02.07.2020 21:20 Ответить
Та ты шо ЗЕбил..вы ж сами ту визжали шо вас аж 73%....как же так вывшло шо вы заглатывает от порохоботов ??
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02.07.2020 21:41 Ответить
Мечтатель "корабельный"
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02.07.2020 22:53 Ответить
24 августа покажет, кто из ху
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04.07.2020 09:29 Ответить
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