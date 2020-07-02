СБУ заблокировала работу ботофермы в Бердянске, которой управляли из России. ФОТО
Киберспециалисты спецслужбы установили, что житель Бердянска оборудовал ботоферму, которая была обеспечена телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины 2 июля.
По информации СБУ, ботоферма была частью разветвленной межрегиональной сети, управляемой из России, она была организована с целью дискредитации украинской власти.
"Ее мощности позволяли генерировать фейки и манипулятивные материалы от имени более 500 "ботов". Для регистрации аккаунтов злоумышленник использовал SIM-карты как украинских, так и российских мобильных операторов", – отметили в СБУ.
По версии следствия, информационные "вбросы", которые отрабатывала ботоферма, были направлены на создание панических настроений во время пандемии коронавируса и дискредитацию действий украинской власти.
В ходе проведения обыска были изъяты компьютерная техника со специальным программным обеспечением, техническое оборудование и около 900 карт украинских и российских мобильных операторов.
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Что то уменшилось "знакомых" ников.
Нл присутствуют еще, значит не один клоповник.
Вас, как грибов нерезаных на цензоре. И ты это прерасно понимаешь. Так, что включать дурака не нужно. Один комент не порошенковца заспамливается так, что и не вытащишь из спама. Здесь только ваше никчемное мнение живет. Многие ушли с цензора, потому что читать ваши опусы стало не возможно.
Раньше спамили только кацапов и ватоголовых.
Теперь всех кто не согласен 14-ти процентными. Так что если дунул в штаны, не крути головой- типа, а кто это сделал?
Или не ?
Пы.Сы. Маму еще свою не продал? Сколько за нее хочешь?
Ну ты и падаль , значит Родину тоже за бесплатно продал!
-хрю-хрю-хрю ...
Это для тебя нормальная мова?
неужели кто-то удивлен?
но вот счас тот случай когда я получил подпись без письма