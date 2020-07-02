СБУ заблокировала работу ботофермы в Бердянске, которой управляли из России. ФОТО

Киберспециалисты спецслужбы установили, что житель Бердянска оборудовал ботоферму, которая была обеспечена телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины 2 июля.



По информации СБУ, ботоферма была частью разветвленной межрегиональной сети, управляемой из России, она была организована с целью дискредитации украинской власти.



"Ее мощности позволяли генерировать фейки и манипулятивные материалы от имени более 500 "ботов". Для регистрации аккаунтов злоумышленник использовал SIM-карты как украинских, так и российских мобильных операторов", – отметили в СБУ.



По версии следствия, информационные "вбросы", которые отрабатывала ботоферма, были направлены на создание панических настроений во время пандемии коронавируса и дискредитацию действий украинской власти.



В ходе проведения обыска были изъяты компьютерная техника со специальным программным обеспечением, техническое оборудование и около 900 карт украинских и российских мобильных операторов.

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