Апелляционный суд отказался выпустить из СИЗО подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова

Киевский апелляционный суд оставил под стражей генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова. Его подозревают в государственной измене и пособничестве в покушении на террористический акт.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"2 июля 2020 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 10 июня 2020 года, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины, и продлена в отношении подозреваемого Ш. мера пресечения в виде содержания под стражей до 8 августа 2020 года включительно", - сказано в сообщении.

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Так, по результатам апелляционного рассмотрения постановление судьи Шевченковского райсуда Киева оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения.

Напомним, 14 апреля контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

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Шевченковский районный суд Киева на следующий день избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток