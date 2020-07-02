Апелляционный суд отказался выпустить из СИЗО подозреваемого в госизмене генерал-майора СБУ Шайтанова
Киевский апелляционный суд оставил под стражей генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова. Его подозревают в государственной измене и пособничестве в покушении на террористический акт.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"2 июля 2020 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 10 июня 2020 года, которым удовлетворено ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины, и продлена в отношении подозреваемого Ш. мера пресечения в виде содержания под стражей до 8 августа 2020 года включительно", - сказано в сообщении.
Читайте на Цензор.НЕТ: Вербовщик Шайтанова полковник ФСБ Егоров захватывал Крым, командовал террористами на Донбассе и координировал убийства чеченцев по всей Европе
Так, по результатам апелляционного рассмотрения постановление судьи Шевченковского райсуда Киева оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения.
Напомним, 14 апреля контрразведка задержала работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.
Также на Цензор.НЕТ: Шайтанов не готовил покушение на Авакова, - СБУ опровергла заявление Геращенко
Шевченковский районный суд Киева на следующий день избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Державне бюро розслідувань до Дня зенітних ракетних військ, який відзначається 3 липня, зробило неприємний "подарунок" захисникам неба.
Як повідомляє пресслужба командування Повітряних Сил ЗСУ, 1 липня у зенітну ракетну бригаду (військова частина А2860) прибули представники відділу слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницький."На підставі Ухвали судді Хмельницького міськрайсуду С. Баєва, в межах кримінального провадження №62020240000000492, слідчими ДБР складено протокол огляду та вилучено чотири НВЧ прилади (клістрони) та відповідну супроводжуючу документацію", - уточнюється в повідомленні.
Слідчі інкримінують посадовим особам суттєві порушення у закупівлі клістронів. Разом з тим, у згаданій постанові суду не йде мова про вилучення, а лише про огляд військової частини А2860 та підпорядкованих їй зенітних ракетних дивізіонів.
Дзеркальні процесуальні дії проводилися в зенітних ракетних бригадах на Одещині (в/ч А2800) та Херсонщині (в/ч А1836).
"Складається враження, що це чиясь спланована акція, спрямована на підрив обороноздатності держави. У той час коли на кордоні з Україною ворог розгортає величезне угруповання військ у рамках масштабного військового навчання "Кавказ-2020", де навіть неприховано розігрується сценарій повномасштабного наступу на Україну, державні інституції дозволяють собі подібні речі…" - наголосили у командуванні.
Надвисокочастотні прилади є одним із основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Відсутність вилучених НВЧ може призвести до небажаних наслідків та суттєво збільшити терміни відновлення бойової техніки.
https://gazeta.ua/articles/life/_dbr-zvinuvatili-u-*******-oboronozdatnosti-derzhavi/972728