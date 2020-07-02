Городские больницы Ивано-Франковска не будут принимать инфицированных коронавирусом из-за эпидемиологической ситуации, - мэр Марцинкив

Городские больницы Ивано-Франковска пока не будут принимать пациентов с коронавирусом из-за ухудшения эпидемической статистики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Галицкий корреспондент", такое заявление в утреннем прямом эфире сделал городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, в городских больницах сейчас находится 281 человек с коронавирусом. "Тревожные цифры, ибо это показатель конца апреля, тогда у нас было больше всего заболевших. Поэтому приняли решение, что пока не будем принимать пациентов. Будем их направлять в областную инфекционную больницу, а также в Калушскую городскую больницу. Делаем это для того, чтобы часть пациентов выписать", – отметил городской голова.

По словам Марцинкива, в областной инфекционной больнице есть 46 франковцев: 4 поступило за минувшие сутки. А 13 пациентов вчера госпитализировали в городские больницы с коронавирусом. В реанимации находятся 14 пациентов, на аппарате ИВЛ один пациент. Мэр отметил, что в июне произошел наибольший прирост смертей. В прошлом году в июне похоронили 97 человек, в 2018 году – 100 человек, а в этом году – 130 человек.







Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ивано-Франковске тестируют на COVID-19 всех новорожденных, - горсовет