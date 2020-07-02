В 2020 г. будет проведен ремонт взлетно-посадочных полос на 15 военных аэродромах, - командование Воздушных Сил. ФОТО

На нескольких военных аэродромах продолжаются ремонтно-восстановительные работы взлетно-посадочных полос, стоянок самолетов и рулежных дорожек. Специалисты отдельных инженерно-аэродромных батальонов сейчас работают на военных аэродромах Василькова, Ивано-Франковска, Кульбакино.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В командовании Воздушных Сил отмечают, что в этом году запланировано восстановить искусственное покрытие на 15 аэродромах. Работы уже завершены на аэродромах Староконстантинова и Мелитополя.

"Вся аэродромная сеть Воздушных Сил находится в эксплуатационном состоянии. Продолжающиеся работы касаются текущего ремонта отдельных участков аэродромов. Для проведения ремонтно-восстановительных работ необходимыми материальными средствами обеспечены как отдельные инженерно-аэродромные батальоны, так и авиационные бригады и авиационные комендатуры", - отметили в управления Командования логистики Командования Воздушных Сил.

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