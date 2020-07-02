В 2020 г. будет проведен ремонт взлетно-посадочных полос на 15 военных аэродромах, - командование Воздушных Сил. ФОТО
На нескольких военных аэродромах продолжаются ремонтно-восстановительные работы взлетно-посадочных полос, стоянок самолетов и рулежных дорожек. Специалисты отдельных инженерно-аэродромных батальонов сейчас работают на военных аэродромах Василькова, Ивано-Франковска, Кульбакино.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
В командовании Воздушных Сил отмечают, что в этом году запланировано восстановить искусственное покрытие на 15 аэродромах. Работы уже завершены на аэродромах Староконстантинова и Мелитополя.
"Вся аэродромная сеть Воздушных Сил находится в эксплуатационном состоянии. Продолжающиеся работы касаются текущего ремонта отдельных участков аэродромов. Для проведения ремонтно-восстановительных работ необходимыми материальными средствами обеспечены как отдельные инженерно-аэродромные батальоны, так и авиационные бригады и авиационные комендатуры", - отметили в управления Командования логистики Командования Воздушных Сил.
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Державне бюро розслідувань до Дня зенітних ракетних військ, який відзначається 3 липня, зробило неприємний "подарунок" захисникам неба.
Як повідомляє пресслужба командування Повітряних Сил ЗСУ, 1 липня у зенітну ракетну бригаду (військова частина А2860) прибули представники відділу слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницький."На підставі Ухвали судді Хмельницького міськрайсуду С. Баєва, в межах кримінального провадження №62020240000000492, слідчими ДБР складено протокол огляду та вилучено чотири НВЧ прилади (клістрони) та відповідну супроводжуючу документацію", - уточнюється в повідомленні.
Слідчі інкримінують посадовим особам суттєві порушення у закупівлі клістронів. Разом з тим, у згаданій постанові суду не йде мова про вилучення, а лише про огляд військової частини А2860 та підпорядкованих їй зенітних ракетних дивізіонів.
Дзеркальні процесуальні дії проводилися в зенітних ракетних бригадах на Одещині (в/ч А2800) та Херсонщині (в/ч А1836).
"Складається враження, що це чиясь спланована акція, спрямована на підрив обороноздатності держави. У той час коли на кордоні з Україною ворог розгортає величезне угруповання військ у рамках масштабного військового навчання "Кавказ-2020", де навіть неприховано розігрується сценарій повномасштабного наступу на Україну, державні інституції дозволяють собі подібні речі…" - наголосили у командуванні.
Надвисокочастотні прилади є одним із основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Відсутність вилучених НВЧ може призвести до небажаних наслідків та суттєво збільшити терміни відновлення бойової техніки.
https://gazeta.ua/articles/life/_dbr-zvinuvatili-u-*******-oboronozdatnosti-derzhavi/972728
Без ППО, на відремонтовані смуги, чиї літаки сідать будуть (у разі відновлення активних бойових дій з боку московії)?
Сподіваюсь, що це в мене паранойя, а не вангування...
разом з відремонтованою мережею доріг, це пришвидшить просування противника..
чи є інша думка?
они должны быть в наличии для быстрого оперативного развертывания на различные направления.а то ведь пока со староконстантинова долетят до нужной точки-то они там окажутся уже не нужны...
а рокадные дороги всегда нужны были и будут...почитай.сколько дорог китай настроил вдоль границы с кацапией
одно радует,у нас 73% овец,а на расейке по последним данным-больше 77.а тут каждый процент ценен