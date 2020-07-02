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Новости Агрессия России против Украины
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В 2020 г. будет проведен ремонт взлетно-посадочных полос на 15 военных аэродромах, - командование Воздушных Сил. ФОТО

На нескольких военных аэродромах продолжаются ремонтно-восстановительные работы взлетно-посадочных полос, стоянок самолетов и рулежных дорожек. Специалисты отдельных инженерно-аэродромных батальонов сейчас работают на военных аэродромах Василькова, Ивано-Франковска, Кульбакино.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В 2020 г. будет проведен ремонт взлетно-посадочных полос на 15 военных аэродромах, - командование Воздушных Сил 01

В командовании Воздушных Сил отмечают, что в этом году запланировано восстановить искусственное покрытие на 15 аэродромах. Работы уже завершены на аэродромах Староконстантинова и Мелитополя.

В 2020 г. будет проведен ремонт взлетно-посадочных полос на 15 военных аэродромах, - командование Воздушных Сил 02

"Вся аэродромная сеть Воздушных Сил находится в эксплуатационном состоянии. Продолжающиеся работы касаются текущего ремонта отдельных участков аэродромов. Для проведения ремонтно-восстановительных работ необходимыми материальными средствами обеспечены как отдельные инженерно-аэродромные батальоны, так и авиационные бригады и авиационные комендатуры", - отметили в управления Командования логистики Командования Воздушных Сил.

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В 2020 г. будет проведен ремонт взлетно-посадочных полос на 15 военных аэродромах, - командование Воздушных Сил 03

Автор: 

авиация (2830) армия (8496) ВВС (259) оборона (5212) аэродром (293)


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Топ комментарии
+10
Для обеспечения быстрого развёртывания войск НАТО и Логистики поставок оружия Украине.
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02.07.2020 18:56
+7
Сколько аэродромных плит расхищено за 30 лет!Ужас!.Самолётов нет ,а ВПП восстанавливают.На случай агрессии кремлёвского окурка.Для принятия авиации Нато.Вероятно .аналитики ,знают больше.Я желаю нам победить охотника грабить соседей.Супостата.
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02.07.2020 18:53
+7
Я бы пригласил войска Нато в Украину для учений на суше и на море,на время запланированных ордой учений.Кавказ.
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02.07.2020 19:08
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Правила форума Совет форумчан
та в нас літаків стільки немає!
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02.07.2020 18:47 Ответить
вот тоже задумался . ВВС сокращают целыми эскадрильями .а на аэродромах полосы восстанавливают у нас на аэродроме полосу решили не восстанавливать в 15-17 годах . опасались прилёта кацапов .к встрече готовятся ?
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02.07.2020 18:52 Ответить
Для обеспечения быстрого развёртывания войск НАТО и Логистики поставок оружия Украине.
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02.07.2020 18:56 Ответить
Мені здається, дяді з лампасами просто хочуть трошки поліпшити свій матеріальний стан!) Благо варварський звичай рубати руки вже в минулому!)))
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02.07.2020 19:05 Ответить
дай то бог. но честно не очень верю в решимость НАТО воевать в \ за\ Украину .
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02.07.2020 19:07 Ответить
У нато есть
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02.07.2020 19:06 Ответить
ДБР звинуватили у підриві обороноздатності держави
Державне бюро розслідувань до Дня зенітних ракетних військ, який відзначається 3 липня, зробило неприємний "подарунок" захисникам неба.
Як повідомляє пресслужба командування Повітряних Сил ЗСУ, 1 липня у зенітну ракетну бригаду (військова частина А2860) прибули представники відділу слідчого територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницький."На підставі Ухвали судді Хмельницького міськрайсуду С. Баєва, в межах кримінального провадження №62020240000000492, слідчими ДБР складено протокол огляду та вилучено чотири НВЧ прилади (клістрони) та відповідну супроводжуючу документацію", - уточнюється в повідомленні.
Слідчі інкримінують посадовим особам суттєві порушення у закупівлі клістронів. Разом з тим, у згаданій постанові суду не йде мова про вилучення, а лише про огляд військової частини А2860 та підпорядкованих їй зенітних ракетних дивізіонів.
Дзеркальні процесуальні дії проводилися в зенітних ракетних бригадах на Одещині (в/ч А2800) та Херсонщині (в/ч А1836).
"Складається враження, що це чиясь спланована акція, спрямована на підрив обороноздатності держави. У той час коли на кордоні з Україною ворог розгортає величезне угруповання військ у рамках масштабного військового навчання "Кавказ-2020", де навіть неприховано розігрується сценарій повномасштабного наступу на Україну, державні інституції дозволяють собі подібні речі…" - наголосили у командуванні.
Надвисокочастотні прилади є одним із основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль. Відсутність вилучених НВЧ може призвести до небажаних наслідків та суттєво збільшити терміни відновлення бойової техніки.
https://gazeta.ua/articles/life/_dbr-zvinuvatili-u-*******-oboronozdatnosti-derzhavi/972728
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02.07.2020 18:52 Ответить
ждемс зела на очередную попойку, типа кофе,в Хмельницкий...
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02.07.2020 19:05 Ответить
В 2020 г. будет проведен ремонт взлетно-посадочных полос на 15 военных аэродромах, - командование Воздушных Сил - Цензор.НЕТ 1697
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02.07.2020 19:31 Ответить
Сколько аэродромных плит расхищено за 30 лет!Ужас!.Самолётов нет ,а ВПП восстанавливают.На случай агрессии кремлёвского окурка.Для принятия авиации Нато.Вероятно .аналитики ,знают больше.Я желаю нам победить охотника грабить соседей.Супостата.
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02.07.2020 18:53 Ответить
"ГБР подрывает систему ПВО Украины, изъяв приборы для наведения ЗРК на цель, - Командование Воздушных сил ВСУ" "Создается впечатление, что это чья-то спланированная акция, направленная на подрыв обороноспособности государства." Источник: https://censor.net/n3205692

Без ППО, на відремонтовані смуги, чиї літаки сідать будуть (у разі відновлення активних бойових дій з боку московії)?
Сподіваюсь, що це в мене паранойя, а не вангування...
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02.07.2020 18:54 Ответить
швидше за все це діарея!
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02.07.2020 18:56 Ответить
це диверсія, але ніхто нічого писати не буде
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02.07.2020 19:00 Ответить
Я ж правильно понимаю ситуацию: во время, когда ***** собирает резервистов на неопределенный срок, когда оно же накапливает военные силы на востоке от Украины, наши (наши ли?) под предлогом ремонта ВПП военных аэродромов отключают Укр.ВВС от обороны страны.
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02.07.2020 18:56 Ответить
А потім прийде ДБР і вивезе за рішенням Мухосранського районного суду всі плити як речовий доказ
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02.07.2020 18:59 Ответить
Я бы пригласил войска Нато в Украину для учений на суше и на море,на время запланированных ордой учений.Кавказ.
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02.07.2020 19:08 Ответить
пишуть, шо самольотів немає стільки, щоб заповнити всі ці смуги...
разом з відремонтованою мережею доріг, це пришвидшить просування противника..
чи є інша думка?
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02.07.2020 19:18 Ответить
а зачем их заполнять?аэродромы нужны не только для постоянного базирования.
они должны быть в наличии для быстрого оперативного развертывания на различные направления.а то ведь пока со староконстантинова долетят до нужной точки-то они там окажутся уже не нужны...
а рокадные дороги всегда нужны были и будут...почитай.сколько дорог китай настроил вдоль границы с кацапией
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02.07.2020 21:41 Ответить
постоянное базирование, оперативное развертывание, рокады, старкон, - похоже, ты, что-то знаешь...не так прост, как кажешься с этим, своим гыг
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02.07.2020 22:18 Ответить
я разве что то скрывал?то у тебя кругом тайны и заговоры.а подумать головой-то не твое
одно радует,у нас 73% овец,а на расейке по последним данным-больше 77.а тут каждый процент ценен
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02.07.2020 23:08 Ответить
ага, значит ты не знаешь, зато с головой, чтобы в нее есть...радуйся
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03.07.2020 09:15 Ответить
Разом з новиної про общуки ДБР в ракетних військах, ця новина наводить на думку, про підготовку злітно - посадкових смуг в такому обьємі для військ *****.
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02.07.2020 19:11 Ответить
не переборщуйте..))
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02.07.2020 19:17 Ответить
Вы што? Зебилы если чевото не так то сразу начнут бунтовать, с требованием выполнить их требования. Уж они своих слуг быстро уволят, если што!
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02.07.2020 19:20 Ответить
это чтоб войскам ху..ла удобнее было приземляться??? Надо ПВО НА АЭРОДРОМАХ восстанавливать, модернизировать а не дорожки для врага....в аэропорту Бельбек тоже хорошая полоса была....только туда приземлились не те самолеты как мы знаем. А защитники аэропорта просто "вышли поговорить" с захватчиками и были посланы на 3 буквы...
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03.07.2020 10:07 Ответить
 
 