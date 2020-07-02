Три сервисных центра МВД в столице закрыли из-за обнаруженного у сотрудников коронавируса
Три сервисных центра Министерства внутренних дел в Киеве закрыли из-за обнаружения заболевания COVID-19 у сотрудников. Больных отправили на самоизоляцию под наблюдение врачей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает главный сервисный центр МВД.
Речь идет о сервисных центрах №8045 и №8049 на ул. Павла Усенко и №8046 на Столичном шоссе, 104.
Граждане, которые зарегистрировались в онлайн-очередь, могут получить услуги в любом другом сервисном центре МВД в Киеве.
"Но есть и хорошие новости! Сервисный центр МВД №8047 (г.. Киев, ул. Большая Кольцевая, 110а) уже открыл двери для посетителей. Рады видеть вас в наших уютных заведениях ", - добавили в ведомстве.
В МВД просят украинцев не забывать носить защитные маски и перчатки, тщательно мыть руки и соблюдать безопасную дистанцию.
Среди основных функций и услуг сервисных центров МВД - выдача и обмен водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация транспортных средств, выдача и хранение номерных знаков, а также оформление разрешения на перевозку опасных грузов.
На базе сервисного центра МВД можно сдать экзамены для получения права управления транспортными средствами. Сейчас в Украине функционирует 156 сервисных центров.
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Дурантинофіли!
!!АУ1!!
чи Лахті працює лише у денну зміну ? )))