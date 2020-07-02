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Новости Коронавирус и карантин
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Три сервисных центра МВД в столице закрыли из-за обнаруженного у сотрудников коронавируса

Три сервисных центра МВД в столице закрыли из-за обнаруженного у сотрудников коронавируса

Три сервисных центра Министерства внутренних дел в Киеве закрыли из-за обнаружения заболевания COVID-19 у сотрудников. Больных отправили на самоизоляцию под наблюдение врачей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает главный сервисный центр МВД.

Речь идет о сервисных центрах №8045 и №8049 на ул. Павла Усенко и №8046 на Столичном шоссе, 104.

Три сервисных центра МВД в столице закрыли из-за обнаруженного у сотрудников коронавируса 01

Граждане, которые зарегистрировались в онлайн-очередь, могут получить услуги в любом другом сервисном центре МВД в Киеве.

"Но есть и хорошие новости! Сервисный центр МВД №8047 (г.. Киев, ул. Большая Кольцевая, 110а) уже открыл двери для посетителей. Рады видеть вас в наших уютных заведениях ", - добавили в ведомстве.

В МВД просят украинцев не забывать носить защитные маски и перчатки, тщательно мыть руки и соблюдать безопасную дистанцию.

Среди основных функций и услуг сервисных центров МВД - выдача и обмен водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация транспортных средств, выдача и хранение номерных знаков, а также оформление разрешения на перевозку опасных грузов.

На базе сервисного центра МВД можно сдать экзамены для получения права управления транспортными средствами. Сейчас в Украине функционирует 156 сервисных центров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один из сервисных центров МВД в Киеве закрыт из-за обнаружения COVID-19 у сотрудников

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карантин (16729) сервисные центры МВД (85) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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мусора таки приколисты... рады видеть вас в наших уютных заведениях...
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02.07.2020 19:36 Ответить
У платних камерах СІЗО🤪
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02.07.2020 19:38 Ответить
Але деяких це не переконає у наявності короновірусу.
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02.07.2020 19:38 Ответить
А обнаруженные десятки тысяч свидетельств о регистрации и левые выданные проходимцами не послужили причиной для закрытия и ареста, новость прошла и тишина.
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02.07.2020 19:39 Ответить
До речі, лікарям ковідних нема, а от мєнтам регулярно доплачують по 10 штук з початку карантину.
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02.07.2020 19:39 Ответить
Здається, що зелені скоро знищать медицину.
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02.07.2020 19:43 Ответить
хм... очереди для регистрации авто в Киеве около 1 месяца.... теперь будут 2
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02.07.2020 20:21 Ответить
https://ua.interfax.com.ua/news/general/672529.html Влада Азербайджану до 20 липня продовжила жорсткий карантин у низці міст, у Баку закриють метро

Дурантинофіли!
!!АУ1!!
чи Лахті працює лише у денну зміну ? )))
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02.07.2020 22:05 Ответить
 
 