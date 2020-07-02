Три сервисных центра МВД в столице закрыли из-за обнаруженного у сотрудников коронавируса

Три сервисных центра Министерства внутренних дел в Киеве закрыли из-за обнаружения заболевания COVID-19 у сотрудников. Больных отправили на самоизоляцию под наблюдение врачей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает главный сервисный центр МВД.

Речь идет о сервисных центрах №8045 и №8049 на ул. Павла Усенко и №8046 на Столичном шоссе, 104.

Граждане, которые зарегистрировались в онлайн-очередь, могут получить услуги в любом другом сервисном центре МВД в Киеве.

"Но есть и хорошие новости! Сервисный центр МВД №8047 (г.. Киев, ул. Большая Кольцевая, 110а) уже открыл двери для посетителей. Рады видеть вас в наших уютных заведениях ", - добавили в ведомстве.

В МВД просят украинцев не забывать носить защитные маски и перчатки, тщательно мыть руки и соблюдать безопасную дистанцию.

Среди основных функций и услуг сервисных центров МВД - выдача и обмен водительских удостоверений, регистрация и перерегистрация транспортных средств, выдача и хранение номерных знаков, а также оформление разрешения на перевозку опасных грузов.

На базе сервисного центра МВД можно сдать экзамены для получения права управления транспортными средствами. Сейчас в Украине функционирует 156 сервисных центров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один из сервисных центров МВД в Киеве закрыт из-за обнаружения COVID-19 у сотрудников