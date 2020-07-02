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Новости Агрессия России против Украины
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ГБР про изъятие приборов СВЧ систем ПВО ВСУ: "3 прибора вернули в воинскую часть вчера, 4 прибора будут возвращены сегодня"

ГБР про изъятие приборов СВЧ систем ПВО ВСУ:

Следователи Государственного бюро расследований вернут в воинские части изъятые при осмотре 1 июля военной техники приборы СВЧ (клистроны).

Об этом инфоррмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи Государственного бюро расследований в рамках расследования уголовного производства, открытого по материалам Главного управления военной контрразведки СБУ, 1 июля 2020 г. провели санкционированные осмотры военной техники на территории нескольких военных частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В ходе следственных действий было изъято 7 приборов СВЧ (клистроны). В тот же день следователи ГБР вернули 3 прибора в одну из воинских частей, еще 4 прибора будут возвращены сегодня", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР подрывает систему ПВО Украины, изъяв приборы для наведения ЗРК на цель, - Командование Воздушных сил ВСУ

Отмечается, что руководством Государственного бюро расследований инициировано проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана оценка правомерности действий работников ГБР.

Напоминаем, ранее командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

Автор: 

армия (8496) ПВО (2768) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) ГБР (2999)


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Топ комментарии
+77
Що , електрони в клістронах на Порошенка працювали, підозру їм хотіли винести?
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02.07.2020 19:39
+51
И без СВЧ приборов на уголовное дело Зеле уже с головой хватит. Отсутствие государственного заказа на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М", "Тайфун" и "Нептун" при успешно проведенных государственных испытаниях, в условиях вполне вероятной военной угрозы со стороны РФ - это акт государственной измены Зеленского и высшего руководства страны. Финансирования проектов в 2020 году -- ноль, людей собираются увольнять.
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02.07.2020 19:50
+50
Срочно задним числом возвращаются, когда всплыла инфа, ну прям совпадение
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02.07.2020 19:39
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Мудрий нарід понавибирав....
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03.07.2020 06:42 Ответить
ГБР ТВАРИНИ!! Та за такі речі треба як МІНІМУМ звільняти та притягати до кримінальної відповідальності "діючих" осіб!! Повна некомпетентність!! Хоча нічого дивного після того як я подивився суд на Порошенком Висновок ТАМ ВСІ такі тупі АБО просто зрадники!!
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03.07.2020 06:59 Ответить
Ні в чому не звинувачуйте тупе, маленьке, веселе мавпеня!
Звинувачуйте тих, хто дав йому гранату!
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03.07.2020 07:38 Ответить
В нашей стране, титушки и ЧОПы лучше защищают стройки ТРЦ, чем военные защищают стратегические объекты.
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03.07.2020 09:07 Ответить
что за быдло живет в стране, было бы население адекватное, всех кто изъял и кто отдал, к стенке и публично растрелять.
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03.07.2020 10:08 Ответить
командирів які допустили виведення з ладу бойового устаткування під трибунал. Слідчих під суд на довічне увязнення за диверсію.
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03.07.2020 10:45 Ответить
А работоспособность клистронов проверяли после снятия?
Подозрительно однако!
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03.07.2020 11:38 Ответить
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