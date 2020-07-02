ГБР про изъятие приборов СВЧ систем ПВО ВСУ: "3 прибора вернули в воинскую часть вчера, 4 прибора будут возвращены сегодня"

Следователи Государственного бюро расследований вернут в воинские части изъятые при осмотре 1 июля военной техники приборы СВЧ (клистроны).

Об этом инфоррмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи Государственного бюро расследований в рамках расследования уголовного производства, открытого по материалам Главного управления военной контрразведки СБУ, 1 июля 2020 г. провели санкционированные осмотры военной техники на территории нескольких военных частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В ходе следственных действий было изъято 7 приборов СВЧ (клистроны). В тот же день следователи ГБР вернули 3 прибора в одну из воинских частей, еще 4 прибора будут возвращены сегодня", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что руководством Государственного бюро расследований инициировано проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана оценка правомерности действий работников ГБР.

Напоминаем, ранее командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.