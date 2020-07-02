Бизнесмен Тынный, которого обвиняли в спонсировании терроризма, постоянно и долго помогает нашей армии, - волонтер Толмачева

Волонтер Юлия Толмачева заявила о том, что бизнесмен Игорь Тынный, которого обвинили в спонсировании терроризма, постоянно и долго помогает Вооруженным силам Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Толмачева отметила: "Дожились! Игоря Тынного заподозрили в финансировании терроризма. Именно того Игоря Тынного, который постоянно помогает нашим защитникам: благодаря ему я доставила на фронт 5 реанимобилей, тепловизоры, ПНБ, квадрокоптер, экипировку для бойцов, прицелы, джипы (18 шт.) И многое, многое другое для различных подразделений. И все эти вещи эффективно помогают нашим воинам уничтожать террористов.

Так как понять это обвинение? Разве что логикой нынешней власти, когда ветеранов, добровольцев и волонтеров бездоказательно объявляют преступниками, предыдущего Верховного главнокомандующего, который с нуля, по сути, восстановил армию и дал отпор агрессору, - государственным изменником, когда вместо подвига выдающегося Мифа - Василия Слепака на День Конституции восхваляют "малоросса Потапа," героизм "которого проявился снятыми перед российской публикой штанами ....

С таким преступным безумием скоро наших воинов назовут террористами, а не защитниками Украины. Так докажут, что Игорь Тынный действительно спонсирует "врагов". Все с ног на голову. Противно".

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