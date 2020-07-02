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Новости Волонтеры для армии
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Бизнесмен Тынный, которого обвиняли в спонсировании терроризма, постоянно и долго помогает нашей армии, - волонтер Толмачева

Бизнесмен Тынный, которого обвиняли в спонсировании терроризма, постоянно и долго помогает нашей армии, - волонтер Толмачева

Волонтер Юлия Толмачева заявила о том, что бизнесмен Игорь Тынный, которого обвинили в спонсировании терроризма, постоянно и долго помогает Вооруженным силам Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Толмачева отметила: "Дожились! Игоря Тынного заподозрили в финансировании терроризма. Именно того Игоря Тынного, который  постоянно помогает нашим защитникам: благодаря ему я доставила на фронт 5 реанимобилей, тепловизоры, ПНБ, квадрокоптер, экипировку для бойцов, прицелы, джипы (18 шт.) И многое, многое другое для различных подразделений. И все эти вещи эффективно помогают нашим воинам уничтожать террористов.

Так как понять это обвинение? Разве что логикой нынешней власти, когда ветеранов, добровольцев и волонтеров бездоказательно объявляют преступниками, предыдущего Верховного главнокомандующего, который с нуля, по сути, восстановил армию и дал отпор агрессору, - государственным изменником, когда вместо подвига выдающегося Мифа - Василия Слепака на День Конституции восхваляют "малоросса Потапа," героизм "которого проявился снятыми перед российской публикой штанами ....

С таким преступным безумием скоро наших воинов назовут террористами, а не защитниками Украины. Так докажут, что Игорь Тынный действительно спонсирует "врагов". Все с ног на голову. Противно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бизнесмен Тынный утверждает, что Баканов из мести обвинил его в финансировании терроризма: "Это использование служебного положения для сведения личных счетов". ВИДЕО

Автор: 

Тынный Игорь (32) Толмачева Юлия (27) Баканов Иван (303)


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Топ комментарии
+21
Видимо, наша власть террористами считает украинских солдат.
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02.07.2020 19:58
+20
***

Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув ті рештки..

Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під це Україну!

Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали в фейсбучеку -
Українці стріляють по школах!

Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кров"ю в котлах й коридорах.

Цю гугняву, зелену гадину
Залюбки в серці гріє більшість.
Мало небо ревіло градами?
Виявляється - треба більше!

Вам же тільки батіг і витрішки,
Замість мозку - живіт і гузно!
Ваш мішок із лайном щораз важкійший,
З кожним кроком все глибше грузнете.

Все навиворіт, все спотворено !!!
В жорнах підлості правда гине..
Де ж вам, *****, не так було зорано,
Що за гріш здаєте Україну...

Svitlana Sivak
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02.07.2020 20:03
+16
Бизнесмен Тынный, которого обвиняли в спонсировании терроризма, постоянно и долго помогает нашей армии, - волонтер Толмачева - Цензор.НЕТ 3191
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02.07.2020 19:59
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Правила форума Совет форумчан
Видимо, наша власть террористами считает украинских солдат.
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02.07.2020 19:58 Ответить
На ICTV є програми "Гражданская оборона" і "Антизомбі" (здається так). В цих програмах показують фейки, що видають в ефір пропагандонські канали московії та ОРДЛО. Так там прямо кажуть "на території, що окупована Україною". Зрідка вставляють "тимчасово"...
А слухаючи усяких хламідій-дєрмаків, складається враження, що так само думають і у "СН" на чолі з найвеличнішим.
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02.07.2020 20:10 Ответить
Жодного випуску не пропустив. А озвучує її всім відомий "бандит із Сталкера")))
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02.07.2020 21:40 Ответить
Это уже не новость.
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02.07.2020 21:01 Ответить
Бизнесмен Тынный, которого обвиняли в спонсировании терроризма, постоянно и долго помогает нашей армии, - волонтер Толмачева - Цензор.НЕТ 3191
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02.07.2020 19:59 Ответить
По тому и обвинили. Он посмел финансиовать и укреплять армию . Ничег страшного бубочка накажет етого гоя.
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02.07.2020 20:02 Ответить
***

Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув ті рештки..

Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під це Україну!

Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали в фейсбучеку -
Українці стріляють по школах!

Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кров"ю в котлах й коридорах.

Цю гугняву, зелену гадину
Залюбки в серці гріє більшість.
Мало небо ревіло градами?
Виявляється - треба більше!

Вам же тільки батіг і витрішки,
Замість мозку - живіт і гузно!
Ваш мішок із лайном щораз важкійший,
З кожним кроком все глибше грузнете.

Все навиворіт, все спотворено !!!
В жорнах підлості правда гине..
Де ж вам, *****, не так було зорано,
Що за гріш здаєте Україну...

Svitlana Sivak
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02.07.2020 20:03 Ответить
Дуже сильно
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02.07.2020 20:05 Ответить
Одним помогал а с другими вел совместный бизнес, одно другому не мешает, на пустом месте подозрение о финансировании ОРДЛО не выдвигают.
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02.07.2020 20:03 Ответить
еще как выдвигают . стоит позвонить Баканову и все невозможное становится возможным
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02.07.2020 20:07 Ответить
русский, так ты вспомнил как зовут фюрера русни?
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02.07.2020 20:11 Ответить
Шутишь? У нас намедни президента судили за назначение зама главы разведки.
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02.07.2020 20:21 Ответить
Що буде далі ..... ?
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02.07.2020 20:03 Ответить
Новый Геноцид украинцев. Все это уже проходили и не раз. Последний раз 1918-1933.
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02.07.2020 21:35 Ответить
то о той армии от которой бубочка успешно четырежды откосил?
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02.07.2020 20:04 Ответить
"Це не його країна! Він тут на гастролях" О. Забужко

Бизнесмен Тынный, которого обвиняли в спонсировании терроризма, постоянно и долго помогает нашей армии, - волонтер Толмачева - Цензор.НЕТ 811
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02.07.2020 20:05 Ответить
Нет, я конечно понимаю, что патриоты, финансирующие украинскую армию, вам кацапам встали поперек горла. Но мы тут причем? Это ваши проблемы.
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02.07.2020 20:09 Ответить
Вот именно, нам показывают только одну сторону и не слова о том в чем именно подозревают Тынного.
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02.07.2020 20:10 Ответить
Вам показывают какой вЯЯликий ваш фюрер.
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02.07.2020 20:12 Ответить
"Не слова о том"? Грамотєй, одначе! Про відсутність ком мовчу вже... Що у тебе за утворення таке?))) Челябінське ПТУ?
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02.07.2020 20:38 Ответить
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02.07.2020 20:41 Ответить
Москалику під американським прапором, ти на минулій гілці так і не відповів на просте питання: What's the nickname of the state you live in?
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02.07.2020 20:37 Ответить
Волонтер Юлия Толмачева заявила о том, что бизнесмен Игорь Тынный, которого обвинили в спонсировании терроризма, постоянно и долго помогает Вооруженным силам Украины.Источник: https://censor.net/n3205726

Для зебилятника это и есть "поддержка терроризма".
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02.07.2020 20:07 Ответить
Он только что выступал на "Прямом". у баканова на него конкретный зуб. они вместе начинали бизнес с "зеленой энергетикой" но потом баканов захотел все отжать себе и кинуть двух компаньонов. Не прокатило. после этого баканов пошел юристом в 95 квартал.
а Тынный был одним из участников переговоров с правительством по вопросам зеленых тарифов когда зеленые пообещали поднять расценки на электроэнергию в 4 раза.
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02.07.2020 20:19 Ответить
Порошенко -промышленник,Меценат,Дипломат .Тынный -промышленник, меценат.Тынный сам признался ,что отжал бизнес 10 лет назад у Баканова.И кто он,как человек? Халявщик-рейдер.Я другой характеристики не знаю этому прекрасному человеку.
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02.07.2020 20:38 Ответить
А баканову, в этой связи, вы какую характеристику дадите?
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02.07.2020 20:45 Ответить
Баканов денег не берёт..Мне неизвестно ,иначе из каждого крана звучало.
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02.07.2020 20:49 Ответить
А куда он берет, в рот? Я же не за деньги спрашивал
Статья 364

1. Злоупотребление властью или служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных мотивов или в других личных интересах или в интересах третьих лиц, использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило важный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц, -
наказывается исправимыми роботами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением воли на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
2. То самое действие, если оно послужило причиной тяжелые следствий, -
наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, если они содеяны работником правоохранительного органа, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
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02.07.2020 21:04 Ответить
Просто у Тинного був чи і зараз є спільний ресторанний бізнес бізнес з родичасми дружини Кривавого Пастора (шана йому і повага), от і шиють справу.
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02.07.2020 20:52 Ответить
А от його партнери Майоров і Сніжко - цікаві мутні типки. Перший = в Крим електроенергію поставляв "Енергомережі", іншмй друкує для кацапів гівно різне, попутно уидаючи контрагентів.
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02.07.2020 20:56 Ответить
Зебіли, що ж ви наробили?-
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.

Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....

;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на х...р, не пи...діть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!

На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;

А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...

Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
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02.07.2020 21:08 Ответить
👍 👍 👍
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02.07.2020 22:04 Ответить
Допомогав ВСУ? ЗеКОм@нда та янєлохМінє42 знайдуть справу й на тебе....🤬🤬🤬
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02.07.2020 21:09 Ответить
Бізнесмен Тинний, якого звинуватили в спонсоруванні тероризму, постійно і тривалий час допомагає нашій армії, - волонтерка Толмачова - Цензор.НЕТ 288
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02.07.2020 21:29 Ответить
Бізнесмен Тинний, якого звинуватили в спонсоруванні тероризму, постійно і тривалий час допомагає нашій армії, - волонтерка Толмачова - Цензор.НЕТ 3381Бізнесмен Тинний, якого звинуватили в спонсоруванні тероризму, постійно і тривалий час допомагає нашій армії, - волонтерка Толмачова - Цензор.НЕТ 4928
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02.07.2020 21:33 Ответить
Если Тынный кому то ""помогает"" то значит все москали уже передохли!!
Ещё тот подлец!! не знаю по делу его щемят или нет, но от этого он меньше подлец не станет!!
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02.07.2020 21:34 Ответить
Бізнесмен Тинний, якого звинуватили в спонсоруванні тероризму, постійно і тривалий час допомагає нашій армії, - волонтерка Толмачова - Цензор.НЕТ 9809
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03.07.2020 07:33 Ответить
 
 