Бизнесмен Тынный, которого обвиняли в спонсировании терроризма, постоянно и долго помогает нашей армии, - волонтер Толмачева
Волонтер Юлия Толмачева заявила о том, что бизнесмен Игорь Тынный, которого обвинили в спонсировании терроризма, постоянно и долго помогает Вооруженным силам Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Толмачева отметила: "Дожились! Игоря Тынного заподозрили в финансировании терроризма. Именно того Игоря Тынного, который постоянно помогает нашим защитникам: благодаря ему я доставила на фронт 5 реанимобилей, тепловизоры, ПНБ, квадрокоптер, экипировку для бойцов, прицелы, джипы (18 шт.) И многое, многое другое для различных подразделений. И все эти вещи эффективно помогают нашим воинам уничтожать террористов.
Так как понять это обвинение? Разве что логикой нынешней власти, когда ветеранов, добровольцев и волонтеров бездоказательно объявляют преступниками, предыдущего Верховного главнокомандующего, который с нуля, по сути, восстановил армию и дал отпор агрессору, - государственным изменником, когда вместо подвига выдающегося Мифа - Василия Слепака на День Конституции восхваляют "малоросса Потапа," героизм "которого проявился снятыми перед российской публикой штанами ....
С таким преступным безумием скоро наших воинов назовут террористами, а не защитниками Украины. Так докажут, что Игорь Тынный действительно спонсирует "врагов". Все с ног на голову. Противно".
Пожалуйста, подождите...
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А слухаючи усяких хламідій-дєрмаків, складається враження, що так само думають і у "СН" на чолі з найвеличнішим.
Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув ті рештки..
Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під це Україну!
Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали в фейсбучеку -
Українці стріляють по школах!
Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кров"ю в котлах й коридорах.
Цю гугняву, зелену гадину
Залюбки в серці гріє більшість.
Мало небо ревіло градами?
Виявляється - треба більше!
Вам же тільки батіг і витрішки,
Замість мозку - живіт і гузно!
Ваш мішок із лайном щораз важкійший,
З кожним кроком все глибше грузнете.
Все навиворіт, все спотворено !!!
В жорнах підлості правда гине..
Де ж вам, *****, не так було зорано,
Що за гріш здаєте Україну...
Svitlana Sivak
Для зебилятника это и есть "поддержка терроризма".
а Тынный был одним из участников переговоров с правительством по вопросам зеленых тарифов когда зеленые пообещали поднять расценки на электроэнергию в 4 раза.
Статья 364
1. Злоупотребление властью или служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных мотивов или в других личных интересах или в интересах третьих лиц, использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило важный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц, -
наказывается исправимыми роботами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением воли на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
2. То самое действие, если оно послужило причиной тяжелые следствий, -
наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, если они содеяны работником правоохранительного органа, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Поля і ріки, всю красу,
І мову, і синів могили
Ви продали за ковбасу.
Небесна Сотня вже забута,
Портнов банкує, сіє страх
Пожежі, віруси і скрута
І подив лиш в тупих очах....
;Не те від Вовіка чекали;-
Та йдійть ви на х...р, не пи...діть,
Усе свідомо ви просрали,
Ще раз на путіна ідіть!
На хліб вам мову не намажеш?-
Так хліб іде ваш за кордон,
Тупому ж бидлу що докажеш?-
;Мальдіви, газ, баригу вон;
А спецрезерв, що на всі сили
Штовхав Радуцкій- то пусте,
;Субсидій би не одмінили
І шоб купить оте, і те;...
Прохихотіли на ;Кварталі;
;Нє будєт хужє;, ;Як звезе!;-
Взяли ви в руки замість сталі
Роялегральний орган ЗЕ.
Ещё тот подлец!! не знаю по делу его щемят или нет, но от этого он меньше подлец не станет!!