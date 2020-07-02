Двое украинских экспертов будут участвовать в расшифровке во Франции черных ящиков со сбитого в Иране самолета МАУ, - Енин

В расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ от Украины будут участвовать два представителя Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

Об этом Укринформу сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

"От Украины будут два представителя от Нацбюро по расследованию авиакатастроф, они уже утверждены французской стороной", - сказал дипломат. Енин не назвал фамилий украинских специалистов, отметив лишь, что они - "одни из самых опытных в Украине".

Заместитель главы МИД проинформировал, что отечественные эксперты будут принимать непосредственное участие в процессе расшифровки "черных ящиков" сбитого самолета МАУ, а потом подпишут итоговые документы.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

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