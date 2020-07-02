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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Двое украинских экспертов будут участвовать в расшифровке во Франции черных ящиков со сбитого в Иране самолета МАУ, - Енин

Двое украинских экспертов будут участвовать в расшифровке во Франции черных ящиков со сбитого в Иране самолета МАУ, - Енин

В расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ от Украины будут участвовать два представителя Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

Об этом Укринформу сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ.

"От Украины будут два представителя от Нацбюро по расследованию авиакатастроф, они уже утверждены французской стороной", - сказал дипломат. Енин не назвал фамилий украинских специалистов, отметив лишь, что они - "одни из самых опытных в Украине".

Заместитель главы МИД проинформировал, что отечественные эксперты будут принимать непосредственное участие в процессе расшифровки "черных ящиков" сбитого самолета МАУ, а потом подпишут итоговые документы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран на Совете ІКАО пообещал передать Франции черные ящики сбитого самолета МАУ, - Енин

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

Также читайте: Франция пригласила Украину участвовать в расшифровке черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ, - Енин

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Иран (1805) Франция (3520) черный ящик (90) Енин Евгений (328)


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Не,ну а чо,нормально, бабло нагненужное на оплату типа этим спецананистам забито в бюджете,норм...
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02.07.2020 20:54 Ответить
Грубо переводя, главзебил все слил по сценарию ***** и очередные смерти на его совести
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02.07.2020 20:58 Ответить
Иран отправил бортовые самописцы самолета украинской авиакомпании, производства США Boeing 737-8KV (борт UR-PSR) во Францию. Иран через Россию получил гарантии что обработка данных не будет выходить за пределы официальной версии.
Канада потребовала от Франции допуска к анализу "черных ящиков" рейса PS752, переданных во Францию Ираном. Франция тут же ... пригласила Украину к участию в обработке данных с "черных ящиков" рейса PS752. В свое время Иран использовал украинскую комиссию для прикрытия своей деятельности по сокрытию вещественных доказательств на месте падения авиалайнера. Теперь Франция балбесами Зеленского хочет прикрыть свои махинации.
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02.07.2020 21:19 Ответить
 
 