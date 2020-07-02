Пострадавшие от катастрофы лайнера МАУ страны подписали с Ираном меморандум о выплатах компенсаций семьям погибших

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что начинает вести переговоры с Ираном о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе Boeing "Международных авиалиний Украины", который был сбит в ночь на 8 января неподалеку Тегерана.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщает AFP и Al-Jazeera.

"Мы подписали соглашение о взаимопонимании, согласно которому сейчас будем вести переговоры с Ираном о возмещении убытков и компенсации ближайшим родственникам погибших", - заявила Линде.

Линде сказала, что окончательные договоренности достигнут после переговоров с Ираном и странами, которые пострадали от катастрофы: Канадой, Швецией, Афганистаном, Германией, Великобританией и Украиной. Пока неизвестно, какой будет сумма компенсаций.

О подписании меморандума также заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что идея меморандума принадлежала Украине.

"Я рад, что участники группы поддержали нашу инициативу. Это важно, потому что теперь мы формализовали общий подход в межгосударственных переговорах по привлечению Ирана к ответственности за сбивание самолета ", - заявил Кулеба.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

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Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено