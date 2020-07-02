Российские корпуса на Донбассе больше некоторых европейских армий, - Украина в ОБСЕ
Созданные Россией два армейских корпуса на территории оккупированных частей Донетчины и Луганщины по своей военной мощи превосходят вооруженные силы некоторых государств Европы.
Об этом заявил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк во время онлайн-заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Создание группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в составе 1-го и 2-го армейских корпусов привело к появлению на востоке Украины большого количества вооружений и военной техники, корпуса по своей численности превосходят вооруженные силы некоторых государств Европы", - сказал Голопатюк.
Он подчеркнул, что огромная группировка войск в "серой зоне" на оккупированных территориях Донбасса "до сих пор не охвачена режимом контроля ОБСЕ над вооружениями и мерами укрепления доверия и безопасности".
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По его словам, боевой состав 1-го армейского корпуса (АК), созданного на территории "ДНР", включает 5 бригад (1-я, 3-я, 5-я отдельные мотострелковые бригады, 100-я отдельная мотострелковая бригада "Республиканской гвардии "и отдельная артиллерийская бригада); 3 отдельных полка (11-й отдельный мотострелковый полк, 9-й отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты и отдельный комендантский полк); 10 отдельных батальонов (дивизионов).
Боевой состав 2-го армейского корпуса, созданного на территории "ЛНР", включает: 4 бригады (2-я, 4-я, 7-я отдельные мотострелковые бригады и отдельная артиллерийская бригада); 2 полка (6-й отдельный мотострелковый полк и отдельный комендантский полк); 6 отдельных батальонов (дивизионов).
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"Штатная численность 1-го и 2-го АК составляет около 35 тыс. военнослужащих. В составе этих армейских корпусов на неподконтрольных территориях Донбасса находится 481 единица боевых танков, 914 единиц боевых бронированных машин, 720 единиц артиллерийских систем и 202 единицы ракетных систем залпового огня (РСЗО)", - заявил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ.
При этом командные, штабные, а также должности дефицитных специальностей в 1-м (Донецк) и 2-м (Луганск) армейских корпусах занимают кадровые военнослужащие вооруженных сил РФ общей численностью около 650 человек.
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Кроме того, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся подразделения оперативного/боевого и логистического обеспечения, военные советники, инструкторы ВС РФ. Общая их численность составляет до 2,1 тыс. российских военнослужащих.
Для поддержания постоянной напряженности на линии столкновения и с целью обеспечения жизнедеятельности 1-го и 2-го АК с территории РФ через неконтролируемые участки государственной границы Украины продолжаются поставки боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
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https://twitter.com/YanaSuporovska Яна Супоровська https://twitter.com/YanaSuporovska @YanaSuporovska https://twitter.com/YanaSuporovska/status/1278744732986982400 23 мин
Цікаво побачити заяву Головнокомандувача щодо стягнення військ рашки.
Це ж треба коментувати.
Може, зустрічі які, дзвінки робив, то-сьо
До подій з ППО просто нагадаю всім, що ДБР вилучив з Генштабу "Стратегічний план застосування Збройних сил України, інших складових сил оборони відсічі збройної агресії". Найважливіший військовий документ з грифом "Особливої важливості", доступ до якого у МОУ/ГШ мають 7-8 осіб.
Цей план дозволив вилучити Печерський суд за позовом Портнова.
Буквально позавчора на Миротворці почали з'являтися документи розслідування, як Портнов працює на РФ.
Тобто ланцюжок дуже простий: Портнов --> Печерський суд (керує Портнов) --> ДБР (керує Портнов) --> РФ.
https://mil.in.ua/uk/news/dbr-otrymaly-dostup-do-strategichnogo-planu-zastosuvannya-zsu/
ни на йоту не сомневался, что команда на жёсткий разгон беркутами студентов 31
ноября 2013 года давалась януковичу - путиным,
из кремля. Эта команда даже особо
с януковичем то и не согласовывалась. Судя
по тому количеству негативных событий, произошедших за шесть лет на территории
Украины, в результате вмешательства
россии в её внутренние дела (вплоть до развязывания войны), всем нормальным людям, уже давно было достаточно понять , что любое телодвижение т.н . «украинской элиты» и госинститутов
власти проходили через каналы и под контролем ФСБ, которому полностью
подчинялось СБУ . Московское крышевание т.н. «развития» экономики Украины до
сих пор проходит через конвертцентры, с которыми СБУ периодически ведёт
«непримиримую и героическую «борьбу».
бо эту он за айсами нэ бачыть...
Войне эти немецкие инициативы и прочие минские угоды никак не помешали. Позжее,
ХайдиТальявини, глава комиссии ЕС, которая расследовала причины российско-грузинской войны,написала в итоге в своем расследовании, что «русские говорят, что начали грузины, а грузины говорят, что начали русские, а где правда, мы не знаем»
<li>Боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, которой предшествовал массированный артиллерийский обстрел.
<li>Комиссия не может считать достаточно доказанным утверждение Грузии о вторжении значительных российских сил в Южную Осетию до 8 августа.
<li>Возникает вопрос, являлось ли применение Грузией силы в Южной Осетии оправданным с точки зрения международного права? По нашему мнению, ответить на него следует отрицательно.
<li>Следующий вопрос состоит в том, являлось ли оправданным применение грузинской армией силы в отношении российских миротворцев на грузинской территории (в Южной Осетии)? Ответ, опять-таки, отрицательный.
<li>Не приходится сомневаться в том, что Россия имела право отразить нападение на своих миротворцев средствами, пропорциональными угрозе. Таким образом, на первом этапе конфликта применение Россией силы в целях обороны следует признать законным.
На моїй пам'яті ще у 1987 році москалі посилали курсантів училищ КДБ із саперними лопатками на придушення національно-визвольних рухів на кавказі.Там вже кілька сторічч москаля тратять, та ніяк не потратять, хоча й небагато їх вже й залишилося, суто москалів.
А если учесть, что в Украине самый большой контингент полиции среди европейских стран, то вообще стает удивительно, чем этот уонтингент в Украине занимается, и неудивительно, почему в народе их называют мусорами. Потому что мусор.
Почему милиционеров называют «мусорами»?
Милиционеры(нынче полиция) получили прозвище «мусора» не от бытовых отходов. Дело в том, что до революции Московский Уголовный Розыск назывался Московским Уголовным Сыском. От аббревиатуры МУС и произошло данное прозвище.
-Ну по ходу где то так и это из истории, я просто взял инфу в инете , но мы уже около 30 лет как не в советском союзе и пора переделать данное погоняло для ментов к тому же это больше актуально для раши нежели для других стран
https://twitter.com/hu_lviv Каменяр https://twitter.com/hu_lviv @hu_lviv https://twitter.com/hu_lviv/status/1278730155305906176 1 ч
Сьогоднішніх подій з ППО достатньо, щоб ці всі ублюдки сіли
Ну и ладно. Чем больше они выкинут бабла на Донбасс и Крым, тем быстрее наступит им конец. Как уже было с СССР.
Джерело:https://censor.net/ua/n3205735
При этом командные, штабные, а также должности дефицитных специальностей в 1-м (Донецк) и 2-м (Луганск) армейских корпусах занимают кадровые военнослужащие вооруженных сил РФ общей численностью около 650 человек.
Те военнослужащие РФ составляют 2% личного состава боевых частей, а остальные 98% полагаю - жители Донбасса. Вот о чем должна болеть голова у укр властей - жители как мин 2 регионов Украины охотно воюют/готовы воевать с остальной Украиной.