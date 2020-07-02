Российские корпуса на Донбассе больше некоторых европейских армий, - Украина в ОБСЕ

Созданные Россией два армейских корпуса на территории оккупированных частей Донетчины и Луганщины по своей военной мощи превосходят вооруженные силы некоторых государств Европы.

Об этом заявил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк во время онлайн-заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Создание группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в составе 1-го и 2-го армейских корпусов привело к появлению на востоке Украины большого количества вооружений и военной техники, корпуса по своей численности превосходят вооруженные силы некоторых государств Европы", - сказал Голопатюк.

Он подчеркнул, что огромная группировка войск в "серой зоне" на оккупированных территориях Донбасса "до сих пор не охвачена режимом контроля ОБСЕ над вооружениями и мерами укрепления доверия и безопасности".

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По его словам, боевой состав 1-го армейского корпуса (АК), созданного на территории "ДНР", включает 5 бригад (1-я, 3-я, 5-я отдельные мотострелковые бригады, 100-я отдельная мотострелковая бригада "Республиканской гвардии "и отдельная артиллерийская бригада); 3 отдельных полка (11-й отдельный мотострелковый полк, 9-й отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты и отдельный комендантский полк); 10 отдельных батальонов (дивизионов).

Боевой состав 2-го армейского корпуса, созданного на территории "ЛНР", включает: 4 бригады (2-я, 4-я, 7-я отдельные мотострелковые бригады и отдельная артиллерийская бригада); 2 полка (6-й отдельный мотострелковый полк и отдельный комендантский полк); 6 отдельных батальонов (дивизионов).

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"Штатная численность 1-го и 2-го АК составляет около 35 тыс. военнослужащих. В составе этих армейских корпусов на неподконтрольных территориях Донбасса находится 481 единица боевых танков, 914 единиц боевых бронированных машин, 720 единиц артиллерийских систем и 202 единицы ракетных систем залпового огня (РСЗО)", - заявил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ.

При этом командные, штабные, а также должности дефицитных специальностей в 1-м (Донецк) и 2-м (Луганск) армейских корпусах занимают кадровые военнослужащие вооруженных сил РФ общей численностью около 650 человек.

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Кроме того, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся подразделения оперативного/боевого и логистического обеспечения, военные советники, инструкторы ВС РФ. Общая их численность составляет до 2,1 тыс. российских военнослужащих.

Для поддержания постоянной напряженности на линии столкновения и с целью обеспечения жизнедеятельности 1-го и 2-го АК с территории РФ через неконтролируемые участки государственной границы Украины продолжаются поставки боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

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