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Одного из главных соперников Лукашенко на выборах в Беларуси Бабарико обвинили по трем статьям уголовного кодекса

Одного из главных соперников Лукашенко на выборах в Беларуси Бабарико обвинили по трем статьям уголовного кодекса

Главного оппонента президента Александра Лукашенко на предстоящих выборах в Беларуси Виктора Бабарико обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и дачи взятки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Tut.by

Список уголовных дел апелляционной инстанции, назначенных к слушанию вывесили в Минском городском суде.

Согласно списку, Виктору Бабарико предъявлены обвинения по следующим статьям:

ч.2 ст. 235 (Легализация ( "отмывание") денежных средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, или должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере),

ч.2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, что привело к убыткам в особо крупном размере)

ч. 2 ст 431 (Дача взятки повторно либо в крупном размере).

Его сына Эдуарда Бабарико обвиняется по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

18 июня кандидата в президенты Беларуси и банкира Виктора Бабарико задержали и доставили на допрос. Дома у него провели обыски. Накануне был арестован избирательный фонд Бабарико со счетом в 100 000 рублей. Президентские выборы в Беларуси должны состояться 9 августа 2020.

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Автор: 

Беларусь (7898) Лукашенко Александр (3613) Бабарико Виктор (12)


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Топ комментарии
+5
Кто бы сомневался в самом честном в мире суде Беларуси при Лукашенко ! ))
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02.07.2020 21:05
+5
Белорусский Навальный.

Одного из главных соперников Лукашенко на выборах в Беларуси Бабарико обвинили по трем статьям уголовного кодекса - Цензор.НЕТ 1204
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02.07.2020 21:18
+3
Ну шо, бульбаши успокоились, хапанули в тихаря кислорода, набрали полные легкие, теперь таракан кажется хорошим, можно тянуть лямку еще с десяток лет, а там и внук поспеет, а шо еще надо.
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02.07.2020 21:29
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Кто бы сомневался в самом честном в мире суде Беларуси при Лукашенко ! ))
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02.07.2020 21:05 Ответить
И на кого теперь сделает ставку фуйло?
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02.07.2020 21:08 Ответить
Фуйло уверен, что спасти мир во всём мире способен только Фуйло первый !
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02.07.2020 21:10 Ответить
вылупка плешивого и усатая барышня вполне устраивает...
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02.07.2020 21:11 Ответить
Странно, что не в педофилии, торговли наркотиками и киднеппинге.
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02.07.2020 21:09 Ответить
дЯмократия и вЯрховЭнство прАва по- бЯларуськи....- і в нас : собі та друзям ВСЕ - іншим Закон
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02.07.2020 21:10 Ответить
бацка как всегда - срок ему светится, а там и колян подрастет......
оставайся саня - наротная беларусская пистня,,,, )))
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02.07.2020 21:11 Ответить
Белорусский Навальный.

Одного из главных соперников Лукашенко на выборах в Беларуси Бабарико обвинили по трем статьям уголовного кодекса - Цензор.НЕТ 1204
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02.07.2020 21:18 Ответить
на болотном микромордоре все стабильно и предсказуемо.
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02.07.2020 21:18 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C Смертная казнь в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссии Может быть назначена мужчинам, совершившим преступление после наступления 18-летнего возраста и не достигшим к моменту вынесения приговора 65 лет, производится путём https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB расстрела .
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02.07.2020 21:22 Ответить
само в себя влюбленное? ето кто угодно, тока не президент....
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02.07.2020 21:26 Ответить
У каждого банкира свое кладбище . Затравленных коллекторами.
https://www.youtube.com/watch?v=WMQp4Z6rOns война РБ и РФ
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02.07.2020 21:28 Ответить
вайна это продажа жопы русне по максимально выгодному курсу?
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02.07.2020 21:32 Ответить
1. РБ входит в десятку стран экспортеров ПО на душу , 2 млд в год .
2. МТЗ каждый колесный трактор в мире, сборки в всех континентах .
3. Белаз потеснил Капепилилер пропустив вперед только Камацу, второе место .
РФ сырьевая колония РБ , они нам должны платить ввиду нашего развития .
http://kaig.ru/ippr.pdf индикс
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02.07.2020 22:17 Ответить
пример "экспортного" по пожалуйста? чтото из кад программ или отдельных пакетов?
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02.07.2020 22:27 Ответить
Еще не на клубнике?
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02.07.2020 22:48 Ответить
Ну шо, бульбаши успокоились, хапанули в тихаря кислорода, набрали полные легкие, теперь таракан кажется хорошим, можно тянуть лямку еще с десяток лет, а там и внук поспеет, а шо еще надо.
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02.07.2020 21:29 Ответить
Как "шо надо" - барыги, кловуны, бени, фени.
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02.07.2020 22:57 Ответить
Зато дороги в норме...
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02.07.2020 21:35 Ответить
я и в Польше и Венгрии, Словакии, итд нашёл дороги которые нельзя назвать дорогами ЕС,

Да центральные у него хорошие, но не все катаются по центральным и межобластным дорогам, там тоже хватает своего треша!!
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02.07.2020 21:41 Ответить
Дивує лише поведінка банкіра, який не розумів суті Лукашенки. А так про вибори без вибору все зрозуміло.
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02.07.2020 21:35 Ответить
Цей банкір в газпромбанку працював, тому особливо не жалко. І так - дійсно вибори без вибору.
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02.07.2020 21:41 Ответить
Мудрий народ коней на переправі не міняє. А в Білорусі стабільність, добробут і порядок. Бо там білорус Президент, а не єврей чи росіянин.
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03.07.2020 08:44 Ответить
Ну что, Бабарико, помог тебе твой белГазпромбанк?Разменял как пешку! Зря ты на посулы Миллера повелся, мол если шо Луноликий мазу кинет, зря.
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02.07.2020 21:40 Ответить
Дутая интрига, дешёвка оперетка---и всех хоть и разных, чуть устраивает там! Ну такие там. Пусть покуражат трохи. Ну вроде как говорил Остап Бендер:*Взвейтесь соколы орлами---полно горе горевать*. Браво бульбаши. Абы харчей хватало.
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02.07.2020 21:50 Ответить
Чи й не подія.Хтось іншого чекав ? Та ще й кандидат,Lite-версія самого Луки.Не жаль.
От те,що пов'язали популярних блогерів-стрімерів,що могли б вивести людей на площі,мені здається значущичим.Причому зачистка почалася ще з травня.https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D1%85-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/a-53959636 В Беларуси возбуждены уголовные дела еще против четырех блогеров
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02.07.2020 22:02 Ответить
Бороться демократическими способами против диктатуры это тупо и наивно.А бить ментов они не решатся как и кацапы.Так что об этом даже писать это просто трата времени
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02.07.2020 22:02 Ответить
Пад сцягам Нарвегii, пiшаш на рускай - чый ты?
Ну добра, паспрабую выказаць здагадку - "они не решаться как и кацапы", напэуна не беларус i не расеец.
Калi украiнец - чаму ты пуцiна не выгнау з Украiны?
Чаму Украiна да гэтуль яшчэ не квiтнеючая краiна?
Марна час ен не хоча ******* - пiз@абол...
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02.07.2020 23:29 Ответить
Может потому, что ты, https://censor.net/user/384224, считаешь, что Ермак работает на пользу Украине?
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02.07.2020 23:59 Ответить
Разве ЗЕ не делает то же самое?
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02.07.2020 22:54 Ответить
Он только в начале пути. Если не остановить, то со временем получится вот такой оксюморон
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02.07.2020 23:54 Ответить
Эта бабарика рука кремля... Сомнительная альтернатива диктатору Лукашенко.
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02.07.2020 23:42 Ответить
шмаркля очень хочет стать лукой, но у него не получится.
мы и из без переходного периода в кацапию попремся - а там пианины уже все заняты!
маестры без бемолеи ни никому и в дупло не стучали....
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03.07.2020 01:42 Ответить
Чому Президента Лукашенка називають "диктатором"? На мою думку, він сильний і розумний лідер, хороший господар. А що таке народ, це як вівці, які потребують нагляду, хорошої палиці і зграї собак, щоб при потребі заганяла їх у своє національне стойло. Бо можуть зійти з дороги і потрапити в чужу колонію на свою біду.
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03.07.2020 08:57 Ответить
https://www.facebook.com/alekskungurov?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDn-3yEgWAQt9nlMYtaH4WbEU_0qgClaAf5EeD_sk6oCyfR6FR7282mn-1qBJ1TYDnP172ZYMX92iZD&hc_ref=ARQv4ve3f3mjBuy5l-DH-yqshZ9Nl04VrRtOsMavslOseHTY41KrfKi-jfC6NCXC4dw&fref=nf Алексей Кунгуров
https://www.facebook.com/alekskungurov/posts/1347786905414615 27 червня о 11:23 ·




Выборы и референдумы при диктаторских режимах проводятся не для того, чтобы кого-то куда-то избрать или узнать ваше мнение (как в случае голосования по поправкам в Раше). Явка на выборы - это демонстративный акт подчинения. Никакого другого смысла в этом ритуале нет.


Поэтому рассуждения о том, кто какие имеет шансы победить Батьку Луку совершенно оторваны от реальности. Если выборы состоятся, то победит на них Лукашенко. Что нужно сделать для того, чтобы он победил - подтасовать результаты, посадить или убить конкурентов, штрафовать за неучастие в выборах - это вопрос чисто технический.

Напомню еще раз: за всю историю человечества нет ни одного примера, когда бы диктатор терял власть, проиграв выборы.
Даже если такое недоразумение иногда случается, как например, в Гамбии, где в 2016 г. диктатор Яйя Джамме продул выборы оппозиционному кандидату Адаму Бэрроу, верховный властелин просто заявил, что выборы прошли с нарушениями и отменил их результаты (даже мнение своего в доску избиркома он спрашивать не стал).
А чтоб придать весомость сему решению, ввел в стране чрезвычайное положение. Свергнут Джамме был только в результате вторжения армий Сенегала и Нигерии, поддержавших законно избранного президента Бэрроу
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03.07.2020 10:24 Ответить
Что нужно сделать для того, чтобы он победил - подтасовать результаты, посадить или убить конкурентов, штрафовать за неучастие в выборах - это вопрос чисто технический...
-------------------------------------
уже понятно,что Бабарико не пустят на вибори,останется только против Бацьки его 3 технических кандидата и жена блогера, голоса которой скорее всего перепишут на Бацьку.. и Бацька победит в первом туре.. не 77 ,но 63 процента намалюют...




Явка на выборы - это демонстративный акт подчинения. Никакого другого смысла в этом ритуале нет.

\
но все-таки,посмотрите,как ГЕНИАЛЬНО власть в росии обошла етот момент.. сделав голосование на улице...
то есть русским рабам не дали возможности На НИКАКИЕ форми протеста,кроме интернет-фотожабок и приколов..
------------------------------ Белорусь все таки иная страна..Хоть и диктатура ,шанс есть.. на возмущение Народа после ожидаемой наглой фальсификации голосов Бацькой в Минске..Без етого будем считать,что Белорусь уходит в застой еще на 5 лет..
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03.07.2020 10:25 Ответить
Запутался нафиг!
Так посадили эту Бобарыку или избирать будут?
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03.07.2020 10:51 Ответить
 
 