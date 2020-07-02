Одного из главных соперников Лукашенко на выборах в Беларуси Бабарико обвинили по трем статьям уголовного кодекса

Главного оппонента президента Александра Лукашенко на предстоящих выборах в Беларуси Виктора Бабарико обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и дачи взятки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Tut.by

Список уголовных дел апелляционной инстанции, назначенных к слушанию вывесили в Минском городском суде.

Согласно списку, Виктору Бабарико предъявлены обвинения по следующим статьям:

ч.2 ст. 235 (Легализация ( "отмывание") денежных средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, или должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере),

ч.2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, что привело к убыткам в особо крупном размере)

ч. 2 ст 431 (Дача взятки повторно либо в крупном размере).

Его сына Эдуарда Бабарико обвиняется по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

18 июня кандидата в президенты Беларуси и банкира Виктора Бабарико задержали и доставили на допрос. Дома у него провели обыски. Накануне был арестован избирательный фонд Бабарико со счетом в 100 000 рублей. Президентские выборы в Беларуси должны состояться 9 августа 2020.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусский оппозиционер Статкевич, находясь в СИЗО, стал фигурантом нового уголовного дела