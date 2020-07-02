Одного из главных соперников Лукашенко на выборах в Беларуси Бабарико обвинили по трем статьям уголовного кодекса
Главного оппонента президента Александра Лукашенко на предстоящих выборах в Беларуси Виктора Бабарико обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и дачи взятки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Tut.by
Список уголовных дел апелляционной инстанции, назначенных к слушанию вывесили в Минском городском суде.
Согласно списку, Виктору Бабарико предъявлены обвинения по следующим статьям:
ч.2 ст. 235 (Легализация ( "отмывание") денежных средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, или должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере),
ч.2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, что привело к убыткам в особо крупном размере)
ч. 2 ст 431 (Дача взятки повторно либо в крупном размере).
Его сына Эдуарда Бабарико обвиняется по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
18 июня кандидата в президенты Беларуси и банкира Виктора Бабарико задержали и доставили на допрос. Дома у него провели обыски. Накануне был арестован избирательный фонд Бабарико со счетом в 100 000 рублей. Президентские выборы в Беларуси должны состояться 9 августа 2020.
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оставайся саня - наротная беларусская пистня,,,, )))
https://www.youtube.com/watch?v=WMQp4Z6rOns война РБ и РФ
2. МТЗ каждый колесный трактор в мире, сборки в всех континентах .
3. Белаз потеснил Капепилилер пропустив вперед только Камацу, второе место .
РФ сырьевая колония РБ , они нам должны платить ввиду нашего развития .
http://kaig.ru/ippr.pdf индикс
Да центральные у него хорошие, но не все катаются по центральным и межобластным дорогам, там тоже хватает своего треша!!
От те,що пов'язали популярних блогерів-стрімерів,що могли б вивести людей на площі,мені здається значущичим.Причому зачистка почалася ще з травня.https://www.dw.com/ru/%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8B-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D1%85-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/a-53959636 В Беларуси возбуждены уголовные дела еще против четырех блогеров
Ну добра, паспрабую выказаць здагадку - "они не решаться как и кацапы", напэуна не беларус i не расеец.
Калi украiнец - чаму ты пуцiна не выгнау з Украiны?
Чаму Украiна да гэтуль яшчэ не квiтнеючая краiна?
Марна час ен не хоча ******* - пiз@абол...
мы и из без переходного периода в кацапию попремся - а там пианины уже все заняты!
маестры без бемолеи ни никому и в дупло не стучали....
https://www.facebook.com/alekskungurov/posts/1347786905414615 27 червня о 11:23 ·
Выборы и референдумы при диктаторских режимах проводятся не для того, чтобы кого-то куда-то избрать или узнать ваше мнение (как в случае голосования по поправкам в Раше). Явка на выборы - это демонстративный акт подчинения. Никакого другого смысла в этом ритуале нет.
Поэтому рассуждения о том, кто какие имеет шансы победить Батьку Луку совершенно оторваны от реальности. Если выборы состоятся, то победит на них Лукашенко. Что нужно сделать для того, чтобы он победил - подтасовать результаты, посадить или убить конкурентов, штрафовать за неучастие в выборах - это вопрос чисто технический.
Напомню еще раз: за всю историю человечества нет ни одного примера, когда бы диктатор терял власть, проиграв выборы.
Даже если такое недоразумение иногда случается, как например, в Гамбии, где в 2016 г. диктатор Яйя Джамме продул выборы оппозиционному кандидату Адаму Бэрроу, верховный властелин просто заявил, что выборы прошли с нарушениями и отменил их результаты (даже мнение своего в доску избиркома он спрашивать не стал).
А чтоб придать весомость сему решению, ввел в стране чрезвычайное положение. Свергнут Джамме был только в результате вторжения армий Сенегала и Нигерии, поддержавших законно избранного президента Бэрроу
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уже понятно,что Бабарико не пустят на вибори,останется только против Бацьки его 3 технических кандидата и жена блогера, голоса которой скорее всего перепишут на Бацьку.. и Бацька победит в первом туре.. не 77 ,но 63 процента намалюют...
Явка на выборы - это демонстративный акт подчинения. Никакого другого смысла в этом ритуале нет.
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но все-таки,посмотрите,как ГЕНИАЛЬНО власть в росии обошла етот момент.. сделав голосование на улице...
то есть русским рабам не дали возможности На НИКАКИЕ форми протеста,кроме интернет-фотожабок и приколов..
------------------------------ Белорусь все таки иная страна..Хоть и диктатура ,шанс есть.. на возмущение Народа после ожидаемой наглой фальсификации голосов Бацькой в Минске..Без етого будем считать,что Белорусь уходит в застой еще на 5 лет..
Так посадили эту Бобарыку или избирать будут?