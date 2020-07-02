Глава Госкомтелерадио времен Януковича Курдинович возглавил Службу по вопросам информационной политики ОП, - СМИ. ДОКУМЕНТ
Александр Курдинович, в 2011—2014 годах руководивший Госкомитетом телевидения и радиовещания Украины, возглавил Службу по вопросам информационной политики Офиса президента.
Об этом сообщило издание "Бабель", информирует Цензор.НЕТ.
Курдиновича в 2011 году назначил на пост руководителя Госкомтелерадио тогдашний президент Виктор Янукович. В марте 2014 года Курдинович по собственному желанию подал в отставку, Верховная Рада ее приняла.
Теперь Курдинович утверждает макеты билбордов и стендов с информацией о ходе "Большого строительства". Об этом свидетельствует распоряжение замглавы ОП Кирилла Тимошенко главам ОГА и КГГА.
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В комментарии "Бабелю" Курдинович ушел от ответа на вопрос о том, почему в письме, которое Офис президента рассылал в областные администрации, указаны его контакты. После уточняющего вопроса о том, работает ли он в ОП, собеседник положил трубку.
"Бабель" направил информационный запрос в Офис президента о Курдиновиче. В ответе указывается, что тот занимает пост главы Службы по вопросам информационной политики Офиса президента. Чем конкретно занимается эта служба, в Офисе не уточнили.
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В ОП также объяснили, что брендбук для "Большого строительства" разработали в Директорате по вопросам информационной политики.
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небритые рожи двух дегенератов с ОП пиарятся--котел закипает и ждет своего часа
уже 2 раза народ вставал набить морду зарвавшемуся хамлу, но это по-прежнему вызывает недоверие у хамла
Навіть, коли,(не ЯКЩО, а КОЛИ) патріоти скинуть ЗЕклоуна, і оберуть патріота, політика, дипломата, державника на дострокових виборах, то через 5 років БИДЛО, знову обере щось на зразок Януковича/Зеленського, і так по колу.
Во рту явно ощутился вкус советского ескимо, а на шее вроде как заалел пионерский галстук.
Посмотрю программу Время и спать
це як сніжний ком
Если ты, хоть один раз поверил кацапу (хоть 1 раз) - значит ты позволил ему убить своего ребёнка, друга, родственника или подругу !
можно..."ему мешають"...
Где же новые лица?? одно дерьмо с подмоченной гнилой репутацией, и замешенными в коррупционных схемах.
Новые лица? епт.