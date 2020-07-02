Глава Госкомтелерадио времен Януковича Курдинович возглавил Службу по вопросам информационной политики ОП, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Александр Курдинович, в 2011—2014 годах руководивший Госкомитетом телевидения и радиовещания Украины, возглавил Службу по вопросам информационной политики Офиса президента.

Об этом сообщило издание "Бабель", информирует Цензор.НЕТ.

Курдиновича в 2011 году назначил на пост руководителя Госкомтелерадио тогдашний президент Виктор Янукович. В марте 2014 года Курдинович по собственному желанию подал в отставку, Верховная Рада ее приняла.

Теперь Курдинович утверждает макеты билбордов и стендов с информацией о ходе "Большого строительства". Об этом свидетельствует распоряжение замглавы ОП Кирилла Тимошенко главам ОГА и КГГА.

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В комментарии "Бабелю" Курдинович ушел от ответа на вопрос о том, почему в письме, которое Офис президента рассылал в областные администрации, указаны его контакты. После уточняющего вопроса о том, работает ли он в ОП, собеседник положил трубку.

"Бабель" направил информационный запрос в Офис президента о Курдиновиче. В ответе указывается, что тот занимает пост главы Службы по вопросам информационной политики Офиса президента. Чем конкретно занимается эта служба, в Офисе не уточнили.

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В ОП также объяснили, что брендбук для "Большого строительства" разработали в Директорате по вопросам информационной политики.