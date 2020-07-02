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Глава Госкомтелерадио времен Януковича Курдинович возглавил Службу по вопросам информационной политики ОП, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Глава Госкомтелерадио времен Януковича Курдинович возглавил Службу по вопросам информационной политики ОП, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Александр Курдинович, в 2011—2014 годах руководивший Госкомитетом телевидения и радиовещания Украины, возглавил Службу по вопросам информационной политики Офиса президента.

Об этом сообщило издание "Бабель", информирует Цензор.НЕТ.

Курдиновича в 2011 году назначил на пост руководителя Госкомтелерадио тогдашний президент Виктор Янукович. В марте 2014 года Курдинович по собственному желанию подал в отставку, Верховная Рада ее приняла.

Теперь Курдинович утверждает макеты билбордов и стендов с информацией о ходе "Большого строительства". Об этом свидетельствует распоряжение замглавы ОП Кирилла Тимошенко главам ОГА и КГГА.

Глава Госкомтелерадио времен Януковича Курдинович возглавил Службу по вопросам информационной политики ОП, - СМИ 01

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В комментарии "Бабелю" Курдинович ушел от ответа на вопрос о том, почему в письме, которое Офис президента рассылал в областные администрации, указаны его контакты. После уточняющего вопроса о том, работает ли он в ОП, собеседник положил трубку.

"Бабель" направил информационный запрос в Офис президента о Курдиновиче. В ответе указывается, что тот занимает пост главы Службы по вопросам информационной политики Офиса президента. Чем конкретно занимается эта служба, в Офисе не уточнили.

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В ОП также объяснили, что брендбук для "Большого строительства" разработали в Директорате по вопросам информационной политики.

Автор: 

Госкомтелерадио (96) Янукович Виктор (30789) Офис Президента (1799) Курдинович (1)


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Топ комментарии
+36
коли цей треш вже закінчеться.....
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02.07.2020 21:11
+31
одні дауни наголосують, а ти тоді бігай розхльобуй це гімно....
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02.07.2020 21:18
+30
знову Майданом.
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02.07.2020 21:13
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коли цей треш вже закінчеться.....
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02.07.2020 21:11 Ответить
знову Майданом.
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02.07.2020 21:13 Ответить
одні дауни наголосують, а ти тоді бігай розхльобуй це гімно....
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02.07.2020 21:18 Ответить
Эти ПОДОНКИ не знают,ЧТО ИХ ЖДЕТ !!!!!! Пока жирные ,
небритые рожи двух дегенератов с ОП пиарятся--котел закипает и ждет своего часа
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02.07.2020 21:38 Ответить
слуги и опзжопные - братья по разуму!
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02.07.2020 23:21 Ответить
"Эти ПОДОНКИ не знают,ЧТО ИХ ЖДЕТ !!!!!!" - и что их может ждать? Кого-то повесили или расстреляли после майданов? Только патриотов убивали......
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03.07.2020 10:16 Ответить
росіськін ?
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02.07.2020 21:29 Ответить
забавно, что такие дебилы, как ты, ничему не учатся!

уже 2 раза народ вставал набить морду зарвавшемуся хамлу, но это по-прежнему вызывает недоверие у хамла
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02.07.2020 23:19 Ответить
все только начинается
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02.07.2020 21:14 Ответить
Через 50-75 років. Совок має повністю вимерти. Змінитись 2-3 покоління. Тоді - буде шанс, не великий, але буде.
Навіть, коли,(не ЯКЩО, а КОЛИ) патріоти скинуть ЗЕклоуна, і оберуть патріота, політика, дипломата, державника на дострокових виборах, то через 5 років БИДЛО, знову обере щось на зразок Януковича/Зеленського, і так по колу.
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02.07.2020 21:17 Ответить
Все тільки починається.
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02.07.2020 23:11 Ответить
Опытный... Неизвестно в чем. Баблокос не баблокос. Ни рыба ни ху. В общем опытный в ни ху.
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02.07.2020 21:12 Ответить
что то коля азиров засиделся. пора бы вернуть на какую нибудь хлебную должность
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02.07.2020 21:12 Ответить
незабаром будуть міняти уряд,то якраз і повернеться
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02.07.2020 21:13 Ответить
щаз зебилы будут орать что это "Порох виноват, подсунул бубОчке бАмажку на назначение".. а тот после айкосов и баб - только беньками блимає))
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02.07.2020 21:12 Ответить
Он в детстве хотел играть в компьютерные игры, и получать за это бабки. Мечта осуществилась.
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02.07.2020 21:13 Ответить
прочитал это творение упоротых зебилов. слушайте, это трэш какой то.... это даже не пиар. это уже называется "срать в голову". ублюдки конченые!
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02.07.2020 21:15 Ответить
Испытал естетическое наслаждение прочитав дакумент.
Во рту явно ощутился вкус советского ескимо, а на шее вроде как заалел пионерский галстук.
Посмотрю программу Время и спать
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02.07.2020 21:16 Ответить
Глава Госкомтелерадио времен Януковича Курдинович возглавил Службу по вопросам информационной политики ОП, - СМИ - Цензор.НЕТ 4165
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02.07.2020 21:19 Ответить
🤣
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02.07.2020 22:57 Ответить
Від якої партії?
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02.07.2020 21:21 Ответить
Новые лица?! - Не, не слышали!
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02.07.2020 21:17 Ответить
Й.... П....
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02.07.2020 21:18 Ответить
рыглоидов хоть под марш мендельсона заводят в офис бубочки?
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02.07.2020 21:19 Ответить
Не,это нормально,это все на исдохе от предверия судьбы чаушеску...
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02.07.2020 21:19 Ответить
сейчас голова вр - младорыг. Доволен, зепил?
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03.07.2020 08:56 Ответить
реванш набирає обертів
це як сніжний ком
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02.07.2020 21:22 Ответить
По всем фронтам идет наступление врагов. Украины спят. Сценарий 1918-1933.
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02.07.2020 21:22 Ответить
в Украине нет реального национального лидера...одни малороссы...печально...6 лет войны...
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02.07.2020 23:40 Ответить
Весь час зелені повертають людей януковича. Це все тому, що зелені є однодумцями регіоналів.
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02.07.2020 21:24 Ответить
Данилишин, Уманский, Дубилет, Яценюк кто может стать новым главой НБУ вместо Смолия
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02.07.2020 21:25 Ответить
Проект Суркова та Малофєєва ;Буратіно;.
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02.07.2020 21:25 Ответить
"Российские корпуса на Донбассе...", "Российские корпуса в министерствах...", "Российские корпуса в Верховной Раде... " поздравляю вас зебилы, вы сделали в марте 2019 года всё, чтобы приблизить свою и нашу жизнь в Украине к райской ...
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02.07.2020 21:26 Ответить
калбаса по 2.20 и водка по 4.50- их мечта...придурки...
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02.07.2020 23:37 Ответить
Вот к чему делать подобные вбросы, все более менее опытные люди работали при Яныке в определенных сферах, или нужно брать людей которые только недавно отучились в институтах.
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02.07.2020 21:29 Ответить
Взрослый украинец или украинка, имеющие детей, друзей, родственников, подруг - ПОМНИ!
Если ты, хоть один раз поверил кацапу (хоть 1 раз) - значит ты позволил ему убить своего ребёнка, друга, родственника или подругу !
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02.07.2020 21:33 Ответить
кто еще сомневается, что янелох-слуга кремля?
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02.07.2020 21:36 Ответить
Много плугов ещё! По комментам видно.
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03.07.2020 00:10 Ответить
Українська мова не дозволяє висловити всю повноту емоцій, тому скажу мордвинською : ******, полный ****** !
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02.07.2020 21:39 Ответить
"зеленые" ,стройными рядами шагали тропой "папиредников" и тропа сия их прямо из Украины в Ростов првела,,,
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02.07.2020 21:45 Ответить
Назначая курдиновича, блазень своими руками роет себе могилу, либо нары, если курдинович зэка зарыл, то вовчик для него семечки.
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02.07.2020 21:47 Ответить
Неужели не все маланцы прошлые и настоящие еще трудоустроены? Поневоле чувствуешь себя как в другом государстве.
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02.07.2020 21:47 Ответить
Каждый день по 500 новых зашкваров это п....ц бл....ь
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02.07.2020 21:52 Ответить
... що тут скажеш...?! - ростов чекає...
Голова Держкомтелерадіо часів Януковича Курдінович очолив Службу з питань інформаційної політики ОП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5982
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02.07.2020 22:05 Ответить
ні разу не роговський реванш... Га? 73/43%зебіли?
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02.07.2020 22:09 Ответить
Ну и что? что возглавит Службу по вопросам информационной политики ОП,? Все ныне живущие кем-то были при Януковиче. И что теперь? Какие вообще претензии к человеку? Или он -плохой специалист? Что вы вопите все?
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02.07.2020 22:13 Ответить
Вам 73% хоть в рыло насри, вы оботретесь и скажите, что это лечебная мазь.
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02.07.2020 22:22 Ответить
радует что реальных "зепаклонников" реально меньше...но упороты они настолько что ох...
можно..."ему мешають"...
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02.07.2020 23:35 Ответить
а чому не Володимир Михайлович В'ятрович??? 43 рокі, молодий, непоганий спеціаліст, тай головне що "нелох"...
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02.07.2020 22:30 Ответить
При ватном Зеленском, ермаке...одних ставленников времен януковича назначает, украинофобов.
Где же новые лица?? одно дерьмо с подмоченной гнилой репутацией, и замешенными в коррупционных схемах.
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02.07.2020 22:27 Ответить
Вам мало новых лиц, дебилы? Вот вам еще!!!
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02.07.2020 22:30 Ответить
Других похоже нет людей достойных. Людей беглого предателя экс-президента становится все больше в Офисе президента Зе. Набирает отстойников.

Новые лица? епт.
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02.07.2020 23:31 Ответить
знову "новые абличчя" от Президента... какова величина клоунского гения...
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02.07.2020 23:33 Ответить
Голова Держкомтелерадіо часів Януковича Курдінович очолив Службу з питань інформаційної політики ОП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8858
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02.07.2020 23:37 Ответить
Голова Держкомтелерадіо часів Януковича Курдінович очолив Службу з питань інформаційної політики ОП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9493
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02.07.2020 23:43 Ответить
Голова Держкомтелерадіо часів Януковича Курдінович очолив Службу з питань інформаційної політики ОП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1121
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02.07.2020 23:44 Ответить
«Нові обличчя» (ЗЕбіл)
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03.07.2020 08:05 Ответить
То есть, Тимошенко, как поставившего подпись, голову отбивать, если что? Кто давал приказ?
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03.07.2020 14:24 Ответить
 
 