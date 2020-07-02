Зеленский ни разу не предлагал мне уйти с должности спикера Рады, - Разумков

Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не предлагал спикеру парламента Дмитрию Разумкову покинуть свою должность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Разумков в эфире "112 Украина".

На вопрос, правда ли то, что недавно между Зеленским и Разумковым состоялся разговор, в ходе которого Зеленский предложил Разумкову уйти с должности, но он отказался, Разумков ответил: "Это неправда, такого разговора не было. Причем эта история повторяется с регулярностью раз или два в месяц, но она не соответствует действительности. Ни разу не было у меня разговора с президентом о том, чтобы он мне предлагал уйти с должности или я ему предлагал, что уйду".

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Дмитрий Разумков возглавляет Верховную Раду с 29 августа 2019 года. С 27 мая по 10 ноября 2019 года был главой партии "Слуга народа".