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Зеленский ни разу не предлагал мне уйти с должности спикера Рады, - Разумков

Зеленский ни разу не предлагал мне уйти с должности спикера Рады, - Разумков

Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не предлагал спикеру парламента Дмитрию Разумкову покинуть свою должность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Разумков в эфире "112 Украина".

На вопрос, правда ли то, что недавно между Зеленским и Разумковым состоялся разговор, в ходе которого Зеленский предложил Разумкову уйти с должности, но он отказался, Разумков ответил: "Это неправда, такого разговора не было. Причем эта история повторяется с регулярностью раз или два в месяц, но она не соответствует действительности. Ни разу не было у меня разговора с президентом о том, чтобы он мне предлагал уйти с должности или я ему предлагал, что уйду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оснований для досрочного роспуска ВР нет, - Разумков

Дмитрий Разумков возглавляет Верховную Раду с 29 августа 2019 года. С 27 мая по 10 ноября 2019 года был главой партии "Слуга народа".

Автор: 

ВР (29257) Зеленский Владимир (20456) парламент (893) Разумков Дмитрий (1521)


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Топ комментарии
+12
У тебя еще все впереди...
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02.07.2020 21:33
+7
Зеленський жодного разу не пропонував мені піти з посади спікера Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 9964
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02.07.2020 22:21
+6
Він пропонує піти лише тим, хто хоче служити державі, а не Бені.
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02.07.2020 21:35
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У тебя еще все впереди...
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02.07.2020 21:33 Ответить
А це законно? Це ж дві різні, незалежні одна від одної гілки влади.
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02.07.2020 22:00 Ответить
А чого ж не "законні"?
У 2019 році блазень вже "законно" розпустив ВР...
Восени 2020 він розпустить і цю ВР... щоб ЗЕбуБЕнюти собі ну хоч маленьку ідульгенцію на імпічмент та дострокові вибори по весні 2021...
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02.07.2020 22:13 Ответить
Зеленський жодного разу не пропонував мені піти з посади спікера Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 9964
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02.07.2020 22:21 Ответить
Зеленський жодного разу не пропонував мені піти з посади спікера Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 1749
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02.07.2020 23:09 Ответить
Это точно. Он будет президентом после Зели.
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02.07.2020 22:32 Ответить
Новым политическим проектом Коломойского становится Разумков. Ведутся переговоры с ОПЗЖ о координации действий и разделению избирательных округов. Палица ведет переговоры с "Голосом", предмет переговоров пока неизвестен. Основная конфигурация блока будет окончательно ясна после переговоров спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева с Зеленским, которые готовятся в видеоформате в период с 3 по 8 июля 2020 г.
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02.07.2020 23:08 Ответить
Зеленский нет,а Голобородько? Не умно менять в годы шестилетней войны Главнокомандующего.
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02.07.2020 21:34 Ответить
Навіщо він буде тобі пропанувати якщо ти виконуєш всі його забаганки? Де він знайде другого такого прихвостня як ти?
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02.07.2020 21:34 Ответить
Министр экономики Петрашко, доселе тихо отсиживающийся в окопах Кабмина попал сразу в два коррупционных скандала - коррупционные схемы на рынке серной кислоты (продажа ГП "Восточный ГОК" продукции перекупщикам по заниженной цене) и лоббирование интересов "Тэдиса" Кауфмана.
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02.07.2020 21:34 Ответить
Політична проституція, є найгірший прояв соціального явища
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02.07.2020 21:35 Ответить
Він пропонує піти лише тим, хто хоче служити державі, а не Бені.
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02.07.2020 21:35 Ответить
https://twitter.com/AndriyLavrys

https://twitter.com/AndriyLavrys Andriy Lavrys https://twitter.com/AndriyLavrys @AndriyLavrys https://twitter.com/AndriyLavrys/status/1278572791873384451 12 ч

Відставка зараз і справді критично потрібна. Але не голови Нацбанку, а Зеленського.
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02.07.2020 21:35 Ответить
Я не понял это чучело что гордится?
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02.07.2020 21:36 Ответить
Напевно, говорить неправду. Така собі темна російська конячка, таки чекає поки Зелю знесуть, і тут він в.о. президента ...
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02.07.2020 21:37 Ответить
Піде з ЗЄ.
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02.07.2020 21:40 Ответить
Сам іди.Побавився і досить.В Україні війна і потрібна серйозна людина на цій посаді.
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02.07.2020 21:38 Ответить
Ну не предлагал,а сам догадаться не мог?
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02.07.2020 21:38 Ответить
Странно в годы войны Украины с оккупантом Россией,СБУ занимается экономикой и самообогащением ,хорошо что попадаются редкие работники СБУ,которые связаны с криминалом. и контачат с ФСБ
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02.07.2020 21:42 Ответить
Правоохоронці 2 липня викрили учасників організованої групи під керівництвом заступника начальника одного з відділів Управління СБУ в Одеській області на вимаганні $250 тисяч.
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02.07.2020 21:44 Ответить
это он намекает, что не против бы уже лахнуть?
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02.07.2020 21:45 Ответить
Призначення та відставка спікера ВР- прерогатива самої ВР. Телепні.
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02.07.2020 21:46 Ответить
монобільшості, точніше. А це міняє.
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02.07.2020 22:08 Ответить
Разумков ты тупой? У нас Парламентско-президентская система и это ты должен предлагать или не предлагать уйти.
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02.07.2020 21:47 Ответить
разумков, баран сраный, кому нах ты нужен?
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02.07.2020 21:48 Ответить
так зе-гниде как раз и нужен...
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02.07.2020 21:58 Ответить
Двенадцать квартир Разумку мало?
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02.07.2020 21:52 Ответить
Зеленський жодного разу не пропонував мені піти з посади спікера Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 8020
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02.07.2020 21:56 Ответить
Если завтра открытая война? Интересно как фигуры власти поменяются местами https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FDT8NZCg8VPQ%3Ffbclid%3DIwAR1l1PAZQgpScABzT1UKjrfuIqgadISMTn4lv7pNhrH2oC3iJ-LEJBw2dUE&h=AT2hM5nyPkY16un2nRJxZXBMZ9WWPpq6pnommz23Q_HC6NFlh2RQh5rqYnw_7x_YOv8jHx0aQx3AlMzo3ghEZXNxPx-TvzlT0-hwbDNglipvfc2C4VxyGLRxQAmot8zaAW7S&__tn__=H-R&c[0]=AT0JhxXZoPH6DdEigkt_3ZAn3IKcTBfC_bjn7zs0Wm8aTqrwS518eo7U-LWYdOiqlth03sshH-06KP911wCqTCuxACKwDMIUg-4M525Dq8GzNJ_QQeh17YcLz0ZK9IffotFGRJYu8MGnTrxqGiI3EMl_Y-bExzuUkY3pYFSVfBjQqX42vMTLmM-eh75x69S8Kod7OEgQYvV9PZcHVcMn59_LW4sA3HiHhnaUXA4nTPMw3VHVnEtDJfWqRd5hSZJjojddvJZCexaDVK5lTxIpj6UtLsc0xUMubMpVB2Tdb3fMhxXKCdQ4wTaBbrC4kdZ8iXl1wCoAr0rXFvmqKvK6Ow Зеленський жодного разу не пропонував мені піти з посади спікера Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 9566
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02.07.2020 21:56 Ответить
Вот такие лагеря планируются построить при оккупации Украины.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfEXYU_rqmmI%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR0bKDxEyv61t5MDUzWmLowuRxAr8LGxyAkr18cz73Vj4yvNyzE0i1gpANc&h=AT3hgRXi4cgEVX5UDsIDGbxZRbST5JltlrgnO33O7GTb7aFhUi4s3WVzSgqcGCGOBZ2Yxubra4k4xLezewbrImkUkccLwWAMI_fVeweYpuiEutP6GN0yFUrFuQnDUl3Z2lnD&__tn__=H-R&c[0]=AT3MrbONGlm0tYzQk4soCNvNytFOJ0U1whG2DLSh6hoG_3nuKPOUZ6ZCFInIBvtM4gJSH5-CDqgMDv9lBwWEo0iuD7uw2syOvT-MtGGdPYHdvr37WE5b0H8r9_r8bMtunIsHoL8uTXfxFNHkz1RL13-lOUQpRY5uUsl9H4w5oE97dh54C6A Зеленський жодного разу не пропонував мені піти з посади спікера Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 2473 Зеленський жодного разу не пропонував мені піти з посади спікера Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 3270https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfEXYU_rqmmI%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR1KZGRGPIp1Q_SMHvXHngFc_oaFeQBaj3cTy0T-C76E4BHQi3GMmADwUJ0&h=AT3hgRXi4cgEVX5UDsIDGbxZRbST5JltlrgnO33O7GTb7aFhUi4s3WVzSgqcGCGOBZ2Yxubra4k4xLezewbrImkUkccLwWAMI_fVeweYpuiEutP6GN0yFUrFuQnDUl3Z2lnD&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT3MrbONGlm0tYzQk4soCNvNytFOJ0U1whG2DLSh6hoG_3nuKPOUZ6ZCFInIBvtM4gJSH5-CDqgMDv9lBwWEo0iuD7uw2syOvT-MtGGdPYHdvr37WE5b0H8r9_r8bMtunIsHoL8uTXfxFNHkz1RL13-lOUQpRY5uUsl9H4w5oE97dh54C6A
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02.07.2020 22:01 Ответить
ХАХАХААХ! свої плани кацапи з жидами можуть засунути в свої СМЕРДЮЧІ СРАКИ!!!
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02.07.2020 22:16 Ответить
Так війна і почалась,тому що мертветчука не поставили прем'єром.
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02.07.2020 23:12 Ответить
Никак не поймут, что ВР и спикер должны настойчиво предлагать кому и куда идти!
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02.07.2020 21:58 Ответить
почему это чмо допускает возможность давления президента на главу парламента?
Потому что это одна банда!
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02.07.2020 22:01 Ответить
Сам не уйдёт. Вынесут, причём вперёд ногами.
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02.07.2020 22:02 Ответить
Хто выносить будет?
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02.07.2020 22:07 Ответить
Без тебя обойдёмся.
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02.07.2020 22:08 Ответить
Дыма (слухи) без огня не бывает.Это первое.Второе.В случае невозможности Президентом выполнять свои обязанности,руководство страной осуществляет глава ВР(2014 год Турчинов).Третье.Если вдруг начнуться какие-либо движения по поводу переизбрания главы ВР или его заместителя с кандидатурой от ОПЗЖ,значит запущен кремлевский сценарий по смене власти со всеми вытекающими последствиями.
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02.07.2020 22:06 Ответить
ще не вечір.
Між іншим, можуть запропонувати піти нахер не тільки з офісу.
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02.07.2020 22:06 Ответить
Дмитрику, в нас парламентсько-президентська республіка. Якщо клоун запропонує тобі піти, сміливо посилай його в дупу. А краще, йди туди разом із ним.
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02.07.2020 22:07 Ответить
А жаль. Ты бесхребетный и бесполезный, а главное, послушный. А иначе, тебя бы уже не было. Когда будут травить тебя самого, а это будет очень скоро, что говорить тогда будешь?
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02.07.2020 22:07 Ответить
Дыма (слухи) без огня не бывает.Это первое.Второе.В случае невозможности Президентом выполнять свои обязанности,руководство страной осуществляет глава ВР(2014 год Турчинов).Третье.Если вдруг начнуться какие-либо движения по поводу переизбрания главы ВР или его заместителя с кандидатурой от ОПЗЖ,значит запущен кремлевский сценарий по смене власти со всеми вытекающими последствиями.
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02.07.2020 22:07 Ответить
Разумков не просто сидить,він місце тримає.І не для патріота України.
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02.07.2020 23:10 Ответить
Навіщо йому прибирати рига- українофоба? Це ж самі цінні для зленського кадри
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02.07.2020 22:11 Ответить
ну так це тому, що ти слухняно голосуєш за все, за що тобі каже голосувати ЗЕЛЕН-ий, а якщо хоча б раз не проголосуєш, як ЗЕЛЕН-ий тобі наказав, то він МОМЕНТАЛЬНО ТЕБЕ ПОПРОСИТЬ.... ХАХАХАА! ЖИ ДИ ВОНИ ТАКІ.... Але не очкуй ТУПАКОВ, ти - ЗЕЛЕН-а підстилка, тому будеш гнити в раді дальше...
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02.07.2020 22:14 Ответить
Лопухи, готовьтесь к тому, что раша будет идти открытой войной на Украину. Украине надо мобилизовать и перестроить экономику на военные потребности, иначе мы потеряем Украину. Корупционеров пересажать и расстрелять, иначе эта пятая колонна угробит Украину. Всяких Медведчуков, Бойко, Портнова и прочих врагов Украины пересажать или пускай как Янукович уезжают из нелюбимой страны. Рашистские хапуги никого не пожалеют, пускай никто не думает, что он будет везунчик. Бизнесмены все потеряют, потому что их имущество и деньги срочно понадобиться рашистским гадам, как это было в Крыму и на Донбассе. Ахметов тоже думал, что он будет феодалом в лугандоне, но раша по-другому подумала и вот он уже построил дворец под Киевом, а куда дальше бежать. Никуда. Надо всем мобилизоваться и применять жесткие меры по отношению к нелояльным гражданам нашей страны, чтобы выжить. Готовиться усиленно отстоять свою страну.
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02.07.2020 22:17 Ответить
Напиши это Зеленскому
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02.07.2020 22:27 Ответить
А это ничего, что Президент Украины и Верховная Рада - совершенно отдельные ветви власти? Что Конституция Украины наделяет их абсолютно различными правами и полномочиями. Прискорбно, что Глава высшего законодательного органа страны этого не понимает. Это же как надо извратить Основной Закон, чтобы заявлять подобное!
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02.07.2020 22:29 Ответить
Разумков - "Зеленский ни разу не предлагал мне уйти с должности"
Хто вас там чортів зрозуміє, хто кому президент ........

Зеленський жодного разу не пропонував мені піти з посади спікера Ради, - Разумков - Цензор.НЕТ 4822
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02.07.2020 22:34 Ответить
ОХРЕНЕТЬ! РАЗУМКОВ ТИ РАЗУМ ПОТЕРЯЛ ІЛІ ТРОЛЛІШЬ ЗЕЛЮ? ТИ Ж У НАС ГЛАВНЕЕ ТІПА
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02.07.2020 22:38 Ответить
Це так смішно.''Жодного разу не пропонував''. Хіба це може бути більше, ніж один раз? Що, разумков міг відмовитись?
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03.07.2020 00:56 Ответить
 
 