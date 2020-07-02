Зеленский ни разу не предлагал мне уйти с должности спикера Рады, - Разумков
Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не предлагал спикеру парламента Дмитрию Разумкову покинуть свою должность.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Разумков в эфире "112 Украина".
На вопрос, правда ли то, что недавно между Зеленским и Разумковым состоялся разговор, в ходе которого Зеленский предложил Разумкову уйти с должности, но он отказался, Разумков ответил: "Это неправда, такого разговора не было. Причем эта история повторяется с регулярностью раз или два в месяц, но она не соответствует действительности. Ни разу не было у меня разговора с президентом о том, чтобы он мне предлагал уйти с должности или я ему предлагал, что уйду".
Дмитрий Разумков возглавляет Верховную Раду с 29 августа 2019 года. С 27 мая по 10 ноября 2019 года был главой партии "Слуга народа".
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У 2019 році блазень вже "законно" розпустив ВР...
Восени 2020 він розпустить і цю ВР... щоб ЗЕбуБЕнюти собі ну хоч маленьку ідульгенцію на імпічмент та дострокові вибори по весні 2021...
https://twitter.com/AndriyLavrys Andriy Lavrys https://twitter.com/AndriyLavrys @AndriyLavrys https://twitter.com/AndriyLavrys/status/1278572791873384451 12 ч
Відставка зараз і справді критично потрібна. Але не голови Нацбанку, а Зеленського.
Потому что это одна банда!
Між іншим, можуть запропонувати піти нахер не тільки з офісу.
Хто вас там чортів зрозуміє, хто кому президент ........