Украина будет вести переговоры с Ираном от имени Международной группы по координации помощи жертвам рейса "МАУ", - Кулеба

Украина будет вести переговоры с Ираном от имени Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Я рад, что участники группы поддержали нашу инициативу. Это важно, потому что мы формализовали общий подход в межгосударственных подходах по привлечению Ирана к ответственности за сбитие самолета. Государства будут выступать единым фронтом и помогать друг другу как группа стран, которые пострадали. Украина будет голосом этой группы. Документ определяет наше государство спикером, что определяет, что именно Украина от имени группы будет вести переговоры с Ираном", - сказал Кулеба.

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Как отмечается, страны Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS 752, в которую входят Украина, Афганистан, Канада, Великобритания и Швеция, подписали меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве на переговорах о выплате компенсаций Ираном.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.