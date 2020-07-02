Совет церквей инициирует встречу с Разумковым: "Игнорирование замечаний к законопроектам от верующих граждан увеличивает риск общественных протестов"
Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) инициирует встречу с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым для восстановления диалога и налаживания постоянного взаимодействия парламента с религиозным сообществом.
Как сообщает пресс-служба Совета в четверг, в письме к Разумкову Совет Церквей приводит перечень наиболее резонансных законодательных инициатив, которые требуют надлежащего общественного обсуждения, передает Цензор.НЕТ.
"Досадно констатировать, что замечания к проекту закона о СМИ, направленные Советом Церквей в профильный комитет, остались без внимания, а делегированных нами представителей не пригласили к участию в соответствующей рабочей группе", - сказано в сообщении.
Кроме того, отмечается, что некоторые комитеты не желают приглашать на заседания представителей общественности, несмотря на резонанс и общественный интерес по отдельным законопроектам.
В Совете добавили, что подобная ситуация имела место и с другими законодательными инициативами, которые рассматривались Верховной Радой без учета замечаний религиозной общины.
"Также особым резонансом отзываются в обществе законопроекты №3316, №3316-2 и №3316-3 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, в которых задекларировано намерение противодействию преступлениям на почве ненависти по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Однако за этим намерением скрывается продвижение в законодательство Украины гендерной идеологии, которая несет в себе риски ограничения конституционного права граждан на свободу мысли и выражения", - сказано в письме.
Как отмечают религиозные деятели, игнорирование замечаний верующих граждан Украины разных конфессий во время законотворческого процесса значительно увеличивает риск общественных протестов.
"Отсутствие диалога и взаимодействия между Верховной Радой и религиозным сообществом вредит, прежде всего, качеству законов, которые рассматриваются без надлежащего общественного обсуждения. Такая ситуация подрывает основы партнерских отношений между государством и религиозными организациями, которые формировались на протяжении последних 25 лет", - говорится в тексте обращения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
²¹ ²² Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость. ²³ И ни с каким скотом не ложись, чтоб излить семя и оскверниться от него; и женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним: это гнусно.
²⁴ Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых Я прогоняю от вас: ²и осквернилась земля, и Я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. ² А вы соблюдайте постановления Мои и законы Мои и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришелец, живущий между вами, ² ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля; ² чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас; ² ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего.
³Итак соблюдайте повеления Мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я Господь, Бог ваш.
Левит 18:21-30
Даже миллион попов хоть охрипнут от воплей, не сдвинут с места и камушек, а визжат шо кое-кто говорил шо 1 чел с "верой" может и гору сдвинуть
какие же они жалкие то...
содомия - мерзость перед людьми и Богом, и не о чем тут спорить
Еще бы, так называемая "гендерная идеология" у них отбирает почву, на которой они зарабатывают огромнейшие деньги, купаются в роскоши, с ума сходят от того что не знают куда потратить полученные от наивных, глупых и доверчивых людей, деньги. Нельзя с ними общаться никому, кроме налоговой полиции. У них столько средств, что государство может решить все социальные программы.
То что в их монастырях процветает гомосексуализм и педофилия это давно ни для кого не секрет. Этот совет церквей нужно регулярно проверять на предмет педофилии, связей со страной-агрессором, наличие оружия и кремлевской пропаганды, все знают что попы москальского паханата это сотрудники ФСБ, их цель деструкция государственных структур Украины и захват власти в стране.
# Левит 18:21-30
²¹ ²² Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость. ²³ И ни с каким скотом не ложись, чтоб излить семя и оскверниться от него; и женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним: это гнусно.
²⁴ Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых Я прогоняю от вас: ²и осквернилась земля, и Я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. ² А вы соблюдайте постановления Мои и законы Мои и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришелец, живущий между вами, ²ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля; ²чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас; ² ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего.
³Итак соблюдайте повеления Мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я Господь, Бог ваш.
Левит 18:21-30
зареєструвала в Україні як церкву. В останні роки, коли почалася російська агресія і окупація Криму та частини Донецької і Луганської областей, а пізніше і з анексією Криму, УПЦ МП не допомагала, а шкодила і шкодить інтересам України. Вона змінила свою назву на УПЦ, вже без додатку МП (московський патріархат), але вона такою не являється, бо всі дії Синоду РПЦ діють на УПЦ. І у цієї організації (УПЦ)
немає Томосу і, звичайно, немає її у світовому диптиху православних церков світу. Її визнає тільки РПЦ і її сателіти. Ми давно знаємо, що такої держави, як Росія до 1721 року не було, їх територія називалася Московія, а європейці на своїх картах їх помічали, як Тартарія (Татарія), і яку Петро I своїм указом перейменував на Росію (росіян). За одну секунду вони із московитів, дітей Орди (фінно-угрів і татаро-монголів) - стали росіянами. Вони ще з того часу і до сьогоднішніх днів крадуть нашу історію, а імена наших видатних людей приписують собі. Правда одна і вона полягає в тому,
що Святий Володимир хрестив Русь, а не Московію. А Русь одна - це Україна. Не розумію тих людей, особливо політиків, які в Україні ходять в московську церкву, в той час, як є своя канонічна - Православна церква України (ПЦУ). Офіційна назва релігійної організації в державному реєстрі - Київська митрополія Української православної церкви, або Святіша церква України - автокефальна православна церква на території України, 15-та в диптиху православних церков. На офіційному сайті Вселенського Патріарху з'явився запис про Православну церкву України, як ще одну Помісну Церкву. Вона поміщена після Православної Церкви Чехії та Словацьких земель. Цим був розвіяний російський фейк, про те, що Томос ПЦУ «несправжній». Наша «еліта» ще з часів радянського союзу і з перших днів незалежності будувала нові храми виключно московській церкві, а те, що побудовано нашими пращурами в Русі-Україні, віддала в дострокову оренду російській церкві. В Україні всього є три лаври: Почаївська, Києво-Печерська
і Святогірська, і ці лаври віддані в довгострокову оренду московській церкві. А ще монастирі і храми. То ті президенти, депутати, мери, приходили і прийшли служити народу України? Українцям і всьому світу Росія і її церква завжди брехала про своє походження і про походження своєї церкви. Німецькийфілософ-матеріаліст,теоретиксуспільствознавець, засновник Першого Інтернаціоналу Карл Маркс (05.05.1818-14.03.1883) писав, що від початку XVIII століття і до сьогодні, не було автора, який вважав за можливе обійтися без того, щоб спочатку довести існування Росії, а вже потім її прославляти, чи критикувати.
У Радянському Союзі так і не видали повне зібрання творів Карла Маркса та Фрідріха Енгельса, на відміну від повної багатотомної збірки Володимира Леніна. А чому? Причина, насамперед, криється у дослідженнях Карла Маркса в роботі «Викриття дипломатичної історії XVIII століття», які він із 1856 до 1857 року публікував в британських газетах. Карл Маркс
У 1899 році донька Маркса Елеонора видала ці статті
окремою книгою під назвою «Таємна дипломатична історія XVIII століття». Хоча російський переклад був підготовлений ще у 50-ті роки минулого століття, вперше він був виданий лише в роки перебудови - у 1989 році. Причина заборони публікації - вкрай невтішні відгуки про Росію і її правителів, а також про політику імперської експансії Росії, яка не змінилася і сьогодні. Карл Маркс намагався дослідити витоки формування російського політичного менталітету і, певною мірою, коріння російського менталітету загалом. Він прийшов до висновку, що коріння потрібно шукати не в Київській Русі, на спадкоємство якої претендували російські можновладці та офіційні історики, а в періоді, коли Московія перебувала під ярмом Золотої Орди. «Не сувора слава норманської доби, а криваве болото монгольського рабства було колискою Московії, а ******* Росія є нічим іншим, як трансформацією останньої. Татарське ярмо тривало з 1237 до 1462 року-більше ніж два століття… щоб підтримувати міжусобиці серед московських князів та домогтися їхньої рабської покори, монголи відновили велике становище великого князя. Змагання за цей титул були огидною боротьбою рабів, головною зброєю яких були наклепи і які були завжди готові клепати доноси один на одного своїм жорстоким повелителям. Вони сперечалися через престол, який прийшов до занепаду і який вони могли посісти лише ставши грабіжниками та батьковбивцями, з руками, повними золота та заплямованими закипілою кров'ю. На престол вони не наважилися зійти без низькопоклонства хану, стоячи навколішки, принижуючись та тремтячи під ятаганом татарина, завжди готового повернути собі до ніг ці рабські
корони разом із головами, які вони увінчували. І саме у цій ганебній боротьбі московська лінія князів кінець кінцем перемогла. Церква також проводила політику хана. Тому Карл Маркс і тодішня Європа знати тільки одну Русь - Київську, якою сьогодні є Україна. Московія походить із Золотої Орди. Наш земляк Михайло Грушевський ( 29.09.1866, Холм - 26.11. 1934, Кисловодськ) пішов далі і говорив, що покоління юних українців буде вивчати історію своєї Батьківщини і своєї церкви, яка починається з тисячолітньої історії України-Русі, а не міфічної «Киевской Руси- колыбели трех братских народов». Він ще у 1909 році науково обґрунтував: «Київська держава, право, культура X-XIV сторіччя були утвором однієї народності, українсько-руської». І цим безумовно спростував вікову імперську версію «общерусской історії». Бо переконливо довів, що «общерусской історії» не може бути, як нема і «общерусской» народності».
Французький письменник, поет, політик,мандрівникдослідник Маркіз Астольф Луі де Кюстін (18.03.1790 р.- 25.09.1857 р.), який відвідав Росію у 1839 році і Жюль Мішле, французький історик і публіцист, представник романтичної історіографії,(21.08.1798 р. - 09.02.1874 р.), говорили про Московію (Росію): « Мистецтво брехні у них таке старе, як і сама Росія. Це мистецтво - основна риса Росії».
Брехня скрізь: в поміщику, священику і цареві. Брехлива з брехливих, найвища брехня, яка увінчує всі брехні. Крещендо брехні, хитрощів і ілюзій. А ще Мішле писав: «Тенденцією подібної держави є те, що вона стає все менше державою і все більше релігією. В Росії все має релігійний вимір. Все є, або хоче бути святим. Предивна забаганка! Ви навіть не можете організувати в себе світ громадського правопорядку, нижчий світ! А претендуєте на вищий світ релігії. Будучи ворогами Закону, ви хочете піднятися вище Закону, ви зазіхаєте на світ Благодаті! Нездатні до людської праці, ви себе величаєте Богами».
Вона не така давня і сильно змінилася. Чому, коли мова заходить про роман Толстого, п'єсу Чехова, чи балет Чайковського, вживають вираз «російська душа»? Чому цю душу називають «містичною»? Коли і за яких обставин «викликаються» на авансцену історії міфологеми «Москва - третій Рим», «Свята Русь»? Чому європейці мало послуговувалися об'єктивною
інформацією про Росію, а більше керувалися міфами і стереотипами й дивилися на Росію крізь деформовану призму? Про це ми поговоримо з Вами в цій невеличкій роботі. Ален Безансон
Ще за Миколи I, стара брехня була предметом національної гордості, такою вона є і сьогодні. Росія велика і потужна, але й бідна. Гоголь і Пушкін сказали про це приголомшливими формулюваннями. Цей контраст був нестерпним. Він був також політично небезпечним, оскільки Росія перебувала і перебуває під владою авторитарного керівництва: належало і належить показати, що це керівництво успішно здійснює свої плани. Щоб приховати невдачу, вдаються до брехні всі: від академіків, вчених, істориків і до православної церкви - РПЦ, яка має форму християнства, але служить російській владі. Передусім брехали іноземцям. Брехати їм - це професія - брехати іноземцям, відтак і самим собі. Були знайдені й компенсації: чистота православ'я, велич душі і духовність - і завжди, з почуття компенсації, зневажали Україну, Європу, США («підносів»), соромлячи їх за нечестиве християнство, вузькість душі і матеріалізм. Звідки йдуть тенденції роздвоювати правду до такого ступеня, що вже невідомо, де вона є? Аби зрозуміти причину Ален Безансон занурився в інтелектуальну історію Росії, в прадавній період, сліди якого збереглися. Такими є релігійні структури, які мають своє коріння поза межами Росії, у Візантії. В Росії, де вони були прийняті, їх було трансформовано відповідно до її історії та власного досвіду. Вона закарбувалася у російській свідомості. Коли Росія страждала від нестачі живопису, вона відкрила свої ікони. Звичайно, більшість людей знають, що ікони росіяни крали в українських храмах і вивозили до себе. Крім ікон вони вивезли фактично всі літописи, цінності і навіть кістки деяких князів Русі.
Жанр іконопису був мертвий від XVII століття. Ікони вважали предметами релігійного богослужіння. Але з них зняли ризи, ті металеві покриття, що дозволяли бачити лише обличчя і руки, настільки чорні від кіптяви свічок, що заледве можна було їх помітити. Ікони відреставрували і перефарбували. Знамениті західні діячі, насамперед Анрі-ЕмільБенуа Матісс (1869-1954) французький художник стверджували, що це великий живопис, живопис, який можна пов'язати з італійськими примітивістами, з візантійським мистецтвом і з великою, загальною традицією. Чим більше успіхів мало це релігійне мистецтво, тим менше католицьке релігійне мистецтво було здатне створювати переконливі образи Христа, Богородиці та святих. Це був результат «ока» оберпрокурора і його «контори» за церквами імперії. Все, що «погано» і гарно зберігалося у храмах, монастирях українських (руських) містах і селах, було вивезено в Московію (Росію) і видавалося там за своє. А церкви за часів правління «червоного терору» з 1917 і до 1991 року знищувалися. Частина ікон і церковних виробів із коштовного металу була продана за кордон, а частина залишилася в музеях Московії і часних колекціях.
З часів Петра Великого імператори дбали про підпорядкування Церкви. Елементи протестантського
богослов'я змішалися з православною доктриною. Почуття спільного в православ'ї було навіть сильнішим серед народу, ніж у високих інстанціях. Саме народ під проводом монахів прирік на невдачу Флорентійську унію (укладена на соборі у Флоренції у 1439 році між східною і західною церквами). В Італії, у Флоренції, зібрався Флорентійський собор, який об'єднав
Протоієрей Флоровський Григорій Васильович
Західну і Східну церкви, під верховенством католиків. Константинопольський патріарх православ'я під тиском Папи Римського майже дав згоду на з'єднання. Руський митрополит Ісидор, (Ісидор Київський, Митрополит Київський і всієї Русі 1433-1458, Латинський патріарх Константинополя 1458-1462), який повернувся із Флоренції в Москву, опинився у в'язниці.
Тоді ж московський цар Іван III написав патріархові в Константинополь листа, в якому назвав його відступником і додав: «Перший Рим був кесарів, другий Рим - Візантія, третій - Москва, а четвертому не бувати!» Цар Іван III оголосив сам себе спадкоємцем грецької віри. Але Константинопольський патріарх у вірі встояв і залишився патріархом. То хто тоді московський цар? Звичайно, він став самозванцем. І до цього часу московська церква несе таку єресь-вважаючи себе спадкоємцем грецької віри. Так само, як украли історію в України Русі і назвали себе росіянами.
А як би було нам, православним після об'єднання? Говорити можна тільки фактами, а не припущеннями. Подивимося на Європу і на Росію. Як кажуть в Одесі - то велика різниця.
Усвідомлення нерозривності російськості і православ'я все ще живе і ця нерозривність проголошена з більшим завзяттям ніж будь-коли. Добре відомо, що народ додає до святої православної віри незліченну кількість забобонів, з якими влада прекрасно мириться і які змішуються з його побожністю, але це за умови, що вони злютовані з національною релігією і що буде збережено панівний дух православ'я. Навіть не можна допустити можливості, щоб росіянин покинув православ'я заради іншої християнської конфесії без одночасної відмови бути росіянином. Такою була тоді позиція
царів і є нинішня патріарха Кирила, вона підтримана Путіним і російською державою. «Цей дух православ'я вселяється і підтримується в народові двома засобами - літургією та іконами.
Містерія православного богослужіння у своїй величності і красі промовляє безпосередньо до розуму, почуття та уяви присутніх, і, за давнім переказом, наші предки, які шукали віру і потрапили на богослужіння в Царгородський храм Святої Софії, свідчили про себе, що вони не знали, де вони перебувають, на землі, чи на небі», говорив Булгаков М.О. Російський народ не обізнаний концептуально зі своєю релігією. Користі в цьому мало, бо він має безпосередній доступ до релігійних реалій через просте зображення. Сила емоцій змінює знання. Християн живе подвійним життям, ангелом у церкві, а на землі - людиною, моральна витримка якої оцінюється менше, ніж здатність до розлучення і дар сльозопускання. Заклик «Господи, помилуй» продовжується впродовж всієї служби. Занурення в літургію дає відчуття того, що Бог зглянувся на їхні благання і що вони купаються в Христовому милосерді. Проводять «хресні ходи» з іконами і мощами святих. Згідно з руським переказом, вміщеним у «Повісті временних літ» у 988 році святий Володимир Святославович (960/963-15.07.1015), князь новгородський (970-988), великий князь київський (979-1015), Хреститель Русі, наймолодший позашлюбний син Святослава Ігоревича від коханкиключниці Малуші) для хрещення свого народу вибрав не Римську, а Візантійську церкву через пишноти її літургії. «Ми вже не знали, перебуваємо ми на небесах, чи на землі. Насправді не існує на землі іншого видовища такої краси, яке неможливо описати, але ми знаємо лише одне, що саме там Бог перебуває серед людей і що їхнє богослужіння перевершує богослужіння інших країн». В православ'ї краса є головною в літургії. Літургія Католицької
церкви мала також свою красу, і для неї було б небезпечним допускати дефіцит краси в порівнянні з православною літургією. Схоже, що за останні 60 років цей дисбаланс краси посилився. Можна часто чути сентенцію Достоєвського «Краса врятує світ», цитовану з пафосом. Вражаюче формулювання, але беззмістовне. Краса не врятує світ. Утім не врятує його і потворність.
В широкому спектрі різних форм християнства православне богослужіння перебуває у повному протиріччі з кальвіністським богослужінням. У Новій Англії грішниця, приречена на осуд, не була б допущена до спільності святих, призначених для спасіння, чиї аскетичні зусилля не повинні ніколи ослабнути. Не один раз в кіно, чи в романі читали, що «…російський мужик, взявши до рук сокиру, перехрестився і попросив пробачення у Бога - відрубав голову іншому…». З іконою перетворений світ входить в домівку. В кутку хати є ікона, часто освітлена свічкою чи лампадкою. Ікона освячена. Обряд її освячення
встановлює зв'язок між тим, кого зображено, і самим зображенням. Через освячення в іконі Христа відбувається таємнича зустріч молільника з Христом. І це ж має силу й щодо ікони Матері Божої та святих. Силою цієї присутності, наповненою милістю, ікона може приносити допомогу, і в цьому сенсі будьяка освячена ікона є, в принципі, чудотворною. Вона покликана представляти не земний, а інший світ, що перебуває по ту сторону воскресіння. Ведена дуже строгими канонами, вона точно відображає небесні реалії. Світло є духом ікони. Золоте тло надає речам доброту і красу. Ось чому класичне протиставлення порядку і непорядку поступилося іншому протиставленню - світла і темряви. Світло вириває матерію з її темної природи. Але природне світло матеріальне і створене. Воно стає темрявою в порівнянні зі світлом надчуттєвим, а останнє - також темрявою в порівнянні зі світлом, випромінюваним непізнаваним Богом за допомогою своїх енергій. Це перетворення світла, створеного надяскравою темрявою, чітко виражено в іконах Преображення.
Христос зображений у центрі ореолу з трьох концентричних кіл. Отже, найяскравішим світлом є зовнішнє світло, нанесене на краях ікон. У міру того, як погляд спрямовується в божественний центр, яскраво-синій колір стає темнішим і, врешті-решт, чорно-синім, пронизаний золотими променями, аж до чисто білого кольору вбрання Христа. Щоб дійти до цього світла, слід пройти через темряву. Було б помилкою і єрессю вважати, що слід пройти через гріх. Підсумовую, вище мною сказане, короткий опис характерних рис містичного богослужіння російської церкви (східних церков). Містичне повинно розумітися в точному сенсі. Не йдеться про особливий психологічний досвід, відокремлений від свого об'єкта, що є трансцендентним для свідомості того, хто це відчуває. Саме в такому розумінні вживається це слово в ******* епоху, коли зазвичай обговорюють буддистську містику, ісламську містику, а також містику нової ери. Це слово не існувало в античну епоху (хіба що тільки для обрядів), з'являється вперше у Псевдо-Деонісія.
Його постійно використовують Святі Отці наступних поколінь для того, щоб називати «містичним богослов'ям» пізнання Бога, який проявився у Христі - пізнання, здобуте через роздуми над Святим Письмом і під час урочистого богослужіння. Містика жодним чином не полягає в стані душі, в проявах екстазу, видіннях та інших надзвичайних психологічних феноменах. Вона є в принципі, нічим іншим, як повним розквітом благодаті хрещення, розвиненої святим життям і вимогами божественного милосердя, розлитого Святим Духом у серцях. Такою є в прямому значенні християнська містика, виражена святим Павлом (народився в 5, помер у 67 році). У словах: «вже не я живу, а живе в мені Христос». У цьому сенсі католицька традиція говорить те саме. Все це повністю відповідає спільній вірі.
По експертизі черепа видно, що святий РПЦ азіат, а вони його малюють слов'янином-європейцем. Видають бажане за дійсність. Боголюбський організував антикиївську коаліцію і при підтримці половців, напав на Київ. Взяти місто штурмом не вдалося, після облоги захисники міста
8 березня 1169 року, здалися і самі відкрили князю ворота. Київ був підданий небаченому спустошенню - за п'ять днів місто було розграбоване і спалене, тисячі жителів вбиті, з церков і монастирів викрадені книги, ризи, дзвони та ікони, зокрема Свята ікона Божої Матері, яку згодом було названо Володимирською іконою Пресвятої Богородиці, і яка стала найбільшою святинею Російської імперії.
Справжня її назва Вишгородська, а не Володимирська, бо первинно вона знаходилась у храмі міста Вишгород. Згідно з переказами у 1131 році Константинопольський патріарх подарував її київському князю Мстиславові Великому, пізніше проголошеному святим. Свята ікона Божої Матері
Розорення Києва підірвало його авторитет і економічну міць - місто почало занепадати і напередодні монгольської навали в Києві вже не було князів, а ним правили намісники. Такі вони «святі» московської церкви. Татаро-монголи, які у 1240-х роках встановили владу в колонії Русі - фінському Заліссі, створили там спочатку Касимівське ханство, або як часто говорять царство (територія ******** Московської і Рязанської областей). А потім побудували собі нову столицю Москву і царство стало Московським. Збирання земель відбулося відразу з появою Московського князівства, створеного Ординським ханом Менгу-Тимуром, для наймолодшого сина Олександра Невського (також святого) - Данила Олександровича (Московського князя), і яке у 1272 році було звичайним улусом Золотої Орди. Та й московські митрополити отримували саме від ханів ярлики на кафедру і привілеї. Московія є прямою спадкоємницею Золотої Орди - держави Чингізидів. «Хрещеними» московської державності була не Русь і не слов'яни, а татаро-монголи. Історії відомо, що ще один святий РПЦ Олександр Невський служив монголам і збирав йому податки з московитів, робив перепис населення, щоб всі платили данину хану. Хто не підкорявся - знищував за допомогою ханського війська. Самі монголи були зовсім не язичниками, а несторіанами, центр якого знаходився в Ктесифоні (******** Ірак), а канонічна територія була від Палестини до Далекого Сходу. У всякому разі, вся верхівка Орди, починаючи з Батия (хрещеного батька Олександра Невського), його сина Сартака (кровного побратима Олександра Невського) була
несторіанської віри, в яку охоче перейшли всі угрофінські князі зі своєю челяддю, і єдине, що вони взяли від православної віри - Біблія, яка була написана болгарською мовою. Від цієї Біблії виник так званий «русский язык», бо на той час у несторіанців не було перекладеної Біблії. Обожнювання влади зміцнювало
позиції князів і тішило марнославство, адже паства тепер молилася не тільки фрескам із зображенням царів Орди (які виступали рівнею Ісуса), а й фрескам із зображеннями своїх московських князьків. До речі, саме звідси з'явилася традиція РПЦ обожнювати своїх правителів - Олександра Невського, Дмитра Донського та інших, адже за часів несторіанської Орди вони були не просто «святими», а вважалися «богоцарями», їх фрескам молилися в храмах, як своїм богам. Що таке несторіанство? Це християнська конфесія й однойменне вчення, засуджене як єресь на Ефеському соборі 431 року. Традиційно його приписують Несторію, архієпископу Константинополя (428-431)
Несторій наголошував на зв'язку людської особистості Ісуса з Божественною природою: Божество не народилося від Марії, воно прийшло через Ісуса. Тому Несторій визнавав Марію не Богородицею, а Христородицею, або людинородицею. Анафему несторіанам було проголошено на Халкідонському соборі 451 року. Московська ординська церква була самовільно створена личаковими московитами ординцями у 1441 році в московському улусі і відразу була піддана анафемі Константинопольським Патріархом Ісидором. Більше 150 років вона ніким в світі не визнавалася. У ординський час стався принциповий розкол між релігією Московії-Орди і релігією Русі (Києва). У Руській православній церкві Києва категорично відкидали єресь несторіанства, прийняту в Москві за часів Сартака (куратора) фінського Залісся, Суздальської землі, і вважали московитів схизматиками, які моляться не Богу, а своїм царям Орди і князькам. Фактично, як це проходить і зараз. Пам'ятаєте фрески Сталіна, Путіна, зрадника Аксьонова і генералів у головній церкві міністерства оборони Росії?
Правителям Московії це вкрай не подобалося, а їх несторіанська віра, за записами іноземних мандрівників, не вважалася тоді ні руською, ні православною, навіть взагалі «не християнською». У 1461 році московське несторіанство остаточно посварилося з греками і оголосило про свою автокефалію, яка тривала рекордно довго для християнства - 142 роки, протягом яких населення московського улусу жило в єресі. У цей період в Московії і її ординського оточення була своя автокефальна несторіанська віра. І ми знаємо, що зовсім інша віра була на Русі, віра від хрещення Русі, справжня. В XVстолітті великий князь Василь II повинен був захищати віру від ворогів, куди гірших, ніж язичники - а саме від Риму, до якого православні патріархи приєдналися на Флорентійському соборі у 1439 році. Це об'єднання християнського світу перед невідворотним завоюванням Константинополя турками було здійснено під тиском латинян і явно неохоче сприйняте греками. Вище я писав, що коли московський митрополит Ісидор повернувся в свою країну й оголосив рішення собору, його негайно змістили і заарештували. Він був греком. На його місце великий князь поставив московита. Тож коли Константинополь впав, його падіння було розцінене в Московії як кару небесну. Лише Московія «сяюча і свята», за висловом із «Промови проти латинян», залишалася твердинею істинної віри. Шлюб царя Івана III (22.01.1440-27.10.1505), васала золотоординських ханів, з Софією Палеолог (145507.04.1503, племінниця імператора Візантії Костянтина XI) був укладений під опікою Риму, який сподівався завербувати Московію у визвольний хрестовий похід
проти турків. Але не так це було витлумачено в Московії, говорили про нову відповідальність Московії, спадкоємиці Константинополя, про месіанську місію. Московити не пішли разом захищати віру від «бусурманів», а бажали її зникнення. А як ще можна розцінити їх тодішній вчинок? Чим запам'ятався в історії церкви цей князь, який став першим царем?
Іван III заклав основи самодержавної московської держави і ініціював створення самостійної Московської церкви у 1448 році. Збільшив територію Московії вдвічі: приєднав Ярославське (1463),Тверське (1485) князівства, Хлинов (1489), частину Рязанщини. Ліквідував Новгородську боярську республіку (1474), депортувавши її населення вглиб Московії. Одружившись із Софією, взяв візантійського двоголового орла за герб Московії. Наближався рік 7 000 (або 1492 рік за нинішнім календарем), і віра в пришестя Антихриста була настільки сильна, що церкви не оголосили, як зазвичай, великодніх розрахунків. Рік пройшов, Цар Іван III Софія Палеолог
і замість кінця світу відбулося піднесення великого князя Івана III Васильовича, самодержавця всія «Русі» (бо які московити русичі), в нового Костянтина, а Москви - в новий Константинополь чи навіть у новий Рим. Виходить, що самозванець і є Антихрист, якого чекали? На зламі XV-XVIстоліть цей міф зміцнився. В дію пішли легенди на зразок Андрія Первозванного (1730.11.77), про його відвідування і освячення землі Московії.
Або легенди про білий клобук (чернечий каптур)головний убір служителя православної і грекокатолицької церкви з наміткою. Назва «клобук» має тюркське походження, і дивовижним чином такий головний убір опинився в Московії. В цій атмосфері і була виголошена формула ченця Філофея Псковського ( 1465, Русь (Україна)-1542): «Два Рима впали, але третій стоїть, а четвертому не бути». «На весь світ є лише один християнський цар, цар всія Русі. Звичайно і назву Русь також собі украли, як і все інше, але це вони оформлять пізніше, у 1721 році. Ідеологія російського самодержавства залишається Андрій Первозванний
відтоді стабільною. Місія царя полягає в розширені кордонів православного царства. Він відповідальний не перед людьми, а тільки перед Богом. Опиратися цареві означає повстати проти Бога. А кордони імперія розширювала «миром»?
Після Івана III Василь III продовжував політику свого батька по завоюванню земель Московського князівства, посиленню влади і посиленню послідовників йосифлян - представників
Чернечний каптур
церковно-політичного руху, що вподобали інтереси войовничої церкви. Назву отримали за ім'ям глави руху - Йосифа Волоцького. На церковному соборі 1503 року домоглися відхилення проекту ліквідації монастирського землеволодіння, висунутого нестяжателями. Ними висунута теорія божественного походження царської влади. Ця теорія відіграла важливу роль у формуванні ідеології самодержавства й у становленні опричнини при Івані Грозному. У результаті цих дій московська держава оформилася в секту. Ніколи ні перший, ні другий Рим не розглядалися як єдині у світі і як унікальні носії легітимності. Впродовж двох століть секта добровільно замикалася в собі. Ані католики, ані юдеї не могли там перебувати. Московія була великою плямою для Ватикану і європейських країн. Кордон не перетинався ні в тому, ні в іншому напрямку, поняття, успадковане від Монгольської імперії. Еміль Мішель Чоран - румунський і французький мислительесеїст, ( 08.04.1911 р. у Решинари, Румунія, помер 20.06.1955 р. у Парижі, Франція) писав: «Іван Грозний залишався поза межами психологічного пояснення.
Складний як у своєму божевіллі, так і в
було знищене. Московити вирізали чоловіків, жінок і дітей. Цар Іван IV (Грозний) був ********** Єлизавети Англійської та Генрі III. Інші королі також претендували на знання теології (вчення пізнання якого є Бог і все, що з ним пов'язано), але вони ІванГрозний
проявляли обережність у справі збереження певної відповідальності між своєю моральною поведінкою і своєю християнською вірою. Прірва між злочинними діями цього царя, які доходять до божевілля, і бездоганною в доктринальному сенсі вірою, яку він сповідує, є крайнім випадком спотворення людського і божественного порядку, яке ми вже спостерігали. Уніатство: єпископи Західної Русі (України) і Білорусі, жахнувшись від еволюції церкви за Івана Грозного, прийняли юрисдикцію Папи за умови збереження православних звичаїв і літургії. «Уніатська» церква (яка називається сьогодні грекокатолицькою) була неодноразово знищена Москвою за Миколи, і особливо, за Сталіна. Довгий і повний образ лист, скерований Іваном Грозним князю Андрію Михайловичу Курбському (1528-1583), злочин якого полягав в тому, що він втік до Польщі, уникнувши гніву царя, є сповіддю завзятого християнина.
Кілька уривків з листа: «Царі повинні в усьому бути обережними: то ласкавими, то жорстокими,
проявляючи до добрих м'якість та милосердя і залишаючи жорстокість та муки для злодіїв… Що стосується влади царя, вона здійснюється за допомогою страху, заборони і примусу, усуваючи безумство злих і підступних людей найсуворішими засобами… Зрозумій добре різницю, яка існує між відлюдництвом, чернецтвом та священством і політичною владою. Чи личить цареві підставити ліву щоку, якщо його б'ють по правій… Я знаю, що ті, хто живе у злі і порушує Божі заповіді, не лише зазнають мук у потойбічному світі, а й засуджені і в цьому світі випити чашу гніву Господнього, справедливого Божого гніву, піддаючись різним покаранням…Тому я вважаю, що я раб, буду судимий не тільки за мої гріхи, вільні і невільні, а і за ті гріхи, які мої піддані вчинили через те, що я занедбав це». Можна додати лише те, що ця щира сповідь була сказана перед місцем катувань, шибеницею, кілками, колесами та знаряддями для четвертування, нескінченними тортурами. Але Іван відчував, що має право так чинити, і це його обов'язок. Він виконував функції царя під покровом Святої Трійці і святих ікон. Цар дотримувався не справедливості, а благочестя. Він є носієм гріхів своїх підданих, караючи їх за це. Він є Христом із суворим оком, одним із типів ікон Христа. Здвоювання ролей ката і святого, доведено до жахливих розмірів, але воно не виходить за межі того, чого можна було очікувати від царя. Московія була досить бідною країною, малозаселеною, без міст європейського типу і без вчених інституцій. В Московії давні міста існували, але вони не були такими містами, як наші середньовічні міста. Вони були центрами влади, побожності і паломництва. І ось це темне князівство оголошує
себе єдиним спадкоємцем імперії цезарів, Карла Великого і Юстиніана в той час, коли там панували не тільки варварство звичаїв, пияцтво і невігластво, але й військова слабкість, що особливо скандально. Мобілізація військ, здійснена Іваном Грозним, привела лише до подальших поразок, спустошення царства і до кризи держави. Відповідальність за це він покладає на своїх ворогів: « Якби не ваш проклятий опір, вся Німеччина в цьому році з Божою поміччю підкорилася б православній вірі». На їх переконання, розширення православного царства є, з права безмежним.(Хочуть завоювати все, але ще не можуть, та ще й німці не здаються). На іншому фронті, однак, Іван домігся вирішального успіху. Підкоривши собі Казанське ханство (1552 рік), він увів татарську знать у російську ієрархічну систему. Вона обернулася в православ'я, для того, щоб не втратити своє володіння, але вона зберегла свої імена (Тургенєв, Чаадаєв, Юсупов і багато інших). Цар при цьому претендує на генеалогічну легітимність як ханів, так і візантійських імператорів. Москва стала не тільки новим Римом, а й новим Сараєм, давньою столицею монголів на нижній Волзі. Його регулярні війська просувалися вперед і впродовж століття досягли берегів Тихого океану. Був окреслений кордон із Китаєм. Протягом двох століть московська земля вважала себе Божим царством. З точки зору секти, вона була досконалим суспільством. Проте поряд з ідеалом - реальністю, яка є жахливою навіть в очах московитів. Англійському послу Іван III заявляв, що всі його піддані - раби і він має право засудити їх на смерть. Цар-кат є покаранням за гріхи народу, й останній повинен йому смиренно підкорятися в безсловесному стражданні. Другим атрибутом є «побожність», що виражається в
нескінченній літургії, яка займає життя московського царя. Цар є ретельним виконавцем літургії і ритуалів на зразок китайського імператора і на зразок свого духовенства, органічною частиною якого він є і на ієрархічній вершині якого він сидить. А ще деякі з них хотіли додати до грізності і побожності ще і справедливість, і говорили, що якби до християнської віри додати ще і турецьку справедливість, то самі ангели злетілись би для бесіди з ними. Ще один факт святості - 23 грудня 1569 року у Твері живцем був спалений Митрополит Філіп разом з монахами і прихожанами. Малюта Скуратов за наказом Івана Грозного спалив і церкву, і Митрополита… А ви говорите Хатинь спалили гітлерівці. Живий приклад того, хто вміє спалювати і при цьому вважати себе «святими». У 1571 році кримський хан Гірей захопив і спалив Москву.
були розташовані в центрі Московії. Націоналістична історіографія значно перебільшувала західну небезпеку. Польщу виставляють агресором, хоча переважну більшість часу вона задовольнялася захистом своїх кордонів, за винятком 1610 року, коли на короткий час окупувала Москву. А з боку степів, навпаки, зазнавала постійного тиску впродовж семи століть. Завойовників називали печенігами, хозарами, половцями, монголами і татарами. Свою незалежність Московія відновила в кінці XIVстоліття, але платила дань кримському хану аж до правління Петра I, який відмовився платити, маючи під руками козацьке військо, яке воювало за царя. Повернемося до церковних справ Московії. У 1589 році обманом в Московію заманили Вселенського Патріарха Ієремію II разом зі свитою, який був злочинно заточений царем Федором Івановичем (сином половця Івана Грозного, 1584-1598) в монастир з вимогою під тортурами зняття анафеми і визнання Томоса для московської митрополії статусу канонічної патріархії.
Звичайно царю Федору допомагав його радник Борис Годунов ( цар з 1598 по 1605 р).
А фактично це рішення приймав він, бо цар Федор Іванович постійно хворів і державними справами не займався. Півроку, як тільки не катували Вселенського Патріарха, він відмовлявся це зробити, поки не стали по черзі топити його свиту в Москві річці і черга не дійшла до нього. Так злочинно був створений, навіть без Томоса бандитський Московський патріархат. ******* назва посади Московського Патріарха і вже всієї нібито Русі була придумана у 1943 році кривавим катом комуно-фашистом Йосипом Джугашвілі (Сталіним). Кандидатура патріарха після ретельного відбору була рекомендована вбивцею Берією. З тих пір традиції співпраці КДБешних попів Московського патріархату з Луб'янки тільки міцніють. Ну і навіщо ******** Русі-Україні і українському народові потрібна на нашій святій українській землі ця закордонна церква Московського Патріархату, яка злочинно впроваджена нам з РПЦ з ворожої Московії, коли є рідна ПЦУ. Борис Годунов
Тоді ж, у 1589 році Борис Годунов зміг це зробити у відомий нам спосіб, щоб визнати в Москві патріархію і назву «Руська православна церква», яка з хрещення Русі належала тільки митрополії Києва. У відповідь Київ, протестуючи пішов у 1596 році на укладання Унії. Після проведення Московією церковної реформи Никона (1663-1664), коли змішалися з монголами, угро-фіни перестали хреститися двома пальцями і відмовилися від всіх несторіанських обрядів, які славили не Бога, а царя, греки почали визнавати мокшу (росіян), як православних. Тому не дивно, що Іван Грозний, захопивши Новгород, Псков, Твер і Полоцьк, насамперед знищив там все православне духовенство істинної руської віри (включаючи навіть ченців), розграбував і зруйнував всі православні храми. А Новгородського єпископа Києва одружив з кобилою, потім прив'язав його до цієї кобили і так ганебно довіз до Москви, де повісив під улюлюкання натовпу московитів - несторіан. Це продовжується і сьогодні. Московіти, які себе назвали росіянами, після окупації і анексії Криму, знищили всі церкви Київського патріархату, а після цього, ще і її залишки, які перейшли в Православну Церкву України. Храми всі пограбували. А окупанти і їх посібники на окупованих територіях Донбасу катували і розстріляли християн іншої віри, захопили всі церкви ПЦУ. Все це сьогодні табу для ідеологів РПЦ і істориків Росії - зі зрозумілих причин. Нам зрозуміла ненависть Івана Грозного до руського православ'я. Як писав Лев Гумільов, тільки за один раз московський деспот ввів в ранг «святих» своєї автокефальної несторіанської релігії близько 40 татарських мурз за те, що вони перейшли зі своїми татарськими народами на його
службу. Подібне свавілля відмовлялася сприймати православна церква Києва, а тому війни об'єднаної Іваном Грозним Орди проти руських князів тоді носили саме релігійний характер. Але навіть після «миру» з греками, які у 1589 році подарували Борису Годунову патріархію в Москві, самих цих греків в Московії вважали «гидкими іновірцями». Їх делегацію запросили на церемонію обрання царя, але греків в паперах називали «нехристь», а після зустрічі з ними, московит був зобов'язаний ретельно вимити руки і помолитися, щоб не порушувати несторіанські підвалини обожнювання московської влади. У період автокефалії Москви це було не «протиставлення руської і грецької традиції», а протиставлення традиції Києва (де стали хреститися на грецький манер трьома пальцями - що цілком зрозуміло, адже митрополія Києва була грецькою митрополією) і традиції несторіанства ОрдиМосковії ( де по несторіанській традиції хрестилися двома пальцями - адже Москва оголошувала себе незалежною від православного світу і від грецької церковної влади). Звідси зрозуміла ще одна причина Івана Грозного ненавидіти православ'я вільної Русі: на Русі хрестилися трьома пальцями, а на МосковіїОрді - двома пальцями за традицією несторіанства. І звичайно там були ікони московських князів і монгольських мурз. Московський абсолютизм був автоматично породжений контрастом між варварством і злиднями російського народу, а також постійною загрозою нашестя, що виходило із степів. Саме в цій атмосфері російське православ'я набуває особливих рис. Найважливішою є злиття релігійної і національної тем під суворим наглядом особливо деспотичної автократії.
Жодна інша країна світу, за винятком Святої землі, не наважилася дати собі назву свята. Вираз «свята Русь» оточує ореолом святості одночасно землю, народ і російську державу. Росія, повідомляють нам літописці, пізно прийняла християнську віру, але вона прийняла її з таким завзяттям і щирістю, що вважає себе найбільшою улюбленицею Христа, найблагословеннішою. Під татарським ярмом багато хто з її князів загинули, і їх відразу почали визнавати мучениками за віру, яка тоді у них була інша. На спробу царя Олексія Михайловича ( 16451676) і його патріарха Никона вирвати з релігії московітів деяку кількість забобонів і дати йому виправлену версію Біблії й очищену літургію, частина народу відповіла схизмою (розколом, розбратом). Старовіри відкололися від святого міста, яке на їхню думку, більше не належить Христові, а Антихристу. Вони тікали в ліси. Символом старообрядців було традиційне хресне знамення двома, не трьома пальцями, як хотів їм нав'язати Никон.
Патріарх Іоаким звертався в такий спосіб до схизматиків: «Ми не спалюємо вас і не піддаємо вас тортурам не через хресне знамення і ваші молитви. Ми спалюємо вас, тому що ви вважаєте нас єретиками (віровідступниками), які не підкоряються Святій Церкві, і робите хресне знамення, як вам заманеться». Старовіри здійснювали масові самогубства тисячами. У цей час уже було очевидно, що «симфонії» між князем і патріархом, яка була доктринальним принципом у Візантійській імперії, в Московії більше не існує.
Собор в Московії (Росії) у 1667 року підтвердив, що православний цар володіє повнотою, як світської, так і духовної влади. Церква офіційно стала державною структурою. Лише цар володіє обов'язком залізною рукою вести своїх підданих до порятунку, здійснюючи таким чином ідеал третього Риму. Церковна реформа Петра I кардинально змінила управління Православної Російської церкви.
Реформа запровадила Духовну колегію у складі Синоду та ліквідувала канонічного «першого єпископа»- патріарха (головуючого в патріархії), а натомість запровадила нагляд за церквою з боку «ока государевого» - обер прокурора і його апарату. Главою церкви, відповідно до Духовного регламенту, став сам Петро I як «правоверия же и всякого в Церкви Святый благочиния блюститель». Офіційно потребу такої управлінської реформи у церкві мотивували тим, що за патріаршого правління церква була незалежною, а патріарх був рівним імператору (що абсолютно відповідало канонічному праву православної церкви), хоча в чистому вигляді такого не було. Петро I це вважав «неправильним» і «небезпечним». Використання у війнах московської церкви, яка знаходилась на території України, виходило (діяло) якось проти самої України. На мій погляд, багато московських попів не сповідують релігію в чистому вигляді, а це якась секта, чи навіть - відьомський шабаш. Вони можуть проклинати, проголошувати
анафему, «запечатати» живого, діють в інтересах виключно Росії. Приведу деякі факти. Якщо уважно почитати історію, наприклад за 1707- 1709 роки, у війні Петра I зі шведами і козаками під Полтавою, московська церква зіграла головну роль в перемозі московитів над шведами і головне над Мазепою, а значить над Україно. Це було зроблено за допомогою частини наших козаків, які пішли за «православним» імператором. Попи переконали козаків йти на сторону Петра I, а не до Гетьмана Мазепи. А що прості люди творили із цивілізованою армією шведів, які прийшли захищати українців від московитів? Шведи, в основному були протестантами і католиками, їх святкування Різдва, Паски та інших православних свят не збігалося з датами святкування в Московії і Україні цих свят. Коли у шведів і всіх європейців пост - у нас його немає. А коли у нас пост - то в них вже його немає. І на цьому зіграли московські попи. Шведські війська, які прийшли під Полтаву, закупляли продукти у місцевого населення за великі гроші (так діяли всі європейські армії), а не відбирали, як війська царя. І попи нацькували місцевих селян не продавати шведам продукти, а вбивати невірних, бо ті їдять м›ясо і молоко. Тоді православні не їли м›ясо і молоко в середу і п'ятницю, а шведи були іншої віри і їли молочні та м'ясні продукти. Частина наших козаків через пропаганду московських поп
Цією організацією та іншими органами влади
закрилися всі церкви, молитовні, синагоги і мечеті, зникли всі релігійні видання. Мали були зникнути всі священнослужителі, вигнана релігія із самих затишних куточків. На території України діяла республіканська філія - Спілка войовничих безвірників України. Незважаючи на посилений план антирелігійних заходів, у першому переписі населення 1937 року православними віруючими себе назвали 1/3 міського населення й 2/3 сільського. Повернемося до Росії. У 1925 році після загадкових обставин смерті Патріарха Московського і всія Росії Тихона, нового Патріарха не обирають. РПЦ знову перетворюється на відрізану від світу митрополію. Через чотири роки, у 1929 році, СРСР оголосив Ярославський О.М.
війну будь-яким формам релігій. Масово знищуються церкви. У ніч з 4 на 5 вересня 1943 року за благословенням Йосипа Сталіна було створено нову церковну організацію під назвою «Руська православна церква Московського патріархату» - РПЦ МП. До 1917 року ця церква мала назву «Русская православная церковь греческого канона».
Сталін вирішив, що це буде корисно під час війни. Тоді у Кремль привезли залишки церковної верхівки - містоблюстителя патріаршого престолу Сергія, митрополита Ленінградського Алексія і митрополита Київського Миколая. З цього часу РПЦ стала частиною державного механізму. На іншій зустрічі з Джугашвілі (Сталіним) заговорили про скликання собору РПЦ задля виборів нового патріарха. Сталін дав їм три дні, і Московським Патріархом було обрано Сергія. Він одразу починає співати осану (коротку молитвухвалу) радянській владі і Сталіну. У 1944 році Червона Армія знову займає території Західної України і одним із спільних завдань влади і РПЦ було знищити там Українську греко-католицьку церкву.
Ця боротьба влади почалася ще у 1939 році. Перед початком Другої світової війни НКВС пробує схилити до співпраці окремих представників грекокатолицького кліру. Намагаючись завербувати священників, органи держбезпеки вдавалися до шантажування їхніх родин. Частину з них розстріляли у червні 1941 року. Атеїстична ідеологія не відкидала співпраці сталінського режиму з Російською православною церквою, більшість ієрархів якої були агентами НКВС. У 1940 році в Кремінці, поблизу Почаївської Лаври, було оголошено православний єпископат. У Львові призначений владою єпископ, який не приступив до виконання завдань через війну. Коли у 1944 році Радянські війська повертаються в західноукраїнські землі, першого листопада того року помирає Андрій Шептицький.
Слова митрополита не розходилися з ділом і він сам врятував понад 150 євреїв, серед яких був і рабин Львова Давид Кахне з дружиною і дочкою.
Помер Андрій Шептицький 1 листопада 1944 року у віці 79 років і був похований у крипті собору Святого Юра. Митрополичий престол займає владика Йосип Сліпий.
17 грудня 1944 року він відсилає до Москви і Києва делегацію на чолі з архімандритом Климентієм Шептицьким. Делегація мала забезпечити УГКЦ можливість легального існування. Однак у березні 1945 року Сталін затвердив таємну інструкцію про відрив Греко-католицької церкви в СРСР від Ватикану і подальшого її приєднання до російської православної церкви. Необхідно для цього було мати своїх людей в середині церкви, щоб організувати православну єпархію у місті Львові, надавши її главі титул єпископа Львівського і Тернопільського. Такі священники знайшлися, очолив цю групу отець Гавриїл Костельник. Як розповідав віце-ректор Українського католицького університету Олег Турій у квітні 1945 року під гільйотину НКВС потрапила майже вся вища
ієрархія УГКЦ. Після ув'язнення митрополита Йосипа Сліпого, усіх єпископів та частини духовенства, московські спецслужби взялися за пряму ліквідацію опальної церкви. Влада вирішила «возз'єднати» УГКЦ з Російською православною церквою.
Робилося це при святкуванні трьохсот п'ятдесятиліття Берестейської унії. Для цього було підібрано день, коли православні батюшки читають анафему всім розкольникам. У березні 1946 року колишні священники-уніати мали проклясти Івана Мазепу - Гетьмана України, який побудував багато храмів і боровся за незалежність України. Представники «ініціативної групи» здійснили чин приєднання до православної церкви, а два неодружені священники, отці Михайло Мельник та Анатолій Пельвецький, стали єпископами РПЦ. На сам собор людей привозили, деякі навіть не знали, куди вони їдуть. Їм нічого іншого не залишалося, як під страхом знищення, підіймати руку згоди. Але із 214 священників та 19 мирян, 22 % греко-католицького
духовенства так і не згодилися перейти у православну церкву. Насправді їх було значно більше. Такою є історія Російської православної церкви (РПЦ), яка має свою філію в Україні під назвою Українська православна церква (УПЦ) з додатком «московського патріархату», яку вже зараз не пишуть, щоб замаскуватися під Православну церкву України (ПЦУ).
З наближенням свят: Різдва Христового, Паски та інших великих свят, українці починають задумуватися - за яким календарем святкувати? Так як всі люди, чи як Московія? Держава дала нам два вихідних 25 грудня і 7 січня. І треба нарешті вибирати, бо не родився Ісус Христос двічі. Але над такою, м'яко кажучи, дивною ситуацією в нас не особливо замислюються. І тут слід зупинитися на календарі - юліанському, григоріанському і новоюліанському. Зараз світ живе за григоріанським календарем, який став офіційно визначеним стандартом у більшості країн світу. Стосується це й України. Однак, переважно наші люди святкують релігійні
свята за «старим» календарем - юліанським. Коли, відповідно, до юліанського календаря, православні і греко-католики мали б дотримуватися посту, то за григоріанським календарем настає Новий рік. Його бучно відзначають, панує всезагальна веселість. Про піст якось забувається. Потім люди різко згадують, що вони християни і починають готуватися до Різдва, аби потім відсвяткувати його 7 січня. Якось не вкладається в голові. Та таку не зовсім нормальну ситуацію можна змінити і робити, як роблять люди всього світу - святкувати Різдво 25 грудня за григоріанським чи новоюліанським календарем. Юліанський календар, за який досі тримаються в нас православні, греко-католики і почасти протестанти, радше є календарем «язичницьким», а не християнським. Варто нагадати, що він був запроваджений 1 січня 45 року до Різдва Христового язичником Юлієм Цезарем. Звідти й назва - юліанський. Григоріанський же календар запровадив християнин - Римський папа Григорій XIII у 1582 році і цей календар більш точний, аніж юліанський. Правда, втілення календарної реформи було зробити непросто. Деякі протестантські країни Європи не відразу перейшли на григоріанський календар. Не прийняли цей календар патріархи православних церков. Але це сталося з політичних мотивів, бо патріархи в той час залежали від влади турецьких султанів, бо турки були зацікавлені в конфронтації між католиками і православними. А зараз це використовують росіяни. В результаті календарної реформи католицькі й православні свята перестали збігатися. Тут варто мати на увазі, що календар, маючи обов'язковий, всезагальний характер та постійно повторюючись, є одним із найбільших
дієвих інтегральних чинників для людських, зокрема етнічних, спільнот.
Православні зробили свій вибір і більшість православних церков відмовилися від юліанського календаря. Вселенський патріарх Мелетій IV скликав собор, на якому було вирішено відзначати «нерухомі» християнські свята за новоюліанським календарем, що був розроблений сербським астрономом Мілутіном Міланковичем. Цей календар відзначається високою точністю й практично співпадав з григоріанським. Першими на новоіліанський календар у 1923 році, перейшли православні Естонії і Фінляндії - країни, які вирвалися з Російської імперії і прагнули прилучитися до європейців. Нині Фінляндська автономна православна церква використовує григоріанський календар. Ще у 1924 році на новоюліанський календар перейшли Константинопольський (Вселенський) патріархат, Кіпрська, Елладська (Грецька), Румунська православні церкви, а також православна церква в Польщі (остання дозволяє святкувати й за юліанським календарем). У 1928 році це зробили і Олександрійський та Антіохійський патріархати. Ще пізніше на новоюліанський календар перейшли Албанська, Болгарська православні церкви та Православна церква Чеських земель і Словаччини. Загалом новоюліанський календар утвердився серед православних, які проживають на Заході. А ми плентаємося у хвості ворожої для українців Російської православної церкви (РПЦ), яка сповідує старий (язичницький) юліанський календар. В сфері впливу РПЦ перебувають і Єрусалимський патріархат, Грузинська і Сербська православні церкви. До цієї ж когорти належить УПЦ (Українська православна церква), як філія РПЦ в Україні (екзархат) і, на жаль, притримується цих традицій і ПЦУ (Православна
церква України). Правда, її предстоятель, митрополит Київський і всієї України-Русі Епіфаній дав зрозуміти, що українські православні можуть святкувати Різдво й за «новим стилем». Такі ж проблеми зі святкуванням Паски. В одних віруючих розпочався піст, а інші об'їдаються. В одних вже «Христос Воскрес» і вони радіють і відповідають, що «Воістину Воскрес», а у інших починається піст. І хто ж тут, як кажуть «воду мутить?». Звичайно Російська православна церква і їх попи, які не бажають відпускати зі сфери свого впливу українців. Багато наших громадян звикли до цього «тягаря традицій». Але варто розуміти: якщо ми орієнтуємося на близький до григоріанського новоюліанський календар, як це зробили більшість православних церков, значить ми культурно зорієнтовані на Захід та євроінтеграцію. Якщо ж не відступимося від старого, то і далі будемо плентатися в сторону Москви, в рабство, в сферу впливу «русского мира». Весь світ відсвяткував у грудні і Різдво, і Новий рік, а ми у піст святкуємо Новий рік, а потім ще і «старий новий рік». У європейців не піддається логіці, як це святкувати «старий новий рік»? Навіть окремі церкви ПЦУ святкували Різдво разом із церквами Європи і світу.
Можете высказаться..... но пошли нах...
А ты кацапское тупое быдло спалилось на элементарном незнании государственного строя Украины! Учи мат часть ватное ******! Этому тебе в методичках и на проповедях не научат!