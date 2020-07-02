Совет церквей инициирует встречу с Разумковым: "Игнорирование замечаний к законопроектам от верующих граждан увеличивает риск общественных протестов"

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) инициирует встречу с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым для восстановления диалога и налаживания постоянного взаимодействия парламента с религиозным сообществом.

Как сообщает пресс-служба Совета в четверг, в письме к Разумкову Совет Церквей приводит перечень наиболее резонансных законодательных инициатив, которые требуют надлежащего общественного обсуждения, передает Цензор.НЕТ.

"Досадно констатировать, что замечания к проекту закона о СМИ, направленные Советом Церквей в профильный комитет, остались без внимания, а делегированных нами представителей не пригласили к участию в соответствующей рабочей группе", - сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что некоторые комитеты не желают приглашать на заседания представителей общественности, несмотря на резонанс и общественный интерес по отдельным законопроектам.

В Совете добавили, что подобная ситуация имела место и с другими законодательными инициативами, которые рассматривались Верховной Радой без учета замечаний религиозной общины.

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"Также особым резонансом отзываются в обществе законопроекты №3316, №3316-2 и №3316-3 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, в которых задекларировано намерение противодействию преступлениям на почве ненависти по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Однако за этим намерением скрывается продвижение в законодательство Украины гендерной идеологии, которая несет в себе риски ограничения конституционного права граждан на свободу мысли и выражения", - сказано в письме.

Как отмечают религиозные деятели, игнорирование замечаний верующих граждан Украины разных конфессий во время законотворческого процесса значительно увеличивает риск общественных протестов.

"Отсутствие диалога и взаимодействия между Верховной Радой и религиозным сообществом вредит, прежде всего, качеству законов, которые рассматриваются без надлежащего общественного обсуждения. Такая ситуация подрывает основы партнерских отношений между государством и религиозными организациями, которые формировались на протяжении последних 25 лет", - говорится в тексте обращения.