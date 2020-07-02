Бюджет благодаря борьбе со "схемами" и "скрутками" получил дополнительные средства, - Марченко

Изменение подходов в работе налоговиков дало результат для наполнения государственной казны Украины.

Об этом на пресс-конференции заявил министр финансов Сергей Марченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, в июне в общий фонд госбюджета поступило 112,9 млрд грн, роспись выполнена на 105,5%. Дополнительные поступления - плюс 5,8 млрд грн.

В целом выполнение июня по платежам ДПС составило 107,7%, что на 6,4 млрд грн больше месячной росписи. При этом возмещено 11,6 млрд грн НДС.

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"Перевыполнение плана налоговой является результатом борьбы с теневыми схемами и "скрутками" в ГНС. Это показатель остановки схем по уплате НДС и фиктивного налогового кредита. Такие преступные явления отошли в прошлое. О положительных тенденциях свидетельствует сумма начисления НДС (по декларации мая), что составляет 19,5 млрд грн. Это почти на 1 млрд превышает соответствующий показатель прошлого года при уменьшении объемов поставок на 20 процентов. В целом налоговая эффективность по НДС на сегодня составляет 3,4% - и это является рекордным показателем за полтора года", - сказал Сергей Марченко.

По словам министра финансов, остановить утечку средств из налоговой удалось благодаря повышению прозрачности и подотчетности работы налоговых органов, кадровой ротации, совершенствованию организационной структуры ГНС, улучшению качества предоставляемых сервисов налогоплательщикам.

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"Сами налоговики изменили подход к работе. Сегодня акцент на аналитической составляющей: соблюдение риск-ориентированного подхода позволяет работать на опережение, а не с последствиями", - резюмировал Марченко.