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Новости
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Бюджет благодаря борьбе со "схемами" и "скрутками" получил дополнительные средства, - Марченко

Бюджет благодаря борьбе со

Изменение подходов в работе налоговиков дало результат для наполнения государственной казны Украины.

Об этом на пресс-конференции заявил министр финансов Сергей Марченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, в июне в общий фонд госбюджета поступило 112,9 млрд грн, роспись выполнена на 105,5%. Дополнительные поступления - плюс 5,8 млрд грн.

В целом выполнение июня по платежам ДПС составило 107,7%, что на 6,4 млрд грн больше месячной росписи. При этом возмещено 11,6 млрд грн НДС.

Читайте на Цензор.НЕТ: Таможня в июне выполнила план по доходам, впервые в этом году, - Марченко. ВИДЕО

"Перевыполнение плана налоговой является результатом борьбы с теневыми схемами и "скрутками" в ГНС. Это показатель остановки схем по уплате НДС и фиктивного налогового кредита. Такие преступные явления отошли в прошлое. О положительных тенденциях свидетельствует сумма начисления НДС (по декларации мая), что составляет 19,5 млрд грн. Это почти на 1 млрд превышает соответствующий показатель прошлого года при уменьшении объемов поставок на 20 процентов. В целом налоговая эффективность по НДС на сегодня составляет 3,4% - и это является рекордным показателем за полтора года", - сказал Сергей Марченко.

По словам министра финансов, остановить утечку средств из налоговой удалось благодаря повышению прозрачности и подотчетности работы налоговых органов, кадровой ротации, совершенствованию организационной структуры ГНС, улучшению качества предоставляемых сервисов налогоплательщикам.

Также на Цензор.НЕТ: Если бы Смолий заявил об отставке в другое время, мы бы уже говорили про успешное размещение евробондов, - Марченко. ВИДЕО

"Сами налоговики изменили подход к работе. Сегодня акцент на аналитической составляющей: соблюдение риск-ориентированного подхода позволяет работать на опережение, а не с последствиями", - резюмировал Марченко.

Автор: 

госбюджет (1186) Госпогранслужба (6463) налоговая (931) Марченко Сергей (299)


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Топ комментарии
+8
А скільки десятків мільярдів дефіцит бюджету?
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02.07.2020 22:38
+6
Зашибись !!!

Получил дополнительно 1 миллиард

и потерял планируемо 300 миллиардов
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02.07.2020 22:40
+5
взято из ДНРовских твитеров..
Бюджет благодаря борьбе со "схемами" и "скрутками" получил дополнительно 1 млрд грн, - Марченко - Цензор.НЕТ 6675
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02.07.2020 22:48
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Правила форума Совет форумчан
И это при том, что в стране карантин. Это похвально.
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02.07.2020 22:37 Ответить
Зашибись !!!

Получил дополнительно 1 миллиард

и потерял планируемо 300 миллиардов
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02.07.2020 22:40 Ответить
Кому этот Марченко чешет?
Лучше пусть, скажет какой дефицит бюджета?
Вот это и есть общая и объективная работа правительства и парламента, А эти манипуляции цифрами, действуют только на умственно отсталых ЗЕклоунов.
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02.07.2020 22:44 Ответить
ну так действуют же )))

а они голосуют
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02.07.2020 22:46 Ответить
Ты лучше скажи чего этот Марченко назвал так мало-всего 1 млрд!?Ведь всё равно никто не проверит правильность его заявления!!! Вот при Порохе был размах,так розмах!!!Например :" Сегодня(сайт цензор)-"свинарчуки" украли 10 млн грн,...завтра(сайт уаинфо)свинарчуки украли 100 млн грн...послезавтра(сайт страна уа)свинарчуки украли 1млрд грн!!!Или (бесплатная газета Факты)-Порошенко "наморадёрил" своё состояние с 1,3 млда до 500 млрдов у.е!!! И народец с удовольствием и плямканьем,всё схавал!!!
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03.07.2020 11:05 Ответить
А скільки десятків мільярдів дефіцит бюджету?
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02.07.2020 22:38 Ответить
в данном случае не совсем корректно ставить рядом дефицит бюджета и борьбу с неуплатой налогов. Бюджет принимали с дефицитом.
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03.07.2020 07:54 Ответить
Марченко - "Сегодня акцент на аналитической составляющей: соблюдение риск-ориентированного подхода позволяет работать на опережение, а не с последствиями."

https://postimg.cc/8jWddPTH

Бюджет благодаря борьбе со "схемами" и "скрутками" получил дополнительно 1 млрд грн, - Марченко - Цензор.НЕТ 9935
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02.07.2020 22:38 Ответить
Который успешно и разворовали.
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02.07.2020 22:39 Ответить
Краплина в океані.
Нашадайте, скільки млрд відмивається через таможню.
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02.07.2020 22:44 Ответить
Давно пора получать миллиарды не от борьбы со "скрутками", а из конфиската у посаженных гос. воров!
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02.07.2020 22:47 Ответить
Ну да, если у одного забрать, то всем учителям по 4000 баксов 10 лет платить можно. Слышали.
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02.07.2020 23:01 Ответить
Почему у него одного?
- у его компании подельников тоже !
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02.07.2020 23:05 Ответить
Мы слышали как зеленые дебилы одного раскулачивали в мечтах. И на целых 10 лет всеобщее благо обещали. Многие верят. Правда оказалось, что с элементарной арифметикой у них все плохо.
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02.07.2020 23:11 Ответить
кого одного?
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02.07.2020 23:19 Ответить
взято из ДНРовских твитеров..
Бюджет благодаря борьбе со "схемами" и "скрутками" получил дополнительно 1 млрд грн, - Марченко - Цензор.НЕТ 6675
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02.07.2020 22:48 Ответить
Приятного аппетита!
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02.07.2020 22:53 Ответить
А благодаря схемам Коломойского в Укрнафте потерял около 2 млрд.
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02.07.2020 22:49 Ответить
Налоговая через «площадки Ермака» прокрутила за апрель-май 15 млрд.
Любченко, который был замом налоговой при Клименко-Януковиче, сейчас возглавляет государственную налоговую по протекции Ермака, прокрутил через «площадки Ермака» за апрель-май 15 млрд!
Не зря такого полезного человека взяли без конкурса, собирает на выборы, трудяга.
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02.07.2020 22:53 Ответить
Це той бюджет,що з додатковим дефіцитом в 300 млрд ? А план перевиконали той,що скоригований на зменшення ?
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02.07.2020 23:07 Ответить
тільки так.
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03.07.2020 01:13 Ответить
Бюджет благодаря борьбе со "схемами" и "скрутками" получил дополнительно 1 млрд грн, - Марченко - Цензор.НЕТ 7293
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02.07.2020 23:28 Ответить
в украине по коррупционным каналам проходит 40 млн гривен в час, около МИЛЛИАРДА в день, Олег Устименко 2017 год
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02.07.2020 23:58 Ответить
 
 