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Новости Агрессия России против Украины
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Будем закупать для ВМС готовые корабли и ремонтировать имеющийся флот, строительство корветов откладывается, - "слуга народа" Арахамия

Будем закупать для ВМС готовые корабли и ремонтировать имеющийся флот, строительство корветов откладывается, -

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что возобновление строительства корветов для ВМС в Украине возможно не раньше 2022 года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

По словам Арахамия, сейчас Украина больше заинтересована в закупке уже готовых судов и ремонте своего флота, чем в строительстве корветов.

"В государственном оборонном заказе уже достаточно много денег выделено на ремонт кораблей. У нашей страны в системе рисков угроза с моря является основной. Цикл строительства корвета довольно длинный. Нужно 3-4 года, и это только первый корвет сойдет со стапелей", - заявил глава фракции СН. При этом политик отмечает, что ресурсы направлены на закупку готовых кораблей, а не на строительство новых.

"Сейчас принято решение все деньги и ресурсы направить на закупку готовых кораблей и ремонт того флота, который есть. Я считаю, что это самый правильный вариант, ведь в течение ближайших двух лет нужно максимально нарастить флот", - добавил Арахамия.

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Дополнительно нардеп рассказал о строительстве украинских корветов.

"О судьбе корвета могу сказать, что в ближайшие два года, я думаю, кроме проектных вещей, большого строительства не будет", - подчеркнул Арахамия. Он также отметил, что достройка головного корабля проекта - корвета "Владимир Великий" - возможна на судостроительном заводе "Океан".

"В стратегии национальной безопасности является морская компонента. В ней указано, что в Украине есть стратегия по созданию так называемого москитного флота, то есть, малые патрульные катера, которые патрулируют прибрежную зону, а потом должны перейти к строительству нескольких корветов. Строительство корветов планировалось с 2030 года. Когда в Николаев приезжал президент, то была договоренность приблизить этот процесс, но точно не с 2020 года, пока нет таких ресурсов. Уже готовый корпус корвета можно достроить на мощностях завода "Океан", - резюмировал депутат.

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Напомним, корвет проекта 58250 (серия "Владимир Великий"), который является перспективным многоцелевым боевым кораблем, разработало николаевское ГП "Опытно-проектных центр кораблестроения" для нужд Военно-Морских Сил ВС Украины.

Автор: 

ВМС (1471) корабль (2042) оборона (5212) судостроение (46) Арахамия Давид (989)


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Топ комментарии
+26
Так ты же, гнида кремлёвская, полтора года тому назад возмущался отсутствием закладок 26 авианосцев в Николаеве !!!
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02.07.2020 22:42
+21
Пацани ще без яхт.Який там флот...
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02.07.2020 22:40
+21
Так хочется проснуться утром и нет никаких Зеленских. Арахамий. Шмыгалей. Ермаков))))
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02.07.2020 22:51
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Мозги себе купи, дегенерат. И наркоману зеленому.
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03.07.2020 00:41 Ответить
Ну якщо ця арахамія займеться ще й флотом,то тоді флоту точно буде гаплик.
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03.07.2020 00:46 Ответить
а ракетну програму ("Вільха", "Нептун") взагалі нефінансуєте.
Подивіться: https://www.5.ua/suspilstvo/vilkha-pastora-abo-raketna-prohrama-ukrainy-na-vlasni-ochi-218202.html
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03.07.2020 01:08 Ответить
а ракетну програму ("Вільха", "Нептун") взагалі нефінансуєте.
Идет программа сворачивания промышленности (и вообще научно-технического потенциала) Украины: зачем "зарубежным партнерам" конкуренты? Особенно быстро сворачиваются отрасли с большой добавленной стоимостью: авиастроение, танкостроение, судостроение, ракетостроение, двигателе.... итд итп - практ всё совр ВПК.
Невозможно одновременно проводить в небольшой и бедной стране политику экспорта раб силы и сельхоз как ведущих отраслей экономики и иметь современный ВПК.
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03.07.2020 12:05 Ответить
касап, нафіга ти про якихось конкурентів свистиш? Нам потрібні ракети, щоб вас вбивати!
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03.07.2020 12:33 Ответить
фсе!

ПРИПЛЫЛИ !!!!!!
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03.07.2020 01:15 Ответить
Подождите, так сами мы строить корабли не будем? Будем только закупать? Еще раз, собственные корабелы нам не нужны, и производство в стране, и рост ВВП тоже не нужен?
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03.07.2020 01:25 Ответить
Подождите, так сами мы строить корабли не будем?
Йез, сэр.

Будем только закупать?
Йез, сэр.

Еще раз, собственные корабелы нам не нужны, и производство в стране,
Йез, сэр.

и рост ВВП тоже не нужен?
Только за счет экспорта раб силы, сельхоз и сырья.
Вы бы уточнили - кому это "нам"? "Западным партнерам" - действительно так, как вы написали, а фантомные боли туземцев совр Украины о научно-техническом уровне УССР - это их фантомные боли. До сих пор символом наивысшего научно-технического успеха укр науки и техники является самолет Ан-225 "Мрия", построенный в СССР/УССР в 1988 году как часть проекта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C многоразового космического корабля «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C) Буран ».
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03.07.2020 12:17 Ответить
Не сцыте - из корабельных сосен наделаем сколько нужно будет.
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03.07.2020 01:27 Ответить
Если покупать корабли, то только американские.
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03.07.2020 02:04 Ответить
Ну да, как всегда... не в приоритете Корветы для ВМСУ. А уже когда будут в приоритете, в каком году 2040 или 2060? Походу никогда. Балаболы, некомпетентные люди, и профаны рулят страной.
Там при прошлой власти тоже обещали корветы, Гройсман балаболил что будут, в 2018 году начнут строить первый корвет, который планируется передать ВМС в 2022 году. На его строительство уйдет более 1,4 млрд грн. Второй корабль серии заложат в 2018 году и передадут флоту в 2024-м году. Третий и четвертый корветы будут готовы в 2026 и 2028 годах.
Кабмин Гроси возобновил финансирование строительства корветов для ВМС. В правительстве в более чем 3,6 млрд грн оценили стоимость достройки главного корвета «Владимир Великий».

https://racurs.ua/n97584-kabmin-vozobnovil-finansirovanie-stroitelstva-korvetov-dlya-vms-foto-video.html

А на деле лапша на уши морякам ВМС. сказочники и лжецы у власти будут снова втирать и обещать военным ВМС...корветы и ракетные катера. И проекты рисовать кораблей на бумаге.

Что бы усилить ВМС Украины в черном море, нужны боевые корабли - Ракетные катера и корветы, а не речные катерки. А по факту флота нет, и боевых кораблей = Ноль. Есть только до фига адмиролов, без флота.
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03.07.2020 02:21 Ответить
Балаболы, некомпетентные люди, и профаны рулят страной.

Страной рулят с 2014 "западные партнеры", а о них много чего можно сказать, но только не "Балаболы, некомпетентные люди, и профаны". Полагаю, тут идет непонимание того, что цели "западных партнеров" и хотелки туземцев могут сильно не совпадать.
Там при прошлой власти тоже обещали корветы, Гройсман балаболил что будут, в 2018 году начнут строить первый корвет, который планируется передать ВМС в 2022 году.
См выше. Тоже самое можно написать о "вторая Франция", "догоним Польшу за 5 лет" и многое другое. Забудьте о укр авиа-, судо-, двигателе-, ракето- и прочем танкостроении: "западным партнерам" оно не нужно, значит - его не будет. Будет нью-Молдавия в лучшем случае.
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03.07.2020 12:26 Ответить
Баба да ...баба да...корабельная сосна
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03.07.2020 02:51 Ответить
Господин Арахамия специалист в всех сферах жизни страны и все комментирует.... Это его миссия? Прежде всего, почему "великий специалист" банковского дела "критикует" Главу Нацбанка, по какому праву ? Нацбанк - независимый от правящей партии орган. Он - глава фракции одной из партий в ВР, пусть и бОльшей. Есть для этого полномочия? Теперь вот рассуждает свысока о нуждах ВМС... Или неважно кто должен озвучивать потребности и возможности ВМС...
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03.07.2020 06:41 Ответить
Теперь вот рассуждает свысока о нуждах ВМС... Или неважно кто должен озвучивать потребности и возможности ВМС...
Пан Арахамия озвучивает мнение реал руководства Украины - "западных партнеров"- о развитии и соотв - о финансировании - высокотехнологичных отраслей укр ВПК и укр промышленности: не нужны. Не нужны конкуренты, нужно сырье и раб сила.
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03.07.2020 12:38 Ответить
У них усі "президенти", тільки морди не бриті, а брудні роти не миті, гнуть московським матом.
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03.07.2020 07:49 Ответить
ну шо- будемо далі терпіти знущання кремлівських зелядей над Україною?! Чи може повернемо справжнього Гетьмана назад, шо б встиг ще хоч шось врятувати?!
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03.07.2020 09:27 Ответить
Чебурек не має наміру будувати кораблі на наших заводах. А що воно обіцяло, коли йшло до влади? Як там катера, які будував Порошенко? А як катера, які будує Беня? Чи Беня не будує? Дякую. Ви це зробили разом. Немає грошей на кораблі, вони сьогодні, та навіть ще вчора потрібні Бені.
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03.07.2020 10:41 Ответить
Разве можно слушать и верить этому зеленому дегенерату.? Что значит закупать готовые корабли ,они что на ОЛХ продаются? Если да же и есть какое нибудь старье на продажу ,то оно законсервировано,его необходимо капитально отремонтировать и обучить команды.На это все уйдет не менее 1,5-2 лет.Если конечно зедебилы не будут покупать резиновые лодки,то тогда это возможно.В принципе они не отличают ,что такое лодка,катер или корабль !
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03.07.2020 10:44 Ответить
Что значит закупать готовые корабли ,
Это значит проводить политику колониальной администрации: колония поставляет сырье и раб силу, а высокотехнологичные товары покупает в метрополии. Ничего личного, именно такая Селяви у территорий, отдавших независимость.
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03.07.2020 12:47 Ответить
"Сейчас принято решение все деньги и ресурсы направить на закупку готовых кораблей и ремонт того флота, который есть.

Явно наблюдается преемственность политики от Пороха к Зе: была "хана укр авиастроению", следующий этап "хана укр судостроению." Кстати, о укр авиастроении уже и не вспоминают - померла так померла.
У нашей страны в системе рисков угроза с моря является основной.

Брехня. Основной угрозой сегодня (и вчера) является угроза с воздуха. Второй для Украины, учитывая 1000 км сухопутной границы с РФ, является угроза по суше. Море особого значения не имеет.
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03.07.2020 11:58 Ответить
Для сведения: при поточно-позиционном методе постройки морозильных траулеров водоизмещением 1000 т. на заводе "Ленинская Кузница" от момента закладки до начала ходовых испытаний в Черном море необходимо было меньше 4х месяцев. Арахамии полезно ознакомиться с опытом постройки сухогрузов класса "Либерти" общим весом 11000 т. в США во время ВОВ. Последние "Либерти" от момента закладки до спуска на воду строили за 6 дней благодаря модульной технологии и разумеется, феноменальной организации труда.
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03.07.2020 12:32 Ответить
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