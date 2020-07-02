Будем закупать для ВМС готовые корабли и ремонтировать имеющийся флот, строительство корветов откладывается, - "слуга народа" Арахамия

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что возобновление строительства корветов для ВМС в Украине возможно не раньше 2022 года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

По словам Арахамия, сейчас Украина больше заинтересована в закупке уже готовых судов и ремонте своего флота, чем в строительстве корветов.

"В государственном оборонном заказе уже достаточно много денег выделено на ремонт кораблей. У нашей страны в системе рисков угроза с моря является основной. Цикл строительства корвета довольно длинный. Нужно 3-4 года, и это только первый корвет сойдет со стапелей", - заявил глава фракции СН. При этом политик отмечает, что ресурсы направлены на закупку готовых кораблей, а не на строительство новых.

"Сейчас принято решение все деньги и ресурсы направить на закупку готовых кораблей и ремонт того флота, который есть. Я считаю, что это самый правильный вариант, ведь в течение ближайших двух лет нужно максимально нарастить флот", - добавил Арахамия.

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Дополнительно нардеп рассказал о строительстве украинских корветов.

"О судьбе корвета могу сказать, что в ближайшие два года, я думаю, кроме проектных вещей, большого строительства не будет", - подчеркнул Арахамия. Он также отметил, что достройка головного корабля проекта - корвета "Владимир Великий" - возможна на судостроительном заводе "Океан".

"В стратегии национальной безопасности является морская компонента. В ней указано, что в Украине есть стратегия по созданию так называемого москитного флота, то есть, малые патрульные катера, которые патрулируют прибрежную зону, а потом должны перейти к строительству нескольких корветов. Строительство корветов планировалось с 2030 года. Когда в Николаев приезжал президент, то была договоренность приблизить этот процесс, но точно не с 2020 года, пока нет таких ресурсов. Уже готовый корпус корвета можно достроить на мощностях завода "Океан", - резюмировал депутат.

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Напомним, корвет проекта 58250 (серия "Владимир Великий"), который является перспективным многоцелевым боевым кораблем, разработало николаевское ГП "Опытно-проектных центр кораблестроения" для нужд Военно-Морских Сил ВС Украины.