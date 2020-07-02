Будем закупать для ВМС готовые корабли и ремонтировать имеющийся флот, строительство корветов откладывается, - "слуга народа" Арахамия
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что возобновление строительства корветов для ВМС в Украине возможно не раньше 2022 года
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.
По словам Арахамия, сейчас Украина больше заинтересована в закупке уже готовых судов и ремонте своего флота, чем в строительстве корветов.
"В государственном оборонном заказе уже достаточно много денег выделено на ремонт кораблей. У нашей страны в системе рисков угроза с моря является основной. Цикл строительства корвета довольно длинный. Нужно 3-4 года, и это только первый корвет сойдет со стапелей", - заявил глава фракции СН. При этом политик отмечает, что ресурсы направлены на закупку готовых кораблей, а не на строительство новых.
"Сейчас принято решение все деньги и ресурсы направить на закупку готовых кораблей и ремонт того флота, который есть. Я считаю, что это самый правильный вариант, ведь в течение ближайших двух лет нужно максимально нарастить флот", - добавил Арахамия.
Дополнительно нардеп рассказал о строительстве украинских корветов.
"О судьбе корвета могу сказать, что в ближайшие два года, я думаю, кроме проектных вещей, большого строительства не будет", - подчеркнул Арахамия. Он также отметил, что достройка головного корабля проекта - корвета "Владимир Великий" - возможна на судостроительном заводе "Океан".
"В стратегии национальной безопасности является морская компонента. В ней указано, что в Украине есть стратегия по созданию так называемого москитного флота, то есть, малые патрульные катера, которые патрулируют прибрежную зону, а потом должны перейти к строительству нескольких корветов. Строительство корветов планировалось с 2030 года. Когда в Николаев приезжал президент, то была договоренность приблизить этот процесс, но точно не с 2020 года, пока нет таких ресурсов. Уже готовый корпус корвета можно достроить на мощностях завода "Океан", - резюмировал депутат.
Напомним, корвет проекта 58250 (серия "Владимир Великий"), который является перспективным многоцелевым боевым кораблем, разработало николаевское ГП "Опытно-проектных центр кораблестроения" для нужд Военно-Морских Сил ВС Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Подивіться: https://www.5.ua/suspilstvo/vilkha-pastora-abo-raketna-prohrama-ukrainy-na-vlasni-ochi-218202.html
Идет программа сворачивания промышленности (и вообще научно-технического потенциала) Украины: зачем "зарубежным партнерам" конкуренты? Особенно быстро сворачиваются отрасли с большой добавленной стоимостью: авиастроение, танкостроение, судостроение, ракетостроение, двигателе.... итд итп - практ всё совр ВПК.
Невозможно одновременно проводить в небольшой и бедной стране политику экспорта раб силы и сельхоз как ведущих отраслей экономики и иметь современный ВПК.
ПРИПЛЫЛИ !!!!!!
Йез, сэр.
Будем только закупать?
Йез, сэр.
Еще раз, собственные корабелы нам не нужны, и производство в стране,
Йез, сэр.
и рост ВВП тоже не нужен?
Только за счет экспорта раб силы, сельхоз и сырья.
Вы бы уточнили - кому это "нам"? "Западным партнерам" - действительно так, как вы написали, а фантомные боли туземцев совр Украины о научно-техническом уровне УССР - это их фантомные боли. До сих пор символом наивысшего научно-технического успеха укр науки и техники является самолет Ан-225 "Мрия", построенный в СССР/УССР в 1988 году как часть проекта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C многоразового космического корабля «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C) Буран ».
Там при прошлой власти тоже обещали корветы, Гройсман балаболил что будут, в 2018 году начнут строить первый корвет, который планируется передать ВМС в 2022 году. На его строительство уйдет более 1,4 млрд грн. Второй корабль серии заложат в 2018 году и передадут флоту в 2024-м году. Третий и четвертый корветы будут готовы в 2026 и 2028 годах.
Кабмин Гроси возобновил финансирование строительства корветов для ВМС. В правительстве в более чем 3,6 млрд грн оценили стоимость достройки главного корвета «Владимир Великий».
https://racurs.ua/n97584-kabmin-vozobnovil-finansirovanie-stroitelstva-korvetov-dlya-vms-foto-video.html
А на деле лапша на уши морякам ВМС. сказочники и лжецы у власти будут снова втирать и обещать военным ВМС...корветы и ракетные катера. И проекты рисовать кораблей на бумаге.
Что бы усилить ВМС Украины в черном море, нужны боевые корабли - Ракетные катера и корветы, а не речные катерки. А по факту флота нет, и боевых кораблей = Ноль. Есть только до фига адмиролов, без флота.
Страной рулят с 2014 "западные партнеры", а о них много чего можно сказать, но только не "Балаболы, некомпетентные люди, и профаны". Полагаю, тут идет непонимание того, что цели "западных партнеров" и хотелки туземцев могут сильно не совпадать.
Там при прошлой власти тоже обещали корветы, Гройсман балаболил что будут, в 2018 году начнут строить первый корвет, который планируется передать ВМС в 2022 году.
См выше. Тоже самое можно написать о "вторая Франция", "догоним Польшу за 5 лет" и многое другое. Забудьте о укр авиа-, судо-, двигателе-, ракето- и прочем танкостроении: "западным партнерам" оно не нужно, значит - его не будет. Будет нью-Молдавия в лучшем случае.
Пан Арахамия озвучивает мнение реал руководства Украины - "западных партнеров"- о развитии и соотв - о финансировании - высокотехнологичных отраслей укр ВПК и укр промышленности: не нужны. Не нужны конкуренты, нужно сырье и раб сила.
Это значит проводить политику колониальной администрации: колония поставляет сырье и раб силу, а высокотехнологичные товары покупает в метрополии. Ничего личного, именно такая Селяви у территорий, отдавших независимость.
Явно наблюдается преемственность политики от Пороха к Зе: была "хана укр авиастроению", следующий этап "хана укр судостроению." Кстати, о укр авиастроении уже и не вспоминают - померла так померла.
У нашей страны в системе рисков угроза с моря является основной.
Брехня. Основной угрозой сегодня (и вчера) является угроза с воздуха. Второй для Украины, учитывая 1000 км сухопутной границы с РФ, является угроза по суше. Море особого значения не имеет.