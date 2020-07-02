Блокирована налоговая схема, наносившая ущерб государству на 2 млрд гривен ежемесячно, - СБУ. ИНФОГРАФИКА
Служба безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора и Государственной налоговой службой провела спецоперацию по разоблачению и блокировке в ГНС противоправного механизма формирования сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По версии следствия, в период своего существования в 2019-2020 годах эта схема нанесла ущерб государству на сумму более 2 миллиардов гривен ежемесячно. Досудебное расследование установило, что в схеме были задействованы должностные лица Государственной фискальной службы (после реорганизации - ГНС), ее региональные подразделения и транзитно-конвертационные группы. В общем - почти 400 субъектов хозяйственной деятельности.
Незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в том числе, из-за несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем. Это вмешательство исказило процессы обработки информации. В результате - госбюджету нанесенный ущерб в особо крупных размерах.
В результате более 120 обысков изъяты документы, компьютерная техника, флешки и печати около 60 предприятий, которые были задействованы в схеме, а также 1,5 млн гривен наличными. На банковские счета этих предприятий наложены аресты на сумму более 100 млн гривен. Кроме того, заблокированы средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС на общую сумму 587 млн гривен.
Во время спецоперации СБУ наработала несколько системных решений, чтобы предотвратить образование таких схем в дальнейшем. Благодаря внедрению новых подходов уже удалось предотвратить нанесение ущерба государству на сумму 200 млн гривен. Также только в мае и июне в государственный бюджет дополнительно поступило 6,4 млрд гривен налоговых платежей.
"СБУ предложила ГНС совместно с Министерством цифровой трансформации не просто устранить недостатки в работе системы, а ввести комплексную защиту электронных продуктов, чтобы максимально ликвидировать человеческий фактор, и изменить программные алгоритмы", - говорится в сообщении.
Сейчас в уголовном производстве объявлено подозрение лицу, осуществившему незаконное вмешательство в работу информационно-технических систем ГНС, в соответствии с ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. В отношении основателя трех предприятий, которые были задействованы в схеме, по ч. 2 ст. 205-1 УК Украины. Сумма ущерба, нанесенного государству с использованием данных предприятий, составляет 100 млн гривен.
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офис на обед больше тратит.
DW українською
@dw_ukrainian
2,5 бали з 5 можливих - так оцінюють європейські інвестори привабливість України.
Це найгірший показник з 2015 року.
Головні фактори розчарування - слабка судова система, корупція і тіньова економіка.
Или причастные лица пошли на повышение?
Капец. И это только одна из тысячи. А мы налоги повышаем, у МВФ кредиты клянчим. Да если эти схемы прикрыть - мы еще сами МВФам кредиты сможем давать.