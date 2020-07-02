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Новости Силовики
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Блокирована налоговая схема, наносившая ущерб государству на 2 млрд гривен ежемесячно, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

Блокирована налоговая схема, наносившая ущерб государству на 2 млрд гривен ежемесячно, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

Служба безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора и Государственной налоговой службой провела спецоперацию по разоблачению и блокировке в ГНС противоправного механизма формирования сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По версии следствия, в период своего существования в 2019-2020 годах эта схема нанесла ущерб государству на сумму более 2 миллиардов гривен ежемесячно. Досудебное расследование установило, что в схеме были задействованы должностные лица Государственной фискальной службы (после реорганизации - ГНС), ее региональные подразделения и транзитно-конвертационные группы. В общем - почти 400 субъектов хозяйственной деятельности.

Незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в том числе, из-за несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем. Это вмешательство исказило процессы обработки информации. В результате - госбюджету нанесенный ущерб в особо крупных размерах.

Блокирована налоговая схема, наносившая ущерб государству на 2 млрд гривен ежемесячно, - СБУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За январь-июль 2019 через налоговую украли 40 млрд гривен НДС, - "слуга народа" Володина

В результате более 120 обысков изъяты документы, компьютерная техника, флешки и печати около 60 предприятий, которые были задействованы в схеме, а также 1,5 млн гривен наличными. На банковские счета этих предприятий наложены аресты на сумму более 100 млн гривен. Кроме того, заблокированы средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС на общую сумму 587 млн гривен.

Блокирована налоговая схема, наносившая ущерб государству на 2 млрд гривен ежемесячно, - СБУ 02

Во время спецоперации СБУ наработала несколько системных решений, чтобы предотвратить образование таких схем в дальнейшем. Благодаря внедрению новых подходов уже удалось предотвратить нанесение ущерба государству на сумму 200 млн гривен. Также только в мае и июне в государственный бюджет дополнительно поступило 6,4 млрд гривен налоговых платежей.

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"СБУ предложила ГНС совместно с Министерством цифровой трансформации не просто устранить недостатки в работе системы, а ввести комплексную защиту электронных продуктов, чтобы максимально ликвидировать человеческий фактор, и изменить программные алгоритмы", - говорится в сообщении.

Блокирована налоговая схема, наносившая ущерб государству на 2 млрд гривен ежемесячно, - СБУ 03

Сейчас в уголовном производстве объявлено ​​подозрение лицу, осуществившему незаконное вмешательство в работу информационно-технических систем ГНС, в соответствии с ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. В отношении основателя трех предприятий, которые были задействованы в схеме, по ч. 2 ст. 205-1 УК Украины. Сумма ущерба, нанесенного государству с использованием данных предприятий, составляет 100 млн гривен.

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Автор: 

Госпогранслужба (6461) налоги (3239) НДС (420) правоохранительные органы (2970) СБУ (19923) силовики (2799)


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Топ комментарии
+4
доблестно ведут борьбу с преступлениями которые сами и совершают
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02.07.2020 23:01
+4
вылучено полтора ляма гривны...всё остальное байки.
офис на обед больше тратит.
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02.07.2020 23:03
+3
Більше ніж сама влада ніхто не шкодить країні.

DW українською
@dw_ukrainian

2,5 бали з 5 можливих - так оцінюють європейські інвестори привабливість України.

Це найгірший показник з 2015 року.

Головні фактори розчарування - слабка судова система, корупція і тіньова економіка.
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02.07.2020 23:20
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доблестно ведут борьбу с преступлениями которые сами и совершают
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02.07.2020 23:01 Ответить
вылучено полтора ляма гривны...всё остальное байки.
офис на обед больше тратит.
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02.07.2020 23:03 Ответить
Интересно и кому целый год это бабло залетало? Сказали бы честно, что перенаправили потоки.
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02.07.2020 23:11 Ответить
Бла-бла-бла...казала-мазала!
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02.07.2020 23:14 Ответить
Більше ніж сама влада ніхто не шкодить країні.

DW українською
@dw_ukrainian

2,5 бали з 5 можливих - так оцінюють європейські інвестори привабливість України.

Це найгірший показник з 2015 року.

Головні фактори розчарування - слабка судова система, корупція і тіньова економіка.
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02.07.2020 23:20 Ответить
Мені, коли мова йде про інвесторів, не зовсім зрозуміло про яких. Одне діло вкладати в Україні гроші в промисловість та створювати робочі місця. Інша справа купувати наші цінні папери та їми спекулювати. І там і там начебто інвестори, а різниця велика.
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03.07.2020 09:54 Ответить
а сколько уже бубочка нанёс ущерба народу украины? на масках, на вырубке леса, на газе, электричестве?
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02.07.2020 23:55 Ответить
ничего нинадо дорабатывать! посадите виновных с конфискацией и ждите новых.!!! мы знаем вас вы ща так все доработаете что люду дыхнуть будет люто
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03.07.2020 01:08 Ответить
Я так понимаю, что за решеткой после этой доблестной операции СБУ окажутся лишь изъятые "документы, компьютерная техника, флешки и печати"
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03.07.2020 05:48 Ответить
Кто сел за причиненный ежемесячный ущерб в 2 млрд.?
Или причастные лица пошли на повышение?
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03.07.2020 06:58 Ответить
"Блокирована налоговая схема, наносившая ущерб государству на 2 млрд гривен ежемесячно"

Капец. И это только одна из тысячи. А мы налоги повышаем, у МВФ кредиты клянчим. Да если эти схемы прикрыть - мы еще сами МВФам кредиты сможем давать.
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03.07.2020 09:32 Ответить
 
 