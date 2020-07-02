Оккупанты на Луганщине с третьей попытки задержали своего дезертира - ликвидировано 2 террориста, - штаб ООС
Оккупационные власти Луганщины устроили охоту на своего дезертира, в результате чего он был задержан с третьей попытки и было ликвидировано двое террористов
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении отмечается: "По данным разведки, 28 июня в населенном пункте Любимовка, на временно оккупированной территории Луганской области, представители так называемого "МВД ЛНР" задержали бывшего "ополченца", который бежал из военных формирований оккупационных войск Российской Федерации.
Во время охоты на своего дезертира тот начал перестрелку и застрелил двух так называемых "милиционеров" и пытался вывести и спрятать трупы отрубив им конечности, для того, чтобы тела поместились в багажнике автомобиля. Так называемая "милиция" отправила на вторую попытку задержания бойцов "батальона специального назначения" Беркут ". Ополченец так не хотел возвращаться в незаконные вооруженные формирования, что открыл огонь по "беркутовцам", из РПГ и забросал их гранатами. Те позорно бежали, оставив оружие. Задержать разъяренного дезертира смогла лишь третья группа представителей незаконной власти. Скорее всего у бывшего "ополченца" уже не было чем отбиваться.
Известно, что жертвами "ополченца", которые были в составе первой группы "МВД ЛНР" стали Биккинин Руслан Рушанович, 22.09.1979 г.р., и Чумаков Сергей Сергеевич, 20.09.1984 г.р. Оба находятся в БД "Миротворец".
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Предатель.Полицай ЛНР.
Дата рождения: 22.09.1979 г.
Код ГРФЛ: 2911909916
Бывший участковый сектора участковых инспекторов милиции Ровеньковского ГО УМВД. Перешел на сторону ЛНР. Работает зам. начальника отдела участковых инспекторов милиции Ровеньковского ГО МВД ЛНР.
Упоминание в сети (с фото): http://mvs.gov.ua/mvs/control/luhansk/ru/publish/article/96321
Видео: https://youtu.be/poQNeae1s6c (с 02:32)
А подивіться на пику скабєєвої с вЯлікай рюзьге рєкі Ітіль, або на шейніна... Ординці, тобто по ********* рюзьгіє.)
А подивіться на ******* бабу на чайнік тютіну,100 % кацапку-алконавтку,відому під прізвищем чоловіка-Матвієнко...
Зрадник.
Изменил присяге, перешел на службу террористической организации ЛНР.
Старший участковый инспектор полиции Ровеньковского ГОВД МВД ЛНР, ст. лейтенант полиции.
Дата рождения: 20.09.1984.
Код ДРФО: 3094411679.
Источники: http://mvdlnr.ru/choice/narodnyi-uchastkovyi-2016
Из военной части бежит дезертир. Его пытаются остановить, он убивает преследователей, затем (камера показывает с наплывом и смакует детали) долго пилит им конечности, несколько раз проверяя - влезут ли они в багажник "Запорожца" (стопы ног и кисти рук приходится запихивать в бардачок). Затем он выезжает на автомобиле и тут его настигает вторая волна преследователей! Он достает (как все герои боевиков - из кармана) РПГ и уничтожает их тремя меткими попаданиями (продолжая левой рукой управлять Запорожцем, ловко уходя от погони). Затем, чертыхаясь, возвращается назад, в свой гараж, к своей циркулярной пиле, чтобы разделать новых жертв. За этим занятием его застает третья волна преследователей...
Блин, я не буду дальше спойлерить, пошел печатать сценарий...