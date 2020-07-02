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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты на Луганщине с третьей попытки задержали своего дезертира - ликвидировано 2 террориста, - штаб ООС

Оккупанты на Луганщине с третьей попытки задержали своего дезертира - ликвидировано 2 террориста, - штаб ООС

Оккупационные власти Луганщины устроили охоту на своего дезертира, в результате чего он был задержан с третьей попытки и было ликвидировано двое террористов

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "По данным разведки, 28 июня в населенном пункте Любимовка, на временно оккупированной территории Луганской области, представители так называемого "МВД ЛНР" задержали бывшего "ополченца", который бежал из военных формирований оккупационных войск Российской Федерации.

Во время охоты на своего дезертира тот начал перестрелку и застрелил двух так называемых "милиционеров" и пытался вывести и спрятать трупы отрубив им конечности, для того, чтобы тела поместились в багажнике автомобиля. Так называемая "милиция" отправила на вторую попытку задержания бойцов "батальона специального назначения" Беркут ". Ополченец так не хотел возвращаться в незаконные вооруженные формирования, что открыл огонь по "беркутовцам", из РПГ и забросал их гранатами. Те позорно бежали, оставив оружие. Задержать разъяренного дезертира смогла лишь третья группа представителей незаконной власти. Скорее всего у бывшего "ополченца" уже не было чем отбиваться.

Известно, что жертвами "ополченца", которые были в составе первой группы "МВД ЛНР" стали Биккинин Руслан Рушанович, 22.09.1979 г.р., и Чумаков Сергей Сергеевич, 20.09.1984 г.р. Оба находятся в БД "Миротворец".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дезертируют и калечат себя: наемники РФ активно бегут из рядов оккупационных войск, - разведка

Автор: 

разведка (4179) дезертирство (333) Луганская область (6500)


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Топ комментарии
+19
Программа "Вас ждут дома с двумя скальпами ополченцев"
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02.07.2020 23:51
+18
Таких ополченцев маладой республики надо чем -то стимулировать. По факту чудак сделал большую работу.
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02.07.2020 23:11
+14
Бикинин
Предатель.Полицай ЛНР.
Дата рождения: 22.09.1979 г.
Код ГРФЛ: 2911909916
Бывший участковый сектора участковых инспекторов милиции Ровеньковского ГО УМВД. Перешел на сторону ЛНР. Работает зам. начальника отдела участковых инспекторов милиции Ровеньковского ГО МВД ЛНР.
Упоминание в сети (с фото): http://mvs.gov.ua/mvs/control/luhansk/ru/publish/article/96321

Видео: https://youtu.be/poQNeae1s6c (с 02:32)
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02.07.2020 23:03
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Бикинин
Предатель.Полицай ЛНР.
Дата рождения: 22.09.1979 г.
Код ГРФЛ: 2911909916
Бывший участковый сектора участковых инспекторов милиции Ровеньковского ГО УМВД. Перешел на сторону ЛНР. Работает зам. начальника отдела участковых инспекторов милиции Ровеньковского ГО МВД ЛНР.
Упоминание в сети (с фото): http://mvs.gov.ua/mvs/control/luhansk/ru/publish/article/96321

Видео: https://youtu.be/poQNeae1s6c (с 02:32)
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02.07.2020 23:03 Ответить
Во первых интересно КАКОЙ национальности этот Бикинин руслан рушанович?!На руцкую ФИО не похоже...наверное эта новая домбаскокацапская национальность!!!
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03.07.2020 09:36 Ответить
так пів-обісРашки з такими погонялами,рюзьге-це кацапо-орда.

А подивіться на пику скабєєвої с вЯлікай рюзьге рєкі Ітіль, або на шейніна... Ординці, тобто по ********* рюзьгіє.)

А подивіться на ******* бабу на чайнік тютіну,100 % кацапку-алконавтку,відому під прізвищем чоловіка-Матвієнко...
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03.07.2020 09:49 Ответить
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02.07.2020 23:04 Ответить
Чумаков.

Зрадник.

Изменил присяге, перешел на службу террористической организации ЛНР.

Старший участковый инспектор полиции Ровеньковского ГОВД МВД ЛНР, ст. лейтенант полиции.

Дата рождения: 20.09.1984.

Код ДРФО: 3094411679.

Источники: http://mvdlnr.ru/choice/narodnyi-uchastkovyi-2016
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02.07.2020 23:05 Ответить
Хоть этот Чумаков сергей сергеевич(судя по ФИО) и был евреем..но был тупым евреем или голову на солнце напекло... !Ведь гонятся за до зубов вооружённым челом-это не то же самое,что на своём участке...бухариков гонять!
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03.07.2020 09:48 Ответить
Таких ополченцев маладой республики надо чем -то стимулировать. По факту чудак сделал большую работу.
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02.07.2020 23:11 Ответить
Программа "Вас ждут дома с двумя скальпами ополченцев"
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02.07.2020 23:51 Ответить
На перспективы вырисовывается такая фишка : чтобы искупить свою вину перед Украиной, каждый ополченец должен притащить вещдоки по ликвидированным рашистам, территория добычи - любой регион мордора.
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02.07.2020 23:56 Ответить
это называется мыролюбная реформа мусарни по дамбасски - очьень важьно. Радует то, что все он над одним огнем жарятся рядом с кабздоном.
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02.07.2020 23:14 Ответить
Ржу-не-могу. Медаль ему, сепары, дайте "За дезертирскую отвагу".
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02.07.2020 23:15 Ответить
Оккупанты на Луганщине с третьей попытки задержали своего дезертира - ликвидировано 2 террориста, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3571
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02.07.2020 23:17 Ответить
это для руцкого десантника но только по началу, после присяги уже подойдёт и от шампанского
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02.07.2020 23:56 Ответить
Значит, что то дошло в голову и частично очистился по крайней мере
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02.07.2020 23:33 Ответить
Елки-палки, Хичкок и Кинг просто отдыхают! А точнее - отчаянно завидуют, наблюдая (с того света) за тем, как реальная жизнь в Лугандонии поставляет такие сюжеты, которые превосходят самые разнузданные их фантазии! Это же готовый триллер-блокбастер, который нужно лишь литературно обработать - и за него любой продюсер отвалит сотни тысяч.

Из военной части бежит дезертир. Его пытаются остановить, он убивает преследователей, затем (камера показывает с наплывом и смакует детали) долго пилит им конечности, несколько раз проверяя - влезут ли они в багажник "Запорожца" (стопы ног и кисти рук приходится запихивать в бардачок). Затем он выезжает на автомобиле и тут его настигает вторая волна преследователей! Он достает (как все герои боевиков - из кармана) РПГ и уничтожает их тремя меткими попаданиями (продолжая левой рукой управлять Запорожцем, ловко уходя от погони). Затем, чертыхаясь, возвращается назад, в свой гараж, к своей циркулярной пиле, чтобы разделать новых жертв. За этим занятием его застает третья волна преследователей...

Блин, я не буду дальше спойлерить, пошел печатать сценарий...
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02.07.2020 23:35 Ответить
Сразу звони Тарантино, пока кто-то не опередил
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02.07.2020 23:48 Ответить
Минус три. С расчлененкой. Отметили обнуление фюрера. Суровые будни ОТСОСа.
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02.07.2020 23:50 Ответить
Окупанти на Луганщині з третьої спроби затримали свого дезертира - ліквідовано 2 терористів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4429
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03.07.2020 00:01 Ответить
Окупанти на Луганщині з третьої спроби затримали свого дезертира - ліквідовано 2 терористів, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9404
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03.07.2020 00:02 Ответить
Що в другу світову,що в цій війні перші зрадники котрі пішли на службу окупаційних військ були мусора.Фадєєв в своїй молодій гвардії описав це явище,коли молодогвардійців викрили і заарештували колишні нкадісти на службі у гітлера.Потім після війни когось з цих нквдістів розкрили і розстріляли.Нічого дивного,історія повторюється.А коли ці покидьки вийдуть на пенсію приїдуть до бандерівців з вимогою отримання своїх пенсій за зраду.
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03.07.2020 08:52 Ответить
Ну ты прямо в точку!!!Помнится читал много книг о партизанах(типа Ковпака,Сабурова и тд.) и всё удивлялся ПОЧЕМУ их отряды состояли в основном из необученных работяг и колхозников...а куда делись миллионы(!!!?) ментов с их стукачами,нквдистов,партийных и хозяйственных чиновников,военруки полувоенных ДОСААФ и тд.?! Не могли они же ВСЕ сразу(вместе с семьями) испарится и вмиг появится на сибири?!
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03.07.2020 10:13 Ответить
 
 