Оккупанты на Луганщине с третьей попытки задержали своего дезертира - ликвидировано 2 террориста, - штаб ООС

Оккупационные власти Луганщины устроили охоту на своего дезертира, в результате чего он был задержан с третьей попытки и было ликвидировано двое террористов

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "По данным разведки, 28 июня в населенном пункте Любимовка, на временно оккупированной территории Луганской области, представители так называемого "МВД ЛНР" задержали бывшего "ополченца", который бежал из военных формирований оккупационных войск Российской Федерации.

Во время охоты на своего дезертира тот начал перестрелку и застрелил двух так называемых "милиционеров" и пытался вывести и спрятать трупы отрубив им конечности, для того, чтобы тела поместились в багажнике автомобиля. Так называемая "милиция" отправила на вторую попытку задержания бойцов "батальона специального назначения" Беркут ". Ополченец так не хотел возвращаться в незаконные вооруженные формирования, что открыл огонь по "беркутовцам", из РПГ и забросал их гранатами. Те позорно бежали, оставив оружие. Задержать разъяренного дезертира смогла лишь третья группа представителей незаконной власти. Скорее всего у бывшего "ополченца" уже не было чем отбиваться.

Известно, что жертвами "ополченца", которые были в составе первой группы "МВД ЛНР" стали Биккинин Руслан Рушанович, 22.09.1979 г.р., и Чумаков Сергей Сергеевич, 20.09.1984 г.р. Оба находятся в БД "Миротворец".

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