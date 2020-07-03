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"Такие долб##ы как ты тут лазят": разговор мэра Кличко и руфера Мустанга на киевском Пешеходном мосту. АУДИО

В Киеве произошла перепалка между мэром столицы Виталием Кличко и экстремалом Mustang Wanted (Григорий Кириленко). По данным соцсетей инцидент произошел на Пешеходном мосту между 06:00 и 07:00 утра 2 июля.

Как передает Цензор.НЕТ ютуб-канал Skrypin.ua опубликовал запись разговора.

Согласно части записанного разговора, человек с голосом, напоминающим голос Виталия Кличко, отчитывал экстремала за то, что тот, вероятно, взбирался на мост. При этом слышно, что человек называет экстремала "долбое#ом" и говорит о том, что "когда там человек ебн#лся, разбился, знаешь, кому претензии будут? Ко мне! Почему не обеспечили…"

Также человек с голосом, похожим на голос Кличко предлагает Мустангу отправиться в армию, на что тот заявил что 5 дней был в Донецком аэропорту и 15 дней в Широкино. 

Правоохранителей Кличко призвал вразумить парня, провести профилактическую беседу, чтобы не хулиганил в городе и уважал органы власти. При этом мэр спросил у Григория, может ли он "полицию хотя бы послушать?"

"Нет, точно нет, не хочу. Я против такого порядка. Я за самосознание..." - ответил на это руфер.

Автор: 

Кличко Виталий (4644) мост (1028) Мустанг (20)


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Топ комментарии
+75
И что сказал Кличко не так? Я конечно все понимаю но не писать же на каждой2 опоре не влезай убъет!
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03.07.2020 09:31
+49
З довбодятлами так і потрібно розмовляти. Кличку респект.
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03.07.2020 09:31
+37
И тут Клички полностью прав. Хоть он и не Цицерон.
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03.07.2020 09:33
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всё правильно Кличко сказал, вдруг что связано с этим мостом претензии то в перввую очередь к нему
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03.07.2020 09:45 Ответить
Нє, я розумію, що Мустанг патріотичну позицію має, і в кацапні проти нього кримінальна справа за жовто-синій прапор на висотці в мацквє...

Але думаю, краще б йому з Вітальою домовитися і якийсь спільний проект для Києва робити, а не бикувати - ну формально ж він дійсно порушив закон!
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03.07.2020 09:47 Ответить
Ви справді такий наївний?!
Думаєте він з Аваковим ще не домовився7!
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03.07.2020 09:48 Ответить
демократия кончается там, где начинается свобода другого человека. С какого перепуга этот "Мустанг" решил, что он самый правильный человек в Киеве? Едь в горы и там хоть убейся об стену! Кличко, - респектос! Кому это выгодно?"Такі довбо##би як ти тут лазять": розмова мера Кличка і руфера Мустанга на київському Пішохідному мосту - Цензор.НЕТ 527
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03.07.2020 09:47 Ответить
а с какого х.я ты, планктон, решил что можешь запрещать человеку?..
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03.07.2020 10:05 Ответить
А у нас уже відмінили адміністративну відповідальність за порушення громадського порядку? "Прохід заборонено" на вантах моста кому написали?
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03.07.2020 10:15 Ответить
..запрещать человеку убиться.
его жизнь.
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03.07.2020 10:35 Ответить
пусть бьется с моста в Днепр. А на мосту Кличко может упасть на кого-то, машину мне поцарапать. нафига мне такое счастье - кишки его потом отмывать.
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03.07.2020 10:37 Ответить
альпинистам запретить по горам лазить - доставай их потом за народные деньги, гимнасты могут повредиться - лечи их потом!
запретить фсё!!!
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03.07.2020 10:55 Ответить
В чому проблема? Хай бере у мерії дозвіл і лазить, де йому заманеться!

У нас навіть щоб фасад будинку утеплити, промислові альпіністи перуть дозвіл у ЖЕКу...

Закон один для всіх, чи не так?
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03.07.2020 12:21 Ответить
сомнительно, что это виталя. слишком связная и осмысленная речь для того, кого много лет били по голове.
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03.07.2020 09:54 Ответить
вы перепутали. Не ЕГО били, а ОН бил.
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03.07.2020 10:37 Ответить
Ты бы, Педалик. Зебила приструнил. Он мелкий и сцыкливый, он послушает...
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03.07.2020 09:55 Ответить
Виталя как всегда ( что и не удивительно) общается только на "родном рашен языке" ( державна мова это слишком трудно.. только заученные фразы и то на телеэкране с дебильными текстами аля Добкин) ну и вдобавок лексикон.. ( а я то думаю почему его сторонники в сетях выражаются в основном на уровне шпаны и басоты.. вот оно от куда, близкий социальный элемент, поэтому Витале просто нужно было жить в родном Гамбурге на деньги заработанные в боксе за кружкой пива ( и рассказывать истории о парне с улицы,рекете и т .д. как Путин о питерских подворотнях), а если уж так захотелось " работать" то вышибалой в кабаке ( ну куда ему даже тренером, смех и грех, там же нужно рассказывать и воспитывать а не просто кулаками махать).
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03.07.2020 10:05 Ответить
Екстремала, зачеперів, стрибунів з мостів призвати в військомат, і їх недолік (як казав начальник військомата у фільмі ДМБ) переторити в перевагу. Клічко все вірно навзвав цих дебілів, їх треба виховувати.
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03.07.2020 10:08 Ответить
от ку да фотка вместе
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03.07.2020 10:17 Ответить
Как быо тупым быком с бригады Рыбки, так и остался. Мат, быкование, косноязычие...
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03.07.2020 10:20 Ответить
"Такі довбо##би як ти тут лазять": розмова мера Кличка і руфера Мустанга на київському Пішохідному мосту - Цензор.НЕТ 151
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03.07.2020 10:24 Ответить
Кличко респект.
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03.07.2020 10:25 Ответить
вата оценит "ум" боксера, наверно уже ссыт в памперс.)))
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03.07.2020 10:28 Ответить
Так быдло ссущееся по норам и поёт Кличку деферамбы (считаю Кличко очень неправым но сильно уважаю)...

Пля - почему Кличко бокс не бросил чтоб ему мозги не отшибло? Посмотрел бы если б ему кто сказал бросить бокс и беречься от травм...
А то, пля, грамотный для других.
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03.07.2020 10:58 Ответить
Емм, а хіба це відміняє той факт, що Мустанг порушив закон?
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03.07.2020 12:22 Ответить
...тільки якщо є порушення закону.
не думаю що є заборона лазити під пішохідними мостами...
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03.07.2020 12:46 Ответить
А можно ему лекцию прочитать, чтоб НОРМАЛЬНО общался..... сказало быдло
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03.07.2020 10:31 Ответить
Что-то я не въезжаю...
Это тот Мустанг, который в Маскве высотку покрасил? Так были слухи, что погиб на фронте?
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03.07.2020 10:44 Ответить
Это ж тут руфер Мустанг, которого именным оружием наградили вроде https://www.google.com/amp/s/interfax.com.ua/news/general/226879-amp.html
Ай-яй-яй)))
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03.07.2020 10:46 Ответить
Якщо руфер Мустанг розіб'ється, то винним в цьому зроблять саме Кличко - "не догледів", "огороджувальні парканчики не поставив" і таке інше. Тому емоційність Віталія можна зрозуміти.
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03.07.2020 11:06 Ответить
Кличко молодец! Слог высок и точен!
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03.07.2020 11:35 Ответить
Молодой дерзкий ))
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03.07.2020 13:22 Ответить
Молодой уже попробовал адреналин на передовой, и посмотрел кто руководит.
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03.07.2020 14:29 Ответить
В пабликах соцсетей часто выставляют фото руферов, свисающих с крыш зданий и не только. Но мало кто задумывается об ужасных последствиях популяризации этого движения.
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03.07.2020 13:42 Ответить
"У вас свой спорт, у меня - свой"
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03.07.2020 14:28 Ответить
а что не так он сказал?
ведь его же и обвинят
и не естетично смотреть на мозги и кишки тех кто упадет с высоты, отдыхающим огорчение!!
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03.07.2020 15:07 Ответить
Кличко отбивали мозг долго и медленно...а этот ******* размажет его сразу ...
В данном случае Витаха прав
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03.07.2020 15:17 Ответить
Хамло цей Мустанг. Добре розуміє, що порушує. Поводиться підло по відошенню до Кличка.
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03.07.2020 19:57 Ответить
Перед законом должны быть все равны, никаких преференций. Ни-ка-ких! Кличко тут прав на все СТО. По поводу лексики, так она зависит от того, с кем общаешься. К примеру, с ********** нужно на их языке, потому как другого они не понимают.
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08.07.2020 10:03 Ответить
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