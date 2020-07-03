"Такие долб##ы как ты тут лазят": разговор мэра Кличко и руфера Мустанга на киевском Пешеходном мосту. АУДИО
В Киеве произошла перепалка между мэром столицы Виталием Кличко и экстремалом Mustang Wanted (Григорий Кириленко). По данным соцсетей инцидент произошел на Пешеходном мосту между 06:00 и 07:00 утра 2 июля.
Как передает Цензор.НЕТ ютуб-канал Skrypin.ua опубликовал запись разговора.
Согласно части записанного разговора, человек с голосом, напоминающим голос Виталия Кличко, отчитывал экстремала за то, что тот, вероятно, взбирался на мост. При этом слышно, что человек называет экстремала "долбое#ом" и говорит о том, что "когда там человек ебн#лся, разбился, знаешь, кому претензии будут? Ко мне! Почему не обеспечили…"
Также человек с голосом, похожим на голос Кличко предлагает Мустангу отправиться в армию, на что тот заявил что 5 дней был в Донецком аэропорту и 15 дней в Широкино.
Правоохранителей Кличко призвал вразумить парня, провести профилактическую беседу, чтобы не хулиганил в городе и уважал органы власти. При этом мэр спросил у Григория, может ли он "полицию хотя бы послушать?"
"Нет, точно нет, не хочу. Я против такого порядка. Я за самосознание..." - ответил на это руфер.
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Але думаю, краще б йому з Вітальою домовитися і якийсь спільний проект для Києва робити, а не бикувати - ну формально ж він дійсно порушив закон!
Думаєте він з Аваковим ще не домовився7!
его жизнь.
запретить фсё!!!
У нас навіть щоб фасад будинку утеплити, промислові альпіністи перуть дозвіл у ЖЕКу...
Закон один для всіх, чи не так?
Пля - почему Кличко бокс не бросил чтоб ему мозги не отшибло? Посмотрел бы если б ему кто сказал бросить бокс и беречься от травм...
А то, пля, грамотный для других.
не думаю що є заборона лазити під пішохідними мостами...
Это тот Мустанг, который в Маскве высотку покрасил? Так были слухи, что погиб на фронте?
Ай-яй-яй)))
ведь его же и обвинят
и не естетично смотреть на мозги и кишки тех кто упадет с высоты, отдыхающим огорчение!!
В данном случае Витаха прав