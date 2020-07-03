"Такие долб##ы как ты тут лазят": разговор мэра Кличко и руфера Мустанга на киевском Пешеходном мосту. АУДИО

В Киеве произошла перепалка между мэром столицы Виталием Кличко и экстремалом Mustang Wanted (Григорий Кириленко). По данным соцсетей инцидент произошел на Пешеходном мосту между 06:00 и 07:00 утра 2 июля.

Как передает Цензор.НЕТ ютуб-канал Skrypin.ua опубликовал запись разговора.

Согласно части записанного разговора, человек с голосом, напоминающим голос Виталия Кличко, отчитывал экстремала за то, что тот, вероятно, взбирался на мост. При этом слышно, что человек называет экстремала "долбое#ом" и говорит о том, что "когда там человек ебн#лся, разбился, знаешь, кому претензии будут? Ко мне! Почему не обеспечили…"

Также человек с голосом, похожим на голос Кличко предлагает Мустангу отправиться в армию, на что тот заявил что 5 дней был в Донецком аэропорту и 15 дней в Широкино.

Правоохранителей Кличко призвал вразумить парня, провести профилактическую беседу, чтобы не хулиганил в городе и уважал органы власти. При этом мэр спросил у Григория, может ли он "полицию хотя бы послушать?"

"Нет, точно нет, не хочу. Я против такого порядка. Я за самосознание..." - ответил на это руфер.