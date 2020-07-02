Суд оштрафовал четвертого участника февральских протестов в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Ухани

Новосанжарский районный суд Полтавской области 30 июня утвердил сделку о признании вины между областной прокуратурой и местным жителем Л., обвиняемым в блокировании транспортных коммуникаций во время эвакуации украинских и иностранных граждан из китайского Уханя в санаторий Национальной гвардии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба суда.



По информации следствия, 20 февраля, когда жители Новых Санжар и окрестных сел вышли на протест против размещения приезжих на обсервацию, Л. перегородил проезд к санаторию грузовым автомобилем с прицепом, чем заблокировал движение транспорта. Блокада продолжалась восемь часов, пока не вмешались правоохранители.



Действия обвиняемого, повлиявшие на "график работы общественного транспорта и перевозчиков", квалифицированы по ч. 1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций).



Суд оштрафовал Л. на 850 грн.





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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

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С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

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Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.