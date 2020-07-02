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Суд оштрафовал четвертого участника февральских протестов в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Ухани

Суд оштрафовал четвертого участника февральских протестов в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Ухани

Новосанжарский районный суд Полтавской области 30 июня утвердил сделку о признании вины между областной прокуратурой и местным жителем Л., обвиняемым в блокировании транспортных коммуникаций во время эвакуации украинских и иностранных граждан из китайского Уханя в санаторий Национальной гвардии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба суда.

По информации следствия, 20 февраля, когда жители Новых Санжар и окрестных сел вышли на протест против размещения приезжих на обсервацию, Л. перегородил проезд к санаторию грузовым автомобилем с прицепом, чем заблокировал движение транспорта. Блокада продолжалась восемь часов, пока не вмешались правоохранители.

Действия обвиняемого, повлиявшие на "график работы общественного транспорта и перевозчиков", квалифицированы по ч. 1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций).

Суд оштрафовал Л. на 850 грн.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С событиями в Новых Санжарах разберутся правоохранители. Это было искусственное блокирование, - Зеленский

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

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Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Автор: 

протест (5858) штраф (1285) COVID-19 (18608) Новые Санжары (143)


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Мабуть свідків так довго шукали та докази?
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03.07.2020 00:02 Ответить
850 ГРН в принципе мелочь, но то что этот по сути не нормальный Л зарекомендовал себя идиотом и чмом куда хуже
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03.07.2020 00:07 Ответить
Дебільна влада.
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03.07.2020 00:12 Ответить
арестовать и заразить!
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03.07.2020 00:19 Ответить
 
 