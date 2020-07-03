ГБР вернуло изъятые клистроны в 96-ю зенитно-ракетную бригаду, - Бутусов

Представители Государственного бюро расследований вернули в 96-ю зенитно-ракетную бригаду ВСУ изъятые приборы СВЧ (клистроны).

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"ГБР только что возвратило изъятые клистроны в 96-ю зенитно-ракетную бригаду. Благодаря резонансу начато разбирательство на высшем уровне, буду сообщать о результатах.

Произошла утечка информации особой государственной важности. И список должностных лиц, которые в этом участвовали в Главном управлении ВКР СБУ, Хмельницком ГБР, Хмельницком суде, будем устанавливать и оглашать. Люди должны понимать последствия своих действий и последствия превышения полномочий. Дело в том, что постановление суда не предусматривало изъятие клистронов вообще!", - написал Бутосов.

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По мнению журналиста, ситуация крайне подозрительная, и действия людей, которые это совершили, имеет все признаки государственной измены. Он также не исключает, что к этому причастны и более высокопоставленные руководители.

"Отдельной оценки заслуживает командование 96-й бригады, которое выдало секретную боевую технику, что привело к выводу из строя ЗРК. Это недопустимо при любых обстоятельствах. А тем более учитывая, что в постановлении районного суда не было разрешено изъятие", - добавил главред Цензор.НЕТ.

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Напоминаем, ранее командование Воздушных сил ВСУ заявило об изъятии представителями ГБР из зенитных ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов (клистронов), являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.