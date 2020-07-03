В Днепр из зоны ООС вертолетом эвакуирован боец с тяжелым пулевым ранением руки, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

В Днепр военным вертолетом из зоны проведения ООС эвакуирован украинский военнослужащий с тяжелым пулевым ранением руки.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, информирует Цензор.НЕТ.

Военные медики провели этапную медицинскую помощь, прооперировали в мобильном госпитале и передали раненого своим гражданским коллегам в областную больницу им. Мечникова. в Днепре.

Эвакобригада военных медиков из района ООС, совместно с вертолетчиками, обеспечила эвакуацию раненого на ИВЛ в сложных ночных условиях. в аэропорту Днепра их встретила бригада медицины катастроф.

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