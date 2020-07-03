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Новости Агрессия России против Украины
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В Днепр из зоны ООС вертолетом эвакуирован боец с тяжелым пулевым ранением руки, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

В Днепр из зоны ООС вертолетом эвакуирован боец с тяжелым пулевым ранением руки, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

В Днепр военным вертолетом из зоны проведения ООС эвакуирован украинский военнослужащий с тяжелым пулевым ранением руки.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, информирует Цензор.НЕТ.

Военные медики провели этапную медицинскую помощь, прооперировали в мобильном госпитале и передали раненого своим гражданским коллегам в областную больницу им. Мечникова. в Днепре.

Эвакобригада военных медиков из района ООС, совместно с вертолетчиками, обеспечила эвакуацию раненого на ИВЛ в сложных ночных условиях. в аэропорту Днепра их встретила бригада медицины катастроф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вечером 2 июля оккупанты ранили украинского воина под Невельским, - штаб ООС

В Днепр из зоны ООС вертолетом эвакуирован боец с тяжелым пулевым ранением руки, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа 01

Автор: 

Днепр (4426) ранение (3386) Донбасс (26956) Губа Татьяна (44) операция Объединенных сил (6766)


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Скорейшего выздоровления
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03.07.2020 01:11 Ответить
Держись,боец! Скорейшего излечения, Ты еше нужен Украине!!!🌼🌼🌼
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03.07.2020 01:16 Ответить
У меня есть кондиционер и я не в окопе. Но я в окружении врагов - все соседи в судорожной ностальгии за СССР и считают, что бандеровцы воюют с правильными украинцами, которые любят Россию. А Президент, которого избрало тупоголовое большинство, маленькое завистливое и мстительно- трусливое Чмо. Он, еще и главнокомандующий. И как жить? Вся надежда на вас хлопцы, на тех, кто на передовой. А нашему раненому герою - выздоровления.
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03.07.2020 06:40 Ответить
Украинскому Воину полного выздоравления!
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03.07.2020 07:45 Ответить
 
 