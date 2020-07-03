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Новости
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США примут решительные меры при подтверждении данных о плате РФ талибам за убийство американских солдат, - советник по нацбезопасности О'Брайен

США примут решительные меры при подтверждении данных о плате РФ талибам за убийство американских солдат, - советник по нацбезопасности О'Брайен

США будут решительно реагировать, если подтвердится информация о том, что Россия предлагала вознаграждения талибам в обмен на нападения на американских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Это важные утверждения. Если они будут подтверждены, то я могу гарантировать вам, что президент примет решительные меры", - сказал О'Брайен журналистам в Белом доме.

Он также отметил, что Вашингтон может никогда не узнать правду об этом из-за утечки информации в СМИ.

О'Брайен сообщил, что сотрудник ЦРУ решила не информировать президента США Дональда Трампа устно, "поскольку у нее не было доверия к разведданным".

При этом он отказался ответить, получал ли Трамп информацию в письменном виде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США есть доказательства, что ГРУ России перечисляло деньги талибам, вероятно, за убийства американских военных, - NYT

В конце июня газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Авторы статьи утверждали, что президенту США Дональду Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако, как говорилось в материале, тот пока не решил, как следует реагировать. Аналогичную информацию опубликовала газета The Washington Post. По ее данным, в результате сговора погибли несколько американских военнослужащих.

В Белом доме заявили, что Трамп не получал таких разведданных, а также, что в настоящее время в администрации проверяют эту информацию, и что в американском разведсообществе нет единого мнения о ее достоверности.

Члены Конгресса США от обеих партий требуют больше информации от Белого дома и разведструктур страны о возможном заказе со стороны ГРУ ГШ России нападений и убийств американских военных в Афганистане.

разведка (4179) россия (95645) США (26815) Талибан (172) ЦРУ (216)


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Топ комментарии
+24
говно это для русских среда обитания и тыкать их туда бесполезно. Только физическое уничтожение.
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03.07.2020 07:46
+12
Щас опять вату мордой в гамно натычут ....
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03.07.2020 07:35
+11
Конгресс решит и прижмут, Трамп только согласится. Это ж не обнуленыши в параше...
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03.07.2020 07:54
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Правила форума Совет форумчан
Меры принимают не абстрактные США , а конкретные люди . Это Трамп будет принимать ? Они хоть сами в это верят ?
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03.07.2020 07:31 Ответить
Конгресс решит и прижмут, Трамп только согласится. Это ж не обнуленыши в параше...
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03.07.2020 07:54 Ответить
Щас опять вату мордой в гамно натычут ....
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03.07.2020 07:35 Ответить
говно это для русских среда обитания и тыкать их туда бесполезно. Только физическое уничтожение.
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03.07.2020 07:46 Ответить
Даже не сомневайтесь. Платили - для свиней бабки не проблема.Фсб покупало афганские наркотики и за скидку в цене -заказало розрушить мирные переговры.
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03.07.2020 07:37 Ответить
Погрози рєшитєльних мєр дуже страшні для московії. А трампнаш в гніві так ващє страшний...
Пс. Гайс, завершуйте теревені починайте діяти, ато над вами вже кури сміються
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03.07.2020 07:42 Ответить
они мля Мадуро от венесуельского крана у себя под носом убрать уж который год не способны .... Эрдо-хан в засосах пуйловских .... после " Бури в пустыне " начиная с обами когда то могучая страна начала миролюбиво усыхать ...
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03.07.2020 09:22 Ответить
Заплатите донецким и луганским сепарам - те за бабки начнут мочить кацапских командированных......
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03.07.2020 07:47 Ответить
если бы даже этого не было, это надо было бы создать для того, чтобы обосновать ужесточение санкций, изгнать из ООН, признать страной-спонсором терроризма, отключить от СВИФТа... правильные меры, направленные на умерщвление расии... молодцы американцы... так держать... самый лучший враг - мертвый враг... добейте пыню и его недоимперию...
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03.07.2020 07:54 Ответить
З трампом нічого того не буде
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03.07.2020 08:00 Ответить
Фінансування тероризму з боку росії було системним і неодноразовим. Тому шукайте, бо для того ви маєте розвідку та інші силові та аналітичні структури.
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03.07.2020 07:59 Ответить
Аль Каїду хто створив?
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03.07.2020 08:54 Ответить
Бен Ладен. А хто створив Ісламську державу?
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03.07.2020 08:57 Ответить
Та да, бен Ладен. І він же Саддама гримнув, після чого і утворилася ісламська держава із залишків іракської армії.
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03.07.2020 09:05 Ответить
У Вовы очко сжалось,и к гадалке не ходи!
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03.07.2020 08:11 Ответить
Трамп не образить коханого ***** , вся надія на конгрес
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03.07.2020 08:12 Ответить
Есть такая страна специально созданная для битья, для вытирания об нее ног, для топтания ее флага. Вооруженные силы этой страны без знаков отличия этой страны нападают на всех, как бандиты, провоцируют военные конфликты, бесконечные войны, захват чужих территорий. В этой стране, в которой живет нищий, голодный народ, который светит голым задом, проводят парады. Вы уже догадались, что эта страна с гордым краденым названием - Россия
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03.07.2020 08:22 Ответить
У ссссссссра тоже была и где этот сссссссср,ватный рашистский длбб? Повторите путь а-ля ссссссссср,идиоты необучаемые...
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03.07.2020 10:33 Ответить
Короче, он имеет в виду, что если дополнительные доказательства попадут в нью-йорк таймс, то США придется принять меры и принять жесткие персональные санкции против бухгалтерши, которая начисляла деньги, водителя который их возил и переводчика.
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03.07.2020 08:22 Ответить
Американцы могут реагировать и иначе. К примеру,расстрел ЧВК Вагнера в Сирии.
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03.07.2020 08:36 Ответить
Это был бы достойный ответ. Начать желательно с Донбасса .
И претензий от россии не будет - их же там нет.
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03.07.2020 08:53 Ответить
Трамп не даст в обиду своего старого друга *****
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03.07.2020 08:32 Ответить
При трампухе сольют все это.
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03.07.2020 08:34 Ответить
какая неожиданная новость
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03.07.2020 08:36 Ответить
ФСБ в марте 2011 года действительно направила ФБР и ЦРУ меморандум, в котором утверждалось, что Тамерлан Царнаев является приверженцем радикального ислама, который намеревается вступить в некую подпольную группировку, однако не указала, что к тому времени в ее распоряжении уже была расшифровка телефонного разговора между Царнаевым и его матерью, в котором речь шла о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B4 джихаде . По словам американских чиновников, они посылали в ФСБ запрос о предоставлении дополнительной информации, однако ответа не получили. Тогда американская спецслужба своими силами организовала проверку семьи Царнаевых, однако не обнаружила ничего крамольного. Судя по всему, американские спецслужбы не были осведомлены о визите Тамерлана Царнаева в Дагестан в 2012 году. Не задерживали его и в самой России (хоть и отслеживали перемещения): по словам источника в российских спецслужбах, он не считался несущим серьезную угрозуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B#cite_note-42 [42] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B#cite_note-43 [43] . В самом Дагестане как чиновники, так и повстанцы также отрицали, что Царнаев был связан с дагестанским подпольемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B#cite_note-44 [44] .
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03.07.2020 08:45 Ответить
кто верит, что Царнаевы за свои деньги решили людей убивать ?
а терракты в Европе ?
это всё дело рук ФСБ, даже если действуют через Иран итд
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03.07.2020 08:47 Ответить
Только непонятно, зачем России оплачивать убийство американских солдат. От вируса их погибает больше в разы и совершенно бесплатно.
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03.07.2020 08:47 Ответить
заблудился, ВАТАН.
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03.07.2020 08:50 Ответить
знающий правду, пишущий брехню, иди на паРашу!!!
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03.07.2020 08:51 Ответить
а зачем русским было организовывать теракты в Европе ?
терроризм это стратегия рф, просто никто на западе не понимает,
как терроризм может быть стратегией ядерного государства,
точнее не понимали
задача московитов создать негативное настроение у противника
кремляди подлые друзья
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03.07.2020 08:54 Ответить
Можно продавать оружие повстанцам, это выгодно и благородно, а просто давать деньги это тупо и невыгодно.
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03.07.2020 09:01 Ответить
Еще один олигофрен - гЭополитик рашистский подтянулся
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03.07.2020 10:37 Ответить
трамп такое же ***** как и его плешивая коллега
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03.07.2020 08:49 Ответить
То ли дело наша шмаркля!
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03.07.2020 09:08 Ответить
Докази очевидні. Скоріш би дієві заходи до москаликів, бо іншого союзника в нас немає(((
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03.07.2020 11:37 Ответить
 
 