США примут решительные меры при подтверждении данных о плате РФ талибам за убийство американских солдат, - советник по нацбезопасности О'Брайен
США будут решительно реагировать, если подтвердится информация о том, что Россия предлагала вознаграждения талибам в обмен на нападения на американских военных.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
"Это важные утверждения. Если они будут подтверждены, то я могу гарантировать вам, что президент примет решительные меры", - сказал О'Брайен журналистам в Белом доме.
Он также отметил, что Вашингтон может никогда не узнать правду об этом из-за утечки информации в СМИ.
О'Брайен сообщил, что сотрудник ЦРУ решила не информировать президента США Дональда Трампа устно, "поскольку у нее не было доверия к разведданным".
При этом он отказался ответить, получал ли Трамп информацию в письменном виде.
Читайте на "Цензор.НЕТ": У США есть доказательства, что ГРУ России перечисляло деньги талибам, вероятно, за убийства американских военных, - NYT
В конце июня газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.
Авторы статьи утверждали, что президенту США Дональду Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако, как говорилось в материале, тот пока не решил, как следует реагировать. Аналогичную информацию опубликовала газета The Washington Post. По ее данным, в результате сговора погибли несколько американских военнослужащих.
В Белом доме заявили, что Трамп не получал таких разведданных, а также, что в настоящее время в администрации проверяют эту информацию, и что в американском разведсообществе нет единого мнения о ее достоверности.
Члены Конгресса США от обеих партий требуют больше информации от Белого дома и разведструктур страны о возможном заказе со стороны ГРУ ГШ России нападений и убийств американских военных в Афганистане.
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Пс. Гайс, завершуйте теревені починайте діяти, ато над вами вже кури сміються
И претензий от россии не будет - их же там нет.
а терракты в Европе ?
это всё дело рук ФСБ, даже если действуют через Иран итд
терроризм это стратегия рф, просто никто на западе не понимает,
как терроризм может быть стратегией ядерного государства,
точнее не понимали
задача московитов создать негативное настроение у противника
кремляди подлые друзья