США примут решительные меры при подтверждении данных о плате РФ талибам за убийство американских солдат, - советник по нацбезопасности О'Брайен

США будут решительно реагировать, если подтвердится информация о том, что Россия предлагала вознаграждения талибам в обмен на нападения на американских военных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Это важные утверждения. Если они будут подтверждены, то я могу гарантировать вам, что президент примет решительные меры", - сказал О'Брайен журналистам в Белом доме.

Он также отметил, что Вашингтон может никогда не узнать правду об этом из-за утечки информации в СМИ.

О'Брайен сообщил, что сотрудник ЦРУ решила не информировать президента США Дональда Трампа устно, "поскольку у нее не было доверия к разведданным".

При этом он отказался ответить, получал ли Трамп информацию в письменном виде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США есть доказательства, что ГРУ России перечисляло деньги талибам, вероятно, за убийства американских военных, - NYT

В конце июня газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Авторы статьи утверждали, что президенту США Дональду Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако, как говорилось в материале, тот пока не решил, как следует реагировать. Аналогичную информацию опубликовала газета The Washington Post. По ее данным, в результате сговора погибли несколько американских военнослужащих.

В Белом доме заявили, что Трамп не получал таких разведданных, а также, что в настоящее время в администрации проверяют эту информацию, и что в американском разведсообществе нет единого мнения о ее достоверности.

Члены Конгресса США от обеих партий требуют больше информации от Белого дома и разведструктур страны о возможном заказе со стороны ГРУ ГШ России нападений и убийств американских военных в Афганистане.