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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки 10 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб

Враг за сутки 10 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб

2 июля вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, использовав при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" утром и под вечер агрессор неоднократно открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам украинских защитников неподалеку от Луганского. Также, противник активизировал свои огневые действия и вблизи Новоалександровки, применив при этом станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Каменки враг использовал против украинских воинов 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем, а по окрестностям Невельского - сначала стрелковое оружие, а затем крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник дважды обстрелял и защитников населенного пункта Водяное.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь. Состояние здоровья воина удовлетворительное", - сообщили в штабе.

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Как отмечается, такие коварные действия агрессора без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. После чего оккупанты прекратили свою активность. По данным разведки, 2 июля наши защитники ранили одного захватчика.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ уже семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из вооружения, запрещенного минского договоренностями.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-мм минометы и ручные противотанковые гранатометы по опорных пунктам сил ВСУ на подступах к Новотошковскому.

Также из минометов калибра 120-мм оккупанты несколько раз обстреляли украинские оборонные укрепления возле Хутора Вольный и Пивденного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" агрессор задействовал 120- и 82-мм минометы и гранатометы на подступах к Авдеевки, а также автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы неподалеку от Каменки. Еще один факт применения оружия зафиксирован на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам неподалеку от Водяного.

"За текущие сутки, по имеющейся информации, потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сказано в сообщении.

Враг за сутки 10 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб 01
Враг за сутки 10 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб 02

обстрел (27312) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+6
ЗЕйло, чому продовжується війна? Ти наживаєшся на ній?
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03.07.2020 07:52
+6
Averyanov Valery
Вчера в 08:19
Окупований Донецьк. Жінки в автобусі на зупинці в Донецьку демонструють свої російські паспорти перед поїздкою у Ростовську область на голосування за конституційні поправки, які дозволять президенту Росії Володимиру Путіну залишатися при владі до 2036 року. Донецьк, 27 червня 2020 року.

А потім ця шобла поїде через лінію розмежування за пенсіями та соцвиплатами від клятої бандерівської хунти, будуть спустошувати банкомати в Курахове, Волновасі та Маріуполі.

І нехай жодна людина не каже мені "ЕТО ЖЕ НАШІ ЛЮДІ"
Ворог за добу 10 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 9423
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03.07.2020 08:24
+4
Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі !!!
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03.07.2020 07:52
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ЗЕйло, чому продовжується війна? Ти наживаєшся на ній?
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03.07.2020 07:52 Ответить
Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі !!!
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03.07.2020 07:52 Ответить
Враг за сутки 10 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб - Цензор.НЕТ 7031
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03.07.2020 08:00 Ответить
Averyanov Valery
Вчера в 08:19
Окупований Донецьк. Жінки в автобусі на зупинці в Донецьку демонструють свої російські паспорти перед поїздкою у Ростовську область на голосування за конституційні поправки, які дозволять президенту Росії Володимиру Путіну залишатися при владі до 2036 року. Донецьк, 27 червня 2020 року.

А потім ця шобла поїде через лінію розмежування за пенсіями та соцвиплатами від клятої бандерівської хунти, будуть спустошувати банкомати в Курахове, Волновасі та Маріуполі.

І нехай жодна людина не каже мені "ЕТО ЖЕ НАШІ ЛЮДІ"
Ворог за добу 10 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 9423
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03.07.2020 08:24 Ответить
А пункти які почали відкривати при *свинарчуках * то зрада чи перемога !?
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03.07.2020 08:29 Ответить
Ворог за добу 10 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 4786
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03.07.2020 08:31 Ответить
01.07.2020 року в ході детонації боєкомплекту, було знищено автомобіль "УРАЛ" та 4 представника 11 омсп 1 АК російсько - окупаційних військ.
Гарний флешмоб. Пропоную не зупинятися.

Втрати російсько-окупаційних військ 01.07.2020 р. склали 9 осіб:
Безповоротні (200) - 6 (2 - 9 омсп, 4 - 11 омсп).
Санітарні (300) - 3(1 - 7 омсбр, 1 - 9 омсп, 1 - 6 омсп).
Автомобіль "УРАЛ" - 1 од.
Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!
Ворог за добу 10 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 7971
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03.07.2020 08:34 Ответить
Ворог за добу 10 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено одного українського воїна, - штаб - Цензор.НЕТ 2044

Ночью 3-го июля в Днепр доставили на военном вертолете раненого защитника Украины. У него диагностировали тяжелое пулевое ранение руки.
Врачи ООС оказали ему медицинскую помощь и прооперировали в мобильном госпитале.
Вертолетчики совместно с военными медиками в непростых ночных условиях эвакуировали воина. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В аэропорту их встретила бригада медицины катастроф. Бойца на реанимобиле доставили в областную больницу имени Мечникова. Теперь очередь за профессионалами - врачами от Бога ...
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03.07.2020 09:17 Ответить
Вбережи Боже наших Захисників!
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03.07.2020 11:25 Ответить
 
 