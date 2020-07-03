Враг за сутки 10 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб

2 июля вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, использовав при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" утром и под вечер агрессор неоднократно открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам украинских защитников неподалеку от Луганского. Также, противник активизировал свои огневые действия и вблизи Новоалександровки, применив при этом станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Каменки враг использовал против украинских воинов 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем, а по окрестностям Невельского - сначала стрелковое оружие, а затем крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник дважды обстрелял и защитников населенного пункта Водяное.

"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь. Состояние здоровья воина удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бригады ВСУ в зоне ООС усилят американскими ПТРК Javelin, - Хомчак

Как отмечается, такие коварные действия агрессора без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. После чего оккупанты прекратили свою активность. По данным разведки, 2 июля наши защитники ранили одного захватчика.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ уже семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из вооружения, запрещенного минского договоренностями.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-мм минометы и ручные противотанковые гранатометы по опорных пунктам сил ВСУ на подступах к Новотошковскому.

Также из минометов калибра 120-мм оккупанты несколько раз обстреляли украинские оборонные укрепления возле Хутора Вольный и Пивденного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" агрессор задействовал 120- и 82-мм минометы и гранатометы на подступах к Авдеевки, а также автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы неподалеку от Каменки. Еще один факт применения оружия зафиксирован на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам неподалеку от Водяного.

"За текущие сутки, по имеющейся информации, потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сказано в сообщении.



