Враг за сутки 10 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен один украинский воин, - штаб
2 июля вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, использовав при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" утром и под вечер агрессор неоднократно открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам украинских защитников неподалеку от Луганского. Также, противник активизировал свои огневые действия и вблизи Новоалександровки, применив при этом станковые противотанковые гранатометы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Каменки враг использовал против украинских воинов 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем, а по окрестностям Невельского - сначала стрелковое оружие, а затем крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник дважды обстрелял и защитников населенного пункта Водяное.
"За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения. Его оперативно эвакуировали в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь. Состояние здоровья воина удовлетворительное", - сообщили в штабе.
Как отмечается, такие коварные действия агрессора без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. После чего оккупанты прекратили свою активность. По данным разведки, 2 июля наши защитники ранили одного захватчика.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ уже семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из вооружения, запрещенного минского договоренностями.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг применил артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-мм минометы и ручные противотанковые гранатометы по опорных пунктам сил ВСУ на подступах к Новотошковскому.
Также из минометов калибра 120-мм оккупанты несколько раз обстреляли украинские оборонные укрепления возле Хутора Вольный и Пивденного.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" агрессор задействовал 120- и 82-мм минометы и гранатометы на подступах к Авдеевки, а также автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы неподалеку от Каменки. Еще один факт применения оружия зафиксирован на Приазовье - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам неподалеку от Водяного.
"За текущие сутки, по имеющейся информации, потерь среди украинских защитников нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сказано в сообщении.
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Вчера в 08:19
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І нехай жодна людина не каже мені "ЕТО ЖЕ НАШІ ЛЮДІ"
Гарний флешмоб. Пропоную не зупинятися.
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Безповоротні (200) - 6 (2 - 9 омсп, 4 - 11 омсп).
Санітарні (300) - 3(1 - 7 омсбр, 1 - 9 омсп, 1 - 6 омсп).
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