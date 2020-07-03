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Новости Коронавирус и карантин
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На Ривненщине за сутки выявили 73 новых случая COVID-19, всего - 3950, из них 75 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

На Ривненщине за сутки выявили 73 новых случая COVID-19, всего - 3950, из них 75 летальных, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Ривненской области за минувшие сутки, 2 июля, подтвердили 73 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на утро 2 июля на Ривненщине подтверждены 45 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер 2 июля на Ривненщине подтверждены 28 новых случаев заболевания COVID-19", - рассказал Коваль.

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По его словам, новым больным от 6 до 78 лет.

Всего в области зарегистрированы 3950 случаев заболевания COVID-19.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, 75 случаев летальных. Преодолели COVID-19 - 1928 человек.

В работе лабораторий области остаются 340 образцов.

На Ривненщине за сутки выявили 73 новых случая COVID-19, всего - 3950, из них 75 летальных, - ОГА 01
На Ривненщине за сутки выявили 73 новых случая COVID-19, всего - 3950, из них 75 летальных, - ОГА 02
На Ривненщине за сутки выявили 73 новых случая COVID-19, всего - 3950, из них 75 летальных, - ОГА 03

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03.07.2020 08:21 Ответить
 
 