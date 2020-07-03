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Сотрудник теплосетей погиб во время ликвидации аварии на насосной станции в Харькове

Сотрудник теплосетей погиб во время ликвидации аварии на насосной станции в Харькове

В Харькове в ночь на четверг произошел прорыв на насосной станции "Харьковских теплосетей", во время его ликвидации погиб сотрудник коммунального предприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Сообщение о том, что на одной из насосных станций города погиб 70-летний мужчина поступило в Шевченковский отдел полиции 2 июля в 6:19. Предварительно установлено, что смерть мужчины наступила во время устранения аварии на коммунальном предприятии", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.

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Как сообщил Интерфакс-Украина пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, погибший - сотрудник ХТС, который дежурил на станции и именно он сообщил об аварии руководству. Это произошло около 4:30. После этого мужчина на связь не выходил.

"На данный момент вода уже выкачана из насосной станции и тело мужчины направлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти", - сказал Чубенко.

Нацполиция (16487) смерть (9230) теплосеть (120) Харьков (7509)


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Топ комментарии
+4
Немає спеців. Молодь працювати руками не хоче, та й платять там мабуть не дуже багато. Зараз в ютубчіку на *********** більше заробляють.
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03.07.2020 08:36
+1
70 років. Все могло бути.
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03.07.2020 08:15
+1
надихався обіцянками зеленої жаби
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03.07.2020 09:00
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70 років. Все могло бути.
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03.07.2020 08:15 Ответить
Немає спеців. Молодь працювати руками не хоче, та й платять там мабуть не дуже багато. Зараз в ютубчіку на *********** більше заробляють.
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03.07.2020 08:36 Ответить
Непогане завершення кар'єри для семидесятирічного спеца! Хто ж нам тепер відключатиме гарячу воду на три місяці?
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03.07.2020 09:13 Ответить
Тепер мабуть не вимикатимуть. Смартфон до засувки ще не присобачили...
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03.07.2020 09:15 Ответить
Не успели прицепить за ногу к трактору и вытащить за территорию... Печаль...
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03.07.2020 08:41 Ответить
Тварь ты конченая!
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03.07.2020 09:28 Ответить
Первый день на Земле?
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04.07.2020 07:37 Ответить
Утонул?
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03.07.2020 08:55 Ответить
надихався обіцянками зеленої жаби
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03.07.2020 09:00 Ответить
Що ж там качали? Гарячої води вже місяць немає!
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03.07.2020 09:10 Ответить
Какой месяц? В Харькове с 1го июля только отключили.
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03.07.2020 09:18 Ответить
 
 