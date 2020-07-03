В Донецкой области за сутки выявили 27 новых случаев COVID-19, 24 из них в Славянске, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

2 июля в Славянске (Донецкая область) зафиксировали 24 новых случая заболевания коронавирус, из них 23 – у женщин.

Об этом рассказал председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Десятая смерть от COVID-19 в Донецкой области: умерла 80-летняя женщина из Славянска. Кроме того, в течение этого периода, 2 июля, подтверждены 27 новых случаев коронавирусной болезни: 3 в Марьинском районе, 24 в Славянске. Все инфицированные - из круга контактных лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее. В Марьинском районе инфицированы две женщины (37 и 56 лет) и 60-летний мужчина. В Славянске - 37-летний мужчина и 23 женщины (31, 38, 39, 39, 41, 53, 57, 57, 57, 59, 59, 62, 64, 65, 68, 76, 78, 78, 81 82, 83, 84, 85 лет)", - рассказал он.

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Всего в Славянске обнаружили 291 случай коронавируса, в области – 597. Лечатся от болезни сейчас 368 человек.

Напомним, за сутки 30 июня в Славянске коронавирус обнаружили у 62 женщин и 5 мужчин, 28 июня в городе подтвердили болезнь у 39 человек – все женщины.



