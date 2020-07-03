COVID-19: за сутки в мире заболели 208,8 тыс. человек. Общее число зараженных стремительно приближается к 11 млн, умерли уже 524 тыс. человек
По состоянию на утро 3 июля в мире зарегистрировали 208 864 заражения COVID-19 за сутки, свыше 10,99 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 6,1 млн человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 10 991 872 случаев инфицирования и 524 176 смертей из-за коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 131 485 (+ 687 за сутки), заболевших - 2 837 189 (+ 57 236 за сутки).
На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 501 353 инфицированных (+ 47 984 за сутки) и 61 990 (+ 1 277 за сутки) летальных случаев.
Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 661 165 человек (+6 760 за сутки), количество смертей - 9 683 (+ 147 за сутки).
В Индии 627 168 заболевших (+ 21 948 за сутки) и 18 225 летальных случаев (+ 377 за сутки).
В Испании зарегистрировали 297 183 (+ 444 за сутки) пациентов, умерли 28 368 (+5).
Напомним, по состоянию на 2 июля в Украине лабораторно подтверждены 45 887 случаев COVID-19. За сутки - 889 новых случаев. 12 человек умерли от болезни
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типово для упоротих маргіналів ))
90% ( 472603 из 524036 ) жертв приходится всего на 21 страну
USA, Brazil, UK, Italy, France, Mexico, Spain, India, Iran, Peru, Belgium,
Russia, Germany, Canada, Netherlands, Chile, Sweden, Turkey, Ecuador, China, Pakistan
( Russia и China сообщают недостоверные данные,
по Sweden -отсутствуют публичные данные Total.Recovered )
с показателем «смертность» = ~ 9,6 %% для этих стран .
Украина среди 37 стран
с показателем «смертность» = ~ 9,1 %%
99% жертв ( 518605 из 524036 ) находится
в 65 странах/регионах
с показателем «смертность» = ~ 8,7 %%
находятся страны
с относительно невысокой плотностью населения
Canada - 3,76 чел./км²
Brazil - 22 чел./км²
USA - 34,55 чел./км²
Mexico - 62 чел./км²
(для сравнения China - 146,3 чел./км²)
но с большими территориями
Canada - 2-я в мире по территории
USA - 4-я
Brazil - 5-я
India - 7-я
Mexico - 13-я
По состоянию на July 03, 2020
количество жертв от вируса covid-19 в этих странах USA, Brazil, Mexico, India, Canada
превышает 47,5 % от общего количества во всём мире
а к сопредельной с Китаем Индии ( India - 364 чел./км², 7-я в мире по территории )
Китай имеет территориальные претензии ,
которые время от времени переходят в локальные вооружённые действия .
С 2019 года между Китаем и США происходит торговая война .
количество жертв от вируса covid-19
в USA, Brazil, Mexico, India, Canada
превышает 47,5 % от общего количества во всём мире ,
а к сопредельной с Китаем Индии ( India - 364 чел./км², 7-я в мире по территории )
Китай имеет территориальные претензии ,
которые время от времени переходят в локальные вооружённые действия .
С 2019 года между Китаем и США происходит торговая война .
К перечисленным "случайностям" и совпадениям
необходимо добавить , что
У ВЕРСИИ О ПРИРОДНОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИРУСА covid-19
до сих пор , то есть УЖЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ,
ОТСУТСТВУЮТ УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА .
уже ШЕСТЬ-МЕСЯЦЕВ
ОТСУТСТВУЮТ не только ЖИВОТНЫЕ-НОСИТЕЛИ И РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ВИРУСА
(летучие мыши, панголины) ,
но так же отсутствуют реально возможные пути инфицирования от животного к человеку
Причём животное-вирусоноситель
не могло существовать в естественных природных условиях
в одном единственном экземпляре .
Поэтому ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ
уже ОБЯЗАНА ПРОЯВИТЬСЯ и существовать
некая ПОПУЛЯЦИЯ ЖИВОТНЫХ-НОСИТЕЛЕЙ ВИРУСА covid-19
способных распространять вирус , способных инфицировать человека .
ОТСУТСТВИЕ В ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ЖИВОТНЫХ-НОСИТЕЛЕЙ ВИРУСА covid-19 , способных инфицировать человека ,
ДОКАЗЫВАЕТ ,
как минимум , РУКОТВОРНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИРУСА covid-19 .
следовательно
необходимо вести речь
О ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРАХ БИОЛОГИЧЕСКОГО (БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО) ОРУЖИЯ ;
об эпицентрах применения биологического (бактериологического) оружия ,
в котором в качестве боевого вещества используется вирус covid-19 ;
о принципиально новых боеприпасах и средствах доставки к цели ;
о принципиально новых видах снаряжения, которое может использоваться и вероятно
было использовано
для совершения террористических актов в Италии , Испании , США …
которые по своей эффективности превосходят все известные образцы ОМП
.
необходимо добавить , что
У ВЕРСИИ О ПРИРОДНОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИРУСА covid-19
до сих пор , то есть УЖЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ,
ОТСУТСТВУЮТ УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА .
уже ШЕСТЬ-МЕСЯЦЕВ
ОТСУТСТВУЮТ не только ЖИВОТНЫЕ-НОСИТЕЛИ И РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ВИРУСА
(летучие мыши, панголины) ,
но так же отсутствуют реально возможные пути инфицирования от животного к человеку
Причём животное-вирусоноситель
не могло существовать в естественных природных условиях
в одном единственном экземпляре .
Поэтому ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ
уже ОБЯЗАНА ПРОЯВИТЬСЯ и существовать
некая ПОПУЛЯЦИЯ ЖИВОТНЫХ-НОСИТЕЛЕЙ ВИРУСА covid-19
способных распространять вирус , способных инфицировать человека .
ОТСУТСТВИЕ В ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ЖИВОТНЫХ-НОСИТЕЛЕЙ ВИРУСА covid-19 , способных инфицировать человека ,
ДОКАЗЫВАЕТ ,
как минимум , РУКОТВОРНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИРУСА covid-19 .
следовательно
необходимо вести речь
О ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРАХ БИОЛОГИЧЕСКОГО (БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО) ОРУЖИЯ ;
об эпицентрах применения биологического (бактериологического) оружия ,
в котором в качестве боевого вещества используется вирус covid-19 ;
о принципиально новых боеприпасах и средствах доставки к цели ;
о принципиально новых видах снаряжения, которое может использоваться и вероятно
было использовано
для совершения террористических актов в Италии , Испании , США …
которые по своей эффективности превосходят все известные образцы ОМП
.
до сих пор , то есть УЖЕ ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ,
ОТСУТСТВУЮТ УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА .
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за винятком досліджень інспанського інституту,котрий,доводить,що Ковід-19 був знайдений задовго до епідемії в каналізаційних стоках..
що доводить те,що він давно "циркулював у природі"..
особисто іспанському дослідженню не довіряю..
В ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ
ОТСУТСТВУЮТ ЖИВОТНЫЕ-НОСИТЕЛИ И РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ВИРУСА
(летучие мыши, панголины, или какие-либо другие животные) .
dudro, вирус начался не в Испании
в Испании также как и в Китае
В ПРИРОДЕ
ОТСУТСТВУЮТ ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ НОСИТЕЛИ-РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ВИРУСА
все рассказки "що Ковід-19 був знайдений задовго до епідемії в каналізаційних стоках"
при отсутствии в природе
ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ НОСИТЕЛЕЙ-РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ВИРУСА
предназначены для ясельной группы человеко-двуногих
ЖИВОТНЫХ-НОСИТЕЛЕЙ ВИРУСА covid-19 , способных инфицировать человека ,
ДОКАЗЫВАЕТ ,
как минимум , РУКОТВОРНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИРУСА covid-19 .
следовательно необходимо рассматривать и
вести речь
О ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРАХ БИОЛОГИЧЕСКОГО (БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО) ОРУЖИЯ ;
об эпицентрах применения биологического (бактериологического) оружия ,
в котором в качестве боевого вещества используется вирус covid-19 ;
о принципиально новых боеприпасах и средствах доставки к цели ;
о принципиально новых видах снаряжения, которое может использоваться и вероятно
было использовано
для совершения террористических актов в Италии , Испании , США …
которые по своей эффективности превосходят все известные образцы ОМП
.
От ковида (а точнее С ковидом) умерло полмиллиона.
чтобы убивать американских солдат и солдат НАТО ,
то какая причина может остановить хY%ло сообща с китаёзами
нанести омерике огромные экономические убытки
и попутно убить 200 -:- 300 тыс омериканцев прямо на их же территории ?
если хY%лу можно убивать сирийцев в Сирии
если хY%лу можно убивать украинцев в Украине
а почему хY%лу низзя убивать американцев в США ?
ОТСУТСТВУЮТ не только ЖИВОТНЫЕ-НОСИТЕЛИ И РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ВИРУСА
(летучие мыши, панголины) ,
но так же
отсутствуют реально возможные пути инфицирования от животного к человеку
Причём животное не могло существовать в одном единственном экземпляре .
Поэтому ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ
уже ОБЯЗАНА ПРОЯВИТЬСЯ и существовать (в Китае в Испании и ещё где-то)
некая ПОПУЛЯЦИЯ ЖИВОТНЫХ-НОСИТЕЛЕЙ ВИРУСА covid-19
способных распространять вирус , способных инфицировать человека .
кроме того ,
социально безопасная дистанция ( чуть более 1,5м которую рекомендует ВОЗ )
абсолютно исключает
респираторный способ передачи вируса от животного к человеку .
абсолютно исключает
респираторный способ передачи вируса от животного к человеку .
Чтобы реализовался респираторный способ передачи вируса от животного к человеку,
лицо человека обязано
достаточно длительное время находиться в зоне дыхания (точнее в зоне выдоха )
летучей мыши или панголина .
Все панголины на планете пересчитаны по пальцам и занесены в красную книгу .
У всех панголинов ЗА ШЕСТЬ месяцев уже взяли пробу на covid-19 .
Поэтому
панголины , как источник заражения человека исключены абсолютно .
Следовательно, основным источником заражения по версии Китая, России и ВОЗ
могут быть только летучие мыши .
Однако и при этом
респираторный способ передачи covid-19 от летучей мыши к человеку
абсолютно исключается , так как нос и глаза человека обязаны
длительное время находиться в зоне выдоха летучей мыши !
абсолютно исключается , так как нос и глаза человека обязаны
длительное время находиться в зоне выдоха летучей мыши !
На примере панголинов и летучих мышей
с уверенностью 999
ВЕРНО УТВЕРЖДЕНИЕ ,
случайный респираторный путь передачи covid-19
от животного к человеку НЕВОЗМОЖЕН !!!
остаются два возможных пути инфицирования от животных к человеку :
= укус, в результате которого вирус от животного попадает в кровь или лимфу человека
= через инфицированную поверхность ,
на которой остались выделения животного с вирусом covid-19 ,
и которые через руки человека попали затем в нос-глаза-рот .
изначальная версия об употреблении в пищу летучей мыши
так же отпадает абсолютно ,
так как по этой «версии» летучую мышь употреблял в пищу не тот кто её поймал .
Следовательно инфицированных по этой версии
должно быть минимум двое :
1. один тот кто употреблял ; 2. второй тот кто приготовил !!!
и , следовательно ,
ПЕРВОНАЧАЛЬНО
ДОЛЖНО БЫТЬ ДВА ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАЗНЫХ ЭПИЦЕНТРА ,
а не-один , как у ныне распространяемой дезинформации .
таким образом МНОГИЕ ФАКТОРЫ
ОБЯЗЫВАЮТ РАСЦЕНИВАТЬ ПРОИСХОДЯЩИЕ ЖЕРТВЫ СОТЕН ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ
как злонамеренное (террористическое) действие
или
как способ ведения гибридной войны
с применением новых видов биологического (бактериологического) оружия
.
по официально распространяемой ныне ДЕЗ-информации Китая, ВОЗ и РОссии
ПЕРВОНАЧАЛЬНО
в Китае ДОЛЖНО-было-БЫТЬ ДВА , а не-один ,
ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАЗНЫХ ЭПИЦЕНТРА .
таким образом МНОЖЕСТВО ФАКТОРОВ
ОБЯЗЫВАЮТ РАСЦЕНИВАТЬ ПРОИСХОДЯЩИЕ ЖЕРТВЫ СОТЕН ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ
как злонамеренное (террористическое) действие
или
как способ ведения гибридной войны
с применением новых видов биологического (бактериологического) оружия
.