COVID-19: за сутки в мире заболели 208,8 тыс. человек. Общее число зараженных стремительно приближается к 11 млн, умерли уже 524 тыс. человек

По состоянию на утро 3 июля в мире зарегистрировали 208 864 заражения COVID-19 за сутки, свыше 10,99 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 6,1 млн человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 10 991 872 случаев инфицирования и 524 176 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 131 485 (+ 687 за сутки), заболевших - 2 837 189 (+ 57 236 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 1 501 353 инфицированных (+ 47 984 за сутки) и 61 990 (+ 1 277 за сутки) летальных случаев.

Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 661 165 человек (+6 760 за сутки), количество смертей - 9 683 (+ 147 за сутки).

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В Индии 627 168 заболевших (+ 21 948 за сутки) и 18 225 летальных случаев (+ 377 за сутки).

В Испании зарегистрировали 297 183 (+ 444 за сутки) пациентов, умерли 28 368 (+5).

Напомним, по состоянию на 2 июля в Украине лабораторно подтверждены 45 887 случаев COVID-19. За сутки - 889 новых случаев. 12 человек умерли от болезни