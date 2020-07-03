В Украине 876 новых случаев COVID-19, умерли 27 человек, всего зафиксированы 46 763 случая
По состоянию на 3 июля в Украине лабораторно подтверждены 46 763 случая COVID-19. За сутки - 876 новых случаев. 27 человек умерли от болезни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.
В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 876 человек (сутками ранее - 889).
За все время пандемии COVID-19 инфицированы 46 763 человека.
За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 27 пациентов (сутками ранее - 12), всего - 1 212. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали во Львовской (11), Закарпатской (5) и Ривненской (4) областях.
За последние сутки выздоровели 505 человек (сутками ранее - 505), всего - 20 558.
Всего в Украине сейчас болеют 24 993 человека, что на 344 больше, чем днем ранее.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (153) области, Киеве (105), Закарпатской (80). Ривненской (73) и Волынской (63) областях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Или Франция население 67 миллионов,инфицированных 166 тысяч,болеет 60 тысяч,тестов 1384633
В Украине 42 миллиона население.инфицированных 46763 человека, болеет 24993 человека.
тестов провели 677257 на вчера.
Совсем не видно прямой зависимости инфицированных от количества тестов.
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака
Ось цитатка того, на кого посилаєтеся:
https://uazmi.org/news/post/fs3ngvDzuZeJ9VfUpHYwaU
Вірус лишає по собі надзвичайно масивні ушкодження. Тож, як зауважив професор Мауро Гіака з Королівського коледжу Лондона, у людей, які провели більше місяця в лікарні, спостерігається "повне порушення архітектури легенів". Учений розповів про результати свого дослідження, які вказують на потенційні "реальні проблеми" для тих, кому вдалося пережити COVID-19.
Виступаючи в комітеті Палати лордів з питань науки і технологій, Гіака пояснив, що вивчав дані розтинів пацієнтів, які померли в Італії після 30-40 днів у відділенні інтенсивної терапії. Так він виявив високу присутність коронавірусу в легенях, а також незвичні зрощені клітини.
постійносидеть и боятся. Только на время этой пандемии короновируса я живу от моря в 5 минутах ходьбы и я за весь сезон был только 1 разна пляже, а народ прется их зараженных областей и тем самым обрекая других. Новости 1+1 смотрел? В Одессе умерла т у р и с т к а из Ивано-Франковска, у которой подтвердили коронавирус, что скажешь по этому поводу? Во время отдыха на пляже (а на пляже сколько человек придерживается масочного режима и дистанции ты знаешь?, а по дороге на пляж на чем она ехала на трамвае, троллейбусе, маршрутке) пациентка почувствовала недомогание Приехала было хорошо, а через несколько дней её уже не стало и сейчас как там у Маршака "
"Ищут пожарные,
Ищет милиция,"с кем она контактировала, вдруг у кого то будет астма или как модно говорить другие сопутствующее заболевания. У моей сестры астма ей 33 года так она сидит практически дома работает удаленно потому ,что жить ещё хочет, а столкнись с подобным туристом ты знаешь какой будет результат?
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/health/country/koronavirus-v-odesse-umerla-turistka-iz-prikarpatya-video-novosti-odessy-11092859.html