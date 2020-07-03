В Украине 876 новых случаев COVID-19, умерли 27 человек, всего зафиксированы 46 763 случая

По состоянию на 3 июля в Украине лабораторно подтверждены 46 763 случая COVID-19. За сутки - 876 новых случаев. 27 человек умерли от болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные СНБО.

В Украине количество инфицированных COVID-19 за минувшие сутки возросло на 876 человек (сутками ранее - 889).

За все время пандемии COVID-19 инфицированы 46 763 человека.

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За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 27 пациентов (сутками ранее - 12), всего - 1 212. Больше всего за минувшие сутки летальных случаев зарегистрировали во Львовской (11), Закарпатской (5) и Ривненской (4) областях.

За последние сутки выздоровели 505 человек (сутками ранее - 505), всего - 20 558.

Всего в Украине сейчас болеют 24 993 человека, что на 344 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (153) области, Киеве (105), Закарпатской (80). Ривненской (73) и Волынской (63) областях.















