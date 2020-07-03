Болтон заявил, что Трамп "не хотел слышать" данные разведки США о России

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что на себе испытывал гнев президента Дональда Трампа, когда докладывал ему разведывательную информацию, якобы касающуюся действий России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что у меня достаточно шрамов в результате докладов (Трампу. - Ред.) данных о РФ, о которых он, вероятно, не хотел слышать", - сказал Болтон в интервью телеканалу CNN.

Он добавил, что согласен с сообщениями других бывших чиновников, что Трамп не обращал внимания на "негативную информацию", связанную с российским президентом Владимиром Путиным.

Бывший советник сказал, что "все понимают характер деятельности России, возможно, за исключением президента". Тем не менее, по его словам, разведсообщество продолжало информировать Трампа, "чтобы справиться с российскими угрозами, но обычно президент ворчал и жаловался по этому поводу".

Вместе с тем, Болтон отказался отвечать на вопросы, касающиеся сообщения The New York Times о "сговоре" российской разведки с афганскими талибами, сославшись на то, что "не может раскрывать секретную информацию".

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Накануне телеканал сообщал, что негативное отношение президента США Дональда Трампа к сообщениям, касающимся угрозы со стороны России, привело к тому, что представители разведки стали все реже включать эти данные в брифинги для президента.

"По словам одного бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, у помощников президента было одно простое правило: никогда не касайся России", - заявил телеканал.

Работники, которые докладывали президенту, обнаружили, что, когда брифинг включал разведданные, связанные с деятельностью РФ против США, включая доказательства ее вмешательства в американскую политику, "Трамп часто взрывался, требуя сообщить, почему они продолжают сосредотачиваться на России, зачастую подвергая сомнению сами сведения", отмечается в сообщении.

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Вопрос о доверии Трампа разведывательной информации о РФ возник после публикации The New York Times, в которой утверждалось, что российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане.

Трамп в связи с этим написал в Твиттере: "История о российском вознаграждении - еще одна, состряпанная фейковыми новостями, ее рассказали лишь затем, чтобы навредить мне и Республиканской партии".

"Секретный источник (этой информации. - Ред.), наверное, вообще не существует, как и сама эта история. Если дискредитированная газета The New York Times обладает источником, пусть раскроет его. Еще один обман", - добавил президент.

В то же время, советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил телеканалу Fox News, что сотрудник ЦРУ, которому поручили провести брифинги для президента, решил не докладывать ему о сообщениях, касающихся "сговора" России и талибов, поскольку это были "непроверенные разведданные".

Контролирующие Палату представителей Конгресса США демократы настаивают на получении от разведсообщества исчерпывающей информации о договоренностях России с талибами. В случае если эта информация подтвердится, они намерены инициировать включение этой проблемы в какой-то форме в новый военный бюджет страны и ввести новые санкции против РФ.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала немедленного введения санкций.

"Мы должны ввести санкции против России, и сделать это немедленно", - заявила Пелоси в интервью телеканалу MSNBC.

По ее словам, для Трампа "игнорирование фактов", предоставляемых во время ежедневных брифингов - "дело привычное".