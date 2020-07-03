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Болтон заявил, что Трамп "не хотел слышать" данные разведки США о России

Болтон заявил, что Трамп

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что на себе испытывал гнев президента Дональда Трампа, когда докладывал ему разведывательную информацию, якобы касающуюся действий России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что у меня достаточно шрамов в результате докладов (Трампу. - Ред.) данных о РФ, о которых он, вероятно, не хотел слышать", - сказал Болтон в интервью телеканалу CNN.

Он добавил, что согласен с сообщениями других бывших чиновников, что Трамп не обращал внимания на "негативную информацию", связанную с российским президентом Владимиром Путиным.

Бывший советник сказал, что "все понимают характер деятельности России, возможно, за исключением президента". Тем не менее, по его словам, разведсообщество продолжало информировать Трампа, "чтобы справиться с российскими угрозами, но обычно президент ворчал и жаловался по этому поводу".

Вместе с тем, Болтон отказался отвечать на вопросы, касающиеся сообщения The New York Times о "сговоре" российской разведки с афганскими талибами, сославшись на то, что "не может раскрывать секретную информацию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болтон о внешней политике Трампа: Он некомпетентен и не хочет учиться

Накануне телеканал сообщал, что негативное отношение президента США Дональда Трампа к сообщениям, касающимся угрозы со стороны России, привело к тому, что представители разведки стали все реже включать эти данные в брифинги для президента.

"По словам одного бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, у помощников президента было одно простое правило: никогда не касайся России", - заявил телеканал.

Работники, которые докладывали президенту, обнаружили, что, когда брифинг включал разведданные, связанные с деятельностью РФ против США, включая доказательства ее вмешательства в американскую политику, "Трамп часто взрывался, требуя сообщить, почему они продолжают сосредотачиваться на России, зачастую подвергая сомнению сами сведения", отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США примут решительные меры при подтверждении данных о плате РФ талибам за убийство американских солдат, - советник по нацбезопасности О'Брайен

Вопрос о доверии Трампа разведывательной информации о РФ возник после публикации The New York Times, в которой утверждалось, что российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане.

Трамп в связи с этим написал в Твиттере: "История о российском вознаграждении - еще одна, состряпанная фейковыми новостями, ее рассказали лишь затем, чтобы навредить мне и Республиканской партии".

"Секретный источник (этой информации. - Ред.), наверное, вообще не существует, как и сама эта история. Если дискредитированная газета The New York Times обладает источником, пусть раскроет его. Еще один обман", - добавил президент.

В то же время, советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил телеканалу Fox News, что сотрудник ЦРУ, которому поручили провести брифинги для президента, решил не докладывать ему о сообщениях, касающихся "сговора" России и талибов, поскольку это были "непроверенные разведданные".

Контролирующие Палату представителей Конгресса США демократы настаивают на получении от разведсообщества исчерпывающей информации о договоренностях России с талибами. В случае если эта информация подтвердится, они намерены инициировать включение этой проблемы в какой-то форме в новый военный бюджет страны и ввести новые санкции против РФ.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала немедленного введения санкций.

"Мы должны ввести санкции против России, и сделать это немедленно", - заявила Пелоси в интервью телеканалу MSNBC.

По ее словам, для Трампа "игнорирование фактов", предоставляемых во время ежедневных брифингов - "дело привычное".

разведка (4179) россия (95645) США (26815) Трамп Дональд (5360) Болтон Джон (116)


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Топ комментарии
+26
У нас такий самий кадр.

"НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ДАННЫЕ РАЗВЕДКИ": ЗЕЛЕНСКИЙ УВИДЕЛ В ГЛАЗАХ ПУТИНА ЖЕЛАНИЕ ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ".
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03.07.2020 09:00
+13
Трамп - це ганьба для Республіканської партії, партії генерала Ейзенхауера, партії Джона МакКейна, партії Рональда Рейгана, який знищив імперію зла!

Республіканці - це ж ті, кого совєти називали "яструбами Пентагону". Я не розумію, чому вони його висунули в президенти взагалі... Ну в республіканців ж набагато більше інформації про Трампа є, ніж ЗМІ публікують, вони про його контакти з москалями все знали!
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03.07.2020 09:17
+12
Болтон заявив, що Трамп "не хотів чути" дані розвідки США про Росію - Цензор.НЕТ 6243
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03.07.2020 09:14
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Правила форума Совет форумчан
У нас такий самий кадр.

"НЕСМОТРЯ НА ВСЕ ДАННЫЕ РАЗВЕДКИ": ЗЕЛЕНСКИЙ УВИДЕЛ В ГЛАЗАХ ПУТИНА ЖЕЛАНИЕ ЗАКОНЧИТЬ ВОЙНУ".
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03.07.2020 09:00 Ответить
Болтон заявив, що Трамп "не хотів чути" дані розвідки США про Росію - Цензор.НЕТ 6243
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03.07.2020 09:14 Ответить
Москалику, ти хоча б коми нормально розставив...

І так, це не подвійні стандарти, бо США давали зброю душманам, які протистояли агресії ссср, а кацапи на словах підтримують антитерористичну операцію в Афганістані (і навіть свої аеродроми американцям надавали), а на ділі спонсорують терористів. Якби кацапи відкрито заявили про підтримку талібів - ось тоді це були б подвійні стандарти!
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03.07.2020 09:14 Ответить
І? В мене навіть родич далекий там загинув... Але він не горів бажанням туди їхати!

От чого совєти туди полізли і скинули законний уряд Афгану???

Увесь оцей бєзпрєдєл, який твориться в Афгані зараз, - наслідок совєтської агресії! До 1978 року (коли совєти там влаштували революцію і привели до влади комуняк) там було все тихо і мирно! Потім вони самі убрали тих комуняк (гугли штурм палацу Аміна) і ввели війська...
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03.07.2020 09:23 Ответить
Нікого туди примусово не брали, всі добровільно йшли, просто тоді був час промитих мозгів, в мене один родич туди пішов і вернувся із скаліченою психікою, а в іншого був нормальний командир який вибив дурь з нього про інтернаціоналізм і т.д. порвав заяви і відправив їх на дальні застави і можливо врятував йому життя..
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03.07.2020 09:41 Ответить
не бреши про добровольців - у нас в полку щопризову формували окрему позаштатну роту з новобранців шоферів. Поза очі їх називали смертниками - їм навіть форму не видавали, так два місяці підготовки в одних чорних комбінезонах і ходили. Потім їх відправляли в Афган і ніхто з них не був добровольцем
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03.07.2020 10:21 Ответить
така сама фігня-один взвод з роти вчили півроку і туди ж відправляли
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03.07.2020 10:35 Ответить
Та ладно... Ви не знаєте, як при совку "добровольців" шукали? Колега розповідав, що на губу загримів через відмову стати таким "добровольцем"... А із тих, кого таки "переконали", повернулися назад не всі!
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03.07.2020 11:16 Ответить
памятники разве духи ставили ?
или гнилое офицерьё, которое нажилось на смертях пацанов ?
духи вертелись как могли, а совецкие офицеры наживались на этом,
теперь ты про памятники, а про звонкую монету в карманах мразей офицеров
помалкиваешь ?
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03.07.2020 09:23 Ответить
Так але реально це була загарбницька війна, і всі хто там був розуміли що крім таджиків до них всі ставляться вороже, союз в яку країну не заліз всюди насрав і фактично зруйнував ті країни зробив з них рабів.. Північна корея, вєтнам судан сомалі куба венесуелла і т.д.
Один Китай вчасно послав союз і пішов в напрямку контрольованого капіталізму.
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03.07.2020 09:36 Ответить
У местных основной бизнес - героин.
По этому поводу с амерами у них серьезные разногласия.
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03.07.2020 10:07 Ответить
Надо же было кому-то мочить гэбистов в Афгане. Что ты там делал? "Помогал" дружественному афганскому народу, послав вертолеты со спецназом и расстреляв законную власть в этой стране?
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03.07.2020 09:20 Ответить
А совок що там робив?Окупував мабуть Афганістан чи не так?Тому ніякі не подвійні і порівняння не доречне.Мізки треба вмикати коли ротяку роззявляєш.ДумайТЕ
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03.07.2020 09:21 Ответить
Свнсбч бот, ты снова зашкварился 40 лет назад США помогали оружием афганцам, которые в своей стране боролись с советскими оккупантами. Агрессию СССР против Афганистана тогда осудил весь цивилизованный мир.
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03.07.2020 09:49 Ответить
Их объединяет общее место, где в подвалах храняться материалы компромата на обоих шоуменов.
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03.07.2020 09:15 Ответить
старый бройлер стал презом , благодаря ***** ,отрабатывает и боится
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03.07.2020 09:31 Ответить
таки путло держит рыжего видосиками от том, как он кувыркался с тёлками "с пониженной социальной ответственностью", которых он ему подсунул во время визита в мацкву...другого объяснения такого "дружеского" поведения рыжего с путлом- нет
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03.07.2020 09:45 Ответить
В штатах выборы, дело привычное.
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03.07.2020 09:01 Ответить
Тепер Трампу не буде солодко від Конгресу.
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03.07.2020 09:03 Ответить
Работу трампа закончат Султан Эрдоган и Принц Салман.... один Дронами,...второй нефтью по 5 копеек и будет РАБссинцам позору на 100 вперед...
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03.07.2020 09:04 Ответить
La trampa -с испанского ловушка , западня. Интересно, для кого эта 'ловушка'.

Сегодня прочитала, что в Штатах впервые рассматривают персональные санкции против путлера! Вот это поворот! Ещё и мадуро , похоже , медным тазом накрылся. Минус один верный друг пу. Поздравили, похоже, с обнулением.
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03.07.2020 09:05 Ответить
опудало, ти надіслало у владу таких істот як дубінське, ось де справня "западня" про штати воно прочітало...
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03.07.2020 09:29 Ответить
Просто Путин очень хитрый, изображает хорошего парня, поэтому Трамп не видит в нём угрозу.
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03.07.2020 09:06 Ответить
Это же каким долбо... нужно быть, чтобы верить тому, что изображает пуйло?
Его преступлений по всему миру недостаточно?
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03.07.2020 09:18 Ответить
В Ливане, Индонезии, Югославии, Панаме, Лаосе, Вьетнаме, Заире, Ираке, Боливии, Уругвае, Кипре, Афганистане, Сальвадоре, Никарагуа, Чаде, Колумбии, Замбии, Корее, Филиппинах, Ливии. Не было никаких войн с Америкой. То всё кремлёвские выдумки.
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03.07.2020 15:24 Ответить
Просто "хороший парень" располагает видео, отснятое в гостинице где шоумен поливает "лунным дождем" московских ******.
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03.07.2020 09:24 Ответить
Понятно, надеюсь, что оба президента шоумены
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03.07.2020 09:38 Ответить
ага, как цыган, только одно дело взуть януковича, а другое плыгать на парней в норме,
мы видели, как русню янки как в тире с говном смешивали,
русня даже не стреляла в ответ,
тупо - рузгий шевельнулся - выстрел и ноги русского улетели к эбеням,
ссылку дать или найдёте сами ?
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03.07.2020 09:28 Ответить
старий рудий поц агент кремля, як доказ на кацапії ви не зустрінете жодної машини з написом трамп - чмо) видно фсб запрєтіло(
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03.07.2020 09:09 Ответить
просто трамп на крючке у мутина
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03.07.2020 09:09 Ответить
В Байдена запитали чи помилує він трампа як стане президентом? Той сказав-ні. Трамп з білого дому переїде в решітчастий.

Пс. Дружба з расєєй нікого до добра не доводила!
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03.07.2020 09:11 Ответить
РАБссия по сути своей уже катастьрофа,первым это реально увидел Карл Маркс...,а его книга никогда не выходивша на РАБссии "Секретная дипломатия ХVIII века",подробно расписал что есть на самом деле дохлятина РАБссия
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03.07.2020 09:12 Ответить
Не пам,ятаю щоб колись в США був настільки придурковатий през з такою великою єрекцією на сцаря всея сРусі
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03.07.2020 09:12 Ответить
Трамп - це ганьба для Республіканської партії, партії генерала Ейзенхауера, партії Джона МакКейна, партії Рональда Рейгана, який знищив імперію зла!

Республіканці - це ж ті, кого совєти називали "яструбами Пентагону". Я не розумію, чому вони його висунули в президенти взагалі... Ну в республіканців ж набагато більше інформації про Трампа є, ніж ЗМІ публікують, вони про його контакти з москалями все знали!
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03.07.2020 09:17 Ответить
зеленский на фоне Трампа ещё ничё смотрится,
опять же, на пианине умеет
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03.07.2020 09:19 Ответить
Ну Вы даёте,а как же «мир в глазах» гнилой селедки путлераста?????
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03.07.2020 09:33 Ответить
Джо Байден опережает трампа на 10 %,выборы 3 ноября закончатся для трапмыча катастрофой...
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03.07.2020 09:22 Ответить
Уже навіть на 14%... Але зелені вперто продовжують розслідувати плівки Деркача і рити собі яму!
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03.07.2020 09:24 Ответить
Коли закоханому чоловіку кажуть про розпусту об'єкту його кохання, то він теж б'є в пику тому, хто це каже. Кохання засліплює...
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03.07.2020 09:32 Ответить
Кому ж, як не тобі, "Ванька", про це знать... Тобі он, скільки років, говорили люди, що ВАНА - "аферистка на довірі", а ти все рвався "пику бить" тим, хто про це говорив...
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03.07.2020 11:42 Ответить
схоже, що рудий шоумен дійсно на гачку у кагебешної молі *****
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03.07.2020 09:37 Ответить
American "Zrada".
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03.07.2020 09:43 Ответить
А Обама хотів?
Один інтертний як вода у болоті, інший надмірно активний, але ну дуже вже любить "рюзьгий дух". Тому засраха і перевертає світогляд всього світу з ніг на голову.... рашка, це країна, яку весь час тре тримати в узді, як у 90-стих, щоб від голоду не мала змоги підняти обидві свої курячі голови.
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03.07.2020 09:45 Ответить
Кацапам лишние деньги на пользу не идут. Вместо того, что бы решать свои проблемы, они за эти деньги создают проблемы окружающим.
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03.07.2020 10:02 Ответить
ха)), звісно. на рашці вся країна працює щоб купка путінських підтирок могла шикарно жити та ***** мав змогу тішити свої іпмерські амбіції. Країна 120 мільонів голодранців.
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03.07.2020 10:11 Ответить
Тому що він агент кремля довбо**би це вже всі знають і розуміють. А я це ще розумів і казав під час виборів. А ви взагалі там в США вже що геть кришої поїхали?! Як ви могли допустити таке, щоб завербований мацквою агент спочатку став кандидато від республіканців, а потім ще й виграв вибори??!!
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03.07.2020 10:00 Ответить
Неужели, американцы опять выберут эту обезьяну? Интересно, как в этот раз, кацапы будут вмешиваться в выборы США.
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03.07.2020 10:09 Ответить
Прикольно будет, когда вскроется, что Трамп таки был завербованным агентом. Американцам давно так никто не хамил, Усама Бин Ладен со всякими Аль-Каидами - мелкие засранцы по сравнению с кремлевской КГБ-шной мафией.
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03.07.2020 10:07 Ответить
 
 