За сутки на Львовщине выявили 152 новых случая COVID-19, всего 5 882 инфицированных и 157 умерших, - горсовет
За минувшие сутки во Львовской области диагностировали 152 новых случая заболевания коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 5882 человек, 157 человек умерли, 873 пациента выздоровели.
Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 6278 человек, госпитализированы - 1098, на амбулаторном лечении - 5180 человек, выписаны - 922 человека. Сейчас в больнице находятся 176 человек, из них в реанимации - 6 человек, на аппаратах ИВЛ - 2 человека.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1053 ПЦР-теста, из них из новых проб - 744 ПЦР-теста. Следовательно 152 теста положительные, из них из новых проб - 114. Среди них львовян - 54.
Всего в работу взяли 612 проб, остаток в холодильнике - 870 проб.
Как сообщалось, по состоянию на 3 июля в Украине лабораторно подтверждены 46 763 случая COVID-19. За сутки - 876 новых случаев. 27 человек умерли от болезни.
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