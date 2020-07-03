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Благодаря оптимизации портовых сборов грузопоток вырос на 20% в год, - Омелян

Благодаря оптимизации портовых сборов грузопоток вырос на 20% в год, - Омелян

Снижение портовых сборов в 2018 году на 20% обеспечило рост грузопотока на 20% в год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Экс-министр подчеркнул, что портовые сборы в Украине являются одними из самых высоких в мире, из-за чего отечественные порты неконкурентоспособны, поэтому правительство в 2017 году приняло решение об их постепенном снижении.

"Украинские портовые тарифы и сборы в два-три раза выше среднемировых и в раза четыре выше сборов по черноморскому региону. Более того, последние замеры, которые мы делали в декабре 2019 года показали, что украинские портовые тарифы и сборы в этом месяце были самыми высокими в мире, несмотря на то, что мы их уже снизили в 2018 году ... В 2017 году, проанализировав совместно с нашими иностранными и украинскими экспертами, проговорив с украинским бизнесом мы вышли с инициативой, которая сразу была поддержана и премьер-министром, и президентом Украины. А так же и Кабмином - снизить постепенно портовые тарифы и сборы. Сначала на 20% в 2018 году, затем на 20% в 2019 году", - рассказал Омелян.

Он сообщил, что первое снижение портовых сборов на 20% уже через год дало увеличение грузопотока в портах на 20%.

Читайте: НАБУ изъяло у Мининфраструктуры документы о снижении портовых сборов, но в деле их нет, - Омелян

"Мы это сделали с 1 января 2018 года и фактически украинские компании показали неплохой результат, даже в 2018 году товаропоток вырос на 2%. В 2019 году грузопоток вырос уже на 20% и контейнеры, также важный показатель развития украинской экономики, выросли тоже на 20%", - сказал экс-министр.

Напомним, 19 июня НАБУ и САП сообщили экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну о подозрении в совершении незаконных действий, из-за которых государственный бюджет недополучил 30,5 млн грн. Подозрение предъявлено из-за того, что Омелян в декабре 2017 года снизил все портовые сборы, кроме маячного, на 20%.

Омелян утверждает, что сборы снизили для увеличения товаро/грузопотока, и морская отрасль благодаря этому показала в 2018-2019 гг. рост более чем на 20%, и растет до сих пор, несмотря на кризис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас на Банковой должности продаются просто за копейки, при Януковиче за должности министров предлагались миллионы, - Омелян

Автор: 

порт (737) сбор (303) Омелян Владимир (712)


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Брешит
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03.07.2020 09:22 Ответить
То что Омельян говорит неверно. Но в єтом есть доля правды. Механизм увеличения судозаходов опосредствован через много факторов. Например: Уменьшение портовых сборов от абсурдных величин до нормальных приводит к уменьшению ставки фрахта при фрахтовании судов для первозки грузов из и в украинские порты. На чаше весов первозки транзитных грузов выборе перевалочного порта, это в какой то момент скажется в выборе Одессы или Черноморска вместо Констанцы. Или в выборе Одессы вместо Станбула для круизных перевозок. Во всяком случае это сказывается лет через 5, а не через год или 2.
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03.07.2020 09:24 Ответить
Це погано. Це дало прибуток українській економіці. Фуйло обурений і вимагає покарати Омеляна
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03.07.2020 10:01 Ответить
 
 