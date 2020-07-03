"Уменьшение доходов граждан и падение конкурентоспособности страны - последствия второго уровня пенсионной системы", - экономист
Эксперт утверждает, что согласно законопроекту каждый работник будет дополнительно выплачивать от 2 до 7% собственной заработной платы.
Украинцы должны понимать, что за введение 2 уровня накопительной пенсионной системы должны будут заплатить они сами, причем гарантии получить накопленные средства обратно, через десятки лет, нет. Об этом предупреждает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, пишет 5 канал.
Согласно законопроекту, говорит эксперт, каждый работник будет дополнительно платить от 2 до 7% собственной заработной платы. Одновременно, увеличивается фискальная нагрузка и на предприятия. А они, соответственно будут пытаться переложить ее на сотрудников.
При этом управлять средствами должны неизвестные коммерческие структуры - фонды, а государство, которое заставило людей заплатить (отчисления обязательны) никакой ответственности за их сохранность не несет.
"Имея недавний опыт банкрутств более сотни коммерческих банков, которые пребывали под жестким контролем НБУ, можем ли мы доверять свои средства новым, совершенно непонятным структурам?", –задается вопросом экономист.
Отдельно он обращает внимание на текущую ситуацию в Украине и мире. Ведь по прогнозам падение ВВП страны в 2020 году составит от 4 до 7 %. В такой ситуации подобные проекты начинать не следует, убежден Олег Пендзин, ведь их следствием станет дополнительное уменьшение доходов граждан и падение конкурентоспособности отечественных предприятий.
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их более чем дохера
При этом управлять средствами должны неизвестные коммерческие структуры - фонды, а государство, которое заставило людей заплатить (отчисления обязательны) никакой ответственности за их сохранность не несет.Источник: https://censor.net/n3205788"
Это те самые пенсионные фонды, деятельность которых контролировали ликвидированные вечера "бубочкой" Нацкомфинуслуги?
(https://censor.net/news/3205649/zelenskiyi_prekratil_deyatelnost_natskomfinuslug_ukaz/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74110450)
А то Википедия любезно нам соонщает, что:
"Сфери впливу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Страхові компанії
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0 Кредитні спілки
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F Бюро кредитних історій
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4 Недержавні пенсійні фонди
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 Фінансові компані
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 ї Ломбарди" (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг)
А-ХА-ХА-ХА.
Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.
частные конторы будут собирать баблишки, гарантий - ноль, вообще полное ЗЕоо !!
а куда тогда платятся обычные ПФ-взносы???
здается что пенсионный фонд они тоже обанкротили... а ведь до Кенгурации ЗЕро-шного бюджет был в профиците!! (понимаю сложное слово для пролов, но важное для экономики)