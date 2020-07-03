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"Уменьшение доходов граждан и падение конкурентоспособности страны - последствия второго уровня пенсионной системы", - экономист

Эксперт утверждает, что согласно законопроекту каждый работник будет дополнительно выплачивать от 2 до 7% собственной заработной платы.

Украинцы должны понимать, что за введение 2 уровня накопительной пенсионной системы должны будут заплатить они сами, причем гарантии получить накопленные средства обратно, через десятки лет, нет. Об этом предупреждает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, пишет 5 канал.

Согласно законопроекту, говорит эксперт, каждый работник будет дополнительно платить от 2 до 7% собственной заработной платы. Одновременно, увеличивается фискальная нагрузка и на предприятия. А они, соответственно будут пытаться переложить ее на сотрудников.

При этом управлять средствами должны неизвестные коммерческие структуры - фонды, а государство, которое заставило людей заплатить (отчисления обязательны) никакой ответственности за их сохранность не несет.

"Имея недавний опыт банкрутств более сотни коммерческих банков, которые пребывали под жестким контролем НБУ, можем ли мы доверять свои средства новым, совершенно непонятным структурам?", –задается вопросом экономист.

Отдельно он обращает внимание на текущую ситуацию в Украине и мире. Ведь по прогнозам падение ВВП страны в 2020 году составит от 4 до 7 %. В такой ситуации подобные проекты начинать не следует, убежден Олег Пендзин, ведь их следствием станет дополнительное уменьшение доходов граждан и падение конкурентоспособности отечественных предприятий.

Автор: 

пенсионеры (837) пенсионная реформа (1205) пенсия (2161)


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Топ комментарии
+6
"Имея недавний опыт банкрутств более сотни коммерческих банков, которые пребывали под жестким контролем НБУ"______________________ЛЕРКУ ГОНТАРЕВУ УЖЕ УНИЖАЮТ И НА ПЕТИНОМ КАНАЛЕ)))))))))))))))))))))))
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03.07.2020 09:20
+2
пора украинцам забастовку организовывать, пусть мусора работают,
их более чем дохера
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03.07.2020 09:16
+2
"Эксперт утверждает, что согласно законопроекту каждый работник будет дополнительно выплачивать от 2 до 7% собственной заработной платы.
При этом управлять средствами должны неизвестные коммерческие структуры - фонды, а государство, которое заставило людей заплатить (отчисления обязательны) никакой ответственности за их сохранность не несет.Источник: https://censor.net/n3205788"

Это те самые пенсионные фонды, деятельность которых контролировали ликвидированные вечера "бубочкой" Нацкомфинуслуги?
(https://censor.net/news/3205649/zelenskiyi_prekratil_deyatelnost_natskomfinuslug_ukaz/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74110450)

А то Википедия любезно нам соонщает, что:
"Сфери впливу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Страхові компанії
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0 Кредитні спілки
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F Бюро кредитних історій
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4 Недержавні пенсійні фонди
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 Фінансові компані
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 ї Ломбарди" (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг)

А-ХА-ХА-ХА.
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03.07.2020 09:17
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пора украинцам забастовку организовывать, пусть мусора работают,
их более чем дохера
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03.07.2020 09:16 Ответить
Так они тоже должны будут 7% от зарплаты в "бубочкины" карманные пенсионные фонды отбашлять, те фонды, которых больше некому контролировать после ликвидацией вчера "бубочкой" Нацкомфинуслуги.
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03.07.2020 09:19 Ответить
Пора россиянам забастовку организовывать, пусть росгвадия работает их более чем дохера
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03.07.2020 09:19 Ответить
"Эксперт утверждает, что согласно законопроекту каждый работник будет дополнительно выплачивать от 2 до 7% собственной заработной платы.
При этом управлять средствами должны неизвестные коммерческие структуры - фонды, а государство, которое заставило людей заплатить (отчисления обязательны) никакой ответственности за их сохранность не несет.Источник: https://censor.net/n3205788"

Это те самые пенсионные фонды, деятельность которых контролировали ликвидированные вечера "бубочкой" Нацкомфинуслуги?
(https://censor.net/news/3205649/zelenskiyi_prekratil_deyatelnost_natskomfinuslug_ukaz/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74110450)

А то Википедия любезно нам соонщает, что:
"Сфери впливу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F Страхові компанії
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0 Кредитні спілки
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F Бюро кредитних історій
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4 Недержавні пенсійні фонди
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 Фінансові компані
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 ї Ломбарди" (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг)

А-ХА-ХА-ХА.
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03.07.2020 09:17 Ответить
Та нормально все, зєбуіни повинні виздихати. Інакше ні як з цього болота не вилізеш.
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03.07.2020 09:17 Ответить
"виздиають" при такой политике и таком руководстве все
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03.07.2020 09:21 Ответить
Теж не погано. Втрачено основну властивість живих організмів - "почуття самозбереження".
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03.07.2020 09:28 Ответить
"Имея недавний опыт банкрутств более сотни коммерческих банков, которые пребывали под жестким контролем НБУ"______________________ЛЕРКУ ГОНТАРЕВУ УЖЕ УНИЖАЮТ И НА ПЕТИНОМ КАНАЛЕ)))))))))))))))))))))))
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03.07.2020 09:20 Ответить
Она уже отработанный материал-можно смывать...
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03.07.2020 09:30 Ответить
Так уже...
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03.07.2020 09:31 Ответить
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО - ОНА ВАМ НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?
Идеи президентского советника разбиты на шесть блоков. Первый - «переход к суверенной денежно-кредитной политике». В нем Глазьев предлагает центробанку запустить «печатный станок» и направить полученные деньги на инвестиции в экономику. Суммарный объем эмиссии должен составить, по его идее, 20 трлн рублей за 5 лет.
Из этой суммы 3 трлн рублей должны пойти на кредиты промышленности, 2 трлн рублей - институтам развития, 5 трлн рублей - компаниям и банкам на рефинансирование долгов, 3 трлн рублей - на программу импортозамещения."Напечатанные" деньги ЦБ должен выдавать под ставку 1-2% (вместо нынешних 11%), а конечная ставка для получателей в реальном секторе не должна превышать 4% (вместо нынешних 20% и выше), считает Глазьев.
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03.07.2020 09:41 Ответить
Пейсаті ніяк не наїдяться, усе їм мало, хочуть ще і ще... голі і босі ходити будемо. Поки не повиздихаємо вони не заспокояться.
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03.07.2020 10:00 Ответить
Ці державні злочинці і невігласи -гопники просто знищують економіку Держави ! Корвети будувати в Україні не будемо ,купуватимемо за кордоном = мінус розвитку таких підприємств , робочого місця ,доходів в місцеві бюджети ... все стоїть і гниє , Зараз ще й гроші злочинним угрупуванням плати під дахом невідомих фондів ! От казали Мудреці ,що обирати треба не молодче 55 років і людей які ВІД НАРОДЖЕННЯ Є ДОБРО-Дійними ! Ті що не можуть творити Зло ! Це і є Жовто - Блакитна Ідеологія Мудреців і нашої Святої Землі! Так Ні , слухаємося і ведемося тільки на ЗЛО !І
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03.07.2020 11:54 Ответить
тоесть?
частные конторы будут собирать баблишки, гарантий - ноль, вообще полное ЗЕоо !!
а куда тогда платятся обычные ПФ-взносы???
здается что пенсионный фонд они тоже обанкротили... а ведь до Кенгурации ЗЕро-шного бюджет был в профиците!! (понимаю сложное слово для пролов, но важное для экономики)
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03.07.2020 14:46 Ответить
 
 