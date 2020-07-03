За сутки COVID-19 заболели 74 ребенка и 46 медработников, всего 3 382 ребенка и 6 874 медика, - Степанов

За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 229 человек с коронавирусной болезнью.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 876 человек, из них 74 ребенка и 46 медработников. Госпитализированы 229 человек. Зафиксированы 27 летальных случаев. Выздоровели 505 пациентов. Всего за все время пандемии заболели 46 763 человека, из них 3 382 ребенка и 6 874 медицинских работника. За минувшие сутки всего были сделаны 26 329 тестов, из них 13 162 исследования методом ПЦР и 13 167 – методом ИФА", - рассказал министр.

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