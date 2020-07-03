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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки COVID-19 заболели 74 ребенка и 46 медработников, всего 3 382 ребенка и 6 874 медика, - Степанов

За сутки COVID-19 заболели 74 ребенка и 46 медработников, всего 3 382 ребенка и 6 874 медика, - Степанов

За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 229 человек с коронавирусной болезнью.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 876 человек, из них 74 ребенка и 46 медработников. Госпитализированы 229 человек. Зафиксированы 27 летальных случаев. Выздоровели 505 пациентов. Всего за все время пандемии заболели 46 763 человека, из них 3 382 ребенка и 6 874 медицинских работника. За минувшие сутки всего были сделаны 26 329 тестов, из них 13 162 исследования методом ПЦР и 13 167 – методом ИФА", - рассказал министр.

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Автор: 

дети (6514) карантин (16729) врачи (1516) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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03.07.2020 09:32
+2
Странно. Еще месяц назад вся соевая шобла требовала отмены карантина. Совпадение?
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03.07.2020 09:35
+2
а земразь даже маски в общественных местах не надевала
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03.07.2020 09:39
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Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
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03.07.2020 09:32 Ответить
Странно. Еще месяц назад вся соевая шобла требовала отмены карантина. Совпадение?
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03.07.2020 09:35 Ответить
а земразь даже маски в общественных местах не надевала
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03.07.2020 09:39 Ответить
Можно еще шапочку из фольги. Все равно эффект идентичен. От маски даже больше вреда, если вовремя не менять. В вовремя при такой жаре это каждые максимум 10 минут.
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03.07.2020 10:53 Ответить
🖕IQ=0
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03.07.2020 09:51 Ответить
Чому дивуватися, Коли зєбілки пруть власних немовлят в колисках на пляжі і купають в тій клоаці що тече біля берегу?
Італія знайшла вірус КОВІД в пробах води з каналізації зроблених, ще в листопаді 2019-го, коли навіть в Китаї ще за карантин і не думали.
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03.07.2020 09:44 Ответить
они заражаются и быстрее разносят вирус
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03.07.2020 10:03 Ответить
По районам Киевщины ездят ходоки и просят записыватся в больные Ковид. Предлагают 25 тысяч!!! Что это такое власти мутят?
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03.07.2020 10:13 Ответить
Ти вже записався?
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03.07.2020 10:15 Ответить
Это билл Гейтс загримированный. И с ним группа рептилоидов с планеты Нибиру.
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03.07.2020 11:07 Ответить
Терміново карантин для освіти!
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16.10.2020 10:08 Ответить
 
 