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Новости
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Мы вышли на финишную прямую в разработке законопроекта о теробороне, - Кривонос

Мы вышли на финишную прямую в разработке законопроекта о теробороне, - Кривонос

Разрабатываемый проект закона о территориальной обороне предусматривает поэтапное создание последней с расчетом формирования одной бригады на область Украины и в Киеве, и численностью личного состава в 80 тыс. бойцов с последующим увеличением до 250тыс.

Об этом сообщил в интервью "Голосу Америки" заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины генерал-майор Сергей Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас идет активная работа по законопроекту о территориальной обороне. Мы практически вышли на финишную прямую… Для нас сейчас важно, чтобы законопроект был принят до сентября, чтобы в бюджете на 2021 г. были заложены средства для первого этапа создания системы", - сказал он.

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По его словам, структура территориальной обороны будет строиться поэтапно, поскольку нужно время, чтобы научить людей, объединить и сформировать один действенный организм.

"Сейчас речь идет об одной бригаде на область, плюс город Киев. То есть на первом этапе - 80 тыс. Со временем, через три-четыре года, эта цифра должна увеличиться до 160 тыс., а затем и до 250 тыс. Почему? Потому что у нас огромное количество объектов внутри страны, требующих контроля и защиты, а численность Нацгвардии - 54 тыс., Нацполиции - 115 тыс. Мы рассматриваем тероборону не просто как военную компоненту. Речь идет и о ее привлечении в борьбе с природными и техногенными чрезвычайными ситуациями", - пояснил Кривонос.

Говоря о методах привлечения граждан в ряды территориальной обороны, замсекретаря СНБО отметил, что речь идет о широкой мотивационной системе, "но не денежной": в случаях, когда люди будут призываться на сборы, они будут получать денежное содержание, "но это все".

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"Что такое территориальная оборона? Это надежный тыл в любой точке страны. Военные должны воевать на фронте, а тероборона - внутри страны. Тероборона работает по принципу: я защищаю себя, свой дом, улицу, город, область. То есть люди ответственны за защиту местности, которую они знают", - сказал он.

По словам Кривоноса, предполагается, что граждане, которые будут участвовать в теробороне, будут подписывать контракты.

"После прохождения курса подготовки они будут иметь право на владение нарезным оружием. Я понимаю, что для многих этот вопрос вызывает беспокойство или панику, но опыт других государств показывает: владение подготовленного населения оружием - гарантия существования государства", - подчеркнул замсекретаря СНБО Украины.

Кривонос Сергей (97) тероборона (340)


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Топ комментарии
+4
ето да, такі фініш...

https://mobile.twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера @Lviv_UA_SU

До подій з ППО просто нагадаю всім, що ДБР вилучив з Генштабу "Стратегічний план застосування Збройних сил України, інших складових сил оборони відсічі збройної агресії". Найважливіший військовий документ з грифом "Особливої важливості", доступ до якого у МОУ/ГШ мають 7-8 осіб.

Цей план дозволив вилучити Печерський суд за позовом Портнова.
Буквально позавчора на Миротворці почали з'являтися документи розслідування, як Портнов працює на РФ.
Тобто ланцюжок дуже простий: Портнов --> Печерський суд (керує Портнов) --> ДБР (керує Портнов) --> РФ.
https://mil.in.ua/uk/news/dbr-otrymaly-dostup-do-strategichnogo-planu-zastosuvannya-zsu/
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03.07.2020 10:13
+2
А Вы удивлены? То что страну уничтожают это не понятно только наглухо отмороженному электорату Зеленского.
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03.07.2020 10:20
+2
А при чому тут *****?
На россіі 130 мільйонів таких, а може ще гірших, ніж *****, що завжди будуть намагатися знищити Україну і «ліквідіровать укров».
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03.07.2020 10:26
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не прошло шесть лет и 15 000 убитых... когда примут - наверное уже Х#йло - первый сам сдохнет
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03.07.2020 09:53 Ответить
А при чому тут *****?
На россіі 130 мільйонів таких, а може ще гірших, ніж *****, що завжди будуть намагатися знищити Україну і «ліквідіровать укров».
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03.07.2020 10:26 Ответить
Сейчас любую новость о состоянии дел в стране можно охарактеризовать одной фразой: Мы вышли на финишную прямую.
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03.07.2020 10:09 Ответить
ето да, такі фініш...

https://mobile.twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера @Lviv_UA_SU

До подій з ППО просто нагадаю всім, що ДБР вилучив з Генштабу "Стратегічний план застосування Збройних сил України, інших складових сил оборони відсічі збройної агресії". Найважливіший військовий документ з грифом "Особливої важливості", доступ до якого у МОУ/ГШ мають 7-8 осіб.

Цей план дозволив вилучити Печерський суд за позовом Портнова.
Буквально позавчора на Миротворці почали з'являтися документи розслідування, як Портнов працює на РФ.
Тобто ланцюжок дуже простий: Портнов --> Печерський суд (керує Портнов) --> ДБР (керує Портнов) --> РФ.
https://mil.in.ua/uk/news/dbr-otrymaly-dostup-do-strategichnogo-planu-zastosuvannya-zsu/
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03.07.2020 10:13 Ответить
і він ще не гостює в бузини?
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03.07.2020 10:19 Ответить
А Вы удивлены? То что страну уничтожают это не понятно только наглухо отмороженному электорату Зеленского.
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03.07.2020 10:20 Ответить
ГБР - филиал ФСБ, это уже понятно
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03.07.2020 10:31 Ответить
Убивать надо тварей. Иначе они уничтожат Украину и украинцев.
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03.07.2020 16:54 Ответить
По моему это единственный адекватный генерал из 400 которых мы содержим. Кстати в США генералов в десять раз меньше,это я так к тому что поднимая з\платы военным мы поднимаем з\плату и этим "воякам" и "героям тыла" не видевших не то что линию разграничения то есть фронт но даже не имеют понятия в каком месте располагается штаб ООС. Да и адмиралов у нас если не изменяет память 12 . Действующих то есть не на пенсии. Одним словом на каждый катер по адмиралу. И их не планируют сокращать как например ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА которые сокращают на 20 или 30%. С кем же тогда "великий полководец" Хомчак торжественные банкеты проводить будет? Ну не с лейтенантами же и боевыми капитанами и майорами ему водку пить да и "главнокомандующему"карлику приятно ведь видеть когда перед ним вытягиваются "в фрунт" сотни генералов увешаных"боевыми" орденами и медалями от плечей до лампас. Гордость от собственной значимости прёт так что аж его рост 1-66 стаёт не менее 2-66.
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03.07.2020 10:15 Ответить
пока в стране правит цирк малороссов, о каком безопасном тыле можно говорить, это легализация частных армий как нацжены сАбакова, и защищать они будут хозяина и корыто с которого хавают.
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03.07.2020 10:18 Ответить
та призвіть цього Побєднова з ДБР на військову службу.
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03.07.2020 10:21 Ответить
Классно принимать законы в турборежиме))))
Закон готовили полтора года, надо принять его до сентября 2020 года, что бы выполнять с января 2021 года)))
А нужна была тероборона ещё в 14 году)))
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03.07.2020 10:29 Ответить
Кривонос півтора роки один закон розробляє!!! Хоча обіцяв з Нового року тероборону!!!
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03.07.2020 10:39 Ответить
Ну, ну. Плани, плани то які: "...80 тис..., ...160 тис..., ...250 тис." - де ж ти стільки їх набереш? "Агрессивное меньшинство" то всі дири в ЗСУ і в "теросах" не заткне, невже малороські зебіли візьмуть в руки зброю? - "меня терзают смутные сомнения".
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03.07.2020 10:57 Ответить
Вместо охранных фирм - личная бригада местного олигарха.
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03.07.2020 11:01 Ответить
_Шестой (!) год войны и... вышли на финишную стадию разработки закона о теробороне. А лет через 5 и сама тероборона начнёт появляться, видимо. ******* фантасмагория какая-то...
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03.07.2020 16:52 Ответить
Турборежим.
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03.07.2020 20:40 Ответить
 
 